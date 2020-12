Narozeniny:

- Jaromír Šindel – 61 let. Bývalý brankář byl například u posledního vítkovického titulu v sezoně 1980/81. Může se také pyšnit titulem mistra světa (1985) a jako jednička odchytal OH v Sarajevu (stříbro). Za Kladno si nikdy nezachytal, působil zde ale jako trenér v sezoně 2001/02. Úspěšné angažmá to ale nebylo – Kladno totiž tehdy sestoupilo. Další dva roky (a později ještě rok) se staral o talentované juniory, zlatou generaci Voráčka, Frolíka, Smoleňáka, Tlustého a spol., získal s nimi tři mistrovské tituly! Do Kladna přivedl i Davida Krejčího, dnes hvězdu Bostonu.

- Milan Toman – 41 let. Toman se narodil v Litoměřicích. Kladenský dres si vyzkoušel už v mládeži, do dospělého hokeje ale nakoukl ve Spartě, se kterou získal i extraligový titul. V Kladně odehrál 152 zápasů a zaznamenal 57 bodů za 8 branek a 49 asistencí. V současnosti působí v Roudnici nad Labem na pozici hrajícího trenéra.

- Stěpan Zacharčuk – 34 let. Nejčerstvější posila Rytířů se narodila v Amdermě, vesnici o pouze asi 650 obyvatelích na pobřeží Karského moře na severu Ruska. Hokejově ale vyrůstal v Samaře, stejně jako jeho dva bratři. S Kazaní dosáhl na Gagarinův pohár pro vítěze Kontinentální ligy, v dresu Nižněkamsku nosil dokonce kapitánské céčko. Po útěku od nehody byl ale z klubu vyhozen a zamířil do Pardubic, kterým pomohl k udržení extraligy na úkor Kladna.

Ligový debut za Kladno:

- 2016 – Jan Kloz a David Stahl

Jan Kloz je rodákem z Ústí, kde ve dvojici s Davidem Tůmou sbíral bod za bodem. Kladno Kloze zkoušelo už v letní přípravě 2015. Tehdy ještě ale nepřesvědčil. První ligový zápas za Kladno tedy odehrál až o víc než rok později. S Litoměřicemi Kladno tehdy neuspělo.

Právě nepříznivý vývoj utkání vyhnal z brány brankáře Hanuljaka a svou premiérovou šanci dostal David Stahl. Šancí dostal ale pramálo – za kladenské áčko naskočil jen do tří soutěžních zápasů. Pořádnou šanci dostal loni v Ústí nad Labem. Nyní působí ve druholigových Řisutech.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1995 – Václav Slánský, obránce, v lize odehrál jen 12 zápasů v roce 1995. Jako skaut navazuje na práci svého otce, jednoho z prvních českých skautů v NHL.

Rekordy a zajímavost:

- Nejrychlejší branky. 1971 – Na ledě Gottwaldova se trefil Milan Nový už v čase 0:10 a pomohl tak k výhře 3:2. Tehdy to byla historicky nejrychlejší trefa Kladna v ligovém utkání. Až o necelých šest let později ho překonal Eduard Novák. Nového branka ale nadále zůstává druhým nejrychlejším kladenským gólem.

o 2002 – Naopak v roce 2002 se trefil mladoboleslavský Lukáš Král už po 11 vteřinách. Je to tak 7. nejrychleji obdržená branka. Kladno přesto vyhrálo 3:2.

- Svátek má Ondřej. Od roku 1965 za Kladno nastoupilo osm hráčů tohoto křestního jména. Větší stopu (přes 100 ligových zápasů) zanechali jen obránci Kříž a Šmach.

Zápasy s kulatým výročím:

V závěru listopadu roku 1970 střídalo Kladno vysoké výsledky. Spartu porazilo 10:1, v Brně padlo 1:7 a pak doma porazilo matnou Plzeň 7:0. S tou se týmu v téhle sezoně dařilo, výsledek se zrodil už po dvou třetinách. Zajímavostí byl střet reprezentantů. Jindy rytíř ledu František Pospíšil zranil Bohuslava Ebermanna a dostal pětiminutový trest.

30. listopadu 1970 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 7:0 (2:0, 5:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. František Pospíšil (Otakar Vejvoda), 17. Milan Nový (Otakar Vejvoda), 21. Lubomír Bauer (Milan Nový, Josef Vimmer), 26. Vladimír Markup (Zdeněk Nedvěd), 31. Zdeněk Nedvěd (František Pospíšil) 4/4, 36. Otakar Vejvoda (František Pospíšil) PP1, 39. Otakar Vejvoda (Josef Vimmer) PP1

Vyloučení: 3:4, navíc Vladimír Bednář (Plzeň) a František Pospíšil (Kladno) na 5 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 43:23 (12:9, 21:7, 10:7) Diváci: 4000

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kopřiva, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

V roce 2010 se naopak zápas Kladnu vůbec nepovedl. S Litvínovem to bylo dlouho hodně vyrovnané, ale Kladno propadlo v úvodu poslední třetiny a nakonec chytilo debakl.

30. listopadu 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC BENZINA LITVÍNOV 1:5 (1:1, 0:0, 0:4)

Branky a nahrávky: 07:15 Jiří Bicek (Pavel Patera, Jaroslav Kalla) PP1 - 04:20 František Lukeš (Martin Ručinský, Marek Černošek) PP1, 40:52 František Lukeš (Viktor Hübl), 41:19 Peter Jánský (Jaroslav Kracík, Martin Ručinský), 58:24 Martin Ručinský (Michal Trávníček, Marek Černošek) ENG, 59:41 Peter Jánský PS

Vyloučení: 6:6 Využití: 1:1 Střely na branku: 35:33 (6:11, 11:11, 18:11) Diváci: 2001

Sestava Kladna: Cikánek - Kameš, Drtina, Mrázek, Toman, Procházka, Šmach, Růžička - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Látal, Stieler, Bělohlav - Valský, Knotek, Eberle - Rudovský.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Bohumil Čermák řečený Bogan měl jako obránce výbornou ránu od modré. Moderně pálil i z první a dával góly. V roce 1976 načal Košice hned dvěma trefami a hosté pak nestíhali a odlétli z desítkou. Za hosty se trefili dva z bratrů Lukáčů - otec později kladenského hráče Jozef, a Imrich. Chyběl jen nejslavnější Vinco - ten spolu s Šandrikem skládal zkoušky na vysoké škole. Kladno dalo Košicím desítku hned dvakrát (kromě tohoto zápasu ještě v sezoně 73/74). Ale není to ani nejvyšší výhra – o rok později Kladno doma vyhrálo 8:0.

30. listopadu 1976 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 10:3 (4:0, 4:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 8. Bohumil Čermák (Jaroslav Vinš) PP1, 12. Bohumil Čermák, 16. Lubomír Bauer (Bohumil Čermák) PP1, 18. Milan Skrbek (Václav Sýkora, Ladislav Vysušil), 23. Václav Sýkora (Jan Neliba), 32. Miroslav Křiváček, 34. Eduard Novák, 38. Jan Neliba (Václav Sýkora), 57. Ladislav Vysušil (Václav Sýkora), 59. Eduard Novák (Milan Nový, Zdeněk Nedvěd) - 23. Jozef Lukáč (Jaroslav Žec) [5:1], 41. Bedřich Brunclík (Ľubomír Divulit) PP1, 47. Imrich Lukáč (Pavol Bačiak)

Vyloučení: 4:6 Využití: 2:1 Střely na branku: 44:27 (20:9, 12:10, 12:8) Diváci: 3331

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Melč, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Nedvěd - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Křiváček, Müller, Bauer.

Zajímavý byl také zápas Kladno - Plzeň z 30. listopadu 1997, padly v něm i facky. Velký kotel hostů házel dělobuchy, musela ho klidnit policie. Na ledě ale nečekaně vládlo Kladno a po brance Petra Tona vedlo 3:1. Jenže Plzeň se nevzdala, odvolala brankáře Salfického a Řezníček s Bednářem obstarali remízu.

Zajímavost přinesla v napjatém mači už 12. minuta, kdy publikum žádalo po kladenské střele odpískání branky, ale podle rozhodčích Salfický puk zalehl před čarou. Jednomu fanouškovi se to nezdálo natolik, že v pauze napadl brankového rozhodčího a dal mu facku. Dnes by z toho byl pro klub řádný flastr, tehdy se mnoho nedělo.

Ztracený zápas ale důsledky měl. Trenér Jan Novotný byl brzy poté odvolán a do Finska odešel nejlepší útočník Petr Ton, jehož nahradil málo výrazný, ale později v jiných klubech velmi dobrý Marek Vorel.

29. kolo - 30. listopadu 1997 HC VELVANA KLADNO - HC KERAMIKA PLZEŇ 3:3 (0:1, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 27:24 Jiří Burger (Petr Ton), 27:39 Jiří Klobouček (Josef Zajíc, Jiří Beránek), 52:50 Petr Ton (Jiří Burger, Marek Židlický) - 01:18 David Pospíšil (Mojmír Musil, Milan Volák), 58:00 Josef Řezníček (Milan Volák, Mojmír Musil) EAG (6/4), 58:44 Jaroslav Bednář (Michal Straka, David

Pospíšil) EAG.

Rozhodčí: Bohuslav Šteier - Roman Hejduk, David Jonáš. Vyloučení: 4:3, Využití: 0:1. Střely na branku: 32:31 (12:10, 12:9, 8:12). Diváci: 3850

Sestava Kladna: Horčička - Hranáč, Kaberle, Kruliš, Penk, Židlický, Skrbek - Beránek, Zajíc ©, Jiří Klobouček - L. Svoboda, Holšán, Eiselt - Ton, Burger, Tenkrát.

Ostatní zápasy 30. listopadu (od roku 1965):

30. listopadu 1968 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 7:3 (3:1, 1:1, 3:1)

30. listopadu 1971 TJ GOTTWALDOV - TJ SONP KLADNO 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

30. listopadu 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 6:1 (4:0, 0:0, 2:1)

30. listopadu 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

30. listopadu 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ BANÍK ČSA KARVINÁ 8:5 (2:2, 4:1, 2:2)

30. listopadu 1993 HC KLADNO - HC VÍTKOVICE 4:4 PP (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0)

30. listopadu 1995 HC POLDI KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

30. listopadu 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC CONTINENTAL ZLÍN 4:5 (0:1, 3:3, 1:1)

30. listopadu 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC MLADÁ BOLESLAV 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

30. listopadu 2003 HC SPARTA PRAHA - HC RABAT KLADNO 2:3 PP (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)

30. listopadu 2004 HC VÍTKOVICE - HC RABAT KLADNO 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)

30. listopadu 2007 HC MOELLER PARDUBICE - HC GEUS OKNA KLADNO 3:2 PP (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

30. listopadu 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ZNOJEMŠTÍ ORLI 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

30. listopadu 2015 SK KADAŇ - RYTÍŘI KLADNO 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK