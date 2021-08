Narozeniny

Ladislav Krejsa – 101. výročí narození. Ladislav Krejsa přestoupil do Kladna jako devatenáctiletý z Lán. Do kladenské sestavy tento útočník patřil celkem čtyři ročníky. Do statistik se zapsal například šesti brankami v třinácti soutěžních zápasech. Za zmínku stojí i přátelské zápasy v ročníku 1940/41. Tam se Krejsa trefil hned osmkrát v sedmi zápasech. Po konci v Kladně se vrátil zpět do Lán. Bez zajímavosti také není, že v mimohokejovém životě byl vystudovaným inženýrem.

Radek Bělka – 40 let. Útočník Radek Bělka se mezi dospělými představil ještě jako junior v sezoně 2000/01. Tehdy se ale ve čtyřech zápasech do statistik nikterak nezapsal. V Kladně to zkoušel ještě v následujících letech, ale vždy skončilo jen u přípravných zápasů. Po odchodu z Kladna působil Bělka jen v nižších soutěžích. Sezonu 2002/03 například strávil v Hradci Králové. Tehdy za sezonu vstřelil pět gólů, dva ale byly do branky jeho mateřského Kladna. Zahrál si ale také za Slaný či Řisuty. Ještě v sezoně 2020/21 patřil do kádru HK Příbram 99 hrajícího krajskou soutěž.

Přípravné zápasy 30. července

30. července 2004 HC RABAT KLADNO - SK KADAŇ 7:0 (2:0,4:0,1:0)

30. července 2009 HC EATON PARDUBICE - HC GEUS OKNA KLADNO 4:2 (1:1,2:1,1:0)

30. července 2019 HC VERVA LITVÍNOV - RYTÍŘI KLADNO 5:4 PP (1:1, 1:1, 2:2 - 1:0)

Jan ŠEJHL