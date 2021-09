Narozeniny

Jiří Holšán – 51 let. Než se Holšán představil mezi dospělými v českých soutěžích, měl za sebou nevšední angažmá v belgických Antverpách. Kladno si Jiří Holšána vyhlédlo tehdy ještě v prvoligových Karlových Varech, kde ale tento útočník nikterak nezářil. V Kladně vydržel přes tři sezony. Zvláště se mu vydařil ročník 1990/2000, kdy nastřádal 24 kanadských bodů. Po dobré sezoně ale přišel útlum a Holšán odešel do Litvínova. Krátce se také představil v Liberci, než odešel za dalšími zajímavými zkušenostmi do Maďarska, Dánska a Norska.

Masanori Kon – 42 let. Kladenský dres postupně oblékala jedenáctka Japonců. Pouze tři z nich se předvedli i v soutěžním zápase. Kromě Hiroyukiho Murakamiho a stále ještě mladého talentu Yukiho Miury si za Kladno zahrál také Masanori Kon. Nepříliš urostlý útočník to v Kladně zkoušel už v přípravě 1997. Extraligový start mu vyšel až o ročník později vedle nynějšího trenéra Kladna Jiřího Burgera. Proti Karlovým Varům to byl pro Japonce jediný zápas za tehdejší Velvanu. Nastoupil ještě proti Jágr Teamu, to byla spíše exhibice.

Tomáš Drtil – 31 let. Obránce Drtil je spojený převážně s rodným Šumperkem, kam se opakovaně vrací. V ročníku 2012/13 ho ale zlákala vidina extraligového angažmá v Kladně. Do kádru Rytířů se ale příliš nedostával – zapsal jen osm ligových startů. Více toho odehrál v Písku, se kterým Kladno tehdy spolupracovalo. O rok později působil v Olomouci. Má tak podíl na postupu Hanáků do extraligy. Objevil se také v Mostě, Havířově či Prostějově. Od nové sezony by ale měl hrál opět doma v Šumperku, v jehož kádru byl u dvou postupů do první ligy.

Přípravné zápasy 30. srpna

30. srpna 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI 5:2

30. srpna 2004 HC BECHEROVKA KARLOVY VARY - HC RABAT KLADNO 3:4 (2:0,1:1,0:3)

30. srpna 2005 HC RABAT KLADNO - HC LASSELSBERGER PLZEŇ 3:2 (2:1,0:1,1:0)

30. srpna 2011 LANDSHUT CANNIBALS - RYTÍŘI KLADNO 2:6 (0:0, 2:2, 0:4)

30. srpna 2012 RYTÍŘI KLADNO - NĚFTĚCHIMIK NIŽNĚKAMSK 5:4 (2:0, 2:1, 1:3)

30. srpna 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

30. srpna 2018 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

30. srpna 2019 HC BOLZANO ALTO ADIGE ALPERIA - RYTÍŘI KLADNO 7:3 (0:1, 2:1, 5:1)

Kde máme zápasy včetně statistik?

V roce 2011 se Kladno utkalo v přípravě s bavorským Landshutem, kdysi slavným německým klubem, který dvakrát vyhrál i titul. To bylo v dobách, kdy tam řádil asi nejslavnější německý hráč Erich Kühnhackl, který pocházel z Čech. Středočeši odcestovali do Německa bez kapitána Patery, nejzkušenějších obránců Tomana, L. Procházky a v přípravě nejlepšího útoku Kalla, Dragoun, Hovorka. Hrál však už Jan Hlaváč vrátivší se z krátké návštěvy svého floridského domova. A hned dal svůj druhý gól v kladenském dresu (na 1:2). Zajímavostí domácí sestavy byli dva Češi na soupisce – z Plzně čerstvě přestoupivší Jaroslav Kracík a Kamil Ťoupal, naopak ex-kladenský František Mrázek tehdy nehrál.

30. srpna 2011 LANDSHUT CANNIBALS - RYTÍŘI KLADNO 2:6 (0:0, 2:2, 0:4)

Branky a nahrávky: 29:43 Cody Thornton (Peter Abstreiter) PP1, 35:47 Jaroslav Kracík (Maximilian Brandl) - 22:58 Jakub Valský (Michal Lukáč), 32:00 Jan Hlaváč (Tomáš Knotek, Jiří Bicek), 42:51 Petr Kafka (Vladimír Kameš, Jakub Valský), 52:11 Jiří Kuchler (Vítězslav Bílek, David Stieler), 54:19 Jiří Kuchler (Vítězslav Bílek) 4/4, 55:57 Jakub Valský (Jan Piskáček, Petr Kafka). Vyloučení: 3:3 Využití: 1:0 Diváci: 545

Sestava Kladna: Chábera - Drtina, Lepine, Piskáček, Diviš, Růžička, Kameš - Bicek, Melka, Hlaváč - Bílek, Knotek, Kuchler - Látal, Eberle, Stieler - Valský, Lukáč, Kafka.

Cenný skalp si připsalo Kladno o rok později v přípravě s účastníkem KHL Nižněkamskem. Vyhrálo 5:4, když ho nejvíc trápil finský mistr světa Oskar Osala s českými křídly Kolářem a Koukalem. Pak se s ním však popral David Růžička (prohrál na body), oba dostali trest do konce zápasu a to byla výhoda pro Kladno. V bráně tatarského celku stál velký přítel Pavla Patery, Maxim Sokolov. Hrávali spolu v Omsku. Oba se po utkání objali.

30. srpna 2012 RYTÍŘI KLADNO - NĚFTĚCHIMIK NIŽNĚKAMSK 5:4 (2:0, 2:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 05:13 Jan Hlaváč PP1, 15:00 Libor Procházka (Antonín Melka), 34:45 Jakub Valský (Jan Eberle), 38:58 Martin Látal (Marek Černošek, David Růžička) 4/4, 48:47 Martin Látal (Jan Eberle) SH1 - 33:35 Jan Kolář Ú PP1, 40:57 Stanislav Alševskij (Jaroslav Alševskij) PP1, 45:54 Oskar Osala (Jan Kolář Ú), 53:23 Oskar Osala (Petr Koukal). Vyloučení: 8:11, navíc David Růžička (Kladno) a Oskar Osala (Nižněkamsk) na 5 min. a do konce utkání Využití: 1:2 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 36:39 (15:15, 14:11, 7:13) Diváci: 1160

Sestava Kladna: Chábera - Macholda, Drtina, Růžička, Černošek, Procházka, Piskáček, Kameš, Mocek - Bicek, Patera ©, Hlaváč - Hovorka, Dragoun, Látal - Valský, Melka, Eberle - Kuchejda, Dalecký, Obdržálek.

30. srpna 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 38:18 Petr Ton (Petr Ulrych) 4/4, 55:21 Matěj Pekr (Ladislav Zikmund) - 39:53 Petr Přindiš (Jaroslav Moučka, Jan Dalecký) PP1. Vyloučení: 6:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 36:28 (9:12, 14:9, 13:7) Diváci: 865.

Sestava Kladna: Cikánek - Ptáček, Hořava, Růžička, Kehar, Ulrych, Drtina - Kružík, Machač, Cetkovský - Ton, Burger ©, Tenkrát - Tůma, Zikmund, Pekr - Jánský, Přikryl, Strnad.

30. srpna 2018 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 18:08 David Jaša (Zdeněk Kubica), 36:48 Jan Veselý (Tomáš Šmerha) - 35:01 Linus Svedlund (Brendon Nash, Tomáš Kaut), 37:50 Petr Vampola (Šimon Jelínek, Petr Hořava) EAG, 41:16 Štěpán Bláha (Šimon Jelínek) PP1, 48:08 Tomáš Kaut (Martin Kehar, Tomáš Redlich), 59:42 Petr Vampola (Tomáš Redlich) ENG. Vyloučení: 4:5 Využití: 0:1 Střely na branku: 32:20 (11:4, 12:7, 9:9) Diváci: 1353

Sestava Kladna: Brízgala - Nash, Svedlund, Volráb (do 29.), Hořava ©, Zelingr, Kehar, od 32. Veber - Kubík, Vampola, Vildumetz - Jelínek, Kaut, Redlich - Hajný, Zikmund, Š. Bláha - M. Bláha, Filip, O. Bláha.

Ještě živá je vzpomínka na turnajový výlet Kladna do italského Bolzana, kam pozvali pořadatelé tým hlavně kvůli Jaromíru Jágrovi, který zde před lety hrál. Zápas byl pěkný, ale ve třetí třetině Kladno zvadlo a během pár minut ho parta domácích Kanaďanů přejela pěti góly. Italové v hledišti byli šťastní, celkově jejich tým vyhrál 7:3. Z hostů se nejvíc vedlo Patriku Machačovi, dal dva góly. Pár dnů před startem extraligy měli Kladeňáci ale docela vrásky, ve hře bylo moc hluchých míst.

30. srpna 2019 HC BOLZANO ALTO ADIGE ALPERIA - RYTÍŘI KLADNO 7:3 (0:1, 2:1, 5:1)

Branky a nahrávky: 26:41 Colton Hargrove (Sébastien Sylvestre, Stefano Giliati), 30:31 Sébastien Sylvestre (Tim Daly), 42:43 Angelo Miceli (Dennis Robertson), 51:46 Stefano Giliati (Marco Insam, Jamie Arniel) PP1, 52:12 Domenic Alberga (Luca Frigo), 52:45 Sébastien Sylvestre (Colton Hargrove, Ivan Tauferer), 54:03 Jamie Arniel (Luca Frigo, Marco Insam) - 13:44 Patrik Machač (Tomáš Kaut, Jakub Hajný) PP1, 35:06 Tomáš Redlich, 56:10 Patrik Machač (Tomáš Kaut, Brady Austin) PP1. Vyloučení: 3:4 Využití: 1:2 Střely na branku: 20:23 (5:2, 3:12, 12:9) Diváci: 3143

Sestava Kladna: Cikánek - Lakos, Austin, Nash, Kehar, Romančík (od 41. Zelingr), Smetana - Jágr, Stach, Zikmund - Redlich, Machač, Strnad © - Kružík, Melka, Jelínek - Hajný, Kaut, Š. Bláha.

Jan ŠEJHL