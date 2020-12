Narozeniny:

- Jaroslav Vinš – 73 let. Předposlední den v roce slaví narozeniny jedna z klubových legend a jeden z nejvěrnějších Kladeňáků Jaroslav Vinš. V kladenském áčku působil neuvěřitelných 19 sezon! S 690 ligovými zápasy je na druhém místě v počtu startů. Více nasbíral jen Pavel Patera. Vinš byl u pěti kladenských ligových titulů, dva si připsal i během vojenské služby v jihlavské Dukle. Podíl měl i na zisku titulu v Poháru mistrů evropských zemí.

- Josef Ibl – 38 let. Naopak jen osm zápasů odehrál útočník Ibl. Tehdy sbíral zkušenosti, když působil hlavně v juniorce. V nejvyšší soutěži se ale neusadil v Kladně ani nikde jinde, hrál jen v nižší soutěži. Naposledy v druholigových Řisutech.

- Milan Gulaš – 35 let. Když v sezoně 2007/08 byl přetlak v útočných řadách Českých Budějovic, poslal jihočeský klub Gulaše na hostování právě do Kladna. Gulaš našel uplatnění po boku Patery s Procházkou, kde si liboval v sehranosti dua P+P. V modrobílém dresu odehrál kvůli zranění jen 21 zápasů s bilancí dvou gólů a šesti asistencí.

Ligový debut za Kladno:

- 1997 – Roman Černý. Krátká výpomoc do Kladna dorazila z druholigového Sokolova. Útočník Černý v Kladně odehrál pouhé čtyři zápasy, ale v dalších pěti byl připraven jako náhradník. Bodově se v Kladně neprosadil a vrátil se opět do Sokolova.

- 2012 – Tomáš Drtil. Odchovanec Šumperka to v Kladně zkoušel v extraligové sezoně 2012/13. Za Kladno si ale zahrál jen sedmkrát, naopak 46 zápasů odehrál za Písek, se kterým Kladno tehdy spolupracovalo. O rok později hrál mimo jiné za Olomouc. A oslavil s ní postup do extraligy právě přes Kladno.

Rekordy a zajímavost:

- Hattricky:

o 1967 – Josef Vimmer při výhře 8:4 nad Gottwaldovem. Vimmer se tehdy trefil dokonce čtyřikrát. Jeho první a třetí gól dělilo přes 8 minut. Ale tehdy se u gólů uváděly pouze minuty, proto přesné rozmezí neznáme. Ale i tak se tento výkon vejde do šestice nejrychlejších hattricků.

o 2015 – Vítězslav Bílek při výhře 5:4 v Přerově.

Zápasy s kulatým výročím:

Nehrál se žádný.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Z historie vybíráme duel Kladna s Gottwaldovem (dnes ZIínem) z roku 1967. Zazářil v něm Josef Wimmer, legendární kanonýr, který v tomhle mači skóroval hned čtyřikrát. Kladenští měli hostům co oplácet, v úvodním měření sezony jim doma nečekaně podlehli. Tady ale v rozmezí 28. a 30. minuty dali tři slepené góly a Gottwaldovu nepomohlo ani dvojnásobné protočení brankářů Valáška a Vyorala - třetinu nakonec prohrál 1:6. Spoustu zajímavostí oživuje tehdejší Deník Svoboda. Třeba to, že jednu branku Kladna usilovně urgoval brankový rozhodčí, ale hlavní si všiml až po deseti vteřinách. Tehdy totiž puky tak často ze sítě nevypadávaly, uvnitř visela ještě jedna síťka. Oba týmy daly góly v přesilovce i oslabení, nejkrásnější branku vstřelil rybičkou Jindřich Lidický. Zářil oslavenec Jaroslav Vinš, jemuž bylo ten den 25 let. O přestávce se konalo krasobruslařské vystoupení, při němž fanoušky zaujaly mladičká Dvořáková a Krejčová.

30. prosince 1967 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 8:4 (1:1, 6:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 18. Josef Vimmer (Jindřich Lidický) PP1, 29. Jaroslav Vinš (Jindřich Karas) PP1 (4/3), 30. Jindřich Lidický 4/4, 30. Eduard Novák SH1 (3/4), 35. Josef Vimmer (Jaroslav Vinš), 35. Josef Vimmer (Jindřich Lidický), 37. Zdeněk Hrabě PP1, 43. Josef Vimmer - 15. Stanislav Přikryl (Josef Kožela), 39. Josef Kožela, 47. Ladislav Maršík (Petr Bavor) SH1 (3/4), 48. Petr Kašťák PP1 [8:4]

Vyloučení: 7:10 Využití: 3:1 V oslabení: 1:1 Střely na branku: 25:24 (7:14, 10:5, 8:5) Diváci: 3000

Sestava Kladna: Termer - Vinš, L. Bauer, S. Bauer, Kropáček - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Markup, Hrabě - Nedvěd, Stach, Štrojza - Šaloun.





V sezoně 2012/13 bylo Kladno na podzim postrachem všech klubů, vždyť mělo hvězdnou pětku z NHL v čele s Jaromírem Jágrem. Ve ZIíně však nečekaně prohrálo, a když tam jelo v prosinci, už nebylo favoritem, protože mu scházeli Plekanec, Židlický i Kaberle. Výborně však zahráli Jágr, Tlustý, ale i další hráči a nečekaná výhra 5:2 byla na světě. Výborně zachytal Lukáš Cikánek, který byl od začátku v kase poprvé v sezoně a úvodní dvě rány pustil, pak bránu zamkl.

Hvězdou zápasu byl však Jágr. Do té doby nikdy ve Zlíně nevyhrál, tady ale čtyřmi asistencemi výrazně k výhře pomohl. Stejně tak Tlustý, který nastoupil po zranění, ale dvakrát skóroval.

30. prosince 2012 PSG ZLÍN - RYTÍŘI KLADNO 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 04:53 Jaroslav Balaštík (Pavel Kubiš, Tomáš Linhart), 09:44 Pavel Kubiš (Jaroslav Balaštík, Tomáš Valenta) - 00:23 Jiří Tlustý (Jaromír Jágr), 04:20 Petr Macholda (Jaromír Jágr), 06:07 Jan Hlaváč (Jaromír Jágr), 25:10 David Kuchejda (David Růžička, Jaromír Jágr), 43:46 Jiří Tlustý (David Růžička)

Vyloučení: 6:5, navíc Ondřej Veselý (Zlín) na 10 min. a do konce utkání, Martin Látal (Kladno) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 34:38 (8:15, 12:12, 14:11) Diváci: 7000 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Cikánek - Macholda, Černošek, Majeský, Růžička, Procházka ©, Piskáček, Mocek, Doudera, Drtil - Jágr, Hlaváč, Tlustý - Kuchejda, Melka, Dalecký - Eberle, Kuchler, Látal - Strnad.

Ostatní zápasy 30. prosince (od roku 1965):

30. prosince 1967 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 8:4 (1:1, 6:1, 1:2)

30. prosince 1997 HC VELVANA KLADNO - HC VÍTKOVICE 1:1 (0:1, 0:0, 1:0)

30. prosince 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC VSETÍN 2:2 PP (1:1, 0:0, 1:1 - 0:0)

30. prosince 2003 HC RABAT KLADNO - HC HAMÉ ZLÍN 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

30. prosince 2005 HC VÍTKOVICE STEEL - HC RABAT KLADNO 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

30. prosince 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ZNOJEMŠTÍ ORLI 1:2 SN (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

30. prosince 2008 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC GEUS OKNA KLADNO 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

30. prosince 2012 PSG ZLÍN - RYTÍŘI KLADNO 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

30. prosince 2013 HC ŠKODA PLZEŇ - RYTÍŘI KLADNO 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

30. prosince 2015 HC ZUBR PŘEROV - RYTÍŘI KLADNO 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)

30. prosince 2016 HC ZUBR PŘEROV - RYTÍŘI KLADNO 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

30. prosince 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC OLOMOUC 3:4 PP (2:0, 0:1, 1:2 - 0:1)

Statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK