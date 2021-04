Narozeniny

- Jindřich Novák – 121. výročí narození. Útočník Novák v Kladně působil ve 30. letech minulého století. Do Kladna přišel z HOSK Motyčín spolu s Bohdanem Novákem. Jindřich ale v kladenské sestavě vydržel déle a byl i celkem produktivní. Na kontě má za 4 sezony 18 startů a 11 branek. Dalších 46 gólů přidal také v 58 přátelských zápasech.

- Libor Martínek – 59 let. Útočník Martínek do Kladna přestoupil z Příbrami jako osmnáctiletá naděje před sezonou 1980/81. Ještě v té sezoně si Martínek vydobyl i místo v sestavě pro mistrovství světa juniorů. Kladno ale tehdy prožívalo turbulentní období a Martínek tak s týmem musel postupně skousnout i dva sestupy. Právě po druhém v sezoně 1985/86 se s Kladnem rozloučil. Odešel do nižší soutěže do Mladé Boleslavi.

- Lukáš Pozník – 42 let. I Pozník dostal svou šanci mezi muži ještě jako junior. Jako devatenáctiletý byl stabilním členem kladenského áčka. Tehdy ale sbíral hlavně minusové body do statistiky plus minus. Možná i proto nedostal v další sezoně už tolik příležitostí a odešel do Šumperku. Po odchodu z Kladna bojoval obránce jen v nižších soutěžích. Za zmínku stojí například postup s Mladou Boleslaví do druhé nejvyšší soutěže.

Rekordy a zajímavost:

- 1977 – Zápas proti Českým Budějovicím, kde šlo Kladnu o titul, rozhodl hattrickem Eduard Novák. Jeho druhý gól byl navíc výjimečný – byl totiž 3000. gólem Kladna v nejvyšší soutěži!

Zápasy s kulatým výročím:



Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

A je to tady, vzpomínka na vrchol I. ligy v roce 1977. Před posledním kolem bylo Kladno první o bod před Jihlavou, a tak bylo o strhující finále postaráno. Kladnu chtěly ztížit korunovaci České Budějovice a v úvodu využily domácí nervozity a šly do vedení. Jenže brzy srovnal z přesilovky tehdy už mazák Nedvěd a chvilku po něm bombou zklidnil Poldinku Eda Novák. Ten zápas ve druhé třetině definitivně zlomil parádním slalomem zakončeným třetí bránou, od modré se k němu přidal Čermák. Ve třetí třetině Novák dokonal hattrick, ale to už publikum jen slavilo a doufalo, že Milan Nový dosáhne šedesáti branek za sezonu. Dal jen padesátou devátou, i tak je to dodnes platný rekord a za 44 zápasů neskutečný výkon.

Ten večer však patřil všem, nejen Novému. Předseda svazu Zdeněk Andršt, sekretář svazu J. Fairaizl a trenér reprezentace Karel Gut pak předali kapitánovi Františku Pospíšilovi mistrovský pohár a stadionem zněl pokřik: Olé!

3. dubna 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Zdeněk Nedvěd (Zdeněk Müller) PP1, 13. Eduard Novák (Lubomír Bauer, Milan Nový), 23. Eduard Novák (Milan Nový, František Pospíšil), 30. Bohumil Čermák (Jaroslav Vinš), 41. Milan Nový (František Kaberle), 47. Eduard Novák (Milan Nový) - 9. Jan Klabouch. Vyloučení: 4:1 Využití: 1:0 Střely na branku: 47:23 (16:5, 15:7, 16:11) Diváci: 6900.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Nedvěd.

Oslavy Kladna po zisku titulu v roce 1977. Zdeněk Andršt předal pohár, převzal ho i tehdejší kouč Jaroslav VolfZdroj: Rytíři Kladno

Na chlup o jedenáct roků později přijely Budějky na kladenský zimák zase, ale tentokrát šlo o hodně oběma sokům. Pa patnácti letech se hrálo v československé lize play off a vítěz základní části byl právě z jihu Čech. Postavilo se mu Kladno, které zachránilo osmou příčku a postup až v posledním kole. A pak Jihočechy zcela nečekaně vyřadilo. Už před zápasem číslo 4 vedlo 2:1 a chybělo mu jediné vítězství k dokonání senzace. Opět se hrálo v Kladně a tomu se zázračně uzdravila jedna z opor Jiří Dudáček. Ještě v sobotu měl horečku, ale v neděli vstal, dal si podle tehdejšího deníku Svoboda k obědu kachýnku, natáhl se a ve tři hodiny se rozhodl, že klukům přece jen pojede na zimák pomoci.



Těžko říci, co by tomu řekla dnešní armáda výživových poradců, každopádně "Dudy" hrál jako z partesu dal dvě branky, jednu parádně z trestného střílení. Zářil ale celý tým. Kromě Dudáčka brzy skórovaly i další dvě hlavní hvězdy Kameš a Nový, první třetina skončila 4:0 a ve druhé už za zády nebohého brankáře Petra Břízy svítilo hrozivé skóre 7:0. Teprve pak se Jihočeši lehce zmátořili, aby neodjeli s desítkou, ale to Kladýnku vůbec nevadilo.



Senzačně postoupilo do semifinále ligy proti Košicím a trenér Eduard Novák mluvil o nejlepším výkonu v sezoně. Přesto uznal, že play off na tři zápasy není úplně spravedlivé. "My hráli bez psychických zábran, soupeře si okusil, jaké je to hrát s nervy. Oni vyhrát museli, my jen mohli," hodnotil kouč, který přišel o zraněného Zdeňka Vojtu, a to do konce sezony.



Soupeřův trenér Karel Pražák pochválil formaci Dudáček - Nový - Vojta. Podle něj v celé sérii jasně přehrála jeho první lajnu s reprezentanty Lálou a Caldrem. "Plus počítejte Kameše, ten by měl být v reprezentaci," měl jasno odborník.



3. dubna 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 7:2 (4:0, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 01:13 Vladimír Kameš (Petr Tatíček), 02:33 Jiří Dudáček (Milan Nový), 12:45 Milan Nový, 13:36 Radek Gardoň (Petr Slabý, Radek Knotek), 22:23 Jiří Dudáček PS, 23:36 František Větrovec (Milan Eberle, Petr Fiala), 34:34 Milan Nový (Radek Gardoň, Jiří Dudáček) - 38:17 Richard Kolář (Pavel Pýcha, Vladimír Caldr), 55:54 Jan Bláha (Ondřej Vošta). Vyloučení: 4:5 Bez využití Střely na branku: 42:27 (15:8, 11:10, 16:9) Diváci: 5060.

Sestava Kladna: Dudáček - Lhotský, Pospíšil, Větrovec, Tatíček, Veber, Aschenbrenner - Dudáček, Nový ©, Vojta (od 10. Kuthan) - Eberle, Kameš, Fiala - Knotek, Gardoň, Slabý.

Ještě krátce k baráži z roku 2018, kde Kladno po domácí výhře nad Karlovými Vary cestovalo hned za stejným sokem a v důležitém duelu šlo rychle do vedení po brejku Dana Kružíka. Jenže pak hrálo přesilovku a doslova nabídlo vyrovnání Kohoutovi. Navíc přišla další velká chyba při rozebrání hráčů a Vary tak nakonec zápas celkem pohodlně vyhrály 3:1. děkovaly hlavně skvělému brankář Filipu Novotnému, Rytíři měli totiž v utkání více šancí než domácí.

Video z utkání najdete ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=iLQZ3zWBUoI&ab_channel=HCEnergieKarlovyVary

3. dubna 2018 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 07:36 Martin Kohout SH1, 10:58 Daniel Vrdlovec (Matic Podlipnik, Henri Tuominen), 54:59 Daniel Vrdlovec (Sebahudin Kovačević, Petr Stloukal) PP1 - 03:16 Daniel Kružík (Tomáš Redlich, Tomáš Kaut). Vyloučení: 6:7 Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 28:32 (8:11, 8:14, 12:7) Diváci: 5272.

Sestava Kladna: Cikánek - Štich, Zelingr, Štindl, Repe, Lenďák, Kehar - Kružík, Kaut, Redlich - Tůma, Kubík, Kloz - Zikmund, Svedlund, M. Hořava - Pekr, Přikryl, Strnad ©.

Ostatní zápasy 3. dubna (od roku 1966):



Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK