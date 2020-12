Narozeniny:

- Josef Stárek – 69 let. Nikdy nezasáhl do ligového zápasu, ale v sezoně 1973/74 byl osmkrát připraven na střídačce jako náhradník.

- Jiří Bicek – 42 let. O Bickovi jsme v minulých dnech psali vícekrát, naposledy k výročí jeho posledního zápasu za Kladno. Tam jsme si připomněli jak jeho největší úspěchy, tak i statistiky za Kladno. Který zápas se mu ale osobně nejvíce povedl? Nejvíce za večer v kladenském dresu stihl dva body. Ale jen jednou dal dva góly (2010/11) ve skupině o udržení, kdy se podílel na výhře 5:0 nad Spartou. Na oba góly mu tehdy nahrál Jaroslav Kalla.

- Radek Smoleňák – 34 let. Rodák z Prahy je kladenským odchovancem. Než ale stihl nakouknout mezi dospělé, odešel do zámoří a v 7 zápasech naskočil i do NHL. Po návratu nezamířil do Kladna, ale do pražské Sparty. Ještě v té sezoně se ale do Kladna přeci jen vrátil, když byl vyměněn za francouzského krajánka Sachu Treilleho. Kladno se i díky jeho pomoci (a odpočtové aféře) tehdy vyhnulo baráži. Přes zahraniční angažmá ve Finsku, Švédsku a Kontinentální hokejové lize se dostal do Hradce Králové, kde si jeho služeb cení natolik, že mu na dres přišili kapitánské céčko.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1982 – Josef Machala. Rodák se Sokolova přišel do Kladna už jako mládežnický reprezentant. Po sezoně musel na vojnu do Jihlavy. Poté se vrátil. Za tři sezony v modrobílém dresu zapsal 16 bodů v 70 zápasech. Z Kladna pak zamířil do druhé nejvyšší soutěže. roky je hokejových vyhledávačem talentů.

- 1993 – Jaromír Carvan. V kladenském áčku působil jen jako juniorská výpomoc. Ve dvou sezonách odehrál dva zápasy, v dalších byl připraveným náhradníkem. V prvním zápase stihl asistenci, ve druhém vyšší trest a automatický do konce utkání. Jeden zápas odehrál i za jihlavskou Duklu. Jinak působil v nižších soutěžích.

- 2006 – Vratislav Čech. Vytáhlý obránce se narodil v Brně, kde s hokejem i začínal. Nakoukl zde i k jednomu barážovému zápasu. Kometa ale soutěž neudržela a Čech zamířil do juniorských soutěží. Zahrál i několik zápasů v AHL. Po návratu ze zámoří zamířil do Havířova. Klubu se ale tehdy sezona nevyvedla a Havířov sestoupil na úkor Kladna. Spolu s vybojovanou extraligovou licencí putoval do středních Čech i obránce Čech. Vydržel v Kladně necelé čtyři sezony. Po krátkém působení v Plzni zamířil zpět do mateřského Brna. Tam ukončil hráčskou kariéru v pouhých 29 letech.

Rekordy a zajímavost:

- 1974 – Milan Nový se podílel na výhře v Brně 6:1 hned čtyřmi góly. Byl to jeho první čtyřgólový večer v kladenském dresu. Podobný výkon zopakoval ještě čtyřikrát.

- 1991 – Hattrick Miroslava Macha při domácí výhře 6:2 nad Spartou.

- 2014 – Zápas v Českých Budějovicích oba týmy odehrály v retro dresech pod patronací někdejších bardů Jaroslava Pouzara a Milana Nového. Kladenští měli slušivé modré dresy z roku 1976 s paní Poldi na prsou a vyhráli 4:1. Galerii ze zápasu si prohlédněte u článku.

Zápasy s kulatým výročím.

3. prosince se hrál v Litvínově zápas, který byl jedním ze zlomových pro Tomáše Plekance. Tehdy ještě v podstatě neznámý hráč dvěma úžasnými přihrávkami na Hornu a Kříže byl hlavním strůjcem kladenského obratu a konečné výhry 3:2. I díky tomuto zápasu nakonec jel za necelý měsíc na MS juniorů a byl spolu s Ladislavem Vlčkem v sestavě mistrů světa.

3. prosince 2000 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 21:27 Karel Pilař (Robert Reichel) PP2, 49:09 Robert Kysela (Vojtěch Kubinčák) - 09:01 Milan Filipi (Michal Mádl, Pavel Geffert) PP1, 23:43 Ondřej Kříž (Tomáš Plekanec, Ladislav Vlček), 27:00 Tomáš Horna (Tomáš Plekanec, Ladislav Vlček)

Vyloučení: 6:7, navíc Přemysl Sedlák (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 1:1 Střely na branku: 43:26 (11:11, 18:8, 14:7) Diváci: 3433

Sestava Kladna: Pinc - Skuhrovec, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Kříž, Kasík - Svoboda, Filipi, Geffert - Döme, Gardoň, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček - Horna, Kalla, Kameš.

V roce 2010 uhráli Kladeňáci důležitou výhru nad Boleslaví 2:1. Byla bez fanfár, pokud nepočítáme oslavu Pavla Patery a Libora Procházky. Oba hráli v extralize zápas číslo 700. Zápas se ale nejvíc povedl brankáři Falterovi, který jak to v Kladně bývá obvyklé, přišel o shutout v poslední minutě. A útočníkovi Jiřímu Kuchlerovi, který byl u obou branek. Hosty vedl jako kouč Miloš Holaň, bývalý úžasný ofenzivní obránce, kterého zastavila rakovina. Po vyléčení se prosadil ale i jako trenér.

3. prosince 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 08:30 Jiří Bicek (Jaroslav Mrázek, Jiří Kuchler), 44:08 Jiří Kuchler (Vladimír Kameš) - 59:34 Peter Fabuš (Radek Matějovský, Lukáš Pabiška) EAG

Vyloučení: 9:9 Bez využití Střely na branku: 29:46 (9:13, 8:11, 12:22) Diváci: 1707

Sestava Kladna: Falter - Kameš, Drtina, Mrázek, Toman, Procházka, Růžička, Šmach - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Látal, Stieler, Bělohlav - Eberle, Knotek, Kotrla.

Bilance:

- Kladno by klidně mohlo hrát 3. prosince každý rok. Od roku 1974 má v tomto datu zapsáno 13 výher za plný počet bodů a pouze 3 prohry. Před rokem 1974 to bylo horší: remíza v roce 71 prohra v Litvínově v roce 60 a výprask 0:12 v roce 52 na Spartě.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Z tolika výher je pochopitelně spousta možností. A tak vybíráme duel dvou kladenských brankářů: v roce 1978 už sparťanského Miroslava Termera, který uvolnil místo mladšímu Milanu Kolískovi a Sparta s legendárním koučem Luďkem Bukačem po něm ráda sáhla, protože jí skončil Holeček. Proti Termerovi stál jiný Mirek - Krása. Tomu se zápas nakonec povedl lépe a přes tlak Sparty odolal a v sezoně, která se jinak mužstvu moc nepovedla (po čtyřech titulech přišel pád na čtvrté místo), si připsal jeden z nejlepších duelů. Na druhou stranu paní Poldi pár týdnů po tomhle mači opanovala finále PMEZ se Spartakem Moskva a právě Krása byl jedním z hrdinů.

Ještě zpět na Spartu, kde měla trojice rozhodčích Okoličány, Šatava a Vala velké výhrady k vytopení jejich kabiny. Hlavní Juraj Okoličány dokonce tvrdě protestoval v zápise o utkání, na Spartě si musel opakovaně oblékat v pauzách zimní kabát. "Nevykúrená a nevytemperovaná kabina" ho rozlítila a varoval, že: "rozhodcovia by mohli nachladnúť aj s případnými následkami."

Vedení Sparty oponovalo, že v době energetické špičky není možné plýtvat teplem…

3. prosince 1978 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)

Branky a nahrávky: 17:11 Jaroslav Mec (Pavel Richter), 41:34 Jiří Titz (Jiří Kochta) - 36:49 Eduard Novák (Lubomír Bauer), 40:19 Eduard Novák (Milan Nový), 46:04 Milan Nový, 49:56 Milan Nový, 54:23 Miroslav Křiváček (Zdeněk Müller)

Vyloučení: 1:3 Bez využití Střely na branku: 37:34 (18:7, 6:12, 13:15) Diváci: 5500

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Melč - Novák, Nový ©, Bauer - Křiváček, Müller, Novotný - Kopecký, Sýkora, Machala - Reckziegel.

A ještě trochu smutná vzpomínka na rok 1999. Do Kladna přijel mistrovský Vsetín, vyhrál 6:1 a co bylo pro fanoušky nejbolestnější, že góly dali i členové legendární Blue Line Martin Procházka a Pavel Patera. Kladeňáci v hledišti se tehdy na Pateru čertili, zvyšoval na jasných 1:5, ale radoval se jako za vyrovnaného stavu.

Později se ale oba P+P vrátili a nakonec se v Kladně objevil i třetí člen jejich tehdejšího vsetínského uskupení - Radek Bělohlav.

26. kolo - 3. prosince 1999 HC VELVANA KLADNO - HC SLOVNAFT VIVA VSETÍN 1:6 (1:4, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 01:36 Přemysl Sedlák (Petr Havelka, Radek Gardoň) - 07:20 Radek Bělohlav (Pavel Patera, Martin Procházka), 10:53 Roman Stantien (Zbyněk Mařák, Jan Tomajko), 18:29 Martin Paroulek (Jiří Dopita, Radim Tesařík), 19:12 Zbyněk Mařák (Jan Tomajko), 39:18 Pavel Patera (Martin Procházka, Radek Bělohlav), 45:58 Martin Paroulek (Jiří Dopita, Ján Pardavý)

Rozhodčí: František Rejthar - Tomáš Pešek, Ladislav Rouspetr Vyloučení: 1:3 Bez využití. Střely na branku: 34:34 (11:14, 15:7, 8:13). Diváci: 3072

Sestava Kladna: Bílek (od 20:00 Horčička) - Kročák (od 41. Vyskočil), Skuhrovec, Táborský, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý - Svoboda, Eichenmann, Polanský - Sedlák, Gardoň, Havelka - Holšán, Burger, Kupka - od 41. Kounovský, od 21. Hubáček.

Ostatní zápasy 3. prosince (od roku 1965):

3. prosince 1971 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:3 (0:1, 3:2, 0:0)

3. prosince 1974 TJ ZKL BRNO - TJ SONP KLADNO 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)

3. prosince 1976 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ SONP KLADNO 4:6 (3:1, 0:2, 1:3)

3. prosince 1978 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 2:5 (1:0, 0:1, 1:4)

3. prosince 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

3. prosince 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

3. prosince 1991 HC POLDI KLADNO - HC SPARTA PRAHA 6:2 (2:2, 2:0, 2:0)

3. prosince 1993 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC KLADNO 4:7 (0:4, 1:2, 3:1)

3. prosince 1996 AC ZPS ZLÍN - HC POLDI KLADNO 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

3. prosince 1999 HC VELVANA KLADNO - HC SLOVNAFT VIVA VSETÍN 1:6 (1:4, 0:1, 0:1)

3. prosince 2004 HC RABAT KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

3. prosince 2006 HC VÍTKOVICE STEEL - HC RABAT KLADNO 5:1 (1:0, 4:1, 0:0)

3. prosince 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

3. prosince 2014 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

3. prosince 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK