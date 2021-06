Narozeniny

Petr Tenkrát - 44 let. Děčínský rodák vstoupil do velkého hokeje v Kladně. Postupně se vypracoval v tahouna týmu. V sezoně 1998/99 zaznamenal 35 kanadských bodů a lepší pouze byl v týmu jen Ladislav Svoboda. Tenkráta dobrá sezona katapultovala až do Finska. Po jediném roce na severu Evropy zamířil do Ameriky, konkrétně do Anaheimu, který ho draftoval. Po dvou sezonách se vrátil do Finska a s Kärpatem Oulu získal za čtyři roky dva mistrovské tituly.

Poté se ještě pokusil vrátit do NHL. V dresu Bostonu však nezažil úplně bodově vydařenou sezonu a po roce se vrátil opět do Evropy. To už se poohlížel po angažmá ve Švédsku.

Kvůli daňovým zákonům u tří korunek pravidelně začínal ročník ve svém Kladně. Opravdový návrat do Čech plánoval v létě 2011. Tehdy byl ale kladenský hokej v krizi a nebylo jasné, zda v Kladně bude i nadále extraliga. Tenkrát proto zamířil do pražské Sparty, což mu fanoušci zazlívali.

Do Kladna se tak vrátil až o dvě sezony později a návrat to byl smutný. Přestože Kladno nemělo slabý tým, neuhájilo extraligovou příslušnost a muselo o soutěž níž. Po sestupu Tenkrát zůstal a přebral kapitánské céčko po Pavlu Paterovi. Rychlý návrat se nekonal a Tenkrát v Kladně skončil.

O sezonu později ale opět do kladenského osudu zasáhl, když se v ústeckém dresu podílel na překvapivém vyřazení Rytířů ve čtvrtfinále. Do Kladna se Tenkrát ještě naposledy vrátil, ale do extraligy ho ani na druhý pokus nedotlačil a v tichosti ukončil kariéru.

Tenkrát byl také pravidelným reprezentantem, podíval se hned na čtyři světové šampionáty. Z nich přivezl stříbro a bronz. Ve sbírce má i světové zlato. Na to ale dosáhl s reprezentačním výběrem inline hokejistů.

Jan ŠEJHL