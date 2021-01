Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 31. prosince, kdy sice žádné rekordy, zajímavosti, narozeniny, debuty ani derniéry neevidujeme. Ale jeden zápas si Kladno na Silvestra zahrálo, v roce 1977 vyhrálo na ledě slavného člena Original Six NHL Chicaga Black Hawks 6:4!

Slavné trio (zleva) Milan Nový, František Pospíšil a Bohuslav Ebermann slaví branku při zámořském tour Kladna na přelomu let 1977 - 1978. | Foto: Foto: archiv Rytířů Kladno

Po ztracené výhře v New Yorku s Rangers (4:4) se Kladno vypravilo na Silvestra roku 1977 do druhého největšího českého města, Chicaga. Na konci 70. let v hlavním městě státu Illinois ještě skutečně řada vystěhovaných Čechů a také Kladeňáků žila a mnozí dorazili i do haly Chicago Garden. Ti viděli sice bleskový gól Černých jestřábů, ale Kladno reagovalo a do konce třetiny otočilo na 5:2. Tentokrát si už náskok vzít nenechalo a slavilo výhru 6:4, jednu z nejcennějších v kladenské historii.