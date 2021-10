Narozeniny

- Jan Kruliš – 52 let

o Vyhlášený tvrďák se řadí mezi odchovance PZ Kladno. Do kladenského áčka se borec s číslem 16 na zádech dostal jako devatenáctiletý a hned do kádru zapadl. Jeho schopnost podpořit útok byla pro Kladno nesmírně cenná. Kruliš sbíral hodně kanadských bodů, ale nezapomínal ani na defenzivní povinnosti. U soupeřů neoblíbený bek odešel pro sezonu 1994/95 do Sparty. Vstup do ročníku mu tvrdě nevyšel a Kruliš byl brzy zpět v Kladně. Doma ožil a předváděl opět odváděl skvělé služby. Býval ale také hodně vylučovaný. Dodnes mu patří smutný rekord v nejvíce trestných minutách hráče Kladna za jednu sezonu. Mimo Kladno si ale přeci jen také zahrál. Slávu českého hokeje šířil v Japonsku, Rakousku, Anglii či Maďarsku. Konec kariéry pak trávil v nižších soutěžích. Po konci hokejové kariéry se vrhl do světa financí. Byl makléřem, poslední roky si na živobytí vydělává jako investiční konzultant.

Jana Kruliše si připomeňte ZDE:

Ligový debut za Kladno

- 1972 – Jan Novotný a Miloš Kupec

o Se začátkem sezony 1972/73 do prvního týmu postoupil Jan Novotný. V sedmdesátých letech se podílel na čtyřech titulech Kladna, pátý mu unikl jen vinou povinné vojenské služby. Kladnu byl ale věrný i v těžkých osmdesátých letech, kdy Středočeši dvakrát sestoupili. Nejen v nižší soutěži byl tahounem Kladna, neproduktivnějším hráčem a nejlepším střelcem úspěšné baráže 1985. Na sklonku kariéry si vyzkoušel také zahraniční angažmá. Později se na kladenskou střídačku postavil také jako trenér.

o Podobný vstup mezi dospělé měl i Miloš Kupec. Stejně jako Novotný, také Kupec po roce odešel na vojnu do Jihlavy. Na rozdíl od člena Kladenské síně slávy Novotného se Miloš Kupec do Kladna nevrátil. Zůstal totiž vojákovat na Vysočině. S Duklou oslavil pět ligových titulů a zařadil se mezi legendy armádního klubu. Po konci kariéry se i Kupec dal na trénování. Dlouho koučoval například v Itálii.

- 1999 – Jan Platil

o Ještě před odchodem do zámoří stihl devítku startů za rodné Kladno Jan Platil. Už v kanadské juniorské soutěži a později také ve farmářské AHL ukazoval, že bude řízným bekem, který sbírá hodně trestných minut. Do nejslavnější ligy světa se sice neprobojoval, zahrál si ale v Rusku, respektive v KHL, ale také ve Finsku. Do Kladna se ještě vrátil v sezoně 2010/11, po třech zápasech opět odešel. Objevil se také v Německu, Itálii, Anglii či na Slovensku.

- 2004 – Jan Hrdina

o Výluka NHL domů přivedla Jaromíra Jágra či bratry Kaberleovi. Jedinou posilou z nejslavnější ligy světa, která nepocházela z Kladna, tak byl Jan Hrdina. Původem královehradecký útočník měl za sebou necelých pět sezon v Pittsburghu. U Tučňáků hrával v jednom útoku i s Jaromírem Jágrem a právě slavná 68 Hrdinu do Kladna zlákala. Za rok v Kladně stihl 30 zápasů a 7 gólů, nejvíc zářil v play off. Pak se vrátil do NHL. Jeho kariéra vinou zdravotních problémů skončila v pouhých 32 letech.

- 2008 – Jan Eberle

o V mládí zamířil zajímavý talent Jan Eberle do zámoří nabírat nové zkušenosti. Když se vrátil domů do Kladna, neměl své místo v sestavě vůbec jisté. První rok mezi dospělými rozdělil mezi Kladno, Beroun, ale stále ještě vypomáhal i v juniorce. V následujících letech se ale do kádru Kladna naplno prosadil a byl specialistou na černou práci. V Kladně vydržel i rok po sestupu. Když se nepovedl rychlý návrat, zamířil do extraligové Olomouce, hrál i za Plzeň. V letošní sezoně hájí barvy Mladé Boleslavi.

- 2018 – Martin Bláha

o Ze všech tří bratrů Bláhů toho za Kladno nejméně odehrál právě Martin. Debut si ale odbyl po boku svého dvojčete Ondřeje. V případě Martina zůstalo jen u tří ostrých startů za Kladno. Mezi dospělými se předvedl také v dresu čínského klubu China Golden Dragon, zahrál si také za Ústí. Letos na střídavé starty pomáhá také Řisutům.

Poslední ligový start za Kladno

- 1975 – Jiří Kuchler st.

o Své první starty za kladenské áčko stihl Jiří Kuchler ještě před vojnou. Po vojenské službě v Hodoníně, Liberci a Příbrami na něj čekalo místo jen v kladenském B-mužstvu. Tam se mu dařilo skvěle, když za 147 startů stihl 110 přesných zásahů. K místu v prvním týmu to ale nestačilo. Sice do áčka ještě krátce nakoukl, ale celkem za A-tým odehrál jen pět zápasů. Velkou stopu ale zanechal jako trenér, když pomáhal vychovat spoustu velkých hráčů.

Rekordy a zajímavost

- 2018 – Adam Brízgala v brance hlavně mrznul. V Kadani na něj šlo pouhých dvanáct střel. Všechny pochytal. Bylo to pouze o čtyři střely více, než je kladenský rekord.

Zápasy s kulatým výročím

3. října 1991 HC ZETOR BRNO - HC POLDI KLADNO 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 29:29 Igor Čikl (Michal Konečný, Jindřich Vacek), 58:44 Michal Konečný (Igor Čikl) - 15:48 Miroslav Mach (Zdeněk Vojta), 16:02 Petr Kuda (Josef Vrkota), 43:06 Miroslav Mach (Michal Mádl). Vyloučení: 2:5 Bez využití Střely na branku: 29:33 (12:12, 11:10, 6:11) Diváci: 2875

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Mádl, Kuda, Veber, Novák, Kaberle - Mach, Eichenmann ©, Vojta - Slabý, Gardoň, Vrkota - Mikolášek, Patera, Vejvoda (ve 35.-40. Čermák).

Ostatní zápasy 3. října (od roku 1966)

3. října 1965 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 7:4 (3:2, 0:0, 4:2)

3. října 1969 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

3. října 1972 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

3. října 1975 TJ VŽKG OSTRAVA - TJ SONP KLADNO 5:5 (1:1, 2:3, 2:1)

3. října 1978 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 11:4 (4:1, 5:1, 2:2)

3. října 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:2 PP (0:0, 1:2, 1:0 - 1:0)

3. října 1989 TJ VÍTKOVICE - TJ POLDI KLADNO 6:4 (3:2, 2:1, 1:1)

3. října 1993 HC KLADNO - HC SPARTA PRAHA 3:6 (1:1, 1:2, 1:3)

3. října 1995 HC POJIŠŤOVNA IB PARDUBICE - HC POLDI KLADNO 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

3. října 1997 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC VELVANA KLADNO 5:3 (3:0, 1:2, 1:1)

3. října 1999 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC VELVANA KLADNO 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

3. října 2003 HC RABAT KLADNO - HC HAMÉ ZLÍN 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

3. října 2004 HC RABAT KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

3. října 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

3. října 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

3. října 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

3. října 2015 HC ZUBR PŘEROV - RYTÍŘI KLADNO 1:2 SN (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

3. října 2016 HC ZUBR PŘEROV - RYTÍŘI KLADNO 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)

3. října 2018 SK TRHAČI KADAŇ - RYTÍŘI KLADNO 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1965 křtil Litvínov svůj nový zimní stadion zápasem s Kladnem. Dlouho to bylo hodně útočné, ale také vyrovnané. Hosté dokonce v úvodu poslední třetiny srovnali na 3:3 Jindřichem Karasem, ale domácí byli v lepší pohodě, hlavně Zdeněk Zíma, autor hattricku. Hostům nepomohly ani dvě branky pomalu se loučícího legendárního Bacílka.

3. října 1965 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 7:4 (3:2, 0:0, 4:2)

Branky a nahrávky: 1. Zdeněk Zíma (Rostislav Štrubl), 11. Jaroslav Pokorný (Josef Ulrych), 15. Ladislav Štěrba (Tibor Mekyňa), 47. Zdeněk Zíma, 49. Ladislav Štěrba, 58. Rostislav Štrubl (Tibor Mekyňa) PP1, 59. Zdeněk Zíma (Ladislav Štěrba) - 6. Jaroslav Kofent (Milan Michalička), 16. Stanislav Bacílek, 42. Jindřich Karas (Jindřich Lidický), 51. Stanislav Bacílek PP1. Vyloučení: 4:2 Využití: 1:1 Střely na branku: 43:41 Diváci: 3000

Sestava Kladna: Vojta - Náprstek, Bacílek ©, Fryč, Pospíšil - Vimmer, Karas, Lidický - Volf, Michalička, Kofent - Šaloun, Šubr (od 21. Stach), Hrabě.

Krásná bitva mezi Kladnem a Jihlavou se hrála v roce 1969. Hrdý mistr přijel jako obrovský favorit už proto, že Kladnu začátek sezony nevyšel a navíc postrádalo zraněného střelce Wimmera. Jenže tým ukázal kladenské vlastnosti, zarputilost, bojovnost na hranici sebeobětování, prostě jeden fáral za druhého. Byla to i pořádné nervy, když Jiří Holík vyrovnával ve chvíli, kdy zraněný Nedvěd ležel na ledě. Ještě horší to bylo ve 39. minutě, kdy skóroval na 2:1 Lidický, ale sudí gól neuznali pro postavení hráče v brankovišti. Diváci pak zasypali led odpadky a zbylá minuta se dohrávala až po pauze. Nakonec rozhodl Zdeněk Hrabě tečí rány Františka Pospíšila. Prohru neunesl jihlavský kápo Jaroslav Holík a po šarvátce s brankářem Termerem hodil po divácích ze střídačky židli!

3. října 1969 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Vladimír Markup (František Pospíšil), 47. Zdeněk Hrabě (František Pospíšil) PP1 - 36. Jiří Holík (Jan Suchý). Vyloučení: 2:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 20:29 (6:9, 7:9, 7:11) Diváci: 4400

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Čermák, Bauer - Novák, Markup, Hrabě - Nedvěd, Rys (od 41. Kofent), Lidický - Hlaváček, Nový, Šašek.

Právě startovala Série století mezi Sovětským svazem a Kanadou a u nás o den později liga. Mimochodem o tři dny dříve hráli Kanaďané v Praze a ve slavném mači zachránili remízu 3:3 až v závěru. Kladenský František Pospíšil tam od zuřivého Bobby Clarka dostal koncem hole přímo do obličeje, to byl mimořádně odporný zákrok. V duelu Kladna a Brna nastoupili i další účastníci zápasu, Komeťáci Machač a Farda. Lepší bylo ale Kladno, které se na úvod zápasu pěkně rozloučilo s dlouholetou oporou Vladimírem Markupem. Na hostech byla až příliš cítit absence ex-kladeňáka Jiříka.

3. října 1972 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 4. Václav Sýkora (Eduard Novák), 19:55 Zdeněk Nedvěd (Lubomír Rys), 24. Miloš Kupec (Jaroslav Kohout), 59:35 Eduard Novák (Jaroslav Vinš) - 16. Zdeněk Mráz (Richard Farda). Vyloučení: 3:3 Bez využití Střely na branku: 27:15 (10:4, 10:8, 7:3) Diváci: 5700

Sestava Kladna: Termer - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Kohout - Novák, Sýkora, Kupec - Nedvěd, Rys, Hrabě - Vimmer, Novotný, Bauer.

Zajímavostí zápasu Vítkovice - Kladno z roku 1975 byl vyrovnávací gól Františka Černíka na 5:5. Čert, jak se mu přezdívalo, 3. října trefil vysokou přihrávku Stankoviče helmou - Termer neměl šanci.

1975 TJ VŽKG OSTRAVA - TJ SONP KLADNO 5:5 (1:1, 2:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 19. Zbyněk Neuvirth (Jaroslav Lyčka), 21. Oldřich Pavlík (Radovan Čížek), 32. Vladimír Stránský (Zbyněk Neuvirth), 49. Vladimír Vůjtek (František Černík), 54. František Černík (Pavel Stankovič) - 11. Lubomír Bauer, 28. Miroslav Křiváček (Milan Skrbek), 33. Jan Novotný PP1, 38. Miroslav Křiváček (František Pospíšil) PP1, 45. Milan Skrbek (František Větrovec). Vyloučení: 3:2 Využití: 0:2 Střely na branku: 37:23 (16:6, 11:11, 10:6) Diváci: 4500

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Melč, Vinš, Čermák, Větrovec - Novák, Nový, Skrbek - Křiváček, Müller, Novotný - Nedvěd, Kuchler, Bauer.

Tak trochu symbolický zápas z roku 1978 se hrál v Bratislavě. Domácí Slovan rozdrtil Kladno 11:4 a zcela zaslouženě. Úřadující mistr v létě přišel o končící legendu Františka Pospíšila a mistrovský trůn uvolnil právě Slovanu, jemuž ještě neutekli do Kanady tři bratři Šťastní a navíc mu dorůstali skvělí mladíci jako Rusnák nebo Pašek.

3. října 1978 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 11:4 (4:1, 5:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 03:02 Marián Šťastný (Ľubomír Ujváry), 04:21 Marián Bezák, 08:40 Dušan Žiška (Marián Bezák), 16:19 Ján Jaško (Dušan Pašek), 22:40 Jozef Bukovinský, 24:47 Dárius Rusnák (Vladimír Urban), 24:55 Marián Šťastný (Ľubomír Ujváry), 28:07 Anton Šťastný, 32:47 Miroslav Miklošovič (Marián Šťastný) PP1, 40:54 Jozef Bukovinský (Anton Šťastný), 58:08 Dušan Pašek (Dušan Žiška) - 13:56 Josef Machala (Miroslav Křiváček), 23:35 Eduard Novák (Bohumil Čermák), 43:59 Jaroslav Vinš (Eduard Novák), 58:56 Václav Sýkora (Milan Nový). Vyloučení: 3:1 Využití: 1:0 Střely na branku: 45:24 (8/10:8, 17:9, 10:7) Diváci: 11105 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Krása (v 08:40-40:00 Kolísek) - Kaberle, Neliba, Vejvoda, Melč, Vinš, Čermák - Sýkora, Nový, Kopecký - Novák ©, Novotný, Bauer - Křiváček, Müller, Machala.

I v době výluky v NHL Kladno občas narazilo. Přitom v roce 2004 poprvé nastoupil kromě Jágra a Kaberleho také Jan Hrdina. Zápas se vyvíjel dobře, po Jágrově parádním blafáku v úvodu druhé třetiny to bylo už 3:1, ale pak už hráli jen hosté z Litvínova. Ti měli také řadu hvězd jako Reichla, Šlégra, Ručinského nebo Škoulu a byli tehdy lepší. Zajímavé je, že smolař Hrdina hned při prvním stardu musel na dopingovou kontrolu stejně jako mladý Michael Frolík.

3. října 2004 HC RABAT KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:4 (2:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 05:28 Robert Kysela (Jaromír Jágr, Tomáš Kaberle) PP1, 16:34 Radek Gardoň (Jaromír Jágr) PP1, 20:51 Jaromír Jágr (Tomáš Kaberle) - 00:46 David Balázs (Robert Reichel, Martin Ručinský), 29:40 Jiří Šlégr (Martin Škoula, Robert Reichel) PP1, 35:58 Lukáš Havel (Martin Ručinský), 52:34 Daniel Branda (Martin Ťupa, Lukáš Poživil). Vyloučení: 7:10, navíc Martin Ručinský (Litvínov) na 10 min. Využití: 2:1 Střely na branku: 33:42 (12:14, 7:20, 14:8) Diváci: 7038

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Špelda, Čech, Kasík - Jágr, Gardoň ©, Hrdina - Ma. Frolík, Kalla, M. Hořava - Mi. Frolík, Patera, Klimt - Kysela, Havel, Horna - Bílek.

Jiří Burger v dresu Vítkovic párkrát svoje Kladno pěkně potrápil. V roce 2008 se trefil za stavu 2:2 pět minut před koncem, jeho gól byl pak vítězný. Padl po velké chybě tehdy mladého obránce Trončinského, který ssi pak od trenéra Müllera, ale i dalších spoluhráčů vyslechl svoje. Kladno totiž padlo pošesté v řadě. Naopak Burger tehdy dal v 10. kole už čtvrtý vítězný gól!

3. října 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC VÍTKOVICE STEEL 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 19:40 Radek Bělohlav (David Hájek, Pavel Patera) PP1, 48:27 Martin Procházka (Jaroslav Kalla, Pavel Patera) PP1 - 12:10 Radim Hruška (Marek Kvapil), 17:01 Vladimír Svačina (Roman Šimíček, Michal Barinka), 54:50 Jiří Burger (Róbert Petrovický, Marek Kvapil). Vyloučení: 5:5, navíc Jaroslav Kalla (Kladno) na 10 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 28:33 (10:8, 9:11, 9:14) Diváci: 2861

Sestava Kladna: Cikánek - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Růžička, Trončinský, Hořava, Srdínko - Diviš, Patera ©, Procházka - Bělohlav, Frolík, Tomajko - Horna, Kalla, Tenkrát - Rudovský, Čurilla, Eberle.

Víte, že že Kladno bylo v čele extraligy naposledy po výhře nad Třincem 3. října 2012? Aby také ne s patronami v podobě Jágra, Plekance, Židlického, Tlustého nebo Kaberleho. A to se ještě intenzivně jednalo o příchodu Claude Girouxe, kotel už dokonce vyvěsil transparent s nápisem Welcome Claude! Zápas samotný byl moc pěkný, Třinec hrál výborně. Zlomil ho "Bubák" Jan Hlaváč pěknou ranou po buly a svým prvním gólem v sezoně.

3. října 2012 RYTÍŘI KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 38:01 Jan Hlaváč (Pavel Patera) 4/4, 42:24 Michal Dragoun (David Kuchejda, Jan Eberle), 48:49 Jiří Kuchler (Jakub Valský) - 59:31 Martin Růžička (Václav Varaďa, Lukáš Zíb) PP1. Vyloučení: 9:6, navíc Lukáš Zíb (Třinec) na 10 min. Trestná střílení: 15:40 Jakub Valský (Kladno) neproměnil Využití: 0:1 Střely na branku: 38:34 (14:10, 14:11, 10:13) Diváci: 6590

Sestava Kladna: Chábera - Židlický, Černošek, Majeský, Kaberle, Macholda, Mocek, Piskáček - Jágr, Plekanec, Tlustý - Hovorka, Patera ©, Hlaváč - Eberle, Dragoun, Kuchejda - Valský, Melka, Kuchler.

Jan ŠEJHL