Narozeniny:

- Robert Döme – 42 let. Rodák ze slovenské Senice byl velkým talentem. Už v prvním kole draftu si ho vybrali Tučňáci z Pittsburghu. Za ten si v průběhu let zahrál 52 utkání a potkal se tam i s českou kolonií v čele s Jaromírem Jágrem. Před sezonou 2000/01 se ale rozhodl pro angažmá v Třinci. Angažmá ve Slezsku mu nevyšlo – ze tříleté smlouvy odehrál pouze pět zápasů, než se s Oceláři rozešel kvůli zdravotním problémům. V listopadu už se ale domluvil s Kladnem, za které dohrál sezonu a velmi úspěšně, stal se jedním z tahounů jízdy za záchranou. V dalších letech se pokusil ještě znovu probojovat do NHL. Za Calgary ale odehrál jediný zápas. Působil také ve Švédsku či Německu.

Ligový debut za Kladno:

- 2010 – Ladislav Gengel. Odchovanec Kladna se prosazoval spíše v nižších soutěžích. Výjimkou bylo jen pár startů za Vsetín a Mladou Boleslav. Po bodově úspěšné sezoně v dresu Vrchlabí ale dostal šanci i v rodném Kladně. Středočeši tehdy skončili poslední po základní části. I díky dvěma gólům bojovníka Gengela se ve skupině o udržení vyšvihli o dvě pozice a vyhnuli se tak baráži. V Kladně ještě přidal pár startů v následující sezoně. Letos se snažil o postup s Příbramí, ale to vinou současné situace s největší pravděpodobností neklapne.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1978 – Miroslav Termer. Kvalitní brankář utvořil silné brankářské duo nejdříve se Zdeňkem Vojtou a později s Miroslavem Krásou. A právě tandem Termer – Krása se podílel na titulech v sedmdesátých letech. U čtvrtého titulu v řadě v sezoně 1977/78 už ale Termera nahradil Kolísek a zkušený brankář figuroval až na pozici brankářské trojky. V sezoně zasáhl pouze do dvou zápasů. Po sezoně odešel do Sparty, kde chytal další tři roky. Ukázal se také v dresu brněnského Zetoru. Je členem Síně slávy kladenského hokeje.

- 2003 – Filip Vaněček. Českobudějovický odchovanec se příliš v nejvyšší sezoně prosazoval jen těžko. Dobré sezony prožil v Berouně, kde jako obránce sbíral kolem dvaceti bodů za sezonu. Po šanci v mateřských Budějovicích putoval na závěr sezony do Kladna, tou dobou bojujícího o postup do extraligy. Na bodové hody z Berouna už ale nenavázal a s Kladnem se rozešel.

- 2006 – Jaroslav Špelda. Obránce z Berouna začínal svou kariéru mezi dospělými v Pardubicích. Do Kladna však dorazil oklikou přes Plzeň a Karlovy Vary. Středočechům pomohl v sezoně 2002/03 k postupu do extraligy, kterou si zahrál i v dalších sezonách. Koncem ledna 2006 ale odešel do slovenských Košic.

- 2010 – Marek Čurilla. Syn někdejšího ligového fotbalisty Zdeňka Čurilly prošel kladenskými mládežnickými kategoriemi a po ročním angažmá v kanadské juniorské soutěži se prosadil do áčka svého mateřského klubu. V něm vydržel téměř čtyři sezony. Konec sezony strávil ve Vrchlabí. V paměti fanoušků ale asi nejvíce utkvělo jeho kuriózní zranění, když se v kabině popálil. V hokejovém životopisu se u něj také vyjímá například exotické angažmá v rumunské Csíksezeredě.

Rekordy a zajímavost:

- 1978 – Ještě k Miroslavu Termerovi. Když nastoupil ke svému poslednímu utkání za Kladno, bylo mu 34 let, 10 měsíců a 8 dní. To z něj dělá po Zdeňcích Orctovi a Vojtovi třetího nejstaršího brankáře, který za Kladno nastoupil k ligovému zápasu.

- 2012 – Remíza s Vítkovicemi byla první z celkových šesti za sebou jdoucích domácích zápasech. To je nejdelší série, kdy v Kladně po 60 minutách nebyl znám vítěz.

Zápasy s kulatým výročím:

29. ledna 1971, tedy před padesáti roky, prohrálo Kladno na ledě Slovanu Bratislava 0:2, když doplatilo na příliš krásnou hru bez střelby. To a druhé straně tehdy možná nejlepší československý útočník Nedomanský ujel a překonal Vojtu. V půlce duel se prosadil ještě Dučaj , hosté brankáře Sakače nepřekonali ani jednou.



29. ledna 1971 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 9. Václav Nedomanský PP1, 31. Vladimír Dučaj (Július Haas).

Vyloučení: 2:2 Využití: 1:0 Střely na branku: 31:22 (11:10, 11:6, 9:6) Diváci: 780

Sestava Kladna: Vojta - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup - Fleislébr.

Ani před třiceti lety utkání na Slovensku Kladnu nevyšlo. na silné Košice tehdy tým neměl, neubránil zejména Plavuchu a bratry Zůbky a odjel s prohrou 1:6. V poslední minutě se strhla hromadná rvačka, v níž se nejvíc prali braniář Dragan s Dankem a na kladenské straně bez překvapení Josef Zajíc a s překvapením Martin Procházka.



29. ledna 1991 HC VSŽ KOŠICE - TJ POLDI KLADNO 6:1 (0:0, 1:0, 5:1)

Branky a nahrávky: 21:09 Vlastimil Plavucha (Miroslav Žabka, Miroslav Danko), 45:57 Pavol Zůbek SH1, 47:14 Peter Zůbek (Pavol Zůbek, Peter Veselovský), 50:22 Vlastimil Plavucha (Miroslav Žabka), 50:34 Miroslav Marcinko, 53:28 Pavol Zůbek (Peter Veselovský, Miroslav Danko) - 42:37 Petr Slabý (Zdeněk Eichenmann, Petr Fiala)

Vyloučení: 7:6 Bez využití V oslabení: 1:0 Střely na branku: 42:25 (10:12, 18:5, 9/5:8) Diváci: 2231

Sestava Kladna: Kameš (od 50:34 Hnilička) - Pospíšil, Kasík, Mádl, Lhotský, Novák, Aschenbrenner, Kruliš, do 40. Veber - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Matula, Gardoň, Mikolášek - Slabý, Eichenmann, Fiala - Placatka, Vrkota, Vejvoda.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Řádění Blue line si užili diváci v roce 1995 proti Olomouci. Ta byla tehdy velkým protivníkem Kladna, jenže v tomhle utkání neměla šanci. Řádila zejména Blue Line, ta vstřelila čtyři branky, první už ve 33. vteřině. Trenér Jan Neliba tehdy trojku Vejvoda - Patera - M. Procházka využíval hodně, až mu to později vyčetli. Na závěr sezony byli hodně vyšťavení jak v play off, tak na MS ve Švédsku, které bylo jejich první velkou akcí.

29. ledna 1995 HC POLDI KLADNO - HC OLOMOUC 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 00:33 Pavel Patera (Otakar Vejvoda, Jan Kruliš) PP1, 13:59 Martin Procházka (Otakar Vejvoda, Pavel Patera), 22:12 Jan Bláha (Miloš Kajer), 29:58 Otakar Vejvoda (Martin Procházka), 32:28 Otakar Vejvoda (František Kaberle, Pavel Patera) PP1 - 25:13 Richard Brančík (Aleš Zima)

Vyloučení: 3:2, navíc Petr Tejkl (Olomouc) na 10 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 39:34 (11:9, 15:13, 13:12) Diváci: 4090

Sestava Kladna: Chlad - Kruliš, F. Kaberle, Kuda, Židlický, L. Procházka, Štěpánek - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Ton, Bláha, Kajer - Čermák, Eliáš, Ruchař.

A ještě zmíněná ostuda v Ústí nad Labem, kde tým kouč Miloše Hořavy, který jinak v sezoně 2017/18 předváděl dobré výkony a došel až do baráže. Tehdy na severu bylo ale zle od začátku, kdy Kopřivu překonal ex-kladenský Gengel a po něm Kružík. Za dvě minuty 2:0, to je vždycky špatné. Kladno navíc vybouchlo ještě ve druhé třetině, dostalo čtyři góly a Volkeho nepřekonalo ani jednou. Fanoušci tehdy křičeli: Deset, deset! V poslední třetině už naštěstí severní vítr ustal.

Po cestě zpátky fanoušky trochu uklidnila zpráva, že se z Calgary vrací domů Jaromír Jágr a že pomůže Kladnu v boji o postup.

29. ledna 2018 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 00:48 Ladislav Gengel (Vladimír Brož, Milan Davídek) PP1, 01:54 Daniel Kružík (Antonín Melka, Václav Krliš), 24:42 Tomáš Jandus, 34:35 Vladimír Brož (Milan Davídek, Ladislav Gengel) 4/4, 36:12 Milan Davídek (Martin Volke) SH1, 39:49 Daniel Kružík (Jiří Severa, Vladimír Brož) PP1.

Rozhodčí: Daniel Jechoutek, Martin Grech - Jan Krátký, Ondřej Kokrment.

Vyloučení: 7:5. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 27:28 (8:12, 11/6:8, 2:8). Diváci: 1493.

Sestava Kladna: Kopřiva (od 34:35 Cikánek) - P. Hořava, Matula, Štindl, Kehar, Lenďák, Repe, Zelingr - Kubík, Machač, Svedlund - Pekr, Přikryl, Strnad - Tůma ©, Kurjanov, Kloz - Zikmund, Kaut, Redlich.

Ostatní zápasy 29. ledna (od roku 1966):

29. 1. 1967 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)

29. 1. 1974 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 4:4 (2:2, 1:0, 1:2)

29. 1. 1977 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 2:5 (1:4, 1:1, 0:0)

29. 1. 1978 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

29. 1. 1982 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 2:3 SN (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

29. 1. 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN NV ÚSTÍ NAD LABEM 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

29. 1. 1993 HC SPARTA PRAHA - HC POLDI KLADNO 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

29. 1. 1995 HC POLDI KLADNO - HC OLOMOUC 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)

29. 1. 1999 HC VELVANA KLADNO - HC SLOVNAFT VSETÍN 1:1 (0:1, 0:0, 1:0)

29. 1. 2000 HC EXCALIBUR ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC VELVANA KLADNO 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

29. 1. 2003 HC VAGNERPLAST KLADNO - IHC PÍSEK 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

29. 1. 2006 HC RABAT KLADNO - VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ 1:2 PP (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

29. 1. 2010 HC SLAVIA PRAHA - HC GEUS OKNA KLADNO 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

29. 1. 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 3:4 SN (2:0, 1:0, 0:3 - 0:0)

29. 1.a 2018 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK