Narozeniny

Miroslav Jindra – 103. výročí narození. Narodil se 3. února 1918 v Kladně. V hokejovém klubu působil už od ledna 1934 v nově založeném dorosteneckém oddílu. Brankář Jindra se podíval i do prvního týmu – v sezoně 1936/37 odchytal 4 soutěžní zápasy a dalších 8 přátelských. V další sezoně přidal ještě jedno přípravné utkání, do soutěže už ale nezasáhl. Po sezoně ukončil aktivní kariéru.

- Marek Židlický – 44 let. Mostecký rodák začínal s hokejem právě ve svém rodném městě. V dorostu si ho ale všiml trenér Zdeněk Šindler a přivedl ho právě do Kladna. Do áčka se velký talent začal prosazovat už v sedmnácti letech. Po pěti sezonách, ve kterých se podíval i do reprezentace odešel do finského HIFK. Odtamtud už vedla cesta do NHL. V nejslavnější soutěži světa má na kontě necelých devět stovek startů. Do Kladna se vrátil během výlukové sezony 2012/13. Mnozí fanoušci doufali, že to nebylo naposledy. K dalšímu comebacku už ale nedošlo. Hokeji se věnuje také jeho čerstvě šestnáctiletý syn Adam. Ten ale na rozdíl od tatínka nastupuje v útoku.

Ligový debut za Kladno:

- 2016 – Martin Procházka. Posila na konec sezony dorazila ze Sparty. Jmenovec kladenské legendy si v dresu Rytířů nevedl špatně. Za 12 zápasů zaznamenal 8 bodů. Ani to však tehdy nestačilo a Kladenští ve čtvrtfinále překvapivě vypadli s Ústím. V extralize ale bodově vždy spíše paběrkoval. V současnosti působí v Litoměřicích.

- 2018 – Tomáš Havlín. Stejně tak i Havlín mohl být last minute posilou pro zbytek sezony, jablonecký rodák Havlín ale za Kladno odehrál jen dvě utkání. Jedno z nich ale bylo památné utkání při návratu Jaromíra Jágra do Kladna proti Benátkám v Liberci. Právě v těchto dvou klubech působí celou kariéru.

Rekordy a zajímavost:

- 1970 – Kladenští na bránu Košic vyslali 67 střel, což je rekord. Naopak na brankáře Termera letělo jen 12 pokusů. Pouze o jeden více, než je rekord Kladna v nejvyšší soutěži. Přesto zápas skončil remízou 2:2.

Zápasy s kulatým výročím:

Bojovný zápas na špatném ledě sehráli hokejisté Kladna a Plzně v únoru roku 1981. Dlouho to bylo vyrovnané 1:1, až v čase 58:13 potěšil publikum Milan Nový rozhodujícím gólem. Kdyby se tak nestalo, následovalo by desetiminutové prodloužení a pak případně i nájezdy, to byla novinka tehdejší sezony. Mimochodem novinka, která hodně věcí ovlivnila. Pokud by totiž platily dál remízy, staly by se mistrem České Budějovice a nikoliv Vítkovice. A nesestoupil by Slovan Bratislava (Prohrál tehdy všech devět prodloužení!). Místo něj by padla právě Plzeň. Kladno mělo tehdy bilanci výtečnou, když vyhrálo tři prodloužení, pak jednou nájezdy a teprve na konci soutěže jednou ve Vítkovicích v nastaveném čase padlo.

3. února 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 16:44 Arnošt Reckziegel (Jaroslav Vinš), 58:13 Milan Nový - 15:01 Milan Razým (Pavel Prokeš). Vyloučení: 3:2 Bez využití Střely na branku: 22:25 (:6, :8, :11) Diváci: 3750.

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Kasík, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Fiala - Reckziegel, Müller, Bauer - Eberle, Vrňák, Skrbek.

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Jako první hektický zápas, který Kladnu neudělal dobrou reklamu. 3. února 1979 vysílala jeho střet s Jihlavou televize a tehdy čtyřnásobný mistr trochu vadl a jeho obhajoba se vzdalovala. S Jihlavou ale svěřenci Bohumila Proška vedli 3:1 ještě v 56. minutě, aby nakonec brali jen bod za remízu, protože vojákující sparťané Ihnačák a Holý v přesilovkách vyrovnali. Právě odpískané zákroky domácích Reckziegela a Křiváčka domácí vytočily. Rozhodčímu Vladimíru Šubrtovi vynadali ostře trenér Prošek i vedoucí týmu Leština, vlnu nenávisti pak spustili také diváci. Na led dopadl mimo jiného také visací zámek! Samozřejmě ne hudební skupina, která je proslulá písní Známka punku, ale punkový závěr tenhle zápas měl.



Šubrt pak Kladno v zápise o utkání Kladno nešetřil a vytvořil doslova slohovou práci na téma, jak by se socialistický člověk chovat neměl a jak špatně funkcionáři Kladna působili na mládež. V jeho kritice je ale také spousta pravdy, protože hokej byl tehdy společenskou událostí, sledovanost přenosu se mohla blížit milionu, možná šlo o i vyšší číslo. "A proto jsem rád, že zápas televize vysílala a bylo možné objektivně posoudit, jak jsem ho řídil," dodal v závěru své kritiky Vladimír Šubrt, tehdy nejrespektovanější český rozhodčí.



3. února 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:3 (1:0, 1:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 16:29 Jaroslav Vinš (Miroslav Křiváček), 26:54 Lubomír Bauer (Václav Sýkora) PP1, 48:08 Jan Neliba (Arnošt Reckziegel) - 38:34 Peter Ihnačák (Otta Klapka), 55:25 Peter Ihnačák (Otta Klapka) PP1, 57:23 Karel Holý (Karel Horáček) PP1. Rozhodčí: Vladimír Šubrt - Luděk Exner, Karel Sládeček.

Vyloučení: 6:4. Využití: 1:2. Střely na branku: 39:37 (11:13, 15:11, 13:13). Diváci: 3200

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba - Novák ©, Sýkora, Bauer - Křiváček, Müller, Dudáček - Machala, Kopecký, Reckziegel.



Vybrali jsme utkání i z února 1995, v němž Kladno porazilo Slavii 5:3. Tyhle zápasy byly hodně vyhecované, o měsíc později na sebe rivalové narazili v parádní sérii play off. Slavia vedená Vladimírem Růžičkou v únorovém večeru hrála výborně, brankář Martin Chlad měl téměř 50 zákroků! Ale do 50. minuty držel čistý štít a to rozhodlo. Navíc se dařilo Davidu Čermákovi (2 góly), Blue Line pak přispěchala s pomocí Procházkovy branky v oslabení a Vejvodovy v přesilovce. Ani tak ale vedení 4:0 deset minut před koncem nic nezaručovalo. Hosté po třech rychlých brankách sahali po vyrovnání, ale už to nestihli a Martin Procházka vše jistil při jejich power-play.



To už neviděl Miloš Kajer. Domácímu útočníkovi tehdy jeden ze slávistů přesekl nos, na ledě byla doslova louže krve a v hledišti spousta plamenných vášní.



3. února 1995 HC POLDI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 05:13 Martin Procházka (Pavel Patera) SH1, 18:30 David Čermák (Libor Procházka, Jan Bláha) PP1, 26:57 David Čermák (Jan Bláha, Martin Štěpánek) PP1, 28:42 Otakar Vejvoda (František Kaberle, Pavel Patera) PP1, 59:41 Martin Procházka (Jan Kruliš) ENG - 50:02 Václav Eiselt (Tomáš Jelínek, Milan Antoš), 50:36 Jaroslav Bednář (Ladislav Svoboda, Vladimír Růžička), 56:43 Andrej Jakovenko (Roman Blažek, Jiří Hlinka)

Vyloučení: 6:7, navíc Tomáš Jelínek (Slavia) na 10 min. Využití: 3:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 32:52 (7:14, 19:15, 6:23) Diváci: 4100

Sestava Kladna: Chlad - Kuda, Židlický, Kruliš, F. Kaberle, L. Procházka, Štěpánek - Ton, Bláha, Čermák - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Placatka, Burger, Kajer (od 25. Mach).



Ještě jeden zajímavý zápas se hrál třetího února, a i když byl jen prvoligový, připomeneme si ho. Před dvěma lety se do Kladna vrátil z NHL Jaromír Jágr a návrat ohlásil na led Benátek. Ty jsou farmou Liberce, který rychle zareagoval, zápas přesunul do svojí arény a vše pojal jako rozlučku Petra Nedvěda. A tak se hrála spíš show než zápas, v němž Nedvěd prakticky bez tréninku udivoval každé střídání a Jágr si výborně rozuměl s Adamem Kubíkem. Právě mladík zápas zlomil, ale až na začátku poslední desetiminutovky, do té doby se Benátky držely.

Ze zápasu je i videosestřih ZDE:

Zdroj: Youtube

3. února 2018 HC BENÁTKY NAD JIZEROU - RYTÍŘI KLADNO 2:7 (0:2, 2:0, 0:5) hráno v Liberci

Branky a nahrávky: 24:32 Petr Nedvěd (Matěj Psota), 37:22 Jakub Husa (Tomáš Hanousek, Petr Nedvěd) - 13:35 Adam Kubík (Jaromír Jágr, Martin Kehar), 15:38 Petr Štindl (Adam Kubík, Jaromír Jágr), 50:26 Adam Kubík (Patrik Machač, Jaromír Jágr), 51:10 Jan Kloz (David Tůma, Petr Štindl) EAG, 52:25 Jakub Strnad (Patrik Machač) SH1, 53:17 Ladislav Zikmund (Adam Kubík, Petr Hořava) SH1, 54:14 Jan Kloz (Anton Kurjanov, Petr Štindl)

Vyloučení: 2:2 Bez využití V oslabení: 0:2 Střely na branku: 17:43 (4:16, 6:12, 7:15) Diváci: 7500 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Cikánek - P. Hořava, Matula, Havlín, Kehar, Štindl, Zelingr - Jágr, Machač, Kubík - Tůma ©, Kurjanov, Kloz - Pekr, Přikryl, Strnad - Zikmund, Kaut, Redlich.

Ostatní zápasy 3. února (od roku 1966):

3. 2. 1970 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 2:2 (0:2, 0:0, 2:0)

3. 2. 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:3 (1:0, 1:1, 1:2)

3. 2. 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 7:6 (1:3, 5:1, 1:2)

3. 2. 1989 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 6:3 (2:2, 3:0, 1:1)

3. 2. 1995 HC POLDI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 5:3 (2:0, 2:0, 1:3)

3. 2. 2002 HC EXCALIBUR ZNOJ. ORLI - HC VAGNER. KLADNO 4:3 PP (0:2, 1:1, 2:0 - 1:0)

3. 2. 2006 HC RABAT KLADNO - HC SPARTA PRAHA 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

3. 2. 2008 HC ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC GEUS OKNA KLADNO 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

3. 2. 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 4:3 SN (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0)

3. 2. 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

3. 2. 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 2:3 PP (1:1, 0:0, 1:1 - 0:1)

3. 2. 2018 HC BENÁTKY NAD JIZEROU - RYTÍŘI KLADNO 2:7 (0:2, 2:0, 0:5) hráno v Liberci

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK