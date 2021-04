Narozeniny:

- Tomáš Houdek – 40 let. Původem třinecký Houdek s hokejem začínal ve svém rodném městě. V extralize ale často bojoval o své místo v sestavě. Po sezoně 2005/06, kterou strávil ve Zlíně, se vydal pomoci prvoligovému Ústí. Právě ze severních Čech si ho Kladno vyhlédlo na dvouzápasovou výpomoc. Úkol v Ústí ale dokončil a oslavil tak postup do nejvyšší soutěže. To se mu povedlo později i s Olomoucí na úkor Kladna. Bohatou kariéru ukončil v Havířově po sezoně 2018/19.

Ligový debut za Kladno:

- 1980 – Alexander Vrňák. Za Kladno debutoval po návratu z vojny koncem sezony 1978/1980. Tehdy stihl jen dva ligové zápasy, přesto s Kladnem oslavil poslední ligový titul. Kariéru spojil hlavně se svým rodným městem – na kontě má celkem 255 soutěžních zápasů. Kromě titulu zažil také smutné roky, kdy Kladno bojovalo jen v nižší soutěži.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2003 – Radim Skuhrovec, Martin Čech, Pavel Mojžíš, Tomáš Frolo, Milan Michálek, Patrik Fink a Jiří Kameš

* Připomínáme si konec sezony 2002/03, kdy Kladno po roce v nižší soutěži usilovalo o rychlý návrat do extraligy. K tomu měla pomoci mimo jiné trojice posil přímo na baráž. Po postupu se s Kladnem definitivně rozloučila hned sedmička hráčů.

* Obránce Skuhrovec prošel mládeží Litvínova. Tam se ale mezi dospělé neprosadil a zkušenosti sbíral jen v nižších soutěžích. Kladno si velkého bojovníka vyhlédlo po sezoně 1998/99, kterou Skuhrovec strávil v Kadani. Nakonec ve středních Čechách vydržel rázný obránce čtyři ročníky. Když ho Kladno nechtělo, odešel do Litvínova, kde ještě s úspěchem válčil. Po konci aktivní kariéry se věnuje i trénování.

* Velkou posilou během sezony byl obránce Martin Čech, který přišel z finského Lahti. Během play off byl nejproduktivnějším obráncem Kladna. Dařilo se mu i v baráži. Nejdůležitějším gólem zůstane právě vítězná branka z 6. utkání, po kterém Kladno oslavilo postup. Čech se vrátil opět do Finska. Těsně před začátkem sezony 2007/08 zemřel při tragické autonehodě.

* Původem zlínský Pavel Mojžíš dorazil do Kladna právě z mateřského klubu. V Kladně tehdy strávil většinu povedené sezony. S 24 body byl nejproduktivnějším zadákem v základní části celé první ligy. Důležité branky přidal také v semifinále a finále. Po sezoně zamířil do Znojma.

* Slovák Frolo působil už od juniorky ve Vsetíně. Právě Valaši Frola zapůjčili jen na baráž. Borec, který proslul spíše tvrdou hrou, nebodoval. Do statistik se zapsal 27 trestnými minutami. Nutno dodat, že hned 25 bylo za vzájemnou potyčku s havířovským Vyhlídalem. Po postupu s Kladnem se Frolo vrátil zpět do Vsetína.

* Zajímavou posilou byl také Milan Michálek. Tehdy osmnáctiletý borec měl za sebou už dvě sezony mezi muži v Českých Budějovicích. Za 6 barážových utkání zaznamenal 4 body. Obě jeho branky byly vítězné, asistencí se podílel i na vzpomínaném zásahu Martina Čecha. Z Kladna odešel rovnou do NHL, kde si ho v prvním kole draftu vybrali Žraloci ze San Jose.

* Mezi hráče, kteří v Kladně vydrželi jedinou sezonu, patři i jihlavský odchovanec Patrik Fink. Borec s extraligovými zkušenostmi z Jihlavy či Znojma patřil mezi produktivní hráče. V základní části byl produktivnější pouze Robert Kysela. V play off se mu už bodově tolik nedařilo a ve finále přišlo zranění, které Finka na nějakou dobu dokonce vyřadilo. Na rozdíl od Kladna zůstal Fink v první lize.

* Útočník Jiří Kameš debutoval v Kladně už v sezoně 1992/93. Pořádnou šanci dostal až šest sezon později. Za zmínku stojí například ročník 1999/2000, kdy Kameše nasbíral 22 kanadských bodů. To byla také jeho nejpovedenější sezona v české nejvyšší soutěži. Skousnout ale musel také kladenský sestup. Po návratu do nejvyšší soutěže se bratr brankáře Jaroslava s Kladnem rozloučil a zamířil do švédské nižší soutěže.

- 2010 – Marek Trončinský. Obránce Trončinský začínal s hokejem doma v Ústí. Pro velký hokej ale zrál od juniorky v Kladně. Za 5 sezon v mužích postupně nasbíral 154 startů, přičemž opravdu pevnou součástí týmu byl až ve své poslední sezoně. Mohl přidat i další zápasy, lákavější pro něj ale bylo liberecké angažmá. Odtamtud se probojoval nejen do reprezentace, ale i do KHL.

Rekordy a zajímavost:

- 1994 – Kladenští se na ledě Olomouce prosadili hned třikrát ve vlastním oslabení. Spolu se zápasem s Trenčínem se tak jedná o klubový rekord. Kladno ale stejně padlo v poměru 4:5.

Zápasy s kulatým výročím: Nehrál se žádný.

V roce 2003 vedlo Kladno v baráži nad Havířovem 3:2 a nikdo nepochyboval, že doma sérii ukončí. Jenže hosté se rvali ohromně. Gól jim dal jen reprezentační bek Martin Čech, který Kladnu vypomohl po konci sezony ve Finsku. Pak brankář Zdeněk Orct chytil jasný gól kanonýru Sršňovi a v závěru při power play hostů vše pečetil Michal Havel. Našlapaný zimák explodoval a plocha se vzápětí zaplnila tisícovkami diváků.

Kladno tehdy hrálo s torzem sestavy, prakticky všechny posily pro baráž mu kvůli ranění vypadly – Musil, Gardoň, pak během zápasu i Vampola a Fink a Jankových. Obránce Skuhrovem musel do útoku. Přesto to Kladno dokázalo: v play off prohrálo jediný z deseti zápasů, v baráži pak dva, oba na půdě Havířova.

Slavilo se po skupinkách. Moravák Jankových se sádrou na ruce si našel svojí partu, většina ostatních pak odjela do Zanzibaru na náměstí. Vítal je tam i legendární Milan Nový, pařilo se do rána.

30. března 2003 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC HAVÍŘOV PANTHERS 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 33:43 Martin Čech Ú (Milan Michálek, Petr Vampola) PP1, 58:48 Michal Havel (Jan Kruliš) ENG (4/6). Vyloučení: 10:11, navíc Petr Folta na 10 min., Martin Čech (oba Havířov) na 10 min. a do konce utkání Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 43:30 (9:10, 17:8, 17:12) Diváci: 8050.

Sestava Kladna: Orct - Kruliš, Špelda, Čech, Kasík, Chatrnúch, Mojžíš, Frolo, Skuhrovec - Kysela, Zajíc ©, Havel - Jankových, Michálek, Klimt - Bílek, Kalla, Horna - Vampola, Kameš, Fink.

V roce 2010 spadli Kladenští po dlouhé době do play-out, ale už v 10. kole se zachránili. Stačila k tou i domácí prohra s Karlovými Vary 0:2, kterou soupeři zařídili svými góly odchovanci Kladna Václav Skuhravý a Milan Hluchý. Oba tehdy vypsali na výhru prémii v podobě prasete. Tehdy pomohlo Brno, které zdolalo Mladou Boleslav a ta ztratila veškeré šance. "Co jsem u A týmu, tak nás odborníci pasují pokaždé na sestup, ale ani teď jim to nevyšlo. Je vidět, jaké máme odborníky, vždyť my jednou hráli čtvrtfinále, jednou předkolo a teprve loni a letos jsme spadli do play-out. V něm jsme si ale pozici, dá se říci, s přehledem uhájili,“ řekl kladenský asistent trenéra Petr Kasík.

30. března 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 24:56 Václav Skuhravý (Rastislav Dej), 25:36 Milan Hluchý (František Skladaný)

Vyloučení: 5:9 Bez využití Střely na branku: 28:32 (8:11, 13:9, 7:12) Diváci: 2140

Sestava Kladna: Cikánek - Kameš, Kaberle, Toman, J. Mrázek, Trončinský, Šmach - Eberle, Patera ©, Diviš - Valský, Kalla, Bílek - Bělohlav, Melka, Kuchler - M. Procházka, Gengel, Stieler.

Ostatní zápasy 30. března (od roku 1966):

30. března 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

30. března 1988 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 8:6 (3:1, 3:3, 2:2)

30. března 1994 HC OLOMOUC - HC KLADNO 5:4 (3:0, 1:3, 1:1)

30. března 2003 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC HAVÍŘOV PANTHERS 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

30. března 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

30. března 2014 HC OLOMOUC - RYTÍŘI KLADNO 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

30. března 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC VERVA LITVÍNOV 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK