Narozeniny:

- Zdeněk Bahenský – 35 let. Jeden z hráčů, kteří nezanechali v Kladně příliš velkou stopu. Rytířům ho půjčila pražská Sparta. Vydržel v Kladně deset zápasů, dvakrát se trefil, třikrát asistoval. Pak ho ale Sparta poslala do Karlových Varů a tím jeho angažmá v modrobílém skončilo.

Ligový debut za Kladno:

- 1999 – Ladislav Vlček. Smolař, jinak to nelze nazvat. Měl našlápnuto, protože v áčku od začátku dával góly, stal se mistrem světa do 20 let, draftoval ho Dallas. Vše se začalo sypat kladenským sestupem v roce 2001. Vlček do nižší soutěže nechtěl, podepsal v Třinci, ale ve velké konkurenci se neprosadil a i vinou zranění v nepravých chvílích mířil do dalších klubů. Nakonec skončil v prvoligovém Berouně, kde odehrál řadu výborných sezon, ale jistě měl v kariéře na víc. Rádi na něj vzpomínají v Řisutech a Slaném.

- 2014 – Zbyněk Hrdel. Rodák z Písku s Kladnem se v kladenském dresu objevil na jediný zápas jako výpomoc z Berouna. V Kladně to ještě zkoušel v letní přípravě v roce 2016, k dohodě ale nedošlo.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1999 – Richard Adam. Krátké spojení Richarda Adama a Kladna skončilo zápasem v Litvínově. Za tu dobu stihl 4 utkání. Mimo Kladno působil Adam také v nejvyšší soutěži Jihlavě, Spartě či Kometě, zkusil si ale například angažmá v Německu, Dánsku a Norsku.

- 2014 – Zbyněk Hrdel

Rekordy a zajímavost:

- 1990 – Kladno proti Košicím hrálo čistě – neobdrželo žádný trest.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 2006 Kladno prolomilo obávanou obrannou vozbu Zlína, byť vyhrálo až po prodloužení 3:2. Duel měl nečekaného střeleckého hrdinu, protože Jiří Zeman moc branek v extralize nedal, jenže tenhle večer se mu povedl a skóroval dokonce dvakrát. Zlínští vedení mistrem obranné taktiky Ernestem Bokrošem vedli už 2:0, ale na konci druhé části zahájil obrat Vítězslav Bílek. Připravil také vyrovnání Zemanovi, to bylo dokonce v oslabení!



Atmosféra byla pořádně hustá. Nezvládali ji tvrďáci na obou stranách, L. Procházka i Okál dostali osobní tresty. A nezvládali ji ani diváci. Hráče hostů trefovali koulemi z čerstvě napadlého sněhu i plastovými lahvemi. Hosté si stěžovali, že byli také popliváni.

3. ledna 2006 HC RABAT KLADNO - HC HAMÉ ZLÍN 3:2 PP (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 36:28 Vítězslav Bílek (Michal Havel), 46:45 Jiří Zeman (Vítězslav Bílek) SH1, 62:48 Jiří Zeman (Martin Ševc, Ivan Huml) 4/4 - 09:34 Miroslav Blaťák (Martin Hamrlík) PP2, 24:06 Jaroslav Kristek (Richard Král, Petr Leška) PP1

Vyloučení: 12:10, navíc Libor Procházka, Ivan Huml (oba Kladno) a Miroslav Okál (Zlín) na 10 min. Využití: 0:2 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 41:33 (9:9, 21:11, 9:10, 2:3) Diváci: 2151

Sestava Kladna: Orct - Ševc, Evan, Čech, Zeman, L. Procházka, Špelda, Hájek - Kalla, Patera ©, Huml - Bílek, Gardoň, Kuchler - Havel, Kazatel, Hluchý - Látal.

Vzpomínka na loňský rok je také příjemná, Kladno nečekaně už podruhé v sezoně doma vyzrálo na Liberec. Rytíři hráli skvěle, brankář Godla úchvatným výkonem nedovolil favoritovi ani gól. Naopak dalšího fantastického gólmana Hrachovinu překonal nejprve bombou Vampola a pak i Hovorka, pro něhož to byl ale poslední zásah v kladenském dresu. Diváci si ovšem novoroční duel hodně užili, nechybělo mu nic.

3. ledna 2020 RYTÍŘI KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 17:23 Petr Vampola (Brendon Nash), 18:00 Marek Hovorka

Vyloučení: 4:3, navíc Libor Hudáček na 10 min. a Petr Jelínek (oba Liberec) na 5 min. a do konce utkání Bez využití Střely na branku: 22:44 (7:17, 6:11, 9:16) Diváci: 3286

Sestava Kladna: Godla - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka - Redlich, Vampola, Strnad © - Hovorka, Machač, Zikmund - Melka, Stach, Š. Bláha - Hajný, Kaut, O'Donnell.

Ostatní zápasy 3. ledna (od roku 1965):

3. 1. 1968 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

3. 1. 1985 TJ ŠUMAVAN VIMPERK - TJ POLDI SONP KLADNO 4:7 (1:2, 2:4, 1:1)

3. 1. 1990 TJ POLDI KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 3:3 (1:0, 0:1, 2:2)

3. 1. 1997 HC ZKZ PLZEŇ - HC POLDI KLADNO 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

3. 1. 1999 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC VELVANA KLADNO 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

3. 1. 2010 HC SPARTA PRAHA - HC GEUS OKNA KLADNO 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

3. 1. 2014 RYTÍŘI KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 1:2 SN (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

3. 1. 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC MOST 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK