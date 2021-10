Narozeniny

- Milan Eberle – 59 let. Začínal v kladenské přípravce jako devítiletý klučina. Do A-týmu byl zařazen v sezoně 1979/80, tedy v roce, kdy Kladno naposledy získalo ligový titul. Na něm se ale Eberle podílel jen čtyřmi zápasy a jediným bodem. Když odešel na vojnu do Trenčína, Kladno spadlo o soutěž níže. Přesto se z vojny vrátil opět domů a Kladnu pomohl k postupu mezi tuzemskou elitu. Klubu zachoval přízeň až do roku 1991. Za Kladno tak v deseti sezonách odehrál 367 ostrých zápasů, ve kterých zaznamenal 163 přesných zásahů. Odešel do dánského Frederikshavenu, kde také svou zajímavou kariéru ukončil.

- Petr Matula – 55 let. Kladenský odchovanec Matula patřil mezi zajímavé talenty. V juniorce za sezonu nasbíral dokonce závratných 83 bodů v 35 zápasech. Vstup do áčka měl ale těžký. Po jednom startu v základní části naskakoval ve skupině o 9. až 12. místo, kde se rozhodovalo o sestupujícím. Tím tehdy bylo právě Kladno. Po sestupu odešel Matula na vojnu. Po návratu domů Kladno hrálo opět v nejvyšší soutěži, Matula ale bojoval na hraně sestavy. I tak za Kladno přidal další tři ročníky, do stovky startů mu chyběly jen tři zápasy. Odešel do Slavie, se kterou dokázal postoupit do nejvyšší soutěže. Do první ligy pak pomohl také Kadani. Dlouho hrál také za Beroun či v krajské lize za Králův Dvůr.

- Tomáš Kupka – 53 let. Útočník Kupka naskočil do tehdy ještě československé nejvyšší soutěže ve Spartě. Tam odehrál jednu sezonu. Více toho odehrál v druhém pražském „S“. Slavii pomohl k postupu do extraligy a tu si tam také další čtyři ročníky zahrál. V Kladně působil dva roky. Dobře mu vyšel hlavně ten druhý, kdy byl po svém centrovi Jiřím Burgerovi a Janu Krulišovi třetím nejproduktivnějším Kladeňákem. Odešel do anglického Newcastlu. Pár let hrál i v Dánsku, kde dosáhl dokonce na ligový titul.

Ligový debut za Kladno

- 1967 – Eduard Novák. Jedna z velkých legend si odbyla debut za Kladno až po vojně. Tu si Eduard Novák odkroutil v Košicích a Písku. Pak ale ke Kladnu patřil necelých čtrnáct ročníků. Skvělý střelec zaznamenal 294 ligových branek v 505 zápasech. Těmi pomohl mimo jiné k pěti mistrovským titulům Kladna. Podíl měl i na vítězství v Poháru mistrů evropských zemí. ke konci kariéry odešel do Gottwaldova a pak do Japonska. Z něj se ještě vrátil na pomoc při záchranářských bojích v sezoně 1982/83. Kladno tehdy i přes Novákovu pomoc padlo. Později se na lavičku postavil také jako trenér.

- 2001 – Miloslav Hořava ml. Po tatínkovi sice zdědil křestní jméno, na ledě se ale Miloslav Hořava mladší našel na rozdíl od táty v útoku. Svůj ligový debut si Hořava připsal po příchodu ze švédské juniorky. Hned v první sezoně ale musel skousnout hořký sestup. O rok později se podílel na rychlém návratu Kladna mezi elitu. Dobře hrál Hořava například ve Švédsku, kde slavil ligový titul. Neztratil se ale ani v Rusku. Do Kladna se opakovaně vracel. Naposledy pro sezonu 2017/18, kdy Kladno neprošlo přes baráž. Poslední roky hrál v nižších německých soutěžích.

- 2007 – Zdeněk Nedvěd ml. Syn stejnojmenné kladenské legendy to dotáhl až k jednatřiceti zápasům v NHL. Premiéru za muže Kladna si ale odbyl až jako dvaatřicetiletý borec. Předtím si zahrál mimo jiné ve Finsku, Německu, Norsku, Jižní Koreji nebo i pár zápasů za pražskou Spartu. V Kladně vydržel jen dva ročníky. Za tu dobu stihl nastoupit k 52 ligovým zápasům a zaznamenal pět přesných zásahů.

- 2010 – Sacha Treille. Francouzského útočníka Treilleho si Kladno vybralo ve Švédsku. Na severu Evropy si zahrál i v tamní nejvyšší soutěži a spolu s Martinem Ševcem pomohl k Färjestadu k titulu. V Kladně předváděl Treille důrazný a pro soupeře nepříjemný hokej. Ještě před koncem ročníku si ale vyžádal přestup do Sparty, kde hrál jeho starší bratr Yorick. Do Kladna se ještě po letech vrátil. Tehdy se ale vážně zranil a nemohlo tak odvrátit sestup Rytířů do první ligy.

- 2020 – Rostislav Marosz. Třinečan Marosz si udělal dobré jméno mimo jiné v Olomouci, Karlových Varech, Pardubicích či Liberci. V létě 2020 ale kývnul na to, že pomůže Kladnu v nižší soutěži. Když se ale ozvaly Vítkovice, začal ročník v Ostravě. Původně se měl k týmu připojit až v lednu, ale když Kladno hrálo v Porubě, střihl si svůj debut právě tam. V Kladně se sice Maroszovi nedařilo dle představ, ale v rozhodujícím sedmém finále s Jihlavou dvěma góly nasměroval Kladno do extraligy.

Rekordy a zajímavost

- 2001 – Proti Vsetínu přišla čtvrtá remíza za sebou. Delší sérii nerozhodných výsledků Kladno nepamatuje.

- 2017 – Kladno zahrálo proti Přerovu bez jediného trestu. Stačilo to ale pouze na bod za prohru 3:4 po samostatných nájezdech.

Zápasy s kulatým výročím

V roce 2001 Kladno počtvrté za sebou remizovalo, to je unikátní série. Se Vsetínem to byl dobrý bod, přestože už hosté neměli tak silný tým jako v předešlých sezonách. Pořád ale měli velká jména, jejich kladenský kouč Neliba mohl spoléhat na Němce, Vlacha, Vaice nebo Hudlera. A také Jiřího Burgera, Kladeňáka, který odešel do Vsetína oklikou.

30. září 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC VSETÍN 1:1 PP (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21:54 Ladislav Vlček (Tomáš Plekanec, Jan Boháček) - 43:48 Petr Kuboš (Tomáš Demel, Ľubomír Vaic). Vyloučení: 7:8 Bez využití Střely na branku: 30:33 (8:9, 13:11, 7:12, 2:1) Diváci: 3406

Sestava Kladna: Horčička - Kruliš, Dlouhý, Kříž, Kaberle, Boháček, Hájek - Kysela, Gardoň ©, Klimt - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Havel, Plekanec, Vlček - Sedlák, Hořava, Horna.

30. září 2011 Kladno ztratilo body s Boleslaví. Bylo lepší, ale soupeřova posila ze Zlína Balaštík prolomil svou tehdejší mizérii a první brankou v sezoně vyrovnal. Boleslav tehdy skórovala po 115 minutách! nakonec vyhrála i nájezdy a Kladnu přivodila třetí prohru v řadě. Navíc se domácím zranil klíčový bek Skrbek.

30. září 2011 RYTÍŘI KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 1:2 SN (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 29:11 Michal Dragoun (Marek Hovorka) - 34:34 Jaroslav Balaštík (David Výborný), 65:00 Marek Loskot GWS. Vyloučení: 5:5, navíc Martin Dudáš (Mladá Boleslav) na 10 min. Bez využití Střely na branku: 28:28 (10:9, 9:6, 8:11, 1:2) Diváci: 2474

Sestava Kladna: Chábera - Kameš, Skrbek, Růžička, Toman, Procházka, Piskáček, Lepine - Hlaváč, Patera ©, Bílek - Hovorka, Dragoun, Kalla - Bicek, Melka, Kuchler - Eberle, Knotek, Lukáč - Kafka.

Ostatní zápasy 30. září (od roku 1965)

30. září 1967 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 6:0 (0:0, 0:0, 6:0)

30. září 1969 TJ VSŽ KOŠICE - TJ SONP KLADNO 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

30. září 1975 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

30. září 1977 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

30. září 1980 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

30. září 1984 TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC - TJ POLDI SONP KLADNO 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

30. září 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 3:5 (3:2, 0:1, 0:2)

30. září 1990 AC ZPS ZLÍN - TJ POLDI KLADNO 5:4 (2:0, 1:0, 2:4)

30. září 1994 HC SLAVIA PRAHA - HC KLADNO 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)

30. září 2003 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC RABAT KLADNO 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

30. září 2007 HC SPARTA PRAHA - HC GEUS OKNA KLADNO 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

30. září 2008 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC GEUS OKNA KLADNO 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

30. září 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

30. září 2012 HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

30. září 2015 RYTÍŘI KLADNO - SALITH ŠUMPERK 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

30. září 2017 RYTÍŘI KLADNO - HC ZUBR PŘEROV 3:4 SN (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0)

30. září 2020 HC RT TORAX PORUBA 2011 - RYTÍŘI KLADNO 4:3 SN (2:2, 0:1, 1:0 - 0:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Debut slavného Edy Nováka v kladenském dresu se odbyl v Bratislavě v roce 1967 a dopadl výsledkově hrozně - 6:0! byl to podivný zápas, v němž hostující outsider dvě třetiny odolával a byl dokonce chvílemi lepší než favorizovaný Slovan. Tomu pomohla laciná úvodní branka Nedomanského a po ní už Termer ani obrana nestíhali… Přitom Slovan hrál od první třetiny bez reprezentanta Golonky. Ten krosčekoval Lidického, trest neunesl, dostal desítku a pak ještě do konce za podtržení rozhodčího Bártíka. Ten mohl kvůli inzultaci klidně ukončit zápas, ale před jedenácti tisíci diváky by mu to jen tak neprošlo. A tak raději řekl, že ho Golonka nepodrazil úmyslně.

30. září 1967 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 6:0 (0:0, 0:0, 6:0)

Branky a nahrávky: 42. Václav Nedomanský (Ivan Grandtner), 47. Ján Biely (Štefan Kordiak), 52. František Gregor, 54. Jozef Bogdan, 57. Milan Mrukvia (Jaroslav Walter) PP1, 59:50 Václav Nedomanský [Ivan Grandtner, Jozef Bogdan]. Vyloučení: 4:6, navíc Jozef Golonka (Bratislava) na 10 min. a do konce utkání Využití: 1:0 Střely na branku: 46:24 (10:10, 14:7, 22:7) Diváci: 11000

Sestava Kladna: Termer - Vinš, Pospíšil, S. Bauer, L. Bauer - Vimmer, Karas ©, Lidický - Kuna, Hrabě, Šaloun - Nedvěd, Novák, Štrojza.

V roce 1975 se mistrovi z Kladna start do nové sezony moc nepovedl. Před zápasem s Plzní mu odpadli navíc někteří hráči včetně Václava Sýkora, jehož odvezli do nemocnice s podezřením na zánět slepého střeva. A tak si zahráli náhradníci Melč nebo Kuchler, ale hráli výborně stejně jako celý tým, který Plzni nedal naději.

30. září 1975 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Milan Nový (Milan Skrbek) PP1, 9. Eduard Novák (František Pospíšil), 10. Eduard Novák (Milan Nový, Milan Skrbek) PP1, 38. Jan Novotný (Zdeněk Müller), 46. František Pospíšil (Milan Skrbek), 50. František Kaberle (Milan Nový). Vyloučení: 6:5 Využití: 2:0 Střely na branku: 44:23 (19:4, 13:6, 12:13) Diváci: 3853

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Melč, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Skrbek - Křiváček, Müller, Novotný - Nedvěd, Kuchler, Bauer.

Když v roce 1990 dostali Kladeňáci ve Zlíně ve 46. minutě branku na 4:1, nevsadili byste na ně. Jenže pak dali během necelých tří minut tři branky a zase bylo o co hrát. Nakonec přece jen vyhráli domácí. Jejich talent Jaroslav Otevřel překonal Kameše v 56. minutě. O šest let později se Otevřel, který si zahrál i za San Jose NHL, vážně zranil ve finské lize a ochrnul.

30. září 1990 AC ZPS ZLÍN - TJ POLDI KLADNO 5:4 (2:0, 1:0, 2:4)

Branky a nahrávky: 01:41 Miroslav Stavjaňa, 19:22 Juraj Jurík (Zdeněk Albrecht, Miroslav Stavjaňa), 27:04 Zdeněk Okál (Miroslav Chalánek, Josef Štraub), 45:18 Jaroslav Otevřel (Karel Mimochodek, Juraj Jurík), 55:46 Jaroslav Otevřel (Juraj Jurík, Martin Hrstka) - 44:10 Zdeněk Vojta, 49:11 Radek Novák, 51:33 Petr Matula, 51:58 Josef Vrkota (Tomáš Placatka, Radek Novák). Vyloučení: 6:6 Bez využití Střely na branku: 30:30 (11:7, 7:8, 12:15) Diváci: 3912

Sestava Kladna: Kameš - Lhotský, Aschenbrenner, Kruliš (od 41. Absolon), Kasík ©, Novák, Veber - Vojta, Gardoň, Fiala (od 21. Vejvoda) - Matula, Zajíc, Procházka - Placatka, Vrkota, Mikolášek.

V roce 2008 prohrálo Kladno v úvodu extraligy už popáté v řadě a hodně si stěžovalo na výkon rozhodčího Fraňa, jemuž trenér Müller slíbilo vetování. Hostům scházelo duo brankářů Orct - Kopřiva, ale mladý Cikánek zachytal výborně a čapl i trestné střílení šikuly Vlasáka. Ten tehdy ale zazářil, ve dvojici s legendárním Martinem Strakou řídili domácí výhru.

30. září 2008 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC GEUS OKNA KLADNO 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15:54 Jaroslav Kracík (Martin Straka, Tomáš Vlasák) PP1, 18:59 Martin Straka, 34:12 Tomáš Vlasák (Peter Fabuš) - 10:45 Martin Frolík, 40:17 Pavel Patera (David Hájek). Vyloučení: 3:5 Trestná střílení: 48:14 Tomáš Vlasák (Plzeň) neproměnil Využití: 1:0 Střely na branku: 45:41 (13:13, 19:15, 13:13) Diváci: 5743

Sestava Kladna: Cikánek - Nádašdi, Hájek, Pavlas, Růžička, Trončinský, Hořava - Diviš, Patera ©, Procházka - Bělohlav, Kuchler, Tomajko - Horna, Kalla, Tenkrát - Rudovský, Čurilla, Frolík.

V roce 2012 při výluce v NHL vyhrálo hvězdné Kladno snadno v Budějovicích, i když pro domácí byl výsledek krutý, protože hosté nehráli kdovíjak pěkně. Dva góly dal Jágr, trefili se Tlustý i Plekanec. Jágr dokonce proměnil trestné střílení, což se mu v posledních letech moc nevede. A po zápase vtipkoval na adresu trenérů. Rytíři totiž přišli ve třetí třetině později z přestávky a dostali trest. "Je to chyba trenérů, musíme jim něco strhnout z platu, abychom ušetřili na pojistky posil z NHL," smál se Jágr. Bylo to po devíti letech, kdy Kladno vyhrálo na jihu Čech za tři body.

30. září 2012 HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Branky a nahrávky: 30:29 René Vydarený (Jakub Suja), 59:29 Jiří Šimánek (Bohumil Jank, František Ptáček) PP1 - 05:02 Jiří Tlustý (Tomáš Plekanec, Tomáš Kaberle) PP1, 23:08 Jaromír Jágr, 27:03 Petr Mocek (David Kuchejda), 35:14 Tomáš Plekanec (Marek Židlický), 37:09 Jakub Valský (Antonín Melka), 49:29 Jaromír Jágr TS. Vyloučení: 3:5 Trestná střílení: 49:29 Jaromír Jágr (Kladno) proměnil Využití: 1:1 Střely na branku: 36:23 (13:4, 6:12, 17:7) Diváci: 6421 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Chábera - Židlický, Černošek, Majeský, Kaberle, Macholda, Mocek, Piskáček - Jágr, Plekanec, Tlustý - Hovorka, Patera ©, Hlaváč - Eberle, Dragoun, Kuchejda - Valský, Melka, Kuchler.

Jan ŠEJHL