Narozeniny:

- Ladislav Kohn – 46 let. Jen tři zápasy trvalo angažmá Ladislava Kohna mezi dospělými v Kladně. Rodák z Uherského Hradiště totiž poté odešel do zámoří. Postupně se přes juniorskou WHL probojoval až do NHL. Vyzkoušel si také soutěž ve Finsku či angažmá v Rusku, respektive v KHL. Po návratu do Čech si zvolil za svůj tým třinecké Oceláře. Kariéru pak dohrál v Českých Budějovicích. Po konci hráčské kariéry se věnoval ve Spojených státech výchově nových talentů.

- Petr Havelka – 42 let. Původem mostecký Havelka se řadí mezi odchovance pražské Sparty. Svůj debut mezi muži ale zažil právě v Kladně, ale na závěr sezony už byl zpět ve Spartě. Podobně se to opakovalo i o rok později. Havelka takto za Kladno odehrál dohromady jen 11 utkání. Zahrál si také za Plzeň či v nižší soutěži za Beroun, Mladou Boleslav či České Budějovice. Kariéru ukončil v pouhých 27 letech.

Výročí úmrtí:

- 1978 – Jan Seidl. Unhošťský rodák a odchovanec do Kladna přestoupil v roce 1939. Tehdy to byla posila jako hrom. Hned v první sezoně nasázel za 5 soutěžních zápasů neskutečných 25 branek! V roce 1944 se ale nepohodl s vedením a odešel zpět do Unhoště. Ta za něj ale musela vyplatit na tu dobu závratných 10 tisíc korun. Seidl se jí však vyplatil. V roce 1950 dokonce bojoval s Unhoští o postup do nejvyšší soutěže. Kromě toho byl Seidl také vynikajícím fotbalistou. Za 15 let odehrál v dresu SK 592 zápasů a nastřílel 369 branek.

Ligový debut za Kladno:

- 1993 – Jan Dlouhý. Ve čtvrtfinále proti Vítkovicím si připsal debut (a zároveň jediný zápas sezony) Jan Dlouhý. Zajímavostí je, že mohl debutovat už v pátém zápasu vyhrocené série s Popradem. Soupeř ale tehdy nepřijel. Dlouhý Kladno několikrát opustil, opakovaně se ale také vracel. Naposledy v sezoně 2009/10. Většinu své kariéry strávil na Slovensku, poslední roky působí také v nižší francouzské lize. Velký úspěch získal ve Zlíně, kde pomohl k zisku mistrovského titulu.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1993 – Petr Slabý. Útočník Slabý začínal v A-týmu v sezoně 1983/84, před kterou Kladno sestoupilo do nižší soutěže. O rok později už se ale podílel na návratu mezi elitu, kdy v kvalifikaci zapsal i jeden gól. Na start v nejkvalitnější tuzemské soutěži si musel ale majitel prudké rány počkat přes dva roky. V Kladně působil až do sezony 1992/93, asi nejzajímavější roky prožil v lajně Zajíc, Gardoň, Slabý.

- 2015 – Jan Lukáš, Jakub Kania, Tomáš Kaberle, Tomáš Klouček, Jiří Zeman, Michal Dragoun, Jan Eberle a Jan Hlaváč (Kladno nezvládlo sedmé čtvrtfinále s Jihlavou a po sezoně se rozloučila hned osmička hráčů):

* Olomouckého rodáka a odchovance Lukáše poslala do Kladna na hostování pražská Sparta, která ho získala ze zrušeného Lva Praha (KHL). U Rytířů zaujal nejen spolehlivými výkony a v rozhodující části sezony obsadil pozici v brankovišti. V play off ani to však na Jihlavu nestačilo. Poslední roky působí v Olomouci, kde vytvořil silný brankář tandem s Branislavem Konrádem.

* Za zajímavý talent platil obránce Jakub Kania. Rodáka z Českého Těšína si dlouho vychovával Třinec. Když se ale Kania ve Slezsku neprosazoval stabilně do prvního týmu, sáhlo po něm právě Kladno. Vinou zranění kolene, které utrpěl v Benátkách, dlouho nehrál a celkově to jeho působení poznamenalo. Odešel na Slovensko, ale usadil se až později v nižší německé soutěži.

* Nedlouho po debutu a narozeninách si připomínáme potřetí Tomáše Kaberleho. Ani mistr světa či držitel Stanley Cupu s Bostonem Kaberle nedokázal zabránit sestupu svého Kladna v sestupu svého Kladna v sezoně 2013/14. O rok později se to pokusil odčinit. Ačkoliv odehrál jen necelou polovinu základní části, byl nejproduktivnějším bekem týmu. Odešel do brněnské Komety, kde po roce uzavřel svou bohatou kariéru.

* Obránce Klouček začínal s hokejem v pražské Slavii. Ještě v juniorském věku odešel do zámoří. V dresu New Yorku Rangers, Nashvillu, Atlanty zaznamenal 141 zápasů. Zkušenosti měl také z kontinentální hokejové ligy. V Kladně ale zaujal hlavně tvrdou hrou, která s sebou nesla i dost trestných minut. Odešel do francouzského Epinalu, kde dohrál kariéru.

o Kariéra Jiřího Zemana byla spjata s Kladnem až do sezony 2006/07. Po ní odešel k nováčkovi extraligy z Ústí nad Labem. To se mezi elitou udrželo jen rok. Zeman zůstal věrný ústeckému klubu i po sestupu. Do Kladna se ještě dvakrát vrátil. Podruhé to bylo právě jako výpomoc pro rozhodující část sezony, kdy Kladno toužilo po rychlém návratu mezi elitu. Kariéru ukončil o rok později v Mostu.

* Syn slavného otce Milana Jan Eberle byl v dorostu velmi produktivní a zaslouženě byl zván i do mládežnických reprezentačních výběrů. Mezi dospělými ale plnil více defenzivní roli. Bodově vydařenou sezonu měl právě až tu poslední kladenskou, kdy v základní části první ligy nasbíral 37 kanadských bodů. Po vypadnutí Kladna s Jihlavou však smutek jistě přebila radost. Zahrál si totiž s Litvínovem sedmé finále play off a zvedl nad hlavu pohár pro mistra ligy. Odešel do Olomouce a nyní působí třetím rokem v Plzni.

* Příbramský rodák Dragoun byl roky svázán s pražskou Spartou. Většinou ovšem příliš pevné místo v sestavě neměl. I proto hledal štěstí v Kladně. U Rytířů platil za spolehlivého centra, který plnil spíše defenzivnější úkoly. Stejně jako Eberle, i Dragoun byl produktivnější až v nižší soutěži. Z Kladna odešel zpět do Sparty. Dlouho hrál i v Hradci Králově. V letošní sezoně se snažil pomoci k postupu rodné Příbrami.

* Poprvé se provázal osud kladenských Rytířů a Jana Hlaváče na podzim 2011, kdy se zde mistr světa rozehrával před angažmá ve Švédsku. V Kladně si získal rychle oblibu fanoušků a od té doby do Kladna opakovaně vracel. I on chtěl pomoci Rytířům k postupu. Bubáka, jak se Hlaváčovi přezdívá, hokej stále baví. V loňské sezoně působil ve Vrchlabí, které i díky němu postoupilo. Letos se snažil k co nejlepším výsledkům pomoci také Nové Pace, kde trénuje jeho bratr Petr.

Rekordy a zajímavost:

- 1987 – Druhý den po sobě si připomínáme gól při dvojnásobném oslabení. Proti Olomouci ho docílil Jan Novotný.



Hattricky:

* 1992 – Pavel Patera při výhře 5:4 nad Olomoucí.

* 1994 – Martin Procházka při pohodové výhře 6:1 nad Plzní.

Zápasy s kulatým výročím:

Před dvaceti roky hrálo play-off jen osm týmů a Kladna ani Havířova se netýkalo, to už bylo v závěru základní části jasné. Domácí byli zachráněni, Havířov už také, a tak se hrála otevřená partie, v níž dlouho vládlo Kladno, ale hosté v poslední části výsledek upravili. Hezký gól dal Plekanec, z úniku propálil Biegla rychlík Klimt, poslední brankou na kladenském dresu se s fanoušky rozloučil tehdy obdivovaný Róbert Döme. Ještě se totiž vracel za další šancí do zámoří, kde už si ale zahrál jediný zápas za Calgary. Měl však úspěšnou kariéru ve Švédsku a Německu.

4. března 2001 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC FEMAX HAVÍŘOV 6:4 (3:1, 2:0, 1:3)

Branky a nahrávky: 08:41 Tomáš Plekanec (Michal Mádl) 4/4, 10:05 Tomáš Klimt (Jan Kruliš, Petr Kasík), 17:39 Róbert Döme (Tomáš Klimt), 27:06 Jan Boháček (Přemysl Sedlák) PP1, 35:21 Radim Skuhrovec (Jan Boháček, Přemysl Sedlák) PP1, 44:30 Ladislav Svoboda (Jiří Kameš, Pavel Geffert) - 16:48 Petr Folta (Radek Křesťan) PP1, 42:04 Petr Folta (Robin Bacul), 43:35 Jan Peterek (Marek Melenovský, Lubomír Korhoň), 48:04 Marek Melenovský (Jan Peterek, Michael Vyhlídal). Vyloučení: 4:7, navíc Petr Pavlas (Havířov) na 10 min. Využití: 2:1 Střely na branku: 48:46 (13:15, 17:16, 18:15) Diváci: 2263.

Sestava Kladna: Horčička - Kříž, Mádl ©, Kruliš, Kasík, Skuhrovec, Boháček - Svoboda, Kameš, Geffert - Havel, Döme, Klimt - Sedlák, Plekanec, Horna.

Třetí kolo play-out proti sobě svedlo 4. března 2011 Kladno s Brnem. Kladenští předtím zvládli veledůležitý mač s Boleslaví a bylo jasné, že pokud zvládnou domácí zápasy a vzájemné s Boleslaví, tak baráž zvládnou. Zápas začali domácí výborně, brzy vedli 2:0, ale soupeř, který měl k dispozici pouze 16 hráčů do pole, se postupně dotáhl. Dvě minuty po vyrovnávací trefě ale zaúřadoval Jiří Bicek a po akci Pavla Patery rozhodl. Kladno nakonec tuhle baráž zachránilo.

4. března 2011 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC KOMETA BRNO 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 04:21 Jiří Kuchler (Pavel Patera), 09:47 Jakub Valský (Jaroslav Kalla, Vítězslav Bílek), 43:46 Jiří Bicek (Pavel Patera, Jaroslav Nedvěd) PP2 - 34:10 Marek Kvapil (Kamil Brabenec, Radim Ostrčil), 41:48 Richard Stehlík (Jozef Balej, Roman Erat) PP1 (4/3). Vyloučení: 7:7 Využití: 1:1 Střely na branku: 33:24 (11:8, 11:8, 11:8) Diváci: 1840.

Sestava Kladna: Cikánek - Nedvěd, Růžička, Mrázek, Kameš, Procházka, Piskáček, Šmach - Bicek, Patera ©, Kuchler - Valský, Kalla, Bílek - Hašek (od 46. Knotek), Bělohlav, Hovorka - Smoleňák, Stieler, Eberle.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Na přelomu roků 1979 a 80 zahrálo Kladno jednu z nejlepších sérií v historii. Od 19. října, kdy podlehlo Košicím a bylo v tabulce až sedmé, začala jízda. Dvacet dva utkání v řadě Poldi neprohrála, z toho 19 vyhrála! Ve Vítkovicích to byl ale těžký zápas proti týmu, který se už chystal na svůj první titul. Získal ho za rok, ale teď se ještě Kladnu musel sklonit. Hosté byli hokejovější, vedli po dvou třetinách 4:2, ale v posledním dějství vládly Vítkovice. Brankář Krása však odolal, gól dostal jen od Stránského. Od 38. minuty chyběl domácím jeden z nejlepších hráčů Ladislav Svozil, který své vyloučení komentoval teatrálními gesty, pak sudího Milana Jirku poslal kamsi a nakonec před ním ještě vzteky švihl hokejkou.

Kladno ještě zvládlo další utkání, prohrálo až týden po Vítkovicích na Slovanu Bratislava. Titul mu však neutekl.



4. března 1980 TJ VÍTKOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 10:15 Radoslav Kuřidým (František Černík), 38:11 Zbyněk Neuvirth (Karel Dvořák), 48:11 Vladimír Stránský (Bohumil Kacíř) - 13:20 Lubomír Bauer (Milan Nový), 22:48 Milan Nový (Eduard Novák), 25:07 Miroslav Křiváček (Zdeněk Müller), 33:52 Zdeněk Müller (Jan Novotný). Vyloučení: 4:3, navíc Ladislav Svozil (Vítkovice) na 10 min. a do konce utkání Bez využití Střely na branku: 42:39 (12:18, 14:13, 16:8) Diváci: 5726.

Sestava Kladna: Krása - Vejvoda, Neliba, Vinš, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Bauer - Křiváček, Müller, Novotný - Novák, Sýkora, Fiala.

Play off první ligy v roce 1987 bylo nevyzpytatelné a Kladno si zaslouží obdiv, že tehdy žádné zaváhání nedopustilo, protože si jednoduše nemohlo dovolit. Ani ve finále proti Olomouci. začínalo se v Kladně a domácí sice inkasovali jako první a navíc brzy přišli o zraněného Radka Gardoně, ale na dobrou notu je naladilo vyrovnání Jiřího Dudáčka a hlavně únik Jana Novotného ve dvojnásobném oslabení. Od té doby už pořád vedli. Dali ještě jednu branku v oslabení, jejím autorem byl lišák Milan Nový těsně před druhou pauzou. Hodně důležitý gól! Skvrnou bylo vyloučení Františka Větrovce na 5 minut + DKU. Jeden z největších tvrďáků v historii kladenského hokeje občas někoho sroloval a pak s výrazem mučedníka jezdil na rozhodčím a zvedal ruce jako že tedy oprzavdu nechtěl. Ale bylo mu to málo platné i v tomhle duelu, který však tým zvládl. A nakonec i celou sérii a pak i kvalifikaci.

4. března 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 7:3 (2:1, 3:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Jiří Dudáček (Miloslav Hořava) PP1, 15. Jan Novotný (Miloslav Hořava) SH2, 25. Milan Nový (Jiří Dudáček) PP1, 36. Petr Tatíček (Vladimír Kameš) PP1 (4/3), 39. Milan Nový (Jiří Dudáček) SH1, 56. Miloslav Hořava (Milan Nový) PP1, 57. Vladimír Kameš (Petr Fiala) - 9. Radek Pšurný PP1, 32. Miroslav Venkrbec PP1 (4/3), 36. Josef Metlička (3:3) . Vyloučení: 9:8, navíc František Větrovec (Kladno) na 5 min. a do konce utkání Využití: 4:2 V oslabení: 2:0 Zásahy kladenských brankářů: 23 (9, 8, 6) Diváci: 4100.

Sestava Kladna: Výborný - Petrus, Hořava, Větrovec, Tatíček, Neliba, Kasík, Pospíšil - Dudáček, Nový ©, Vojta - Eberle, Kameš, Fiala - Eichenmann, Gardoň (od 5. Kopecký), Novotný.

A zase Olomouc, tentokrát o pět let později a už v nejvyšší soutěži. Celky na sebe narazily v předkole play off, protože Kladno obsadilo ve skupině A čtvrté místo, Olomouc ve skupině B byla pátá. První dva týmy šly tenkrát rovnou do čtvrtfinále, ostatní čekal boj. Kladno začínalo doma a definitivně objevilo dlouhána tehdy s trochu neforemnými pohyby - Pavla Pateru. Nováček sezony (v předešlé nastoupil jen ke třem duelům) hrál výborně už v základní části, ale v play off rozvinul svůj potenciál dokonale. Proti Olomouci dal svůj první hattrick mezi dospělými včetně vyrovnávací trefy na 4:4. Jeho celková bilance v prvním kariérním play off je ohromující - 8 zápasů - 15 bodů (8+7)!



Po něm se v 58. minutě trefil ještě Miroslav Mach a Olomouc s Jiřím Dopitou či sparťanskou ikonou Jaroslavem Nedvědem prohrávala 0:1. V sérii nakonec zvládlo Kladno všechny koncovky, Hanáky porazilo 3:0 a postoupilo do bitvy s Trenčínem.



4. března 1992 HC POLDI KLADNO - HC DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 5:4 (0:0, 2:2, 3:2)

Branky a nahrávky: 34:05 Pavel Patera (Petr Fiala, Tomáš Mikolášek), 37:36 Petr Kuda (David Čermák, Josef Vrkota), 41:51 Pavel Patera (Tomáš Mikolášek, Otakar Černý), 55:53 Pavel Patera (Petr Fiala), 57:07 Miroslav Mach (Radek Gardoň) - 33:13 Michal Černý (Pavel Handl, Luděk Konopčík), 34:58 Michal Černý (Pavel Handl, Luděk Konopčík), 40:41 Jaroslav Nedvěd (Jiří Dopita, Michal Slavík), 52:11 Michal Slavík (Jiří Dopita). Vyloučení: 2:4 Bez využití Střely na branku: 36:32 (12:8, 8:12, 16:12) Diváci: 1850.

Sestava Kladna: Hnilička - Černý, Mádl, Novák, Kaberle, Kuda, Veber - Placatka (od 21. Fiala), Patera, Mikolášek - Mach, Eichenmann ©, Vojta - Vejvoda (od 30. Čermák), Gardoň, Vrkota.

Ostatní zápasy 4. března (od roku 1966):

4. 3. 1980 TJ VÍTKOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

4. 3. 1983 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 5:5 (3:2, 0:1, 2:2)

4. 3. 1984 TJ ŠUMAVAN VIMPERK - TJ POLDI SONP KLADNO 3:10 (1:4, 1:2, 1:4)

4. 3. 1986 TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

4. 3. 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 7:3 (2:1, 3:2, 2:0)

4. 3. 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 2:2 (0:0, 2:2, 0:0)

4. 3. 1992 HC POLDI KLADNO - HC DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 5:4 (0:0, 2:2, 3:2)

4. 3. 1993 TJ VÍTKOVICE - HC POLDI KLADNO 5:4 (3:2, 2:1, 0:1)

4. 3. 1994 HC KLADNO - HC ŠKODA PLZEŇ 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

4. 3. 2013 HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - RYTÍŘI KLADNO 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

4. 3. 2014 HC KOMETA BRNO - RYTÍŘI KLADNO 4:3 PP (2:0, 1:2, 0:1 - 1:0)

4. 3. 2015 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

4. 3. 2016 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

4. 3. 2018 LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV - RYTÍŘI KLADNO 3:2 PP (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK