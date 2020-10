Ligový debut za Kladno

- 1993 – Jiří Beránek (ročník 72, zemřel 18. srpna 2017 ve věku nedožitých 46 let). 3Nenápadný chlapík z Plzně, kterému to doma v Plzni ani v Karlových Varech nikdy nešlo, ale Kladno, to byla jiná káva. Beránek tady dvakrát dal 10 branek za sezonu, výborně si rozuměl s centrem Josefem Zajícem. Má extraligový bronz z roku 1994. Ještě poměrně mladý odešel do nižších německých soutěží a hrál s úspěchem za Gelsenkirchen a Klostersee. Bohužel, Jiřího zastihla nemoc a už ve 46 letech skonal (2017).

- 2001 – Josef Ibl

Rekordy a zajímavosti

- Nejrychleji vstřelený gól - 1977 – Eduard Novák se na ledě Trenčína trefil už v osmé vteřině. Jedná se tak o nejrychlejší kladenskou branku. Celkově se na výhře 7:1 podílel hattrickem.

- 1965 – Jaroslav Volf dal čtyři branky Litvínovu.

- 1963 – V zápase VŽKG Ostrava – Kladno padl tisící gól Kladna! 30. října 1963 ho dal Zdeněk Landa. Přitom tenhle obránce moc branek nedával. Byl to ale výborný hráč, který se dostal i do reprezentace. Nejvíc hrál za svoje Kladno a byl i u jeho prvního mistrovského titulu v roce 1959. Velkou vazbu měl také na Zlín, kde našel během čtyřletého angažmá spoustu přátel. Dva roky působil rovněž v Itálii, spousta lidí ho pak zná jako ledaře a vrátného na zimním stadionu v Kladně.

Zápasy s kulatým výročím

Václav Nedomanský dva góly - Milan Nový to samé. V zápase Slovan Bratislava - Poldi Kladno se trefovali 30. října 1970 pouze slavní kanonýři. Spokojenější odjížděl z ledu Milan Nový, který výsledek určil až těsně před koncem - přes dvanáct vteřin. Ještě pár let tihle dva soupeřili, ale pak se Big Nedo rozhodl pro emigraci (1974) a v zámoří ještě udělal velkou kariéru. Nový trhal rekordy v československé lize a skvěle hrál i za národní tým. Stejně jako Nedomanský si nakonec zahrál v NHL.

30. října 1970 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 2:2 (0:0, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 31. Václav Nedomanský (Milan Kužela, Rudolf Tajcnár), 47. Václav Nedomanský (Július Haas) SH1 - 49. Milan Nový (Lubomír Bauer) PP1, 59:48 Milan Nový (Eduard Novák) EAG

Vyloučení: 3:2 Využití: 0:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 27:29 (8:7, 12:11, 7:11) Diváci: 5600

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kopřiva, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

30. října 1990 vyhrála nadupaná sestava Trenčína v Kladně 4:1 díky třem gólům v poslední třetině. první gól slovenského vojenského klubu dal Kladeńák Miroslav Mach, ale Milan Eberle vyrovnal a pak jel trestné střílení. V té době se nenařizovalo jen tak, s dneškem to je nesrovnatelné. Eberle ale na Eduarda Hartmana nevyzrál a Trenčín s hvězdami Švehlou, Modrým, Horákem a Peterkem zápas ovládl.

30. října 1990 TJ POLDI KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 23:04 Milan Eberle (Petr Kasík) - 21:07 Miroslav Mach, 45:59 Pavel Pýcha (Stanislav Medřík, Radek Ťoupal) PP1, 50:43 Jan Peterek (Jaroslav Modrý), 59:41 Pavel Pýcha (Roman Horák)

Vyloučení: 6:6, navíc Martin Maškarinec (Trenčín) na 10 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 28:33 (8:9, 13:11, 7:13) Diváci: 2285

Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Kasík, Kruliš, Aschenbrenner, Novák, Lhotský - Eberle ©, Zajíc (od 41. Vejvoda), Procházka - Matula, Vrkota, Fiala - Dudáček, Gardoň, Mikolášek.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Vybíráme jeden z nejstarších zápasů, který je dochován i formou zápisu. Dát čtyři branky za zápas, to už je síla. Ale na podzim roku 1965 Kladno doslova drtilo Litvínov, nejprve ho zdolalo 8:2 a v listopadu dokonce na jeho ledě 9:1. V prvním zápase zářil Jaroslav Volf. Slavný kladenský útočník a člen mistrovské party z roku 1959 (kdy získal i bronz z MS v Praze) dal Litvínovu čtyři góly přesto, že vedle něj hráli na křídlech bažanti Milan Michalička a Jaroslav Kofent. Naopak pro dvaatřicetiletého perfektní kanonýra Volfa to byla poslední sezona v Kladně, kam se však později vrátil jako trenér a se ziskem tří titulů je v tomhle ohledu možná už i nepřekonatelný.

Volf vedl i Gottwaldov (dnes Zlín), kde na něho rádi vzpomínají, a také pražskou Spartu. Tam i v Kladně vedl svého syna Milana, který se prosadil jako komunální politik a už potřetí je primátorem Kladna. Táta Jaroslav se toho bohužel nedožil, jeho nemocné srdíčko mu přestalo tlouci v prosinci 1990.

30. října 1965 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 8:2 (4:1, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 3. Jaroslav Volf (Jaroslav Kofent), 10. Jindřich Lidický, 12. Jaroslav Volf (Jaroslav Kofent), 14. Jaroslav Volf, 28. Jindřich Lidický, 41. Josef Vimmer (Emilián Náprstek), 47. Jaroslav Volf (František Pospíšil) SH1, 57. Vladimír Markup (Zdeněk Hrabě) - 19. Josef Ulrych, 58. Ivan Kalina (Jaromír Hudec)

Vyloučení: 6:6 Bez využití V oslabení: 1:0 Střely na branku: 46:35 (15:9, 12:12, 19:14) Diváci: 2830

Sestava Kladna: Termer - Stach, Pospíšil, Náprstek, Duba - Vimmer, Karas, Lidický - Volf ©, Michalička, Kofent - Šaloun, Markup, Hrabě.

Ostatní zápasy 30. října (od roku 1965) :

30. října 1973 TJ SONP KLADNO - TJ VTŽ CHOMUTOV 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

30. října 1977 ASVŠ DUKLA TRENČÍN - TJ POLDI SONP KLADNO 1:7 (1:4, 0:0, 0:3)

30. října 1979 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 2:2 (1:0, 0:1, 1:1)

30. října 1983 TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC - TJ POLDI SONP KLADNO 3:3 (0:0, 2:0, 1:3)

30. října 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ TŽ VŘSR TŘINEC 9:1 (4:1, 2:0, 3:0)

30. října 1992 TJ VÍTKOVICE - HC POLDI KLADNO 5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

30. října 1994 HC PARDUBICE - HC POLDI KLADNO 4:4 PP (1:3, 2:0, 1:1 - 0:0)

30. října 1998 HC KERAMIKA PLZEŇ - HC VELVANA KLADNO 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)

30. října 2001 HC EXCALIBUR ZNOJEM. ORLI - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

30. října 2005 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC RABAT KLADNO 3:2 PP (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

30. října 2009 HC EATON PARDUBICE - HC GEUS OKNA KLADNO 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

30. října 2017 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)