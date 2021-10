Narozeniny

- Jaroslav Filip – 101. výročí narození. Rodák z Kostelce nad Orlicí hrával dvanáct let za kladenskou Letnou. Tam válel v dobrém útoku Hrazdira – Jeřábek – Filip. Do Kladna přestoupil až v rámci začlenění Letné právě do kladenského týmu na podzim 1949. Nejen, že si musel zvyknout na nový dres, ale i na novou roli v týmu. V Kladně utvořil obrannou dvojici spolu s parťákem z Letné Otakarem Hrazdirou. Za nový tým odehrál pouhé dva zápasy. Pak jeho kariéru ukončilo nepříjemné zranění lícní kosti z kvalifikačního utkání o postup do oblastní soutěže.

- Jaroslav Jeništa – 55 let. Už jako sedmnáctiletý to v kladenském áčku zkoušel odchovanec PZtky Jaroslav Jeništa. Tehdy ale zůstalo jen u přípravných zápasů a mladý zadák se do kádru Kladna dostal až o rok později. Stále ještě junior se představil v sedmnácti zápasech, ve kterých se do statistik zapsal jen dvěma menšími tresty. Přestože v nejdůležitější části sezony už Jeništa nenastupoval, i tak mu lze přičíst podíl na postupu Kladna do nejvyšší soutěže. Tu si ale nezahrál, neboť odešel do Mladé Boleslavi.

- Jiří Klobouček – 50 let. Pochází z Dubí, s hokejem začínal v Teplicích. Z lázeňského města to do extraligy nebylo příliš blízko. Když se tedy Kloboučkovi otevřela možnost spojit v zámoří studium a hokej, Klobouček neváhal a využil nabídku Cornellovy univerzity. Za univerzitu, který patří do prestižní Břečťanové ligy (sportovní sdružení osmi elitních soukromých univerzit na severovýchodě USA), nastupoval v kvalitní univerzitní NCAA. Po návratu do Čech se extraligy přeci jen dočkal. V Kladně se dokonce potkal i se svým mladším bratrem Janem. Po roce ale Kladno opustil a zamířil jen do nižší soutěže. Později si zahrál také v hokejově exotickém Španělsku.

- Tomáš Trachta – 45 let. To obránce Trachta prošel hokejovou výchovou v Kladně. Podobně jako spousta dalších, i Trachta se ale trápil při přechodu do dospělého hokeje. Za tři sezony naskočil jen do 38 zápasů. Odešel do nižších soutěží. Objevil se mimo jiné v Kadani, Ytongu Brno či v Mladé Boleslavi, které pomohl k postupu do druhé nejvyšší soutěže. Kariéru pak končil v nedalekých Řisutech.

Ligový debut za Kladno

- 1990 – Pavel Patera. 4. října 1990 se začala psát ligová historie jedné z velký legend nejen kladenského, ale i českého hokeje. První starty ale byla jen oťukávaná, v premiérové sezoně stihl jen tři. V té druhé už 37 body za sezonu Patera jasně dokazoval, že si své místo v kladenském áčku zaslouží. Z jeho výjimečné kariéry připomeňme například olympijský turnaj v Naganu, kde se Patera podílel na výhře například přihrávkou na rozhodující gól celého turnaje. Chlubit se může také čtyřmi zlaty ze světového šampionátu či ligovými tituly z české extraligy, Ruska a Švédska.

- 1998 – Stanislav Lapáček a Petr Havelka. Ještě jako junior občasně vypomáhal mezi muži Stanislav Lapáček. Celkem si vysloužil nominaci k devíti ostrým zápasům, do hry ale zasáhl jen v pěti případech. Za kladenské muže zaznamenal jednu asistenci. Později hrál v nižších soutěžích. Čtrnáct ročníků oblékal dres rodného Slaného.

o I Petr Havelka naskočil ještě jako junior. Stejně jako Stanislav Lapáček, také on zapsal pět startů za Kladno, pak se vrátil do mateřské Sparty. Kladno si Havelku půjčilo ještě na šest startů o sezonu později. Tehdy zaznamenal gól a dvě asistence. Ve Spartě byl dlouho na okraji sestavy, ale v ročníku 2001/02 pomohl Pražanům k titulu.

Poslední ligový start za Kladno

- 2011 – Jaroslav Nedvěd

o Člen hokejové rodiny původem z Liberce se mohl chlubit zajímavou kariérou. V české extralize dlouho oblékal dres Sparty, se kterou vyválčil dva tituly. Je také mistrem Slovenska, zahrál si i ve Finsku či Jižní Koreji. Kladnu pomáhal až na sklonku kariéry, kdy patřil do kádru Berounu. Kladno i s Nedvědem se v sezoně 2010/11 vyhnulo nebezpečné baráži, o ročník později se urostlý zadák objevil v kladenské sestavě ještě jednou. Stal se po Petru Kasíkovi druhým nejstarším obráncem, který se představil za Kladno v soutěžním utkání.

Rekordy a zajímavost

- 1967 – Kladno kvůli rekonstrukci a výměně rolby nemělo k dispozici svůj zimní stadion, tak začínalo sezonu v pražské Sportovní hale. Na zápas s Chomutovem dorazilo pouhých 280 diváků. Pokud nebudeme počítat prázdné haly během koronavirové pandemie, jedná se o kladenský domácí zápas s nejmenší návštěvou. Kladno hrálo v Praze jen dvě utkání, pak už se vrátilo domů.

- 1988 – 16 let, 7 měsíců a 19 dní – tolik přesně bylo Jaromíru Jágrovi při jeho první ligové brance právě 4. října 1988. Je tak nejmladším hráčem, který se za Kladno trefil v ligovém zápase.

Zápasy s kulatým výročím

4. října 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 8:3 (2:1, 1:1, 5:1)

Branky a nahrávky: 01:00 Jiří Kopecký (Jan Novotný), 04:53 Josef Machala (Jiří Dudáček), 24:53 Jan Novotný (Jaroslav Vinš), 42:56 Milan Nový (Lubomír Bauer), 48:00 Lubomír Bauer (Jiří Dudáček), 48:33 Jiří Kopecký (Jan Novotný), 51:00 Zdeněk Müller (Jaroslav Vinš, Jiří Kopecký) PP1, 51:52 František Kaberle (Adolf Beznoska) - 09:54 Zdeněk Mráz (Jiří Otoupalík), 35:57 Zdeněk Mráz (Lubomír Oslizlo), 59:21 Karel Nekola (Miloš Jelínek). Vyloučení: 3:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 33:26 (:10, :9, :7) Diváci: 3930

Sestava Kladna: Krása - Hořava, Neliba, Vinš, Tatíček, Kaberle, Horský - Dudáček, Nový ©, Machala (od 34. Reckziegel) - Kopecký, Müller, Novotný - Vrňák, Beznoska, Fiala - od 21. Bauer.

4. října 2011 RYTÍŘI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 24:09 Michal Dragoun (Marek Hovorka) - 08:48 Tomáš Hertl PP1, 13:38 Petr Kalus (Tomáš Hertl, Jakub Krejčík) PP1, 37:00 Tomáš Kůrka (Tomáš Svoboda, Vladimír Růžička), 59:16 Marek Tomica ENG (4/6)

Vyloučení: 4:6 Trestná střílení: 29:45 Jakub Sklenář (Slavia) neproměnil Využití: 0:2 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 30:21 (4:9, 11:8, 15:4) Diváci: 2997

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Skrbek, Nedvěd, Toman, Procházka, Piskáček, Lepine - Bicek, Patera ©, Hlaváč - Hovorka, Dragoun, Kalla - Bílek, Lukáč, Kuchler - Valský, Melka (od 21. Knotek), Kafka.

Ostatní zápasy 4. října (od roku 1966)

4. října 1967 TJ SONP KLADNO - TJ VTŽ CHOMUTOV 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) / hráno v pražské Sportovní hale

4. října 1968 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ SONP KLADNO 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

4. října 1974 TJ GOTTWALDOV - TJ SONP KLADNO 2:2 (0:1, 1:1, 1:0)

4. října 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 8:0 (1:0, 2:0, 5:0)

4. října 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLEZAN STS OPAVA 6:1 (2:0, 4:0, 0:1)

4. října 1985 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 7:6 (4:3, 2:3, 1:0)

4. října 1990 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI KLADNO 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

4. října 1994 HC KLADNO - HC DADÁK VSETÍN 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

4. října 1996 HC PETRA VSETÍN - HC POLDI KLADNO 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

4. října 1998 HC ŽELEZÁRNY TŘINEC - HC VELVANA KLADNO 7:3 (0:0, 6:2, 1:1)

4. října 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

4. října 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 4:5 (1:2, 3:1, 0:2)

4. října 2014 HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD - RYTÍŘI KLADNO 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

4. října 2017 HC STADION LITOMĚŘICE - RYTÍŘI KLADNO 1:2 SN (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Osm branek do sítě Košic a osm různých střelců. To se při podobném výsledku často nevidí. V roce 1977 Kladno soupeře z východu republiky drtilo, vyslalo skoro 60 střel a jen skvělý Svitana v bráně zamezil většímu debaklu. PO pátém gólu toho měl plné zuby a zbytek duelu přenechal Oreničovi, ten dostal ještě tři kousky.

4. října 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 8:0 (1:0, 2:0, 5:0)

Branky a nahrávky: 18:38 Eduard Novák (František Kaberle) PP1, 25:51 Milan Nový (František Pospíšil) PP1, 37:43 Arnošt Reckziegel (Bohumil Čermák), 42:03 Jan Novotný (Zdeněk Müller), 45:15 Otakar Vejvoda, 47:46 František Pospíšil (František Kaberle) PP1, 49:55 Václav Sýkora (Milan Skrbek), 55:27 Zdeněk Nedvěd (František Kaberle). Vyloučení: 3:3 Využití: 3:0 Střely na branku: 59:25 (20:9, 17:9, 22:7) Diváci: 4500

Sestava Kladna: Kolísek - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák - Novák, Nový, Nedvěd - Křiváček, Müller, Novotný - Reckziegel, Sýkora, Skrbek.

V divokém duelu na Spartě v roce 1985 se tehdejší nováček ligy Kladno bodů nedočkal, ale smolně. Třináctou branku utkání totiž sice vstřelil hráč z Kladna, ale v dresu Sparty - Otakar Vejvoda starší! Poldinka ho odložila už před třemi lety jako neperspektivního, on ale ukázal, že se krutě spletla. V utkání startovalo několik čerstvých mistrů světa z Prahy 1985. Nejvíc byl vidět domácí Jiří Hrdina, ale bodovali také kladenští Miloslav Hořava a Vladimír Kameš.

4. října 1985 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI SONP KLADNO 7:6 (4:3, 2:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 06:46 Milan Kastner (Jaromír Látal, Miroslav Tejral), 14:01 Jiří Jána (Jiří Hrdina), 14:53 Miroslav Kasík (Karel Holý, Stanislav Hajdušek) PP1, 19:18 Jiří Hrdina (Jan Reindl), 27:31 Jiří Hrdina PP1, 38:19 Jiří Jána (Jiří Hrdina) PP1, 56:?? Otakar Vejvoda (Lubomír Pěnička) 4/4 - 01:10 Milan Eberle (Václav Sýkora), 02:18 Zdeněk Vojta (Miloslav Hořava), 14:21 Zdeněk Müller (Jiří Filip), 23:17 Zdeněk Vojta, 26:28 Petr Fiala (Jiří Dudáček), 38:57 Jiří Dudáček (Vladimír Kameš). Vyloučení: 6:8, navíc Tomáš Jelínek (Sparta) na 10 min. Využití: 3:0 Střely na branku: 38:39 (9:12, 5/8:15, 16:12) Diváci: 4180

Sestava Kladna: Kolísek (od 27:31 Krása) - Kadlec, Hořava, Větrovec, Kasík, Tatíček, Horský, Petrus - Dudáček, Kameš, Fiala - Eberle, Sýkora ©, Novotný - Volf (od 21. Vrňák), Beznoska, Vojta - do 20. Vrňák, Filip, Müller.

Debutoval slavný Pavel Patera, ale jinak zápas Jihlava - Kladno slavný rozhodně nebyl. A už vůbec ne pro hosty, kteří brankáři Svobodovi nedali ani gól. patera debutoval v řadě dvou kladsických centrů vedle Radka Gardoně a také kamaráda z dětství Tomáše Mikoláška. Naopak Ota Vejvoda marodil a Martin Procházka hrál v jiném útoku.

4. října 1990 ASD DUKLA JIHLAVA - TJ POLDI KLADNO 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 02:01 Bedřich Ščerban (Milan Kastner), 19:35 Petr Kuchyňa (Vladimír Kolek, Aleš Polcar) PP1, 32:57 Jiří Poukar (Vladimír Kolek), 44:16 Richard Adam (Libor Dolana, Petr Kaňkovský) PP1. Vyloučení: 4:6 Využití: 2:0 Střely na branku: 32:26 (11:10, 8:9, 13:7) Diváci: 2151

Sestava Kladna: Hnilička - Mádl, Aschenbrenner, Kruliš, Kasík, Novák, Veber - Eberle ©, Eichenmann, Vojta - Matula, Zajíc, Procházka - Dudáček, Vrkota, Hasil - Gardoň, Patera, Mikolášek.

V roce 1994 byla ještě prohra nadupaného Kladna doma s nováčkem ze Vsetína překvapením. přitom Dadák na konci sezony slavil titul! V říjnu se ale ještě spíš bránil a kouskoval hru. A spoléhal na vysokého Čechmánka v bráně, který chytil i trestné střílení Martinu Procházkovi. A to se povedlo jen málo světovým gólmanům. Vzteklí byli diváci. Nerozdýchali, že za stavu 1:1 v úvodu třetí třetiny poslal rozhodčí Pasker Poldinku do tří na celé dvě minuty. A Michal Tomek trestal. Na konci utkání ostudně vyletěla z hlediště skleněná láhev a roztříštila se kousek od rozhodčích.

4. října 1994 HC KLADNO - HC DADÁK VSETÍN 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 36:21 Jan Bláha (Pavel Trnka) - 09:31 Andrej Galkin (Zbyněk Mařák, Pavel Rohlík), 43:18 Michal Tomek (Marek Tichý) PP2. Vyloučení: 3:6 Trestná střílení: 18:54 Martin Procházka (Kladno) neproměnil Využití: 0:1 Střely na branku: 41:21 (13:4, 16:10, 12:7) Diváci: 3025

Sestava Kladna: Vokoun - L. Procházka, F. Kaberle, Štěpánek, Černý, Kuda, Trnka - Vejvoda, Patera ©, M. Procházka - Čermák, Mach, Ruchař - Ton, Bláha, Eliáš.

Zápas velkých zvratů odehrálo Kladno doma s Třincem v roce 2013. Ještě čtyři minuty před koncem vedlo, aby nakonec nemělo ani bod. I pro taková utkání nakonec z extraligy sestoupilo. Paradoxně dal vítězný gól muž, který později sezonu dohrával v Kladně a ne a ne se trefit. Tady to Marku Zagrapanovi vyšlo. Pavel Patera dal tehdy 250. ligový gól za Kladno.

4. října 2013 RYTÍŘI KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 4:5 (1:2, 3:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 04:02 Ondřej Havlíček (Jan Dalecký), 25:29 Pavel Patera (Jan Eberle), 28:04 Petr Tenkrát (Pavel Patera, Jan Eberle), 35:37 Jan Rudovský - 01:23 Marek Zagrapan (Martin Růžička, Daniel Rákos), 08:10 Radek Bonk (Josef Hrabal), 26:03 Jiří Polanský (Martin Adamský, Aleksandr Gorškov), 55:44 Marek Zagrapan (Daniel Krejčí, Adam Rufer), 58:07 Martin Adamský PP1. Vyloučení: 4:4 Využití: 0:1 Střely na branku: 35:38 (9:13, 16:17, 10:8) Diváci: 3234

Sestava Kladna: Chábera - Růžička, Kaberle, Procházka, Doudera, Majeský, Jankovič, Černošek - Tenkrát, Patera ©, Eberle - Treille, Dragoun, Rudovský - Dalecký, Kuchler, Havlíček - Strnad, Lukáč, Machač.

Jan ŠEJHL