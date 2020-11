Narozeniny

- Petr Šlejhar – 46 let (brankář, který za kladenské áčko nikdy nenastoupil, pouze 27. září 1992 doma proti Spartě kryl záda Chladovi, do zápasu ale nezasáhl)

- Pavel Mojžíš – 43 let

- Tomáš Plekanec – 38 let

Ligový debut za Kladno

- 1969 – Jiří Kuchler starší

Poslední ligový start za Kladno

- 1969 – Adolf Stach a Antonín Vít

Rekordy a zajímavosti

- 2004 – skončilo nejdelší období bez obdržené branky. Od zápasu ve Vsetíně hraného 23. října, kde Kladno naposledy inkasovalo v čase 22:07 následovala dvě utkání bez obdržené branky. Nejdříve Kopřiva vychytal Jihlavu, v dohrávce druhého kola pro změnu Orct vynuloval Třinec. 30. října 2014 na ledě Znojma Orct přes dvě třetiny živil naději na další nulu. V čase 44:05 ale inkasoval z hole Bičánka. Kladno tak neinkasovalo 201 minut, 58 vteřin, což je nejdelší doba bez obdržené branky.

- 31. října 1999 skončilo utkání s Vítkovicemi bez branek na obou stranách. V historii kladenských ligových zápasů máme čtyři taková utkání. Poprvé v listopadu 1968. A pak hned třikrát v roce 1999, ovšem dvakrát to bylo v sezoně 1998/99 a potřetí v sezoně 1999/2000).

Zápasy s kulatým výročím

Poměrně dramatický zápas se hrál 31. října 1980 doma s plzní, která dvakrát vyrovnala a trochu překvapivě odvezla z Kladna bod. Domácí přece jen vyhráli, v prodloužení se trefil Jan "Pida" Novotný. Původně Jihočech, který v Kladně zdomácněl a byl členem zlaté party ze 70. let. Novotný nosil plnovous, diváci ho tak snadno poznávali. když tedy náhodou netušili, že má na zádech číslo 23. Pida se později stal úspěšným trenérem, Kladno i po odchodu slavné Blue Line do Švédska dovedl do play off a to byl vážně majstrštyk. Trénoval i na Slovensku a nakonec začal učit na 12.ZŠ.

31. října 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 3:2 PP (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 09:05 Miloslav Hořava (Milan Nový), 48:54 Lubomír Bauer (Milan Nový, Jiří Dudáček) PP1, 62:36 Jan Novotný (Zdeněk Müller) - 14:25 Milan Kraft, 53:48 Jaroslav Linhart (Zdeněk Pata)

Vyloučení: 5:7 Využití: 1:0 Střely na branku: 30:22 Diváci: 3988

Sestava Kladna: Kolísek - Hořava, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Bauer - Vrňák (od 21. Skrbek), Müller, Novotný - Eberle, Martínek, Fiala.

Výhrou Kladna skončila také zápas Kladna s Vítkovicemi z 31. října 2000. K důležitým bodům pomohl i oslavenec Tomáš Plekanec - později ikona kladenského hokeje, která se do mateřského klubu vrátila nejprve z Kanady a poté letos v létě z Brna. V roce 2000 slavil osmnáctiny a otevřel gólový účet duelu s Vítkovicemi, který Kladno vyhrálo 3:1. Svou teprve druhou branku v extralize tak „Pleky“ mohl zapít už i něčím ostřejším. Ale jestli to tenhle profík opravdu udělal, o tom nic známo není.

Zajímavé je, že zlomovou branku vstřelil Radek Gardoň jedinou vteřinu před koncem druhé třetiny. Také hosté skórovali až v závěru, a to po spolupráci dvou olmypijských vítězů - ex-kladenský Martin Procházka pálil a David Moravec dorážel.

31. října 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC VÍTKOVICE 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 16:37 Tomáš Plekanec (Ladislav Vlček, Přemysl Sedlák), 34:50 Jan Kruliš, 39:59 Radek Gardoň (Jan Kruliš, Ladislav Svoboda) PP1 - 59:50 David Moravec (Martin Procházka, Vítězslav Škuta) PP1

Vyloučení: 5:5 Využití: 1:1 Střely na branku: 37:45 (11:14, 14:17, 12:14) Diváci: 1900

Sestava Kladna: Pinc - Kříž, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Skuhrovec - Svoboda, Skuhravý, Geffert - Horna, Gardoň, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček.

A ještě jednou kulaté datum - tentokrát 31. října 2010. A tentokrát porážka s Třincem, už tehdy byl trochu jinde. Hlavně měl ale Martina Růžičku. Berouňáka, který hrál v mládeži dlouho i za Kladno. Tady v poslední třetině prodloužil svou sérii branek vstřelených do kladenské sítě na sedm utkání! Nicméně jak ukazuje záznam, duel zdaleka tak jednoznačný nebyl, jenže domácí neproměnili šance.

31. října 2010 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 09:17 Pavel Patera (Sacha Treille, Milan Toman) PP1 - 05:32 Bryan McGregor (Stanislav Hudec), 29:59 Erik Hrňa (Lukáš Krajíček, Jiří Polanský), 55:24 Martin Růžička (Jakub Orsava, Jan Peterek)

Vyloučení: 3:7 Využití: 1:0 Střely na branku: 34:20 (12:6, 9:9, 13:5) Diváci: 2218

Sestava Kladna: Falter - Drtina, Zeman, Mrázek, Toman, Procházka, Šmach - Treille, Patera ©, Kotrla - Valský, Kalla, Bělohlav - Látal, Melka, Kuchler - Hovorka, Stieler, Eberle.

Sestřih ze zápasu

Zdroj: Youtube

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

Zajímavý vývoj mělo sledované výlukové utkání z 31. října 2004, v němž Kladno s Jágrem a Kaberlem vyhrálo ve Znojmě 4:3. Nabitou sestavu měli také domácí Orli, vždyť chytal Tomáš Vokoun a v poli hrálo duo kamarádů Martin Havlát - Patrik Eliáš nebo později tragicky zesnulý obránce Karel Rachůnek. Znojemští vyslali na Orctovu branku skoro padesát ran, ale skvělý gólman dlouho odolával. A i když se stalo co v době málokdy - Jágr neměl ani bodík - tak zvyšoval Tomáš Kaberle ve 42. minutě už na 0:4! Ani to však nemuselo stačit, Znojmo totiž střeleckou smůlu protrhlo a nakonec málem vyrovnalo.

Připomeňme, že výborný zápas dlouho kazila mlha na stadionu. Rozhodčí zápas musel několikrát přerušit, dvakrát se dělal nový led, větralo se kudy to šlo. vše ustalo v úvodu druhé třetiny, kdy mlha konečně ustoupila a mohlo se dohrát.

Ještě doplňme, že třetí obranu Znojma tvořila dvojka Mojžíš - Šmach. První hrál za Kladno před tímhle utkáním, druhý později.

31. října 2004 HC JME ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC RABAT KLADNO 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 44:05 Radim Bičánek (Peter Pucher), 52:38 Martin Havlát (Václav Benák) SH1, 55:34 David Ludvík (Patrik Eliáš, Martin Havlát) - 00:42 Martin Procházka (Tomáš Kaberle), 13:36 Martin Procházka (Pavel Patera), 24:48 Miloslav Hořava (Tomáš Klimt), 41:38 Tomáš Kaberle (Martin Ševc, Radek Gardoň) SH1

Vyloučení: 1:3 Bez využití V oslabení: 1:1 Střely na branku: 49:30 (12:11, 17:13, 20:6) Diváci: 5500 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Čech, Jelínek, Zeman, Špelda - Jágr, Patera, Procházka - M. Hořava, Gardoň ©, Klimt - Kysela, Kalla, Horna - Ma. Frolík, Havel, Bílek.

Ostatní zápasy 31. října (od roku 1965):

31. října 1967 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

31. října 1969 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

31. října 1971 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

31. října 1972 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ SONP KLADNO 3:3 (1:2, 1:0, 1:1)

31. října 1975 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)

31. října 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VÍTKOVICE 2:2 (1:1, 0:0, 1:1)

31. října 1991 HC SPARTA PRAHA - HC POLDI KLADNO 6:3 (2:0, 0:0, 4:3)

31. října 1997 HC ŽELEZÁRNY TŘINEC - HC VELVANA KLADNO 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

31. října 1999 HC VELVANA KLADNO - HC VÍTKOVICE 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

31. října 2003 HC RABAT KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

31. října 2004 HC JME ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC RABAT KLADNO 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

31. října 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC SPARTA PRAHA 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

31. října 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC AZ HAVÍŘOV 2010 5:2 (0:0, 4:0, 1:2)

31. října 2018 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK