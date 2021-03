Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Na řadě je 3. března, kdy je to přesně 31 let, kdy sehrál Jaromír Jágr svoje první velké představení proti Spartě. Tehdy jí dal v semifinále play-off hattrick.

Narozeniny:

- Radek Novák – 57 let. Když přišel obránce Radek Novák do Kladna, měl na kontě stříbro s reprezentační osmnáctkou či zkušenosti s nejvyšší soutěží z Plzně. Za sebou ale měl také angažmá v Mladé Boleslavi nebo Táboře. V Kladně vydržel dvě sezony. Odešel do Pardubic, kde si zahrál jen pár zápasů. Poté už jeho kariéra směřovala jen do nižších soutěží do Mladé Boleslavi, Benátek či Jičína.

- Jan Bláha – 56 let. Písecký rodák přišel do Kladna ještě v dorostu. Tam zaujal nejen trenéry áčka, ale také jejich kolegy u reprezentační osmnáctky. Za dospělé ale odehrál jen 20 zápasů, než odešel do B-týmu Dukly Jihlava. Do Kladna se vrátil až po téměř šestiletém působení v Českých Budějovicích. Po návratu byl produktivní. V 54 zápasech zaznamenal 43 bodů, zahrál si i v jedné formaci s Jaromírem Jágrem, protože se stávkovalo v NHL. Po jediné sezoně ale odešel do Kralup.

- Martin Procházka – 49 let. Rodák ze Slaného začínal s hokejem v Kralupech. Ještě v dorostu ale přešel do Kladna. S roční přestávkou v Kladně vydržel až do sezony 1995/96. Nejdřív byl jeho dvorním centrem Radek Gardoň, po jeho odchodu ale vytvořil spolu s Pavlem Paterou a Otakarem Vejvodou legendární Blue line, která pokračovala i po jejich odchodu do stocholmského AIK. Do Kladna se vrátil v roce 2003. Tou dobou už byl nejen olympijským vítězem, ale také čtyřnásobným mistrem světa či mistrem ligy se Vsetínem. V Torontu a Atlantě okusil také NHL. Doma v Kladně vydržel až do roku 2010. Po konci kariéry si vyzkoušel trenéřinu na lavičce Řisut. V současnosti je hokejovým expertem České televize.

- Michal Kaňka – 47 let. Původem benešovský Kaňka dorazil do Kladna jako kanonýr z Kralup. V Kladně vydržel dvě sezony. V první z nich patřil do pětky nejproduktivnějších útočníků týmu. Ve druhé už ale nedokázal na dobré výkony navázat. Po konci v Kladně už další šanci v nejvyšší soutěži nedostal. Odešel do Kadaně, zahrál si také v Norsku, Dánsku či Velké Británii. V české nejvyšší soutěži už ale další šanci nedostal. Ještě v loňské sezoně hrál za Benešov v krajské lize.

- Zdeněk Nedvěd – 46 let. Syn slavného otce s hokejem začínal doma v Kladně. Z juniorky ale odešel rovnou do zámoří. V kvalitní juniorské OHL si ho v pátém kole draftu vybralo Toronto. Za Maple Leafs naskočil do 31 zápasů. Po nadějném začátku už se mu tolik nevedlo a po návratu do Čech si nevybral Kladno, nýbrž pražskou Spartu. V ní vydržel jen 10 zápasů, než odešel do Finska. Zahrál si také v Německu, Norsku či Koreji, odkud přece jen zamířil do Kladna. V A-týmu vydržel necelé dvě sezony. Zahrál si také například za nedaleké Slaný, nyní trénuje v Kladně mládež.