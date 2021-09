Narozeniny

Petr Znamenáček – 53 let. Další z hráčů, kteří v Kladně nezanechali příliš velkou stopu. Útočník Petr Znamenáček za první kladenský tým odehrál jediné utkání. V listopadu 1986 naskočil tehdy věkem ještě junior Znamenáček do utkání na ledě Ústí nad Labem. Ve třetí lajně vedle Gardoně s Novotným vydržel 40 minut. Kladno tehdy jasně ovládlo nejen zápas, ale i celou sezonu, po které se opět vrátilo do nejvyšší soutěže.

Rekordy a zajímavost

1962 – Začalo poměrně kuriózní působení Vladimíra Svobody na lavičce kladenského A-týmu. 4. září 1962 se trenérem stal člen Síně slávy kladenské slávy Vladimír Svoboda. Ještě ale před začátkem soutěže uvolnil své místo pro další kladenskou legendu Vlastimila Sýkoru. Svoboda později vychoval stovky talentů.

Přípravné zápasy 4. září

4. září 2007 HC GEUS OKNA KLADNO - HC MOST 12:3 (4:0,4:1,4:2)

4. září 2008 HC MOELLER PARDUBICE - HC GEUS OKNA KLADNO 2:0 (0:0,0:0,2:0)

4. září 2014 HC ŠKODA PLZEŇ - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

4. září 2018 HC ENERGIE KARLOVY VARY - RYTÍŘI KLADNO 6:2 (3:0, 2:1, 1:1)

Jan ŠEJHL