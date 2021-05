Narozeniny:

- Vlastimil Sýkora – 99. výročí narození. Sport měl v krvi. Jeho tatínek hrál v letech 1905 až 1914 fotbal za SK Kladno. Vlastimil Sýkora začínal s hokejem jako dorostenec rovnou v SK. Mezi dospělé se poprvé podíval v sezoně 1938/39. Na soupisce byl s jednoletou přestávkou dlouhých 15 sezon a byl mimo jiné i u prvních startů Kladna v nejvyšší soutěži. Když ve 33 letech skončil s hráčskou kariérou, přesunul se do role trenéra a hodně úspěšně: v sezoně 1958/59 dovedl Kladno k historicky prvnímu titulu mistra ligy. Jako trenér vítěze ligy měl právo vést i reprezentační výběr a rovněž tam potvrdil pověst trenéra, který umí pracovat s hráči i po psychické stránce. Na MS 1959 v Praze a Bratislavě byl československý tým po dvou prohrách zdecimovaný, ale Sýkora ho dovedl k senzačnímu vítězství nad Kanadou a k bronzovým medailím. Kromě Kladna trénoval později v nejvyšší soutěži také Vítkovice, Gottwaldov, České Budějovice či Plzeň, kde se nakonec usídlil. Přesto zůstal hokejově Kladeňákem. Hokeji se věnoval velmi úspěšně také jeho syn Marek - jako hráč a hlavně jako trenér, i když většinou v Plzni. Vlastimil Sýkora zemřel 8. listopadu 2013 ve věku 91 let.

Koba Jass slaví gól do sítě Pardubic.Zdroj: Josef Procházka- Koba Jass – 31 let. Rodák z lotyšské Jurmaly sbíral zkušenosti v lotyšské a běloruské soutěži, ale také v nižší ruské VHL, odkud se prosadil i do reprezentace. Rytíři si ho ale vyhládli až při působení ve slovenské Žilině. Za Kladno Jass odehrál pouhých 18 zápasů. Na konci základní části předváděl dobrou produktivitu. Jeho nejslavnější gól pak přišel v play off kdy v rozhodujícím pátém předkole poslal Rytíře do čtvrtfinále a byl hrdinou kladenských fanoušků. Odešel do Liberce, odkud se sice probojoval i do lotyšského olympijského výběru, ale Jassova kariéra začala uvadat. Později to zkoušel ještě na Slovensku i doma v Lotyšsku. Už se ale příliš neuchytil a zdá se, že jeho kariéra vyhasla nadobro.

David Tůma rozhodl zápas s Jihlavou a teď už duel s Třebíčí. Pokaždé z dvojnásobné přesilovky.Zdroj: Tomáš Kostečka- David Tůma – 30 let. Původem děčínský Tůma začínal s hokejem v Ústí nad Labem. Ještě jako dorostenec přestoupil do pražské Sparty, kde také vstoupil do dospělého hokeje. Slušné jméno si udělal v mateřském Ústí. Na severu Čech působil mimo jiné i v úderné formaci s Jaroslavem Roubíkem a Janem Klozem. Jak silný útok to byl, poznalo Kladno na vlastní kůži. Právě tato trojice se totiž vrchovatou měrou podílela na překvapivém vyřazení Kladna ve čtvrtfinále play off 2016. O sezonu později už Tůmu raději Kladno přivedlo do svých služeb. Za dvě sezony se stal u Rytířů oporou týmu a spolu s Jakubem Strnadem i kapitánem Kladenských. Když ale Středočechům nevyšel postup do nejvyšší soutěže, Tůma odešel do Litvínova. Tamní angažmá mu příliš nevyšlo a tak se opět vrátil do nižší soutěže. Na dobré výkony navázal také ve Vsetíně, v uplynulé sezoně 2020/21 pak působil v Sokolově, kde ho ale brzdilo zranění. Teď podepsal zpět Ústí.

Zápasy 4. května (od roku 1966)

Nehrály se žádné.

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK