Narozeniny

- Robert Kysela – 53 let. Mostecký rodák patří mezi odchovance Litvínova. U chemiků si také vydobyl pověst produktivního útočníka. Sbíral totiž i přes 50 bodů za sezonu. V sezoně 1992/93 byl spolu Romanem Horákem nejlepším nahrávačem celé soutěže. O tři sezony později pak přišly velké týmové úspěchy v podobě ligového stříbra a také titulu mistra světa. Do Kladna Kysela dorazil pro sezonu 2001/02. Hned ale musel skousnout hořkost sestupu. Hned v následující sezoně pomohl Kladnu zpět mezi elitu. Tehdy byl i neproduktivnějším hráčem Kladna a nosíval také céčko na dresu. Nakonec za Středočechy odehrál čtyři sezony, chlubit se může 63 přesnými zásahy. Odešel pak ještě do Ústí, kde skončil kariéru hráčskou a započal dráhu funkcionářskou. Generálním manažerem byl i ve svém Litvínově.

- Richard Diviš – 36 let. Původem trutnovský Diviš patří mezi hráče, kteří vyrostli v Kladně. S ním se podíval i do tuzemské nejvyšší soutěže. Nejlépe mu v Kladně dařilo v sezoně 2007/08, kdy za 57 zápasů nasázel 11 branek. Krátce se objevil i Plzni. Později také působil v Olomouci, se kterou dokázal na úkor Kladna postoupit do nejvyšší soutěže. Kladnu se také připomněl v play off 2017, kdy byl jediným střelcem v rozhodujícím sedmém semifinále. Jihlavu nasměroval k postupu do baráže a později i do extraligy, zatímco Kladno muselo setrvat v nižší soutěži. Poslední roky pak působí v nižší německé soutěži v bavorském Regensburgu.

- Radko Gudas – 31 let. Syn bývalého řízného beka Leo Gudase začínal s hokejem doma v Berouně a v Kladně. Už od mládí bylo jasné, že ani Radko se nebude bát přitvrdit. Už v dorostu totiž sbíral i přes 180 trestných minut za sezonu. V sezoně 2007/08 ještě jako sedmnáctiletý pravidelně nastupoval v první lize za Beroun. Tehdy si pro absenci kladenských beků připsal i ligový debut rovnou v play off. O sezonu později se v kladenském dresu představil hned čtrnáctkrát. Poté zamířil na zkušenou do prestižní zámořské juniorské soutěže WHL. Tam si ho v draftu vyhlédla Tampa Bay, kde také později do nejslavnější ligy světa vstoupil. Dlouho působil také i ve Philadelphii, zahrál si ale i za Washington či Floridu, kde působí dodnes. Pravidelně je také zván do reprezentace, se kterou se podíval mimo jiné i na olympijské hry.

Jan ŠEJHL