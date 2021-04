Narozeniny:

- Vítězslav Jankových – 49 let. Rodák z Uherského Hradiště vstoupil do velkého hokeje ve Zlíně. Tam se neprosadil a záhy putoval do nižší soutěže. Větší úspěch zaznamenal až s Libercem, se kterým přes Kladno postoupil do extraligy. Během následující sezony už ale Kladnu pomáhal k rychlému návratu. Zůstal i v sezoně po postupu. Pak už ale zamířil opět do nižších soutěží. Hokej si vyzkoušel také v Itálii či Německu. Jeho golfový úder budil brankáře ze spaní.

- Pavel Křížek – 45 let. Půlkulaté narozeniny slaví brankář, který byl trojkou v sezoně 1999/2000. Na kontě má jediný start, který na ledě Vsetína trval přesně 56 vteřin. Kromě toho byl také jedenáctkrát připraven jako náhradník. Mimo Kladno působil jen ve 3. nejvyšší soutěži v Mladé Boleslavi, Rokycanech či Kadani.

- Radek Znamenáček – 44 let. Jen o trochu větší stopu zanechal v Kladně Radek Znamenáček. Nepříliš urostlý útočník, který dovedl zaskočit i v obraně, za Kladno odehrál pouhá dvě utkání. I Známka působil hlavně v nižších soutěžích. K vidění byl mimo jiné v dresu Nymburka, Slaného či naposledy Hvězdy Kladno.

- Brendon Nash – 34 let. Rodák z kanadského Kamloops se podíval na dva zápasy i do slavné NHL. Poté však jeho kariéra spíše uvadala a následoval Nashův odchod i z farmářské AHL. Novou motivaci našel v Kladně a dařilo se mu skvěle – v sezoně 2015/16 stanovil dnes už překonaný rekord v počtu kanadských bodů obránce. Rytíři ale tehdy dobrou sezonu v postup nepřetavili a Nash vyslyšel volání z rakouského Grazu. Do Kladna se vrátil po dvou sezonách. To už postup mezi elitu vyšel. V extralize se mu střelecky nedařilo – na to byl spíše jeho kolega z obrany Austin. Nash ale sbíral asistence. Když Rytíři extraligu neudrželi, skončil i Nash. A nové angažmá si už nenašel.

- Lauris Bajarūns – 32 let. Lotyšský krajánek byl mládežnickým reprezentantem, pár startů si ale připsal i za seniorskou reprezentaci. Nebylo divu, že se pokusil prosadit i mimo svou domovinu. V Kladně bohužel neprokázal, že by mohl být tahounem týmu a bojoval o své místo na soupisce. Na pár zápasů ho Rytíři poslali i do prvoligových Litoměřic. Po jediné sezoně v kladenském dresu odešel. Později to zkoušel také v Dánsku, Slovensku, Francii či Bělorusku.

Ligový debut za Kladno:

- 2011 – Jakub Strnad. Když Kladenští už jen dohrávali sezonu 2010/11 dostal svou šanci mezi dospělými Jakub Strnad. Po dvou startech ve skupině o udržení na další příležitost čekal více než rok. Postupně se ale vypracoval ve vyhlášeného rychlíka a bojovníka. Zasloužil si i funkci kapitána týmu. Pod jeho vedením se Kladenští po pěti letech probojovali i do extraligy. Když ale extraligovou příslušnost neobhájili, Strnad odešel do Mladé Boleslavi, se kterou se připravuje na extraligové semifinále.

Poslední ligový start za Kladno:



- 1985 – Karel Libert. Původem brněnský Libert v Kladně působil tři sezony. Hned v první sezoně byl u sestupu. Poté, co Kladno o dvě sezony později uspělo v kvalifikaci, útočník Libert poznatelný podle masivního chrániče zubů se do kádru pro nejvyšší soutěž nedostal. Po odchodu z Kladna působil v Mladé Boleslavi, v pražské Slavii či Berouně. Do Kladna se ještě pokusil vrátit, ale vše skončilo jen u přípravných zápasů. Trénoval tady ale dlouho mládež, třeba Jakuba Voráčka.



