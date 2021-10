Ligový debut za Kladno

- 1966 – Stanislav Bauer a Jaroslav Kuna

o Stanislav Bauer platil za spolehlivého zadáka. S hokejem začínal v Českých Budějovicích. Když se ale měl do mateřského klubu vrátit po vojenské službě, Jihočeši hráli jen v nižší soutěži. Obránce, který vynikal mimo jiné skvělou defenzivní a taktickou hrou, tak zamířil právě do Kladna. Jeho dres oblékal čtyři ročníky. Pak se vrátil zpět domů do Českých Budějovic, které mezitím stihly postoupit zpět do nejvyšší soutěže.

o Zajímavou posilou měl být i Jaroslav Kuna, který do Kladna dorazil z pražské Sparty. Ten v předchozích ročnících sbíral i 19 kanadských bodů za sezonu. Úvodní ročník v Kladně mu vyšel dobře. Za 34 zápasů zaznamenal 17 bodů. V následující sezoně ale brzy vypadl ze sestavy a v Kladně skončil.

- 1978 – Josef Machala

o Vysoký útočník Machala patřil mezi velké talenty. Původem sokolovský borec se do kladenského seniorského týmu dostal jako osmnáctiletý. O poslední kladenský titul ho ale připravila vojenská služba v Jihlavě. Po vojně se ještě do Kladna vrátil. Za Poldi přidal ještě dva ročníky, ale postupně vypadával z ligové sestavy. Když Kladno sestoupilo, Machala odešel do Hradce Králové. Po konci hokejové kariéry se etabloval jako významný hráčský agent.

- 1995 – Václav Slánský ml.

o Syn slavného Václava Slánského, který jako asistent trenéra dovedl Kladno ke čtyřem ligovým titulům, to v mládí zkoušel za oceánem. Když se vrátil domů, dostal šanci v kladenském A-týmu. Svého tatínka, který za Kladno odehrál jediný ligový zápas, překonal jen o jedenáct startů. Jako hráč skončil poměrně brzy vinou únavového syndromu, který si přivezl už ze zámořského angažmá. U hokeje ale zůstal jako skaut. Osmnáctou sezonou využívají jeho služby Ďáblové z New Jersey.

Poslední ligový start za Kladno

- 1966 – Stanislav Bacílek

o S hokejem začínal na kročehlavském rybníku. Za tamní A-tým nastupoval už od patnácti let. Za Kladno hrál od první sezony Kladna v nejvyšší soutěži v ročníku 1951/52. S přestávkami, které vyplnil vojnou v Olomouci či krátkým angažmá ve Spartě za Kladno hrál 12 sezon. Z té poslední ale stihl jen jediný zápas. Jeho bilance se tak zastavila na 225 ligových startech za Kladno. Velká legenda nejen kladenského, ale i československého hokeje pak vypadala ze sestavy vinou zdravotních problémů. A jak Kladnu chyběl! Později oblékal ještě dres Unhoště či Cortiny d’Ampezzo. Byl také trenérem. Vedl Chomutov a Kolín. Ale i v téhle roli končil předčasně a opět kvůli svému zdraví.

- 1998 – Tomáš Mikolášek

o Podobně nezvykle v úvodu sezony se s Kladnem loučil i Tomáš Mikolášek. Nepříliš urostlý borec měl kariéru zajímavě našlápnutou. V nejlepší sezoně za Kladno nabíral i 42 kanadských bodů. Poté ale jeho kariéra začala pomalu uvadat. Začátkem sezony tak autor 79 ligových tref odešel do Brna, kde už dříve hrával. Zbytek kariéry trávil už jen v nižších soutěžích, přestože talentem by měl na víc.

Rekordy a zajímavost

- 1989 – Na výhře 4:3 v Pardubicích se hattrickem podílel Jiří Dudáček.

- 2019 – K výhře 4:3 po prodloužení nad Olomoucí si Rytíři pomohli čistou hrou, kdy neinkasovali žádný trest.

Zápasy s kulatým výročím

29. září 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 03:23 Milan Nový (Jiří Dudáček), 15:33 Jiří Kopecký, 19:04 Lubomír Bauer (Milan Nový, Jiří Dudáček) - 18:35 Jaroslav Pouzar (Ladislav Kolda) PP1, 22:22 Vladimír Caldr (Jaroslav Pouzar). Vyloučení: 3:3 Využití: 0:1 Střely na branku: 24:27 (:8, :12, :7) Diváci: 4012

Sestava Kladna: Kolísek - Hořava, Neliba, Vinš, Tatíček, Kaberle, Horský - Dudáček, Nový ©, Bauer - Kopecký, Martínek, Novotný - Vrňák, Beznoska, Fiala - od 41. Reckziegel, Machala.

29. září 1991 HC POLDI KLADNO - HC ŠKP PS POPRAD 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 19:10 Radek Gardoň, 19:26 Petr Slabý, 43:43 Radek Novák (Tomáš Mikolášek) PP1, 59:59 Zdeněk Eichenmann ENG - 04:21 Martin Kalináč (David Vodák), 41:20 Ján Smolko (Ľubomír Pichoňský). Vyloučení: 3:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 45:34 (16:10, 13:13, 16:11) Diváci: 2492

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Mádl, Kuda, Veber, Novák, Kaberle - Mach, Eichenmann ©, Vojta - Slabý, Gardoň, Vrkota - Mikolášek, Patera, Vejvoda.

Ostatní zápasy 29. září (od roku 1965)

29. září 1966 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

29. září 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 3:3 (0:1, 1:1, 2:1)

29. září 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 3:6 (2:1, 1:2, 0:3)

29. září 1989 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI KLADNO 3:4 (1:0, 1:0, 1:4)

29. září 1992 ASD DUKLA JIHLAVA - HC POLDI KLADNO 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

29. září 1995 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC POLDI KLADNO 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

29. září 1996 HC POLDI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

29. září 1998 HC VÍTKOVICE - HC VELVANA KLADNO 2:2 (0:1, 2:1, 0:0)

29. září 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC EXCALIBUR ZNOJEMŠTÍ ORLI 1:2 PP (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

29. září 2006 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC RABAT KLADNO 7:5 (3:2, 3:2, 1:1)

29. září 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

29. září 2013 HC SPARTA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

29. září 2014 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

29. září 2018 RYTÍŘI KLADNO - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 3:2 (1:2, 1:0, 1:0)

29. září 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC OLOMOUC 4:3 PP (0:2, 3:1, 0:0 - 1:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Hezký zápas sehrálo Kladno a Pardubice v roce 1978. Domácím po letech chyběl kapitán Pospíšil, který odešel do zahraničí a jeho role se ujal František Kaberle. Byl u všeho: v první části dostal za protesty osobní trest, pak dal první branku a nakonec i tu poslední. Poldi měla v tu dobu obrovský nápor a z 1:3 se dostala až na remízu. Rozhodčí Jursa vyčetl domácím, že obcházeli nové pravidlo o zakázaném shlukování hráčů kolem brankáře před každou třetinou.

29. září 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 3:3 (0:1, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 38:58 František Kaberle (Milan Nový), 49:26 Milan Nový (František Kaberle) PP1, 57:46 František Kaberle (Milan Nový) - 17:33 Václav Haňka (Miroslav Bažant), 35:17 Milan Koďousek (Ladislav Dinis), 46:42 Václav Haňka (Miroslav Bažant). Vyloučení: 2:6 Využití: 1:0 Střely na branku: 45:22 (12:8, 16:6, 17:8) Diváci: 4600

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Neliba, Vejvoda, Horský (od 41. Melč), Vinš, Čermák - Sýkora, Nový, Dudáček (od 41. Machala) - Novák ©, Novotný, Bauer - Křiváček, Müller, Kopecký.

Při nedávné sedmdesátce Milana Nového velebil Jiří Dudáček svého centra za to, jak mu kdysi pomáhal ke gólům krásnými přihrávkami. Ale poradil si i bez něj, 29. září 1989 v Pardubicích určitě. Dal hattrick a Kladno díky tomu vyhrálo, i když vítěznou branku obstarali mladíci. Jágr připravil puk M. Procházkovi a ten překonal Bartu dvě a půl minuty před koncem. Famózně chytal ten večer mladinký Milan Hnilička.

29. září 1989 TJ TESLA PARDUBICE - TJ POLDI KLADNO 3:4 (1:0, 1:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 05:33 Ludvík Kopecký (Ladislav Lubina) PP1, 24:05 Libor Herold (Otakar Janecký, Jiří Kovařík), 47:32 Ludvík Kopecký (Jiří Jiroutek, Jan Levinský) PP1 - 40:47 Jiří Dudáček (Zdeněk Eichenmann), 43:15 Jiří Dudáček (Petr Fiala), 55:43 Jiří Dudáček (Petr Kasík), 57:32 Martin Procházka (Jaromír Jágr). Vyloučení: 1:2 Využití: 2:0 Střely na branku: 41:34 (9:11, 18:10, 14:13) Diváci: 4174

Sestava Kladna: Hnilička - I. Černý, Tatíček, Kruliš, Mádl, Lhotský, Kasík - Dudáček, Eichenmann, Fiala - Eberle ©, Kameš, Slabý - Jágr, Vrkota, Procházka - Mikolášek, Čermák, Mach.

Hustě končil duel v roce 1992 v Jihlavě, kde Kladno prohrálo 3:6. Saze bouchly v 57. minutě, kdy čárový rozhodčí Fedoročko zrušil icing Jihlavy a ta dala Dvořákem gól na 5:3. Nejdřív protestoval Jiří Veber, dostal desítku a Kladno začalo soupeře "rakvit". Vše vyvrcholilo odchodem do kabin. Trenér Eduard Novák drsně vynadal rozhodčímu Fietkovi, dokonce mu chtěl dát do nosu. Také do něj strčil a stejně tak do čárového Fedoročka. Za to pak dostal disciplinární trest.

29. září 1992 ASD DUKLA JIHLAVA - HC POLDI KLADNO 6:3 (1:2, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 06:28 Martin Prokůpek (Pavel Dvořák, Jiří Poukar), 22:52 Petr Kaňkovský (Viktor Ujčík), 30:21 Jiří Poukar (Petr Kaňkovský) 4/4, 43:33 Jiří Poukar (Petr Kaňkovský, Pavel Dvořák), 56:01 Pavel Dvořák (Viktor Ujčík), 58:25 Pavel Dvořák (Petr Kaňkovský, Michael Vyhlídal) PP2 - 03:11 Miroslav Mach (František Kaberle), 18:00 Miroslav Mach (Zdeněk Eichenmann, Josef Zajíc), 33:56 Jiří Veber (Radek Gardoň). Vyloučení: 4:6, navíc Jiří Veber (Kladno) na 10 min. a hráčská lavice Kladna disciplinární trest Využití: 1:0 Střely na branku: 36:28 (10:9, 11:7, 15:12) Diváci: 1592

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, Kuda, Veber, Černý, Mádl, L. Procházka - Mach, Zajíc, Eichenmann © - Slabý, Gardoň, Čermák - M. Procházka (od 41. Vejvoda), Patera, Mikolášek - Ruchař.

A další ostrá koncovka, tentokrát vyhrožovali rozhodčímu fyzickým útokem sparťané. V roce 1996 proti nim Kladno drželo doma těsný náskok 1:0, přestože byla Sparta lepší celé utkání. Jenže Hnilička chytal jako bůh a inkasoval až pár vteřin před koncem. Skórující Žemlička však podle rozhodčího Svobody kopl puk nohou, což se nesmělo, navíc gólu předcházela vysoká hůl. Protestující Žemlička tehdy dostal disciplinární trest, ale Kladno cennou výhru uhájilo. Hnilička chytil 52 střel (!), i na základě toho ho pak Sparta koupila. Nejvíc si odpočinul v 52. minutě, kdy na 20 minut vypadla elektřina a nehrálo se.

29. září 1996 HC POLDI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 34:37 Petr Kasík (Josef Zajíc, Jan Kruliš) PP1. Vyloučení: 6:11, navíc Libor Procházka (Kladno) a Václav Burda na 10 min., Richard Žemlička (oba Sparta) disciplinární trest Využití: 1:0 Střely na branku: 26:52 (10:16, 9:15, 7:21) Diváci: 5500

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Dlouhý, Procházka, Kaberle, Židlický, Kasík - Beránek, Zajíc ©, Mikolášek - Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Ton, Burger, Čermák.

Se skvělou lajnou Nedvěd, Hlaváč, Nedorost přijel do Kladna v roce 2009 Liberec, ale Kladno bojovalo. Rozhodující momenty přišly ve třetí části, kdy domácí nepoložila ani branka, kterou od Jana Hlaváče dostali ve vlastní přesilovce, protože po chvíli Jiří Kuchler dal na 4:4. V závěru hosté odvolali gólmana Fikrta, ujel jim ale Martin Frolík. Právě Jan Hlaváč mu mu doslova vytrhl hůl z ruky, ale rozhodčí uznali technický gól.

29. září 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 11:20 Jan Eberle (Jiří Kuchler), 25:53 Vítězslav Bílek (Marek Trončinský), 36:38 Richard Diviš (František Kaberle, Pavel Patera) PP1, 47:12 Jiří Kuchler (David Stieler), 59:31 Martin Frolík ENG - 09:42 Jan Hlaváč (Petr Nedvěd), 30:25 Daniel Špaček (Tomáš Klimenta), 45:50 Jan Hlaváč (Tomáš Klimenta) SH1. Vyloučení: 5:4 Využití: 1:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 24:32 (6:11, 10:9, 8:12) Diváci: 2339

Sestava Kladna: Kopřiva - Kameš, Kaberle, Mudroch, Šmach, Toman, Dlouhý, Trončinský - Diviš, Patera ©, M. Procházka - Bělohlav, Čurilla, Tomajko - Bílek, Kalla, Frolík - Eberle, Stieler, Kuchler.

V sezoně, kdy se Kladno neúspěšně zachraňovalo, bylo v úvodu ročníku blízko bodu na Spartě. Vedlo 2:0, ale soupeř nejen vyrovnal, dvacet vteřin před koncem dokonce rozhodl brankou Pecha. Tahle porážka Rytíře hodně bolela.

29. září 2013 HC SPARTA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 31:54 Dominik Simon (Ivan Rachůnek, Jan Švrček), 43:41 Jaroslav Hlinka (Tomáš Rolinek, Petr Ton), 59:40 Lukáš Pech (Petr Kumstát, Jakub Krejčík) - 18:49 Sacha Treille (Jan Rudovský), 29:58 David Růžička (Ondřej Havlíček, Pavel Patera) PP1. Vyloučení: 5:3 Využití: 0:1 Střely na branku: 33:19 (13:6, 12:7, 8:6) Diváci: 4914

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Kaberle, Majeský, Doudera, Procházka, P. Hořava - Tenkrát, Patera ©, Eberle - Treille, Dragoun, Rudovský - Dalecký, Kuchler, Havlíček - Strnad, Lukáč, Bajarūns.

Velký obrat, který Rytíře nastartoval v extraligovém ročníku 2019/20, přišel s Olomoucí. Rytíři prohrávali už 0:3, ale pak Jaromír Jágr snížil a mužstvo stahovalo ztrátu. Vyrovnal Ladislav Zikmund a stejný hráč trefil i druhý bod v prodloužení. Hrdinou duelu byl gólman Denis Godla, který v 53. minutě skvěle chytil trestné střílení Irglovi.

29. září 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC OLOMOUC 4:3 PP (0:2, 3:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 23:25 Jaromír Jágr (Matyáš Zelingr, Martin Kehar), 33:49 Tomáš Redlich (Patrik Machač), 37:07 Ladislav Zikmund, 61:15 Ladislav Zikmund (Brady Austin, David Stach) 3/3 - 09:28 Lukáš Nahodil (Rostislav Olesz, Jan Švrček), 12:44 František Skladaný (Marek Hecl), 21:15 Zbyněk Irgl. Vyloučení: 0:4 Trestná střílení: 52:31 Zbyněk Irgl (Olomouc) neproměnil Bez využití Střely na branku: 40:44 (9:15, 17:14, 13:14, 1:1) Diváci: 3625

Sestava Kladna: Godla - Nash, Austin, Zelingr, Kehar, Barinka, Smetana - Jágr, Zikmund, Valský - Redlich, Stach, Strnad © - Hajný, Machač, O'Donnell - Réway, Kaut, Š. Bláha.

Jan ŠEJHL