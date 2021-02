Narozeniny:

- Jiří Šén – 99. výročí narození. Do Kladna přestoupil ze Švermova před sezonou 1942/43. V áčku se udržel dvě sezony. Během nich naskočil do osmi ligových zápasů. Přidal i stejný počet přátelských zápasů, ve kterých vstřelil svůj jediný gól v kladenských barvách.

- Ladislav Vysušil – 67 let. Rodák z Buštěhradu je odchovancem PZ Kladno. Do áčka vletěl v sezoně 1973/74. Byl tak součástí generace, která pro Kladno vyhrávala tituly. Po třetím titulu ale odešel na vojnu, kterou odsloužil v dresech Jihlavy a Trenčína. Vrátil se na sezonu 1979/80 a stihl tak doposud poslední kladenský titul. Místo v áčku už ale neměl pevné, byl spíše náhradníkem pro druhou a třetí útočnou lajnu a postupně ze sestavy vymizel. Mimo Kladno také působil v pražské Slavii.

Ligový debut za Kladno:

- 2006 – David Růžička a Jakub Voráček. Vysoký obránce Růžička prošel kladenskými mládežnickými kategoriemi. Než se více prosazoval v áčku, sbíral zkušenosti v nižších soutěžích, například v Berouně či v Kadani. Postupně si ale své místo našel a za áčko odehrál 431 soutěžních zápasů. Za Kladno válčil i po sestupu. Po sezoně 2016/17 se ale vydal na zkušenou do běloruského Saligorsku. Nyní působí druhým rokem v Košicích.

Oproti tomu Voráček za kladenské áčko odehrál jediný zápas. Bylo mu tehdy přesně 16 let, 5 měsíců a 16 dní. Je tak třetím nejmladším hráčem, který si zahrál za kladenský A-tým. Po sezoně se vypravil hledat štěstí do zámořské juniorky. Jako sedmičku draftu si ho vybral Columbus. Po třech sezonách u Blue Jackets zamířil do Philadelphie, kde válí dodnes.

Poslední ligový start za Kladno:



- 2006 – Jakub Voráček

Rekordy a zajímavost:

- 1986 – Zápas s Českými Budějovicemi byl hrán z obou stran čistě – ani jeden z týmů neobdržel žádný trest. Jak komentoval rozhodčí v zápise, „hráči se chovali opravdu rytířsky“.

- 2018 – Naopak o 32 let později Kladenští odešli nejen s porážkou 0:4 od Karlových Varů, ale také s 67 trestnými minutami. V historických rekordech je to tak uvedeno na sedmém místě v pořadí zápasů s nejvíce trestnými minutami na straně Kladna.

Zápasy s kulatým výročím:



Před třiceti roky porazilo Kladno doma České Budějovice 4:3 a byly to důležité body - tým bojoval o záchranu. Hosté dorazili ke stadionu až v 17:34, tedy o čtyři minuty později, než se mělo začínat. Sudí tedy úvodní buly posunul na 18:15. Jihočeši i tak výborně začali a po první části vedli. Až pak přišel obrat.



Jeden střelec překvapivý nebyl - Martin Procházka pálil jako mladíček hned dvakrát. Zbylé branky obstarali obránci, kteří gólů dávali jako šafránu - František Pospíšil mladší a Petr Lhotský.



Zápas byl vyhecovaný, odnesl to brankář hostů Radek Toth, jenž později chytal i za Kladno. Podle zápisu o utkání si počkal po zápase na hlavního rozhodčího Jána Čaprnku, vystrčil hokejku k jeho obličeji a počastoval ho výrazy Ty z.de maďarskej, Slováku bl..j!



31. ledna 1991 TJ POLDI KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)



Branky a nahrávky: 07:43 František Pospíšil (Josef Zajíc, Martin Procházka), 37:04 Martin Procházka (Josef Zajíc, Petr Kasík) PP1, 39:12 Martin Procházka, 40:52 Petr Lhotský - 12:28 Miroslav Bláha (Milan Mazanec), 13:03 Miroslav Bláha (Jan Bláha), 29:25 Tomáš Hyka (Radek Bělohlav)

Vyloučení: 3:3, navíc Radek Toth (České Budějovice) disciplinární trest Využití: 1:0 Střely na branku: 37:23 (11:7, 15:10, 11:6) Diváci: 1589

Sestava Kladna: Hnilička - Pospíšil, Kasík, Mádl, Lhotský, Novák, Aschenbrenner - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Matula, Gardoň, Mikolášek - Slabý, Eichenmann, Fiala - od 21. Placatka, Vrkota, Vejvoda.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V lednu 1989 Kladno porazilo Košice 5:2, tehdy mělo mladý, ale silný tým, přesto se zachraňovalo. Košice byly ještě silnější, celá 80. léta patřily k tomu nejlepšímu v celé československé lize. Kladno mělo Jágra, Košice Petera Bondru. Už to napovídá leccos. Domácím se stala nemilá věc, při rozbruslení se zranil tehdejší kapitán Jan Eberle. Jeho místo zaujal Miloš Hořava. Ten si už si zahrál za Kladno jen šestkrát a pak si vymohl odchod do New York Rangers, přestože ho vedení zachraňujícího se Kladna nechtělo pustit. Možná proto se už Hořava nikdy do kladenského dresu nevrátil. V tomhle utkání byl ale vidět spíše druhý reprezentační zadák Drahomír Kadlec, jenž otevřel skóre a přidal dvě asistence. Góly dali i legendy Jágr a Nový hrající v jedné formaci a Kladno vedlo už 5:0. Teprve pak hosté snížili. Uspěli ale o pár dnů později v odvetě - 6:3.

31. ledna 1989 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 09:38 Drahomír Kadlec, 25:21 Petr Slabý (Petr Kasík), 36:34 Jaromír Jágr (Miroslav Mach), 50:54 Milan Nový (Drahomír Kadlec), 55:09 Petr Tatíček (Drahomír Kadlec, Vladimír Kameš) PP1 (4/3) - 58:42 Vladimír Svitek (Anton Bartánus) PP2, 58:58 Peter Bondra (Marián Štefanovič) PP1

Vyloučení: 7:9 Využití: 1:2 Střely na branku: 40:27 (12:11, 14:7, 14:9) Diváci: 3855

Sestava Kladna: Výborný - Kasík, Hořava ©, Větrovec, Tatíček, Kadlec, Lhotský - Slabý, Zajíc, Vojta - Dudáček, Kameš, Fiala - Jágr, Nový, Mach.

Před jedenácti roky sehrálo Kladno životně důležitý zápas doma s Mladou Boleslaví. Tehdy bylo poslední (před tímhle kolem mělo 49 bodů po 45 zápasech), nad nimi byly Kometa (50 bodů) a Boleslav (58). Zisk tří bodů se zdál nutností a Kladno skutečně vedlo 2:0. Jenže hosté srovnali a domácí se tak rvali aspoň o bod navíc v prodloužení. Nakonec rozhodl v poslední minutě Vladimír Kameš ml., který při drtivém tlaku nahodil puk na bránu a hosté si ho srazili do brány.

Ten rok měli Boleslavští vůbec smůlu, Kladno se na ně nachystalo před baráží a tam se na jejich úkor zachránilo.

Video z utkání najdete ZDE:

Zdroj: Youtube

31. ledna 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 3:2 PP (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 03:32 Tomáš Horna (Martin Frolík, Ladislav Gengel), 21:36 Jan Eberle (Jiří Kuchler, David Stieler) PP1, 64:18 Vladimír Kameš (František Kaberle, Pavel Patera) 4/4 - 34:17 Esa Lehikoinen (Peter Fabuš) PP1, 59:11 Tomáš Sýkora (Richard Král, Michal Macho) EAG

Vyloučení: 7:7 Využití: 1:1 Střely na branku: 36:34 (12:6, 11:13, 13:15 včetně prodloužení) Diváci: 2146

Sestava Kladna: Kopřiva - Kameš, Kaberle, Trončinský, Dlouhý, L. Procházka, Šmach - Eberle, Patera ©, M. Procházka - Valský, Kalla, Bílek - Bělohlav, Stieler, Kuchler - Horna, Gengel, Frolík.

Ostatní zápasy 31. ledna (od roku 1966):



31. ledna 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 2:2 (0:1, 1:1, 1:0)

31. ledna 1985 TJ STADION HRADEC KRÁLOVÉ - TJ POLDI SONP KLADNO 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

31. ledna 1986 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

31. ledna 1989 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

31. ledna 1995 HC PARDUBICE - HC POLDI KLADNO 3:3 PP (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0)

31. ledna 1997 HC VÍTKOVICE - HC POLDI KLADNO 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

31. ledna 2006 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC RABAT KLADNO 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

31. ledna 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

31. ledna 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 3:2 PP (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

31. ledna 2014 MOUNTFIELD HRADEC KRÁLOVÉ - RYTÍŘI KLADNO 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

31. ledna 2015 RYTÍŘI KLADNO - SALITH ŠUMPERK 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)

31. ledna 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

31. ledna 2020 RYTÍŘI KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 4:5 PP (1:1, 2:2, 1:1 - 0:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK