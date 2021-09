Výročí úmrtí

2014 – Bohumil Prošek. Narodil se 26. března 1931. Sport měl v rodině, jeho tatínkem byl totiž fotbalista místního SK. Mladý Bohumil si ale vybral hokej a byl u začátků Kladna v nejvyšší soutěži. Pak ale musel narukovat na vojnu. Po převelení do Rudé hvězdy Brno zažil nejúspěšnější roky své kariéry. Za pět let hned čtyřikrát bral ligový titul. Do Kladna se vrátil právě v čas. V sezoně 1958/59 byl v legendární zlaté partě, která ve štvanickém vyhnanství získala historicky první kladenský titul. Kromě toho byl také reprezentantem. Na kontě má evropský titul, světové stříbro a dva bronzy. V kladenském dresu odehrál za devět sezon 210 soutěžních zápasů a vsítil 94 gólů.

Plynule pak přešel do pozice trenérské. Skvěle připravil kádr, který v sedmdesátých letech posbíral hned pětici mistrovských titulů. Prošek ale jako trenér byl jen u jediného, ale vyhrál Pohár mistrů evropských zemí, porazil s Kladnem v zámoří týmy NHL, trénoval průkopnicky v Japonsku.

Přestože byl malé postavy, řadí se nepochybně mezi největší Kladeňáky. Patří do Síně slávy nejen kladenského, ale i českého hokeje. Zemřel 29. srpna 2014 ve věku 81 let.

Mistrovské zápasy 29. srpna

29. srpna 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - CSKA MOSKVA 1:3 (0:1, 0:0, 1:2) / hráno v Innsbrucku

Přípravné zápasy 29. srpna

29. srpna 2003 HC RABAT KLADNO - HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI 1:2 (0:1,0:1,1:0)

29. srpna 2006 HC RABAT KLADNO - HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI 5:1 (2:0,3:1,0:0)

29. srpna 2013 RYTÍŘI KLADNO - ORLI ZNOJMO 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

29. srpna 2017 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Kde máme zápasy včetně statistik?

Ve finálovém turnaji Poháru mistrů evropských zemí v Innsbrucku se v roce 1979 postavilo Kladno slavnému CSKA Moskva, v té době zřejmě nejlepšímu celku světa. Kladeňáci i po letech přiznávají, že na CSKA prostě neměli ani oni. Navíc šel z Rusů i strach, protože v dubnu na MS v Moskvě porazili naši reprezentaci drtivě 11:1! V Innsbrucku se však Kladeňáci drželi velmi dobře a Luboš Bauer dokonce v úvodu třetí třetiny vyrovnal na 1:1. Po chvíli však skóroval Kapustin. Výhru Moskvanů 1:3 poté pečetil Lobanov.

Branky a nahrávky: 41. Lubomír Bauer (František Kaberle) PP1 - 12. Valerij Charlamov (Alexej Kasatonov), 44:33 Sergej Kapustin (Viktor Žluktov), 48. Alexandr Lobanov (Sergej Makarov). Vyloučení: 5:? Využití: 1:0 Střely na branku: 27:34 (:14, :8, :12) Diváci: 5000

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový ©, Bauer - Křiváček, Müller, Novotný - Dudáček, Sýkora, Vysušil.

(nehráli: Kolísek, Větrovec, Svoboda).

29. srpna 2013 RYTÍŘI KLADNO - ORLI ZNOJMO 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 08:06 Ondřej Havlíček (Michal Lukáč, David Stach), 37:17 Petr Tenkrát (Milan Doudera, Miloslav Hořava) SH1, 52:09 Pavel Patera (Miloslav Hořava, Petr Tenkrát) - 39:04 Jiří Beroun (Petr Beránek). Vyloučení: 7:7 Bez využití V oslabení: 1:0 Diváci: 300≈

Sestava Kladna: Cikánek - Růžička, Doudera, Majeský, Kolářík, Procházka, P. Hořava, Jankovič, Gutwald - Tenkrát, Patera ©, M. Hořava - Havlíček, Lukáč, Stach - Eberle, Dalecký, Rudovský - Strnad, Machač, Bajarūns.

29. srpna 2017 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 07:07 Adam Kubík (Martin Kehar, Tomáš Redlich), 35:49 Tomáš Redlich (Ladislav Zikmund), 46:19 Johan Lorraine (Tomáš Kaut). Vyloučení: 3:5 Bez využití Střely na branku: 24:28 (10:8, 6:12, 8:8) Diváci: 765

Sestava Kladna: Cikánek - P. Hořava, Matula, Štindl, Kehar, Lenďák, Štich - Tůma, Machač, Kloz - Pekr, Přikryl, Strnad © - Lorraine, Kaut, Svedlund - Zikmund, Kubík, Redlich.

Jan ŠEJHL