- 1989 – Milan Dudáček, Milan Nový a Radek Knotek



o Po postupu v sezoně 1986/87 si Kladno nevybralo příliš zkušeného brankáře, ale sáhlo po vytáhlém Milanu Dudáčkovi, který do té doby chytal jen v nižších soutěžích. Dudáček ale pro sebe urval post klubové jedničky. V první sezoně nováčkovi pomohl přes vítěze základní části z Českých Budějovic do semifinále ligy. Přitom za soupeře čapal Petr Bříza. O rok později pak odchytal všechny zápasy mimořádně vyrovnané prolínací soutěže. Mimo Kladno se přesto v nejvyšší soutěži neprosadil a Středočechům už dorůstali hodně talentovaní Kameš s Hniličkou a Vokounem.



o Loučení ve velkém stylu prožila jedna z největších kladenských legend Milan Nový. Nejen, že se Kladno v důležitém zápasu obhájilo příslušnost k hokejové elitě, ale sám Nový k tomu i ve svém posledním zápase přispěl dvěma góly. Tedy přesně tak, jak se patří na suverénně nejlepšího střelce kladenské historie. Šestinásobný mistr ligy, dvojnásobný mistr světa a držitel olympijského stříbra patří nejen do Síně slávy kladenského hokeje, ale také i té české.



o Radek Knotek mohl do ligy nakouknout už v sezoně 1979/80. Tehdy byl ale jen nehrajícím náhradníkem. Nakonec Lothar, jak se mu říká, vletěl do nejvyšší soutěže až po čtyři roky později v Českých Budějovicích. Doma v Kladně se nakonec ukázal jen na dva roky. Na kontě tak má rovných 80 zápasů a 7 branek. Do Kladna se ještě později vrátil na krátkou výpomoc. I tehdy ale zůstal jen na lavičce.



- 2002 – Mario Cartelli a Pavel Geffert



o Karvinského rodáka do Kladna poslal Třinec. Cíl byl jasný: pomoci Kladnu v nedobré sezoně k záchraně extraligy. I když v Kladně působil jen půl sezony, i tak patřil do trojce neproduktivnějších obránců týmu. Na záchranu to ale stejně nestačilo. Cartelli se vrátil opět do Třince, který ho v průběhu sezony odeslal do Havířova, na jehož úkor se Kladno vrátilo do extraligy.



o Pavel Geffert přicházel do Kladna s vizitkou dvojnásobného mistra (ještě československé) ligy. V hokejovém životopisu se mu blýská i pět zápasů na olympiádě 1994 v Lillehammeru. Tehdy zaznamenal 5 kanadských bodů. S Kladnem už pomalu končící Geffert ale moc slávy nezažil. První rok Kladno ubojovalo pouze 12. místo, o rok později už sestoupilo. S nejvyšší soutěží se tak rozloučil Geffert. Odešel do Mladé Boleslavi, kde o rok později završil svou zajímavou kariéru.

Zápasy s kulatým výročím:

V play out roku 2011 už bylo rozhodnuto, oba celky Brna a Kladna už byly zachráněny, a tak dali trenéři šanci i některým mladým hráčům. Dva z nich zaujali hodně. Jakub Strnad si při svojí premiéře v extralize zahrál dvě minuty. Pak si při střele nezkontroloval svou hokejku a za faul vysokou ho rozhodčí poslali do sprch. A tak druhý junior Lukáš Kužel, čistokrevný defenzivní zadák, putoval místo Strnada na křídlo.



Úžasné bylo, že dal dva góly a držel Kladno v Rondu ve hře až do konce. Kladno v něm nerozpoznalo kanonýra, pořád ho nasazovalo dozadu a o dva roky později po chybě s Litoměřicemi už nikdy šanci nedostal. Svou univerzálnost přitom ukázal i v Berouně, kde pro změnu jednou zaskočil v bráně.

31. března 2011 HC KOMETA BRNO - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:4 (2:2, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 04:29 Roman Erat (Petr Polodna, Radek Procházka) PP1, 05:48 Jozef Balej (Richard Stehlík) PP1, 36:42 Jakub Svoboda (Jozef Balej, Radim Ostrčil), 48:42 Václav Meidl (Jozef Balej), 53:32 Radek Procházka (Roman Erat) PP1 - 02:51 Jan Piskáček (David Stieler, Martin Látal) PP1, 07:51 Marek Hovorka SH1, 28:04 Lukáš Kužel (Marek Hovorka, David Stieler), 57:00 Lukáš Kužel (Ondřej Šmach, Marek Hovorka). Vyloučení: 1:4, navíc Tomáš Malec (Brno) na 10 min. a do konce utkání, Jakub Strnad (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 3:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 39:24 (13:10, 10:9, 16:5) Diváci: 2840.

Sestava Kladna: Cikánek - Mrázek, Šmach, Kužel, Piskáček, Růžička, Mnacjan - Valský ©, Smoleňák, Dalecký - Látal, Stieler, Eberle - Hovorka, Knotek, Strnad.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



Trochu podivná oslava titulu přišla na konci sezony 1977/78. Kladno po prohře doma s Litvínovem jelo pro pojištění titulu v předposledním kole do Vítkovic, ale na skvěle hrající domácí tým nemělo nárok. Pomohla však Jihlava, která přehrála druhou Spartu, a Poldovku už nikdo nemohl dostihnout. V opačném případě by poslední duel doma s Trenčínem byl zajímavější.



Každopádně se Kladnu konec sezony nepovedl, pětkrát prohrálo. Nemrzela ho jen porážka ve Vítkovicích, ale i domácí se Spartou či Litvínovem. Jakoby mužstvo bylo unavené, protože právě v té sezoně mělo náročný program se zimním výjezdem na slavné zámořské turné. Tehdy mu mnoho lidí prorokovalo, že na turné ztratí síly i titul, ale Poldi naopak po návratu hrála skvěle. A forma odešla až ke konci, kdy už se ale nic hrozného nemohlo stát.



Zajímavé je, že v téhle sezoně ztratil primát ligového kanonýra Milan Nový, porazil ho o dva zásahy budějovický Jaroslav Pouzar (42). Balík Nový však vyhrál produktivitu. "Přeju mu to, dát 40 gólů v naší lize je umění. Ale někdy bych zase mohl vyhrát já," usmál se Milan Nový, nicméně jeho přání se nevyplnilo, v dalších ročnících byl vždy někdo o kousek lepší (Martinec, Lukáč, Lála, Liba).



K zápasu ve Vítkovicím dodejme ještě jednu zajímavost: dva góly tehdy dal Kladnu Vladimír Stránský, jehož vnuci Matěj a Šimon hrají aktuálně vrcholově hokej ve Finsku a Třinci.



31. března 1978 TJ VÍTKOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

Branky a nahrávky: 03:01 Vladimír Stránský (Zbyněk Neuvirth), 04:24 Ladislav Svozil (Miroslav Fryčer), 32:05 Miloš Holaň (Radoslav Kuřidým), 45:22 Zbyněk Neuvirth (Bohumil Kacíř) 4/4, 47:27 Vladimír Stránský (Pavel Stankovič), 52:39 Miloš Holaň 4/4 - 21:01 Jan Neliba (Zdeněk Müller), 37:01 František Kaberle (Milan Nový) PP1, 54:14 Milan Nový (František Pospíšil). Vyloučení: 4:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 42:29 (12:7, 13:10, 17:12) Diváci: 9847.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Bauer - Křiváček, Müller, Nedvěd - Kopecký, Sýkora, Skrbek.

Zápas Kladno - Vítkovice měl být v roce 1985 zápasem o všechno - ve hře byl postup do ligy. Nakonec vstoupil do dějin jako zápas s největší návštěvou v porovnání se svou důležitostí, neboť 8000 tisíc diváků sledovalo jen exhibici. Vítkovice totiž o den dříve šokujícím způsobem podlehly Popradu a bylo jasné, že Kladno už v tabulce dostihnout nemohou.

Domácí tedy v sobotu už pochopitelně trochu slavili a plný zimák jen koukal, že v 11. minutě prohrávali 0:3! A už se ozýval zlehka pískot. Naštěstí Kladeňáci včas zapnuli, ještě do pauzy dali na 2:3 a díky poslední dvanáctiminutovce soka doslova rozdrtili. A poslali o soutěž níž.

Za stavu 9:3 už domácí ani nechtěli dát další branku, Jan Novotný místo toho kroužil s pukem a přihrával si s brankářem Krásou, který s rukama nahoře křepčil.

Obecenstvo skandovalo Volf, Volf, Jarda Volf, po trenérovi přišla řada i na jména hráčů. Kladno bylo 31. března 1985 zase jednou pořádně veselé a nechtělo si připustit, že se tohle někdy bude opakovat. Nikdo netušil, že přijdou další kruté chvíle, ta nejbližší už za rok při dalším pádu.

31. března 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VÍTKOVICE 9:3 (2:3, 2:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 18. Petr Tatíček (Zdeněk Müller) PP1, 19:25 Milan Eberle, 23. Zdeněk Vojta SH, 27. Petr Kasík, 48. Petr Kasík, 49. Milan Volf, 50. Milan Eberle, 53. Václav Sýkora, 58. Jan Novotný - 1. Radoslav Kuřidým, 6. Ladislav Svozil, 11. Karel Dvořák. Nahrávky z Čs. sportu: Jan Novotný 2, Petr Kasík 2, Milan Eberle, Zdeněk Vojta - Ladislav Svozil. Vyloučení: 7:11, navíc Aleš Flašar (Vítkovice) na 10 min. Využití: 1:2 V oslabení: 1:0 Diváci: 8000 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Kolísek (od 11. Krása) - Větrovec, Tatíček, Kadlec, Horský, Vinš, Kasík - Eberle, Sýkora ©, Novotný - Libert, Beznoska, Müller - Volf, Kopecký, Vojta - Vrňák, Filip, Slabý.

Veledůležitý, poslední zápas prolínací soutěže v roce 1989 potřebovalo Kladno nutně vyhrát, aby se nemuselo ohlížet na ostatní výsledky. Hrálo však až v daleké Liptovském Mikuláši, jemuž naštěstí už o nic nešlo. Už po první třetině vykročilo dobře, vedlo 3:1, když se trefil i Jaromír Jágr. trefily se i další legendy. S kariérou se už opravdu nadobro loučící Milan Nový dal stylově dva góly, po dvou přidali i Vladimír Kameš a Jiří Dudáček. Kvalitativně silné, ale o Vánoc rozhašené mužstvo se tedy zachránilo, i když jen o pouhý bod před Olomoucí. Tehdy z ligy sestoupil Slovan Bratislava, postoupilo Brno. To bylo v prolínací soutěži ještě lepší než Kladno.



31. března 1989 TJ PARTIZÁN LIPTOV. MIKULÁŠ - TJ POLDI SONP KLADNO 2:8 (1:3, 1:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 14:06 Pavol Paukovček (Pavol Farkaš) PP1, 22:55 Peter Lištiak (Pavol Paukovček) - 06:10 Jiří Dudáček, 10:33 Jiří Dudáček (Petr Lhotský), 19:23 Jaromír Jágr (Vladimír Kameš) PP1, 29:16 Vladimír Kameš (Petr Fiala) PP1, 40:41 Milan Nový (Jiří Dudáček), 48:06 Jaromír Jágr, 53:17 Milan Nový (Jiří Dudáček) PP1, 54:16 Vladimír Kameš (Drahomír Kadlec). Vyloučení: 6:4 Využití: 1:3 Střely na branku: 27:35 (8:13, 9:13, 10:9) Diváci: 3645.

Sestava Kladna: Dudáček - Kasík, Lhotský, Kadlec, Mádl, Bakula, Tatíček - Dudáček, Nový, Vojta - Jágr, Kameš, Fiala © - Matula, Knotek, Mach.

Nepovedené utkání sehrálo Kladno 31. března 1994 v Olomouci. Prohrálo tam už zápas číslo 3 semifinálové série, a ve čtvrtém hrálo ještě hůř. Hovořilo se o tom, že tým se povedlo manažerovi domácích Čechovi různými fintami rozhasit, mezi hráči a trenérem Nelibou začaly být napjatější vztahy. Hosté se sice ve třetí třetině dostali na dostřel brankou Kasíka (3:2), ale rychle je spláchl zásah Látala a pak Dopity. Nakonec prohráli jasně 3:6 a ještě litovali otřesu mozku Oty Vejvody. Ten se sice do pátého duelu dal dohromady, ale tým už nikoliv.

