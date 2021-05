Narozeniny:

- Milan Klouček – 23 let. Rodák z Hradce Králové je hokejově spjat s Pardubicemi, které ho pro velký hokej vychovaly. Když ale nabíral zkušenosti mezi dospělými, na dva zápasy doputoval i do Kladna. Za Rytíře si zachytal ve Vsetíně a v Přerově, pustil pouze tři branky a zanechal dobrý dojem. Zachytal si také za České Budějovice, kterým pomohl k postupu do extraligy. V právě končící sezoně si pro sebe uzmul pozici v pardubické bráně i před výrazně zkušenějším Rusem Barulinem.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V roce 1974 se liga dohrávala po MS ve Finsku a 40. kolo rozhodlo definitivně o jihlavském titulu. Kladno hostilo minulého mistra - Pardubice, a v téhle sezoně to byla záruka bodů. Kladno třikrát soka porazilo a dovolilo mu jedinou remízu. Dubnový zápas neměl velkou kvalitu a dobový tisk vyzdvihl pouze brankáře Krásu, který udržel čisté konto i přes několik šancí Martince. A dále střelce - výborného pardubického Crhu, jenž později chytal třeba v Torontu, překonali Křiváček a pak Hrabě. Pro tuhle legendu to byl jubilejní 20. zásah sezony a poslední, co kdy vstřelil na svém stadionu, jemuž později roky řediteloval. V dalším kole v Jihlavě ještě jednu branku přidal (byl druhým nejlepším střelcem za E. Novákem - 23 gólů), ta ale byla pro Baču úplně poslední v kariéře, protože v další sezoně z patnácti zápasů už třiatřicetiletý hráč neskóroval. I tak je zaslouženě v Síni slávy kladenského hokeje.



30. dubna 1974 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Branky a nahrávky: 26. Miroslav Křiváček (Zdeněk Müller), 53. Zdeněk Hrabě (František Pospíšil). Vyloučení: 3:4 Bez využití Střely na branku: 33:17 (14:8, 12:6, 7:3) Diváci: 2000.

Sestava Kladna: Krása - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Biskup - Křiváček, Müller, Skrbek - Nedvěd, Rys, Kofent - Bauer, Sýkora, Hrabě.

Ostatní zápasy 30. dubna (od roku 1966):

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK