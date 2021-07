Narozeniny

- Pavel Hlaváček – 70 let. Když se v sezoně 1967/68 Kladnu nedařilo a tým decimovala mnohá zranění, reagoval trenér Bohumil Prošek na situaci poměrně razantním krokem. Z dorostu povolal celý jeden útok a k tomu i obránce Vejvodu. Jedním z povolaných byl právě i dorostenecký mistr ČSSR Pavel Hlaváček, na centru byl další debutant Milan Nový, posledním ze čtveřice noviců byl Martin Šašek.

Mladý útok hned ve svém premiérovém startu rozhodl zápas, kdy Košicím nasázel čtyři branky a Kladno vyhrálo 8:2. Sám Hlaváček zaznamenal dva přesné zásahy a jednu asistenci. Přesto moc dalších příležitostí nedostal. V celkem třech sezonách zapsal jen 30 soutěžních startů. Chlubit se mohl i skvělou bilancí v přátelských utkáních – ve 33 mačích nasázel 22 branek. Po konci v Kladně se jinde na nejvyšší úrovni neprosadil.

- Dušan Sikela – 51 let. Obránce Sikela začínal s hokejem v Kralupech nad Vltavou. Už v mládí si vyzkoušel, jaké je to oblékat kladenský dres. Po několika sezonách se ale vrátil zpět do Kralup. Když po vojně hledal nové angažmá, přimluvil se za Sikelu jeho kamarád Martin Procházka. V Kladně ale příliš nenastupoval. V sezoně 1993/94 zaznamenal pouze 14 startů. I tak se ale podílel na prozatím poslední kladenské ligové medaili. Po jediném roce se vrátil zpět do Kralup, kde se později stal i trenérem.

Jan ŠEJHL