31. března 1994 HC OLOMOUC - HC KLADNO 6:3 (3:1, 0:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 10:38 Michal Slavík (Michal Černý, Jiří Dopita), 17:30 Jiří Kuntoš (Jiří Dopita, Pavel Nohel), 19:22 Milan Navrátil (Miroslav Chalánek, Zdeněk Eichenmann) PP1, 46:58 Jaromír Látal (Miroslav Chalánek, Zdeněk Eichenmann), 51:08 Jiří Dopita (Michal Slavík, Aleš Flašar), 54:45 Jiří Dopita (Michal Slavík, Michal Černý) PP1 - 15:07 David Čermák (Libor Procházka, Radek Gardoň), 44:54 Petr Kasík (Pavel Patera, Otakar Vejvoda), 57:14 Tomáš Mikolášek (Josef Zajíc, Jiří Beránek). Vyloučení: 4:5, navíc Petr Kasík (Kladno) na 10 min. Využití: 2:0 Střely na branku: 35:30 (13:10, 5:10, 17:10) Diváci: 7000 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Kameš - Kruliš, Kaberle, L. Procházka, Kadlec, Kuda, Kasík, od 25. Veber, od 48. Černý - Mikolášek, Zajíc ©, Ruchař - Čermák, Gardoň, Eliáš - Ton, Patera, Vejvoda - od 31. Beránek, od 41. Murakami.

Smutný byl 31. březen 2002. Kladno už svůj osud v baráži s Libercem skoro znalo, v sérii prohrávalo 1:3, ale ještě doufalo v zázrak. By to právě pátý zápas, kdy mužstvo konečně hrálo tak, jak se baráž hraje. Nedalo žádný puk zadarmo, bojovalo. Bylo vidět, že na tenhle duel povolaní trenéři s kladenským srdíčkem, Zdeněk Müller a František Kaberle, mužstvo dobře namotivovali. A vyřadili nejproduktivnějšího hráče týmu Ladislava Svobodu, jenž v Liberci ani neslavil, když dal branku.



Zápas, v němž byli Kladenští poprvé lepší, rozhodl liberecký obránce Jan Kudrna. Rozjel se z vlastního pásma a zpoza modré vypustil ránu, která Orctovi propadla. Reakce brankáře byla symbolická, v tragickém gestu lehl na led, přestože ještě chybělo jedenáct minut. Ale tušil, že z tohoto maléru se už jeho tým nevylíže.



"Postoupilo lepší mužstvo, které šlo štěstí více naproti v celé sérii. My jsme v tomhle zápase podali nejlepší výkon, ale soupeř nás přehrával v soubojích jeden na jednoho a měli jsme nízkou produktivitu," konstatoval končící hlavní trenér Jaromír Šindel. Radost měl naopak jeho kolega Josef Jandač. "Využili jsme špatného psychického rozpoložení Kladna," říkal na tiskovce po utkání.



Rozzuření fanoušci Kladna poté verbálně napadli šéfa klubu Jaromíra Jágra staršího a Františka Kaberleho. Vyčítali, kam se Kladno za pár let od úspěchů z poloviny 90. let propadlo, protože o záchranu se strachovalo od roku 1996. Oba strany se nakonec smířily a Kladno se zase do extraligy probilo. Pod vedením Jaromíra Jágra staršího už z ní nikdy nesestoupilo.



31. března 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 39:43 Michal Havel (David Hájek, Radek Gardoň) PP1 - 21:02 Jiří Kudrna SH1, 49:13 Jan Kudrna (Pavel Falta) PP1. Vyloučení: 6:9 Využití: 1:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 37:24 (8:8, 14:10, 15:6) Diváci: 4000.

Sestava Kladna: Orct - Kruliš ©, Hájek, Cartelli, Skrbek, Skuhrovec, Dlouhý - Plekanec, Gardoň, Klimt - Horna (od 41. Skuhravý), Havel, Hořava - Kysela, Kalla, Geffert.

Ostatní zápasy 31. března (od roku 1966):

31. března 2019 RYTÍŘI KLADNO - HC DYNAMO PARDUBICE 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK