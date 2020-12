Ligový debut za Kladno:

- 1996 – Radek Štěpán. Pouhé dva zápasy odehrál obránce Štěpán. Bylo to však ještě v juniorském věku. Zkusil si nižší zámořské soutěže, ale pořádnou kariéru udělal ve francouzském Tours, kde vydržel 12 let.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2009 – Daniel Branda. Měla to být velká posila, ale někdejší hvězda Litvínova a Slavie Branda s Kladnem stihl jen deset zápasů, ve kterých připsal jediný gól. Ovšem duel s Libercem 29. září 2009 pro něj byl nešťastný – poranil si totiž rameno, musel na operaci a sezona i kladenské angažmá pro něj skončily.

- 2018 – Tomáš Bernat. Připomínat si poslední ligový start Tomáše Bernata je asi poněkud předčasné. Stále ještě věkem junior Bernat ještě před sezonou bojoval o místo v kladenském áčku. To se mu zatím nepodařilo, a tak působil v juniorce či naposledy vypomáhal Litoměřicím při absenci juniorských reprezentantů.

Rekordy a zajímavost:

- Hattricky

o 2017 – Anton Kurjanov při výhře 8:1 v Litoměřicích. Stihl ho v rozmezí 8 minut a 26 vteřin a řadí se tak mezi šestku nejrychlejších hattricků.

o 2018 – Adam Kubík při výhře 7:1 v Kadani.

Zápasy s kulatým výročím:

Hrál se jediný v roce 2010 a Kladno přes výborný výkon podlehlo Plzni 2:3, když o jeho prohře rozhodl olympijský vítěz a největší plzeňská hvězda historie Martin Straka. Plzeň tehdy měla skvělý tým s dalším bývalým hráčem NHL Modrým, ex-mistrem světa Vlasákem, nadějným Janem Kovářem a dalšími. Chytal za ni ex-kladenský Luboš Horčička, v poli válel Tomáš Pitule, později dvakrát v kladenském angažmá. Z domácích se povedl zápas Francouzi Treillemu, který byl u obou branek Vagnerplastu. Stejně jako výborně rozehrávající obránce Milan Toman a Jaroslav Kalla.

Za Kladno tehdy v průběhu zápasu nastoupil i ruský obránce Samvel Mnacjan, jehož do klubu doporučil Jaromír Jágr. Měl smutný osud, loni na podzim podlehl rakovině v pouhých 29 letech.

29. prosince 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC PLZEŇ 1929 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 33:07 Jaroslav Kalla (Milan Toman, Sacha Treille) PP1, 48:02 Sacha Treille (Jaroslav Kalla, Milan Toman) PP1 - 18:40 Karel Plášek (Michal Dvořák, Petr Obdržálek), 27:15 Jan Stránský (Jaroslav Modrý), 54:28 Martin Straka (Jaroslav Modrý, Tomáš Vlasák)



Vyloučení: 2:5 Využití: 2:0 Střely na branku: 22:41 (6:17, 10:14, 6:10) Diváci: 1740



Sestava Kladna: Falter - Drtina, Šmach, Toman, Růžička, Procházka, Piskáček, od 30. Mnacjan - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Látal, Valský, Bělohlav - Eberle, Knotek, Kotrla.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

S Opavou se Kladno historicky setkalo jen několikrát, hlavně v rámci nejvyšší soutěže. V roce 1996 ale oba celky v extralize působily. Kladenští po odchodu Blue Line do Švédska hráli nečekaně skvělou sezonu, pod vedením Jana Novotného se dokonce probili do play off. Hlavně je držel brankář Hnilička a hráli týmově. Opava patřící kontroverznímu podnikateli Masnému měla podivně složený tým, ale dobří hráči v něm nastupovali. Dokonce i několik Rusů, a také kladenský bek Martin Bakula. V tomhle duelu ale bylo lepší Kladno, dvakrát se trefil Jiří Beránek. Odchovanec Plzně, velký kamarád Martina Straky, měl bohužel podobně jako zmíněný ruský obránce Mnacjan krutý osud a ve 44 letech skonal. Bylo to před třemi roky.

29. prosince 1996 HC POLDI KLADNO - HC SLEZAN OPAVA BOHEMEX TRADE 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 02:17 David Čermák (Petr Ton), 23:53 Josef Zajíc (Milan Hnilička), 25:40 Jiří Beránek (Jiří Kuchler, Josef Zajíc), 50:05 Jiří Beránek (Jan Kruliš, Petr Kasík) PP1, 54:26 Petr Ton (Jan Penk) - 29:11 Valerij Bělov (Jiří Vavrečka)



Vyloučení: 7:7, navíc Karel Horný (Opava) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 35:25 (12:11, 12:8, 11:6) Diváci: 2781



Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Kasík, Procházka, Dlouhý (od 30. Štěpán), Trachta, Penk - Beránek, Zajíc ©, Kuchler - Svoboda, Eichenmann, Eiselt (od 50. Vogeltanz) - Ton, Čermák, Sedlák.

Ještě vybíráme s hezkým výsledkem: Kladno - Litvínov 5:0. Stalo se 29. prosince 2011 a hrál se hodně otevřený zápas, v němž se diváci nenudili. Rozdíl byl ve výkonech brankářů, kladenský Jan Chábera všechny puky hostů vyčapal. Skóroval i Kanaďan Jason Lepine, který po rozpačitém začátku zahrál v Kladně výbornou sezonu a pomohl mužstvu do play off. V týmu hostů nastoupil Kladeňák Martin Frolík, starší bratr Michaela hrajícího NHL.

29. prosince 2011 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 14:49 Pavel Patera (Jaroslav Kalla, Ivan Majeský) PP1, 25:26 Jan Eberle (Antonín Melka, Jason Lepine), 31:05 Michal Dragoun (Jaroslav Kalla, Marek Hovorka), 35:10 Jason Lepine (Jiří Bicek) SH1, 55:10 Martin Látal



Vyloučení: 5:4 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 41:36 (19:10, 13:8, 9:18) Diváci: 2650



Sestava Kladna: Chábera - Majeský, Drtina, Lepine, Toman, Procházka, Piskáček, Posmyk - Bicek, Patera ©, Kuchler - Hovorka, Dragoun, Kalla - Valský, Lukáč, Látal - Eberle, Melka, Kafka.

Ostatní zápasy 29. prosince (od roku 1965) :

29. prosince 1995 HC SLAVIA PRAHA - HC POLDI KLADNO 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

29. prosince 1998 HC VELVANA KLADNO - HC KERAMIKA PLZEŇ 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

29. prosince 2006 HC RABAT KLADNO - VSETÍNSKÁ HOKEJOVÁ 3:2 PP (0:1, 0:0, 2:1 - 1:0)

29. prosince 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 6:3 (2:2, 3:1, 1:0)

29. prosince 2011 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

29. prosince 2017 HC STADION LITOMĚŘICE - RYTÍŘI KLADNO 1:8 (0:0, 0:6, 1:2)

29. prosince 2018 SK TRHAČI KADAŇ - RYTÍŘI KLADNO 1:7 (0:2, 0:3, 1:2)

Statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK