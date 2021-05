Narozeniny:

- Stanislav Přibyl – 97. výročí narození. Patřil mezi kladenské odchovance. Jako devatenáctiletý se dostal do týmu dospělých, který ale hrál tehdy jen v nižší soutěži. Po jediné sezoně HOSK Kladno opustil. Později hrál také za Spartu Kladnu. Zemřel ale velmi mladý – v pouhých 25 letech se mu stala osudnou tragická nehoda na jeho pracovišti v SONP.

- Jiří Čelanský – 43 let. Jako hráč to Jiří Čelanský dotáhl pouze do třetí nejvyšší soutěže v rodném Havlíčkově Brodě. Brzy ale zanechal aktivní kariéry a začal se věnovat trenéřině. K velkému hokeji přičichl ve Slavii, kde ho pod svá křídla vzal Vladimír Růžička. Jako trenér se osamostatnil až v Kadani. Trénoval i v Chomutově, kde ale skončil kvůli špatným výsledkům. Šanci dostal u Rytířů, kde ze stejného důvodu skončil Zdeněk Vojta. Rytíře ale nezvedl a spolu s Piráty Kladno sestoupilo do první ligy. Čelanský na lavičce zůstal i pro další sezonu. Když se ale nekonal rychlý návrat, dostali šanci na lavičce koučové Lidický s Čermákem. Čelanský později působil také v Benátkách či naposledy doma v Havlíčkově Brodě.

- Peter Jánský – 36 let. Mostecký rodák Jánský si udělal dobré jméno v Litvínově. Postupně se propracoval až do reprezentace, ve které sehrál 31 zápasů. Nebylo tak divu, že se po něm ohlížely i silnější týmy. Angažmá v pražské Spartě ale Jánskému vůbec nevyšlo a po dvou letech se domů do Litvínova rád vrátil. Po špatné sezoně 2015/16 dostal šanci u Rytířů. V Kladně patřil mezi nejproduktivnější borce, dobře si vedl i ve statistice plus minus. Když mu hodil laso opět Litvínov, Jánský neodolal. Opět se ale příliš nechytl a postupně zmizel do nižší soutěže s tím, že v Litvínově jen občas vypomáhal.

- Lukáš Luňák – 32 let. Narodil se a hokejově vyrostl v Olomouci. Záhy po něm sáhla Sparta a Luňák se tak stěhoval do Prahy. Ve své premiérové sezoně za Spartu ho Pražané poslali na velmi krátkou – dvouzápasovou – výpomoc i do Kladna. Ve Spartě Luňák spíše paběrkoval a více hrál jen v nižší soutěži za Písek. Oklikou přes České Budějovice a Litoměřice odešel do Prostějova, kterému pomohl do první ligy. U Jestřábů, kteří patří jeho rodině, nakonec jako hráč strávil sedm let.

Poslední ligový start za Kladno

- 1984 – Michal Pivoňka a Michal Kurzweil

o Útočník Michal Pivoňka za Kladno odehrál jedinou sezonu, navíc tehdy jen v druhé nejvyšší soutěži. Pak jako osmnáctiletý narukoval na vojnu do jihlavské Dukly. Když se do Kladna měl vrátit, Středočeši po roce v nejvyšší soutěži spadli opět do nižší soutěže a Pivoňka hledal angažmá jinde. Zdálo se, že najde uplatnění ve Spartě, ale to zhatila Pivoňkova emigrace. Syn atletické trenérské legendy sám házel oštěpem a dokonce v mládeži porážel pozdějšího světového hegemona Jana Železného. Hrál také skvěle tenis, na sport byl jednoduše ohromně talentovaný. Po emigraci v roce 1986 skončil ve Washingtonu, který ho už dříve draftoval. Za třináct let u Capitals vytvořil i klubový rekord v počtu asistencí, který překonali až hvězdní Bäckström s Ovečkinem. Tehdy hlavně díky střelci Peteru Bondrovi, s nímž s ohromně rozuměl. Jeho syn Jake byl velkou nadějí amerického hokeje.

o I druhým loučícím se hráčem byl Michal – tentokráte Kurzweil. Ten do Kladna přišel z pražské Hvězdy. Poprvé za dospělé nastoupil v sezoně 1981/82, poté se vrátil až o dvě sezony později, kdy Kladno válčilo v nižší soutěži. Celkem má na kontě 27 startů. Odešel do Slavie, kde strávil plných 7 sezon, zahrál si také za Tábor.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V roce 1974 se ligy už jen dohrávala. Jihlava měl už týden jistý titul, když přivítala na svém ledě Kladno. Tomu rozhodčí Barnet nemilosrdně po rozbruslení nechal vysvléci útočníka Milana Skrbka, protože neměl v registračce prodloužení lékařské prohlídky. Inu řády se musely dodržovat i dříve… Dnes to působí už úsměvně, ale tehdy byli funkcionáři Kladna pořádně naštvaní. Do sestavy se tak dostal Ladislav Vysušil a odměnil se gólem. V otevřeném duelu jich padlo celkem deset. Jeden dal- Milan Nový, který právě končil základní vojenskou službu v Jihlavě. V oslabení se pak trefil i Zdeněk Hrabě, byl to jeho poslední mistrovský zásah za Kladno. U takové hvězdy stojí za to připomenout.



3. května 1974 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 6:4 (2:2, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Josef Augusta (Milan Nový, Jan Hrbatý), 20. Milan Nový (Josef Augusta, Jan Hrbatý), 22. Miloš Novák (Jan Suchý), 29. Josef Augusta, 43. Jaroslav Holík (František Výborný), 51. Miloš Novák (František Výborný) - 11. Zdeněk Hrabě SH1, 13. Zdeněk Nedvěd (Lubomír Rys), 23. Ladislav Vysušil (Zdeněk Müller), 28. Jaroslav Vinš (Ladislav Vysušil). Vyloučení: 3:5, navíc Otakar Vejvoda (Kladno) na 10 min. Bez využití V oslabení: 0:1 Střely na branku: 40:19 (10:6, 14:8, 16:5) Diváci: 3065.

Sestava Kladna: Krása - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Biskup - Bauer, Sýkora, Hrabě - Křiváček, Müller, Vysušil - Nedvěd, Rys, Kofent.

Pořadí kvalifikace o postup do 1. ligy bylo v roce 1984 následující: Kladno 4 body, Plzeň 2 body, Nitra 2 body. Na turnaji v Nitře tak Kladenským stačilo uhrát proti Západočechům (chyběl jim ještě zápas s Nitrou) bod. Plzeň, která do kvalifikace spadla jako nejhorší tým nejvyšší soutěže, však v rozhodujícím televizním duelu zabrala a Kladeňákům nedala moc šancí. Všechny plzeňské branky vstřelili později známí trenéři – dvě dal Milan Razým, po jedné Václav Baďouček a Karel Najman. Za Poldi se trefili pouze už tehdy skvělý mladík Michal Pivoňka a Michal Kurzweil. Oba po sezoně tým navždy opustili.

Ještě jednu perličku: byť hrálo Kladno po dlouhých třiceti letech až druhou nejvyšší soutěž, chodilo dost lidí, průměrně 3040 na utkání. Nejvíc jich přišlo na rozhodující duel základní části s Olomoucí (8000), nejméně na Ingstav Brno (2000).

3. května 1984 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 4:2 (2:1, 2:0, 0:1) hráno v Nitře

Branky a nahrávky: 3. Václav Baďouček, 5. Milan Razým PP1, 23. Karel Najman, 37. Milan Razým PP1 - 11. Michal Pivoňka PP, 57. Michal Kurzweil Rozhodčí: Milan Jirka - Slavomír Caban, Jozef Kriška Vyloučení: 4:3 Využití: 2:1 Diváci: 3000.

Sestava Kladna: Krása - Neliba, Kasík, Větrovec, Horský, Tatíček, Pospíšil - Eberle, Sýkora ©, Vojta (od 21. Kurzweil) - Vrňák, Beznoska, Novotný - Hrabě, Pivoňka, Müller - Martínek.

Ostatní zápasy 3. května (od roku 1966):



Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK