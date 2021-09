Narozeniny

Vladimír Kopecký – 91 let. Rodák a odchovanec kladenského hokeje se poprvé v dresu A-týmu představil v sezoně 1949/50. V sestavě se ale trvale zabydlel až o pět let později. A hned pomohl svému mateřskému klubu poprvé sportovní cestou do nejvyšší soutěže. Kopecký, po známém loutkaři přezdívaný Matěj, utvořil slavnou „selskou jízdu“ s Josefem Froňkem a Jaroslavem Volfem.

Kopecký byl v lajně vyhlášeným technikem, s jehož kličkami si soupeři nevěděli rady. Slavný útok byl také důležitým dílkem skládanky, která nakonec pro Kladno znamenala první mistrovský titul. Po sezoně 1960/61 se uzavřela Kopeckého pouť prvním kladenským mužstvem. Jeho bilance byla 123 soutěžních zápasů a 62 branek. Dalších více než 200 zápasů a 173 branek přidal v přátelských střetnutích.

Po konci v prvním týmu přešel do béčka. Po zrušení B-týmu hrál ještě za Baník Švermov. Po konci hráčské kariéry se věnoval výchově mladých talentů. Hokeji se věnoval také jeho syn Jiří, který hrál od sedmdesátých let a má tak na kontě několik ligových titulů. V kladenské historii nenajdeme jinou dvojici syna a otce, kteří by oba měli ligový titul s Kladnem.

Petr Svoboda – 48 let. Útočník Svoboda patří rovněž mezi odchovance Kladna. Jeho první kontakt s A-týmem přišel v roce 1991, kdy odehrál pár přípravných zápasů. Po návratu z vojny o dva roky později už odehrál většinu přípravy. Ale ani tehdy to na působení v prvním týmem nebylo. Během sezony přeci jen jedna nominaci k zápasu přišla. Deváté kolo proti Litvínovu ale sledoval s dalším náhradníkem Milošem Kajerem pouze ze střídačky. Další šance už nepřišla.

PMEZ

3. září 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - SC DYNAMO BERLIN 9:2 (1:1, 2:1, 6:0)

Přípravné zápasy 3. září

3. září 2003 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC RABAT KLADNO 6:2 (2:0,3:1,1:1)

3. září 2004 HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 5:1 (1:0,3:1,1:0)

3. září 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 4:2 (1:1,1:1,2:0)

3. září 2015 RYTÍŘI KLADNO - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

3. září 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Odveta semifinále PMEZ v roce 1978 se hrála pár dnů poté, co Kladno nečekaně v Berlíně proti Dynamu jen remizovalo 5:5. Doma už nejlepší východoněmecký celek převálcovalo 9:2,i když ta jasné to opět nebylo. Němci drželi dvě třetiny šanci na postup, prohrávali jen o gól, až pak je Poldinka smetla. Zajímavostí je, že Kladno dalo tři branky ve vlastním oslabení. Na utkání přišla tehdy zajímavá letní návštěva více než dvou tisícovek diváků.

Branky: František Kaberle 2, Václav Sýkora 2, Milan Nový, Milan Skrbek, Miroslav Křiváček, Eduard Novák, Jan Novotný - Heinz Pöhland, Rainer Patschinski

Vyloučení: 5:3, navíc Joachim Lempio (Berlin) na 5 min. Využití: 0:1 V oslabení: 3:0 Diváci: 2300

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Melč - Sýkora, Nový, Bauer - Novák ©, Müller, Křiváček - Kopecký, Novotný, Reckziegel - Skrbek.

Ostatní přípravy

Branky: 4. Diviš (Patera), 35. Růžička (Horna, Kalla), 49. Patera (Procházka, Kalla), 54. Kalla (Horna) – 9. Král (Pabiška), 35. Jiruš (Vrbata). Rozhodčí: Pokorný – Andrejsek, Řešátko. Vyloučení: 4:7. využití: 1:0. Diváci: 350. Třetiny: 1:1, 1:1, 2:0.

Kladno: Kopřiva – Trončinský, Kaberle, Mudroch, Šmach, Dlouhý, Majeský, od 31. Kameš, Růžička – Diviš, Patera, Procházka - Bílek, Čurilla, Bělohlav - Tenkrát, Kalla, Horna – Tomajko, Frolík, Kuchler.

3. září 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 00:27 Miloslav Hořava (Petr Tenkrát), 19:10 Pavel Patera (Miloslav Hořava) PP1, 30:32 Pavel Patera (Miloslav Hořava, Petr Tenkrát) PP1, 57:43 Pavel Patera (Marek Černošek, Miloslav Hořava). Vyloučení: 4:4, navíc Jiří Bárta (České Budějovice) na 5 min. a do konce utkání Využití: 2:0 Střely na branku: 40:22 (15:12, 14:2, 11:8) Diváci: 400≈

Sestava Kladna: Chábera (od 40:00 Cikánek) - Růžička, Černošek, Majeský, Doudera, Procházka, P. Hořava, Kolářík, Jankovič - Tenkrát, Patera ©, M. Hořava - Šilhavý, Dragoun, Rudovský - Eberle, Kuchler, Dalecký - Strnad, Lukáč, Machač.

3. září 2015 RYTÍŘI KLADNO - SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 32:23 Denis Kindl (Jan Rudovský, Jurij Repe) PP2, 38:41 Jurij Repe (David Stach, David Růžička) PP1, 55:42 Vojtěch Šilhavý (David Stach) - 59:16 David Dolníček (Rostislav Malena) PP1. Vyloučení: 5:9, navíc Ján Niko (Třebíč) na 10 min. Využití: 2:1 Střely na branku: 41:20 (13:4, 16:7, 12:9) Diváci: 658

Sestava Kladna: Mensator - Kolářík (od 41. Kehar), Repe, Růžička, Gutwald, Posmyk, Zajíc (ve 21.-40. Kehar) - Rudovský, Skuhravý ©, Dvořáček - Bílek, Stach, Kindl - Šilhavý, Dalecký, Strnad - Čurda, Lukáč, Redlich.

Jan ŠEJHL