Narozeniny:

- Stanislav Bauer – 79 let. Spolehlivý zadák začínal s hokejem v Českých Budějovicích. Po vojně v jihlavské Dukle se měl vrátit do mateřského klubu, Jihočeši ale mezitím sestoupili a Bauer zamířil do Kladna. Za čtyři sezony ve středních Čechách odehrál 102 ligových zápasů. Svou defenzivní a taktickou hrou se do mnoha šancí nedostával, připsal si tak pouze šest branek. Je zajímavostí, že přesně v den svých 28. narozenin si zahrál za Kladno naposled. V následující sezoně se vrátil do Českých Budějovic, které mezitím postoupily zpět mezi elitu.

- Zdeněk Vojta – 58 let. Hráčská kariéra Vojty je spojena převážně s Kladnem. Za devět sezon odehrál 334, v nichž nastřílel 121 gólů. Musel skousnout hořkost sestupu, ale také byl u dvou návratů mezi elitu. Konec hráčské kariéry strávil v Německu. Věnuje se výrazně trenéřině. Kladno vedl dvakrát, přičemž dvakrát skončil v průběhu sezony a tým s novým trenérem později sestoupil. Působí také jako pedagog na fakultě tělesné výchovy a sportu či metodik Českého hokeje.

- Miroslav Mach – 51 let. Odchovanec kladenského hokeje se poprvé podíval do A-týmu nedlouho po 18. narozeninách. Nebylo divu, že si ho všimli i trenéři mládežnických reprezentací. Na juniorském mistrovství světa získal dokonce bronz. Za kladenské muže odehrál 7 sezon, ve kterých si připsal 208 startů a 75 branek. Mimo Kladno působil také v Plzni, nižších německých soutěžích či v Příbrami, kde aktivní kariéru dohrál. Stejně jako Vojta, i Mach se po konci hráčské kariéry dal na trénování. Jako trenér je spojený hlavně s Ústím nad Labem.

- Josef Hasil – 49 let. Útočník Hasil se objevil v áčku jen v juniorském věku. Za dvě sezony naskočil pouze k pěti zápasům. V nejvyšší soutěži se objevil také v Jindřichově Hradci. Byl tak například u rekordní kladenské výhry 13:4. Ovšem Hasil byl na straně poražených. Je zajímavostí, že nebyl u žádné branky, kterou Jindřichohradečtí inkasovali, naopak byl u jednoho vstřeleného gólu. Více se prosadil v nižších soutěžích, zejména v druholigovém Kolíně.

- Aleš Pavlas – 39 let. Rodák z Havlíčkova Brodu vkročil do velkého hokeje v pražské Slavii. Tam si ale zahrál pouhé tři zápasy. Zkušenosti s dospělým hokejem sbíral hlavně v Ústí. Právě odtamtud dorazil do Kladna. Za něj ne příliš urostlý, poctivě hrající obránce odehrál 155 zápasů. Později také zkoušel štěstí například v Chomutově či Kadani. Naposledy se usadil v Litoměřicích, kde byl i kapitánem. V průběhu minulé sezony musel ale ze zdravotních důvodů skončit.

- Ladislav Macháček – 38 let. Obránce Macháček prošel kladenskou mládeží. Do áčka nakoukl v sezoně 2001/02. Tři zápasy ale sledoval pouze ze střídačky. O rok později ještě působil v juniorce, se kterou pro Kladno získal mistrovský titul. V dospělém hokeji se už ale neukázal.

- Jiří Ticháček – 18 let. Talent původem ze Sokolova přišel do Kladna v osmé třídě. Od té doby tedy působí u mládeže Rytířů, odkud se probojoval i do reprezentačních výběrů. Šanci v přípravě dostal už před loňskou sezonou, v soutěžních zápasech se objevil až letos.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1970 – Stanislav Bauer.

Rekordy a zajímavost:



- 1966 – Hattrick Josefa Vimmera při prohře 4:9 v Plzni.

- 1981 – Sparta se prosadila hned třikrát v oslabení. Kladno nikdy neinkasovalo ve vlastní přesilovce vícekrát.

Zápasy s kulatým výročím:

Už byla řeč o smutném rekordu, tedy mistrovské Kladno inkasovalo v pražské sportovní hale od Sparty tři góly při vlastní přesilovce. Dlouho přitom vedlo, ale nakonec zabraly tehdy velké hvězdy Pražanů Richter, Hrdina, P. Ihnačák. A ve třetí části nastříleli čtyři branky. Zápas navštívilo pouhopouhých 3000 fanoušků, to je tehdejší dobu hodně slabá návštěva. Na vině bylo tehdy dlouhotrvající mrazivé počasí, kdy teploty padaly hluboko pod minus deset stupňů, ale také postavení obou týmů v tabulce. Kladno už ztratilo na třetím místě kontakt s vedoucí dvojkou Vítkovice - České Budějovice, Sparta byla ještě hluboko níž. Což bylo překvapivé, protože kádr měla vynikající. Kromě zmíněných hvězd třeba Jiřího Bublu, který po sezoně odešel do Vancouveru.

Jinak poklidný duel rušily technické nedostatky: nejdříve vypadlo osvětlení, pak i časomíra. Nakonec i časomíra náhradní. Mač se dohrál na ruční stopky.

30. ledna 1981 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 6:3 (1:2, 1:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 03:18 Vladimír Kostka (Jiří Hrdina, Peter Ihnačák) SH1, 29:19 Pavel Richter (Jiří Nikl), 44:31 Jiří Hrdina (Peter Ihnačák, Karel Holý), 46:49 Jiří Hrdina (Peter Ihnačák) SH1, 47:29 Pavel Richter (Jiří Nikl) SH1, 48:11 Stanislav Hajdušek - 12:30 Jan Neliba (Arnošt Reckziegel, Milan Nový) 4/4, 18:43 Petr Fiala (Milan Nový) PP1, 43:25 Jiří Dudáček (Milan Nový). Vyloučení: 10:6 Využití: 0:1 V oslabení: 3:0 Střely na branku: 42:30 (15:, 13:, 6/8:) Diváci: 3100.

Sestava Kladna: Kolísek (od 48:11 Krása) - Neliba, Hořava, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Bauer - Reckziegel, Müller, Skrbek - Eberle, Vrňák, Fiala.

V roce 2011 přivezlo Kladno nečekaný bod z Ostravy, kde prohrálo s Vítkovicemi 1:2 až po nájezdech. Výborný výkon podal zejména brankář Martin Falter, který čapl 32 střel a nestačil jen na Hlinkovu z úvodu duelu. Kladno zachránilo bodík ke konci, kdy vyrovnal po akci Růžička a Šmacha Slovák Jiří Bicek. V nájezdech skóroval pouze domácí Viktor Ujčík.

30. ledna 2011 HC VÍTKOVICE STEEL - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:1 SN (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 05:21 Michal Hlinka (Viktor Ujčík, Jan Káňa), 65:00 Viktor Ujčík GWS - 50:41 Jiří Bicek (Ondřej Šmach, David Růžička) PP1. Vyloučení: 5:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 33:23 (14:8, 8:9, 9:4, 2:2) Diváci: 3856.

Sestava Kladna: Falter - Kameš, Drtina, Růžička, Šmach, Procházka, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Janků, Bílek, Bělohlav - Treille, Kotrla, Látal - Hovorka, Eberle, Valský (od 25. Melka).

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V lednu roku 2005 mělo Kladno problémy se skládáním sestavy, kvůli chřipce dokonce muselo odložit zápas ve Vsetíně. Doma proti Třinci tým bojující o účast v play off už nastoupil, když obětavě šli na led i marodící bráchové Kaberlové či Martin Procházka. Všichni byli hodně vidět a vedli Kladno k zasloužené výhře. Ze zápasu se zachovalo i video a díky němu si můžete připomenout, že Josef Zajíc uměl zahrát puk i hlavičkou a Mr. Žabička Pavel Patera uměl vykouzlit třeba malou domů brankáři Orctovi.



VIDEO najdete ZDE:

Zdroj: Youtube

Branky a nahrávky: 10:51 Vítězslav Bílek (Pavel Patera) PP1, 18:00 Martin Procházka (Pavel Patera, Vítězslav Bílek) PP1, 26:34 František Kaberle (Josef Zajíc, Tomáš Horna) SH1, 30:49 Martin Frolík (Josef Zajíc, Tomáš Horna), 38:22 Martin Procházka (Tomáš Kaberle, Petr Kasík) - 24:21 Marek Melenovský (Lubomír Korhoň, Richard Král), 43:56 Zdeněk Skořepa (Tomáš Klouček). Vyloučení: 4:7, navíc Jiří Hunkes (Třinec) na 10 min. Využití: 2:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 42:28 (16:6, 16:9, 10:13) Diváci: 3018.Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, F. Kaberle, Evan, Kasík - Bílek, Patera, Procházka - Kysela, Gardoň, Mi. Frolík - Horna, Zajíc ©, Ma. Frolík.

Ostatní zápasy 30. ledna (od roku 1966):



30. ledna 1966 TJ SPARTAK LZ PLZEŇ - TJ SONP KLADNO 9:4 (2:4, 6:0, 1:0)

30. ledna 1970 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

30. ledna 1973 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

30. ledna 1979 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI SONP KLADNO 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

30. ledna 1994 HC SPARTA PRAHA - HC KLADNO 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

30. ledna 1996 HC POLDI KLADNO - HC POJIŠŤOVNA IB PARDUBICE 4:4 PP (0:2, 3:1, 1:1 - 0:0)

30. ledna 1998 HC SPARTA PRAHA - HC VELVANA KLADNO 3:3 (0:0, 1:1, 2:2)

30. ledna 2004 BÍLÍ TYGŘI LIBEREC - HC RABAT KLADNO 3:4 PP (1:2, 2:1, 0:0 - 0:1)

30. ledna 2005 HC RABAT KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)

30. ledna 2007 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC RABAT KLADNO 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

30. ledna 2009 HC SPARTA PRAHA - HC GEUS OKNA KLADNO 4:2 (0:1, 4:0, 0:1)

30. ledna 2016 HC STADION LITOMĚŘICE - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

30. ledna 2017 SK TRHAČI KADAŇ - RYTÍŘI KLADNO 2:3 PP (2:2, 0:0, 0:0 - 0:1)

30. ledna 2019 HC ZUBR PŘEROV - RYTÍŘI KLADNO 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)



Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK