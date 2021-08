Narozeniny

Denis Kindl – 29 let. Šumperský rodák Kindl v mládí nastupoval za Pardubice, kde hrál s kluky, kteří byli i o čtyři roky starší. Nebylo tak divu, když záhy odešel do kanadského juniorské soutěže QMJHL. Za oceánem se sice neztratil, ale na velkou kariéru to nevypadalo, a i proto se po třech letech vrátil zpět do vlasti. Do svých řad ho tehdy zlákal Třinec. Za Oceláře si ale zahrál jen sporadicky a více vypomáhal jen v nižší soutěži. V sezoně 2013/14 byl nejproduktivnějším hráčem Olomouce, která nakonec slavila postup do extraligy. O rok později už oblékal kladenský dres. V sezoně 2015/16 zaznamenal v rytířském dresu solidních 45 bodů. Nebylo tak divu, že si Kindl zvolil návrat do extraligy. Zahrál si za Karlovy Vary, v Plzni pak hrál se svým bratrem, který se podíval i do NHL. Objevil se i v dresu Pardubic, odkud následoval sešup zpět do nižší soutěže. Po nedlouhém působení ve Frýdku-Místku zvolil Kindl štaci doma v Šumperku, kterému by v následující těžké sezoně chtěl pomoci k setrvání v druhé nejvyšší soutěži.

Ondřej Volráb – 20 let. Stále mladý obránce Ondřej Volráb v mladším dorostu v kladenské PZtce. Do silnějšího kladenského mládežnického celku přestoupil až ve starším dorostu. O rok později se krátce objevil i v dresu prvního týmu Kladna. Kromě toho se podíval i do reprezentační osmnáctky. Když Kladno postoupilo do extraligy, na dva zápasy se vytáhlý obránce podíval i do tehdy partnerského Ústí. Nedlouho trvala i Volrábova angažmá ve švédské juniorce či v Šumperku. V sezoně 2021/22 by pak Volráb měl oblékat dres Litoměřic.

Přípravné zápasy 4. srpna

4. srpna 1981 TJ POLDI SONP KLADNO - HIFK (HELSINKI) 4:5 (3:2, 1:2, 0:1) / finálová skupina PMEZ, hráno v Ortisei di Val Gardena

4. srpna 2003 HC RABAT KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 1:1 (0:0,1:1,0:0)

4. srpna 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - HC VRCHLABÍ 6:1 (2:0,3:1,1:0)

4. srpna 2011 HC BENZINA LITVÍNOV - HC KLADNO 4:5 SN (1:2, 0:1, 3:1)

4. srpna 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Finálová skupina PMEZ začala v roce 1981 v italské Val Gardeně. Pro Kladeňáky to byl příjemný zájezd do Alp, kde sehráli výborné utkání s IFK Helsinky. Těsně prohráli, ale žádná ostuda. Finové už v té době mířili do světové špičky, hráči jako Melametsä, Peltonen a další hráli na MS a v roce 1988 i na OH v Calgary. A měli zajímavé potomky. Syn Esy Peltonena Ville byl velkou světovou hvězdou, synovec Jari Kapanena Sami to samé.

Branky a nahrávky: 05:05 Milan Nový PP1, 14:07 Arnošt Reckziegel, 16:33 Zdeněk Müller, 37:33 Milan Nový [Jiří Dudáček, Zdeněk Müller, Lubomír Bauer, Miloslav Hořava, Jaroslav Vinš] - 02:51 Ari Lähteenmäki (Esa Peltonen) PP1, 15:03 Pertti Lehtonen PP1, 22:20 Anssi Melametsä (Carey Wilson), 39:24 Matti Murto (Jari Kapanen), 50:15 Mika Helkearo (Matti Murto)

Vyloučení: 7:6 Využití: 1:2 Střely na branku: 33:28 (:8, :9, :11)

Sestava Kladna: Krása (od 40:00 Kolísek) - Hořava, Neliba, Vinš, Větrovec, Kaberle, Tatíček - Dudáček, Nový ©, Machala (od 41. Horský) - Reckziegel, Müller, Novotný - Vrňák, Bauer, Kopecký (nehrál: Čermák).

V roce 2011, tedy na den přesně před deseti roky, vyhrálo Kladno v Litvínově 5:4 po nájezdech, ale vyhrálo by už v normálním čase, kdyby v závěru domácí ikona Viktor Hübl dvěma trefami nevyrovnala. Nájezdy rozhodl Antonín Melka

4. srpna 2011 HC BENZINA LITVÍNOV - HC KLADNO 4:5 SN (1:2, 0:1, 3:1) hráno bez prodloužení

Branky a nahrávky: 04:42 Karel Kubát (Viktor Hübl), 40:47 Vojtěch Kubinčák (František Lukeš, Viktor Hübl) PP1, 56:04 Viktor Hübl (Vojtěch Kubinčák), 59:28 Viktor Hübl (Vlastimil Kroupa) EAG (6/4) - 06:05 Antonín Melka, 19:25 Tomáš Knotek (Petr Kafka, Michal Lukáč), 36:14 Vítězslav Bílek SH1, 49:35 Jan Rudovský (Antonín Melka), 60:00 Antonín Melka GWS

Vyloučení: 4:6 Využití: 2:0 V oslabení: 0:1 Zásahy kladenských brankářů: 27 (8, 9, 10) Diváci: 820

Sestava Kladna: Cikánek - Drtina, Kameš, Diviš, Piskáček, Růžička, Kužel, Gutwald - Rudovský, Melka, Valský - Lukáč, Knotek, Kafka - Bílek, Stieler, Eberle - Hovorka.

V roce 2015 porazilo Kladno hlavně díky dvěma trefám zkušeného obránce Marka Posmyka Ústí nad Labem 3:2. Posmyk měl za sebou bohatou kariéru včetně angažmá v NHL, ale tehdy už byl rok bez hokeje a v Kladně, kde už měl krátkou zkušenost z dřívějška, hrál o kontrakt. Ten si vybojoval, ale odehrál jen dvě utkání a z rodinných důvodů musel mužstvo opustit.

4. srpna 2015 RYTÍŘI KLADNO - HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 02:31 Vítězslav Bílek (David Stach), 45:53 Marek Posmyk, 54:30 Marek Posmyk (David Stach, Vítězslav Bílek) - 03:38 Ladislav Gengel (Martin Beránek), 47:52 Vladimír Brož (Martin Beránek)

Vyloučení: 3:4 Bez využití Střely na branku: 38:22 (12:8, 10:7, 16:7) Diváci: 553

Sestava Kladna: Švihálek - Růžička, Kehar, Gutwald, Hořava, Posmyk, Potěchin, od 29. Zelingr - Bílek ©, Stach, Kindl - Čurda, Machač, Šilhavý - Dalecký, Lukáč, Redlich - Kružík, Havlůj, Miura.

Jan ŠEJHL