Narozeniny:

- Rudolf Kraus (výročí narození) – bylo by mu 90 let. Rodák z Rozdělova začínal s hokejem právě v rozdělovském dresu. Do Kladna přestoupil až v říjnu 1950. V áčku se ale neprosadil – odehrál pouze 9 zápasů v sezoně 1591/52. Působil hlavně v kladenském B-týmu. Zemřel ve věku 75 let 22. září 2006.

- Petr Bareš – 51 let. Do áčka nakoukl poté, co prošel kladenskou mládeží. Za dvě sezony ale nasbíral jen 13 startů. Po vojně v Písku se už ale do Kladna nevrátil. Rok zkusil štěstí za mořem, poté se usídlil v Německu, kde měl dlouhou kariéru a dodnes tam do hokeje dělá. Jeho synovec je talentový dorostenec.

Ligový debut za Kladno:

- 2000 – Peter Bohunický. Slovák Bohunický dorazil do Kladna z Martina hrajícího druhou slovenskou ligu. V Kladně vydržel jen osmnáct zápasů. Dvakrát se trefil a přidal pět asistencí. V české extralize působil ještě v Karlových Varech či ve Zlíně.

- 2016 – Yuki Miura, Jakub Hajný. Japonský krajánek Miura byl opravdu nadějí Rytířů. V sezoně 2015/16 dokonce byl nejlepším střelcem juniorské extraligy, což mu pomohlo k debutu v áčku. Po sezoně měl nabídku v Kladně pokračovat, přednost dal ale studiu na americké univerzitě, kde působí dodnes. Ve stejném zápase dostal první příležitost i současný Rytíř Hajný. V sezoně 2015/16 ale odehrál jen jediný zápas. Než se v kladenské sestavě napevno usídlil, musel si projít Hodonínem a Prostějovem.

- 2017 – Josh Gratton. Na začátku roku 2017 do Kladna dorazila zajímavá posila se zkušenostmi z NHL. Do nejslavnější ligy světa se neprosadil hokejovým umem, ale spíše tvrdou hrou a tím, že nešel pro ránu daleko. To potvrdil i v Kladně. Gól zaznamenal jediný, a to ještě do prázdné mostecké brány. Naopak ukázal svou tvrdost a diváky zaujal například bitkou s jihlavským Bilčíkem.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1987 – Milan Volf. Syn slavného trenéra Jaroslava Volfa a současný kladenský primátor s Kladnem zažil v osmdesátých letech sestup, ale také dva postupy. Mimo Kladno působil v obou pražských S či v Písku. S modrobílým dresem se loučil v duelu s Karvinou. V Kladně byl také výkonným ředitelem, krátce si stoupl na střídačku jako asistent trenéra, roky vedl mládežnické oddíly.

- 2013 – Jiří Tlustý. Rodák ze Slaného prošel kladenskými mládežnickými kategoriemi. Za áčko debutoval v sezoně 2005/06. To ale byla také jeho jediná úplná sezona v kladenském áčku, protože poté, co si ho v draftu vybralo Toronto, odešel do zámoří. V Kladně se ještě ukázal při výluce 2012/13 na 24 zápasů. Tehdejší lajna Jágr – Plekanec – Tlustý byla opravdu nebezpečná. Možná by se do Kladna ještě někdy vrátil, kariéru mu ale ukončilo zranění ruky. Loni na závěr sezony pomáhal na lavičce jako součást trenérského týmu.

- 2016 – Tomáš Horna. Další z kladenských odchovanců. Kladno opakovaně opustil, ale mimo mateřský klub se mu nikdy příliš nedařilo. Při poslední kladenské sezoně se mu ale nedařilo ani doma a od trenérů necítil důvěru a neměl chuť o ni dále bojovat. Sezonu a s ní i kariéru dohrál v Litoměřicích.

Rekordy a zajímavost:

- 2008 – Hattrick Pavla Patery při výhře 5:2 nad Mladou Boleslaví.

Zápasy s kulatým výročím:

Velmi cenné vítězství do boje o záchranu si připsali Kladeňáci v roce 2011 doma s Pardubicemi. Ty tehdy přivezl na zimák Josef Jandač a dorazil s nimi i František Kaberle, jenž se v Kladně na pokračování kariéry nedohodl. Tehdejší Vagnerplast podal výborný výkon a svůj nejslavnější gól v jeho dresu dal Jindřich Kotrla. V oslabení v 56. minutě jím vyrovnal na 3:3 a v nájezdech rozhodl Francouz Sacha Treille. Zápas bohužel viděla mizerná návštěva ani ne dvou tisícovek lidí.

4. ledna 2011 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC EATON PARDUBICE 4:3 SN (1:1, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 10:13 David Růžička (Radek Bělohlav), 30:21 Jiří Kuchler (Libor Procházka), 55:28 Jindřich Kotrla (Pavel Patera) SH1, 65:00 Sacha Treille GWS - 03:47 Jan Kolář Ú (Rastislav Špirko) PP1, 21:55 Petr Koukal (Martin Bartek, Radovan Somík) PP1, 30:47 Adam Pineault (Václav Kočí)

Vyloučení: 6:6 Využití: 0:2 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 35:30 (9:9, 13:9, 8:10, 5:2) Diváci: 1784

Sestava Kladna: Falter - Růžička, Drtina, Mrázek, Toman, Procházka, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Eberle, Látal, Bělohlav - Valský, Stieler, Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Poslední zápas amerického turné odehrálo Kladno 4. ledna 1978 proti Clevelandu Barons. Šlo o nejslabší tým NHL, přesto Kladenští namlsaní výhrami nad Chicagem a Torontem nečekaně padli 3:4. V poslední třetině sice vyrovnali z 1:3 Sýkora a Müller, ale poslední slovo patřilo domácím. Trenér domácích Evans (mimochodem Velšan): „Viděl jsem je v televizi, ale mnohem lepší perspektivu jsem dostal až tehdy, když jsem je viděl lítat z lavičky. Jejich střelba mě překvapila."

Obránce Ota Vejvoda vzpomínal na Ameriku v hezkém rozhovoru pro rakovnický týdeník Raport a z porážky vinil slovenské bratry Šťastné. „Prohráli jsme s relativně nejslabším soupeřem hlavně kvůli tomu, že se bratři Šťastní pohádali a nebyla tam dobrá atmosféra. Měli jsme sice posily, ale kladenští kluci to uhráli taky. Chodilo za námi hodně Čechů a gratulovali nám k výkonu," vzpomínal Vejvoda.

Cleveland hrával své zápasy v sousedním městě Richfield (Ohio) a dlouho o NHL stál. když ji získal, po dvou letech o nich vinou finančních problémů přišel. Právě po téhle sezoně, kdy se spojil s Minnesotou. Hokej se tam ale hraje dál, Cleveland je farmou. Působil tam třeba Pavel Patera. Nebo Brady Austin.

Kladno tehdy hodnotilo zájezd jako výbornou ukázku československého hokeje. V hodnocení vynikly posily z ostatních klubů, zejména Peter Šťastný, Jaroslav Pouzar (oba se v NHL později hodně prosadili), rychlík Bohuslav Ebermann i Miroslav Dvořák, jenž skvěle zapadl do kladenské party. V hodnocení ční vysoko opory Pospíšil, Kaberle či Novák, naopak Milana Nového vedoucí týmu trochu kritizoval. Naopak velkou pochvalu dostali Neliba či Vejvoda, který i proti mnohem vyšším hráčům hrál tvrdě a výborně. Dále zaujali Čermák, Křiváček či Sýkora. Prý hráli mnohem lépe než v lize.

4. ledna 1978 (Richfield - Coliseum)

TJ POLDI SONP KLADNO - CLEVELAND BARONS 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 05:10 Jaroslav Pouzar (Miroslav Dvořák, Peter Šťastný), 43:46 Václav Sýkora (Otakar Vejvoda), 53:02 Zdeněk Müller - 09:08 Wayne Merrick (Ralph Klassen, Darcy Regier), 21:35 Mike Christie (Al MacAdam, Walt McKechnie), 33:19 Greg Smith, 55:09 Kris Manery (Mike Fidler, Dennis Maruk)

Rozhodčí: Ron Wicks - Gérard Gauthier, Sede Knox Vyloučení: 4:4 Bez využití Střely na branku: 27:24 (11:11, 11:8, 5:5) Diváci: 7117

Sestava Kladna: Kolísek - Kaberle, Pospíšil ©, Čermák, Dvořák, Vejvoda, Neliba - Novák, Nový, Ebermann - M. Šťastný, P. Šťastný, Pouzar - Křiváček, Müller, Sýkora - Bauer (náhradníci: Krása, Nedvěd, Skrbek).

Dalším zápasem, který Kladno sehrálo 4.ledna, bylo duel třetího kola PMEZ v roce 1981 proti slovinské, tehdy jugoslavské Lublani. Vyhrálo jednoznačně 12:2, když byl vidět spíše náhradník Arnošt Reckziegel, autor hattricku. Přišlo jen 800 diváků.

3. kolo PMEZ 1980/1981

4. ledna 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - OLIMPIJA LJUBLJANA 12:2 (5:2, 4:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 4. Arnošt Reckziegel, 5. Arnošt Reckziegel, 13. Milan Skrbek, 16. Jan Novotný, 17. Jiří Dudáček, 27. Arnošt Reckziegel, 33. Libor Martínek, 35. Jan Novotný, 37. Milan Eberle, 44. Zdeněk Müller, 47. František Větrovec, 59. Miloslav Hořava [Milan Nový 2, Jiří Dudáček, Jan Novotný, Arnošt Reckziegel, Libor Martínek, Ladislav Vysušil, Antonín Vosyka, Miloslav Hořava, Otakar Vejvoda, František Větrovec] - 11. Matjaz Sekelj, 20. Rudi Hiti

Vyloučení: 4:4 Využití: 1:1 Střely na branku Kladna: 20 (5, 8, 7) Diváci: 800

Sestava Kladna: Kolísek (od 30. Krása) - Hořava, Neliba, Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Dudáček, Nový ©, Novotný - Reckziegel, Müller, Skrbek - Eberle, Martínek, Vysušil - Vrňák, Vosyka.

Ostatní zápasy 4. ledna (od roku 1965):

4. ledna 1978 TJ POLDI SONP KLADNO - CLEVELAND BARONS 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

4. ledna 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - OLIMPIJA LJUBLJANA 12:2 (5:2, 4:0, 3:0)

4. ledna 1987 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ BANÍK ČSA KARVINÁ 10:1 (2:0, 6:1, 2:0)

4. ledna 1998 HC DUKLA JIHLAVA - HC VELVANA KLADNO 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

4. ledna 2000 HC VELVANA KLADNO - HC BARUM CONTINENTAL ZLÍN 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

4. ledna 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC IPB POJIŠŤ. PARDUBICE 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

4. ledna 2003 IHC PÍSEK - HC VAGNERPLAST KLADNO 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

4. ledna 2004 HC JME ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC RABAT KLADNO 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

4. ledna 2005 HC RABAT KLADNO - HC HAMÉ ZLÍN 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

4. ledna 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC ENERGIE KARLOVY VARY 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

4. ledna 2009 HC SLAVIA PRAHA - HC GEUS OKNA KLADNO 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)

4. ledna 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

4. ledna 2016 RYTÍŘI KLADNO - ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

4. ledna 2017 RYTÍŘI KLADNO - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 3:2 SN (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)

4. ledna 2018 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK