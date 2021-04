Narozeniny

- Jiří Dudáček – 59 let. Patřil mezi největší talenty, které Kladno vyprodukovalo. V draftu 1981 si ho Buffalo vybralo dokonce v prvním kole draftu. Byl tak vůbec prvním hokejistou z východního bloku, kterému se takové pocty dostalo. Když zazářil na Kanadském poháru 1981, mimochodem v jedné formaci s Milanem Novým, legendární kouč Bowman po Dudáčkovi doslova toužil. Ne nadarmo vyhlašoval, že je nejlepším juniorem na světě. Režim mu ale slušnou kariéru zarazil a vedení klubu slavného Bowmana k Dudáčkovi pro jistotu vůbec nepustilo. Dudáček o emigraci vůbec neuvažoval a vzal zavděk svým Kladnem, se kterým oslavil jeden mistrovský titul. Další dva pak přidal na vojně v Jihlavě. Byl také pravidelným reprezentantem. Svůj sen o zahraničí si Dudáček po mnoha zraněních a nemocech splnil až na sklonku kariéry. Nebyla to ale slavná NHL, ale pouze francouzský Épinal a německé Crimmitschau.

- František Ptáček – 46 let. Obránce Ptáček patří hlavně ke Spartě Praha. V kádru Pražanů byl totiž téměř 14 let. Se svým mateřským klubem dosáhl čtyřikrát na mistrovský titul. Zahrál si také za Karlovy Vary, Mounfield či Kometu. Jako druhý hráč české historie překonal metu tisícovky zápasů v české nejvyšší soutěži. Dlouho držel i rekord v počtu startů. Do Kladna přišel až na sklonku kariéry. Prokazoval dobrý přehled o hře a i přes vyšší věk dobrou kondici. Rozloučil se smutně po nepovedeném semifinále s Jihlavou.

- Denis Godla – 26 let. Slovenský fantom v bráně o sobě dal hodně vědět už na mistrovství světa dvacítek, kde spolu s Martinem Réwayem dotáhli tým až k bronzu. Godlu si, i kvůli jeho výšce, překvapivě nevyhlédl v draftu žádný tým NHL a tak maskovaný muž zamířil do Finska. Když na severu Evropy skončil, vyhlédli si rodáka z Kežmaroku jako posilu pro extraligu Rytíři. Za Kladno chytal opravdu dobře a i díky Godlovi mysleli Rytíři dlouho na play off. V závěru sezony ale hbitý brankář bojoval s nepříjemným zraněním. Když Kladno neuhájilo extraligovou příslušnost, odešel Godla do Litvínova.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2010 – František Kaberle, Jan Dlouhý, Petr Mudroch, Martin Procházka a Martin Frolík

o Člen slavné generace František Kaberle začínal v áčku v sezoně 1991/92 jako osmnáctiletý. Po třech sezonách mezi muži se vydal do světa a zakotvil ve švédském MoDo. Dále už následovalo zámořské angažmá, které trvalo 9 let. S Carolinou Hurricanes dosáhl i na slavný Stanley Cup, tehdy dal rozhodující gól a pohár přivnezl do Kladna. Tam se jako hráč vrátil pětinásobný mistr ligy během výluky 2005, ale na celou sezonu až 2009/10. Po jediné sezoně se ale nedohodl na nové smlouvě a odešel do Pardubic. Kariéru pak dohrál v Plzni. Na střídačku se vrátil až jako asistent trenéra.

o Jan Dlouhý za Kladno válel už na přelomu tisíciletí, pak se ale vydal na zkušenou. Sezonu působil v Rusku, dlouze působil i na Slovensku, kde trochu sešel z očí fanoušků. Vidět byl naopak ve Zlíně, kde pomohl k zisku mistrovského titulu. Vrátil se právě na sezonu 2009/10. Tehdy byl nejlepším bekem kladenských ve statistice plus minus v základní části i v následném play off. Po jediné sezoně ale opět skončil a odešel opět na Slovensko.

o Obránce Mudroch byl spjatý převážně s Pardubicemi. Do Kladna ale dorazil po několika sezonách v Karlových Varech. Kladenské angažmá se Mudrochovi vůbec nevydařilo. Na ledě mu to příliš nešlo a postupně vypadl ze sestavy a nějaký čas jen trénoval. Zajímavostí je, že před sezonou opačným směrem putoval David Hájek a i on se v novém klubu trápil.

o Po Kaberlem dalším členem Síně slávy kladenského hokeje, který se loučil, je Martin Procházka. V devadesátých letech byl Procházka spolu Pavlem Paterou a Otakarem Vejvodou součástí slavné Blue line. Jako celý útok také odešli do stockholmského AIK. Do Kladna se Procházka vrátil na sezonu 2002/03 s olympijským zlatem, ale také čtyřmi světovými a jedním ligovým titulem. Nakonec se jeho statistiky zastavily na 606 starty za Kladno a 280 brankách. Historicky lepší v počtu gólů byly jen legendy Nový, Novák a Vimmer. Stejně jako Kaberle neodešel ani Procházka z klubu v dobrém, ještě chtěl hrát.

o I dalším připomínaným hráčem je kladenský odchovanec. První start za Kladna v lize si Frolík připsal už v sezoně 1999/2000. Poté už se vydal na zkušenou do kanadské juniorské soutěže. Za mořem rozhodně nezklamal, ale žádný z týmů NHL v draftu po něm nesáhl, a tak se Frolík vrátil do Kladna. Doma naskočil do dalších devíti ročníků a zaznamenal 301 ligových startů. Odešel na Slovensko, kde s Košicemi získal ligový titul. Později se ukázal také například v dresu Litvínova.

Rekordy a zajímavost:



- 1980 – Na výhře 6:2 nad Vítkovicemi se hattrickem podílel Václav Sýkora.

Zápasy s kulatým výročím

Nehrál se žádný…

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů?



V roce 1980 kráčeli Kladeňáci neochvějně za titule číslo 6, bohužel posledním v historii - zatím. 4. dubna stály v cestě silné Vítkovice, jejichž kádr slavil titul o rok později. V tomhle duelu však neměl nárok. Dvakrát se trefil Miroslav Křiváček, ale byla to jeho labutí píseň v klubu, který s ním přestal počítat. Bodů měl pořád dost, ale nedržel životosprávu, naopak tehdejší kouč František Pospíšil byl úplným opakem, jeho životospráva byla vždycky téměř dokonalá. Takže kosa padla prostě na kámen a Křiváček už nikdy v lize nehrál.



Dokonce tři branky dal Jaromíru Šindelovi útočník Václav Sýkora. Asi těžko oba tušili, že Kladno jednou povedou jako trenéři. Šindel k sestupu, Sýkora jednou málem také, podruhé ale do semifinále play off.



Zajímavostí zápasu byli i dva rozhodčí, oba totiž patřili k těm nejlepším a došli až na vrcholné světové turnaji. Hlavním byl doktor Šubrt, tehdy ještě pomezím Jiří Lípa. Další skvělí, ale kladenští rozhodčí byli na lavičkách: Ing. Petr Tatíček byl zapisovatelem a Jiří Adam hlasatelem. Jejich odměnu se ze zápisu nedozvíte, zato instruktor utkání Froněk tam má napsáno 15 korun. Za to jste v té době pořídili vstupenku na hokej a dvě pivka. Nebo v Liďáku jedny Sparty a ještě vám dvacetník zbyl…



4. dubna 1980 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VÍTKOVICE 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 14:01 Miroslav Křiváček (Jan Neliba) PP1, 19:12 Václav Sýkora (Jan Novotný), 31:46 Milan Nový (František Kaberle) PP1, 33:13 Miroslav Křiváček (Milan Nový), 40:49 Václav Sýkora (Miloslav Hořava), 52:48 Václav Sýkora (Jan Novotný) - 25:28 František Černík (Jaroslav Vlk), 57:32 Miroslav Fryčer (Jaroslav Lyčka). Vyloučení: 3:3 Využití: 2:0 Střely na branku: 39:20 (10:8, 14:6, 15:6) Diváci: 3800.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Neliba, Vejvoda, Hořava, Vinš, Čermák - Křiváček, Nový ©, Bauer - Novotný, Sýkora, Fiala - Vrňák (od 21. Reckziegel), Vysušil, Skrbek.

Poslední kolo play out sezony 2009/10 přineslo exhibiční duel mezi Kladnem a Brnem. Oba týmy byly zachráněny a šlo jen o rozlučku s fanoušky. nejen kladenskými, protože těch brněnských přijelo šest autobusů. A pořádně halu začoudili dýmovnicemi. Nicméně až po hokeji, ten se hrál nahoru dolů pro pobavení diváků. Kladenští trenéři dali do brány na půl duelu Miroslava Kopřivu, přestože bylo jasné, že odchází. Tvrdil tehdy, že nabídek je spousta, ale ukázalo se, že novináři měli pravdu: šel do Slavie.

Loučily se také hvězdy let minulých, Martin Procházka a František Kaberle. Tady ale ještě ani jeden nevěděl, že opravdu skončí, protože pokračovat podle indicií chtěli oba. Hlavně Martin Procházka měl řadu šancí jak dát gól, ale co mu šlo celou kariéru, v téhle sezoně selhalo.

Zajímavou sestavu měli hosté. Mladý Michal Kempný se brzy vyprofiloval v elitního českého beka (dnes Washington), v kádru byly i někdejší hvězdy NHL Roman Erat a Václav Varaďa.

„Kometě chci ještě jednou poděkovat, že přestože nemusela, vyhrála v Boleslavi a dala nám předčasný klid záchrany,“ usmál se trenér Kladna Otakar Vejvoda, který o svém pokračování ve funkci mluvit nechtěl. „Když jsem nastoupil, tak s tím, že místo zpět uvolním Gerdu Müllerovi a s tím to je teď snad už zdravotně dobré,“ dodal muž, jenž vystřídal nemocného Müllera o Vánocích.

4. dubna 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - HC KOMETA BRNO 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 09:00 Antonín Melka (Martin Frolík, Milan Toman), 20:40 Jaroslav Kalla (Jan Dlouhý, Vítězslav Bílek), 42:15 Radek Bělohlav (David Stieler, Petr Mudroch), 56:40 Milan Toman (Jan Dlouhý) PP1 - 22:28 Michal Kempný (Jaroslav Svoboda) PP1, 35:43 Jakub Šindel (Roman Erat, Aleš Sova) PP1, 50:26 Pavel Mojžíš. Vyloučení: 4:4 Využití: 1:2 Střely na branku: 48:24 (21:4, 12:7/6, 15:7) Diváci: 2575.

Sestava Kladna: Kopřiva (od 33:04 Cikánek) - Kameš, Kaberle, Toman, Mudroch, Šmach, Dlouhý - Frolík, Patera ©, Diviš - Valský, Kalla, Bílek - Bělohlav, Melka, Kuchler - M. Procházka, Gengel, Stieler.

4. dubna 2014 se hrál jeden z mála povedených zápasů Kladna v tehdejší baráži. V pátém kole vůbec poprvé vyhráli, ale jen za dva body v Chomutově, což bylo málo. Tehdy to ale byly pro tým zlaté body, které hostům přisoudil po opatrných šedesáti minutách Pavel Patera. Stačilo mu devět vteřin v prodloužení, ale hosté litovali tutovky Kaberleho v poslední minutě. „Pro nás to byl zápas naděje, už jsme byli asi trochu odepisovaní. Lepší by byly tři body, ale i s dvěma body ještě žijeme. Ještě je sedm zápasů a mužstvo může udělat nějakou šňůru. Byl to boj o žití a nežití," řekl tehdy asistent trenéra Kladna Jan Neliba.



Zajímavé je, že proti Kladnu tehdy nastoupila i jeho současná opora Marek Račuk.



4. dubna 2014 PIRÁTI CHOMUTOV - RYTÍŘI KLADNO 0:1 PP (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 60:09 Pavel Patera (Jan Eberle, Tomáš Kaberle) 4/4. Vyloučení: 3:4 Bez využití Střely na branku: 18:23 (9:9, 6:7, 3:5, 0:2) Diváci: 4561.

Sestava Kladna: Chábera - Kolářík, Kaberle, Procházka, P. Hořava, Majeský, Růžička - M. Hořava, Dragoun, Tenkrát - Bajarūns, Havlíček, Bílek - Dalecký, Patera ©, Eberle - Strnad, Machač, Kuchler.

Ostatní zápasy 4. dubna (od roku 1966):

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK