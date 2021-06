Narozeniny

David Dvořáček – 29 let. Narodil se v Brně, od mládí ale působil v pražské Spartě. Tam zaujal nejen reprezentační trenéry, ale i ty ve finské Tappaře, která ho zlákala do svých služeb. Ve třetím největším finském městě působil hlavně v juniorce, ale nakoukl i do tamější nejvyšší soutěže.

Po dvou letech zvolil návrat do Čech, opět do Sparty. Tam ale příliš prostoru nedostával a putoval více po hostování v nižších soutěžích. Dobrá čísla měl například v Havlíčkově Brodě či Litoměřicích. Na ročník 2015/16 si ho tak zapůjčilo Kladno. U Rytířů ale výborný bruslař nedával góly ze šancí, a tak padal sestavou dolů a po sezoně odešel. Nevzdal se, oklikou přes Havířov a Prostějov se opět vrátil do Sparty, a tam působí dodnes. A proti Kladnu už také párkrát skóroval.

Jan ŠEJHL