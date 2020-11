Ligový debut za Kladno:

- 2000 – Róbert Döme (statisticky: 1 sezona 29 zápasů 9+12)

- 2014 – Michal Moravčík, Tomáš Klouček a Ondřej Švaňhal (statisticky: Moravčík – krátkodobá výpomoc 5 zápasů / 0+1, Švaňhal 20 zápasů / 3+4, jen Klouček se zdržel do konce sezony 30 zápasů / 2+4)

Z téhle trojice zanechal nejvýraznější stopu v kladenském dresu Róbert Döme, byť odehrál v klubu necelou sezonu. Přišel na doporučení Jaromíra Jágra, s nímž hrával v Pittsburghu. Nejprve šel do Třince, ten ho ale lehkovážně pustil zachraňujícímu se Kladnu. A tady Slovák zářil! dal i dost důležitých branek, nejdůležitější dvě pak v Karlových Varech, kde mazanou akcí rozhodl v 59. minutě. Později udělal velkou kariéru hlavně ve Švédsku, kde dodnes trénuje.



Z trojice Moravčík, Klouček, Švaňhal to nejdál dotáhl Michal Moravčík, až do reprezentace, ale jeho kladenská stopa je mizivá, odehrál tady jen pět utkání s malým ice-timem, byl zapůjčen z Plzně.



Tomáš Klouček má zase 140 zápasů v NHL a stovky dalších v jiných elitních soutěžích. V Kladně ukázal hlavně svůj důraz, v play off se neváhal v Jihlavě poprat, ale klub vypadl a Kladno už Kloučka dál nechtělo.

Rekordy a zajímavost:

- Nejpozdější vstřelený gól (bez gólů do prázdné brány):

o 2004 – Tomáš Kaberle v poslední vteřině rozhodl o výhře nad Libercem v poměru 5:4, když nachytal brankáře Milana Hniličku ranou přes celé kluziště. V poslední vteřině základní hrací doby Kladno skóroval celkem šestkrát, pokud nepočítáme góly do opuštěné brány. Vítězné góly to byly ale pouze ve třech případech. Kromě Kaberleho rozhodl v čase 59:59 také Jiří Kuchler v roce 2013 proti Českým Budějovicím (teč rány Milana Tomana) a Jiří Dudáček v lednu 1987 na ledě Opavy. Ovšem Dudáčkův gól byl až v druhé nejvyšší soutěži.



Co se týče branek v poslední vteřině prodloužení, tam má Kladno dva případy pochopitelně vítězných gólů. Konkrétně Gardoně a Hlaváče. Shodou náhod prvně jmenovaný rozhodl o výhře nad Opavou, také v druhé nejvyšší soutěži, ale až v prosinci 2002.

Zápasy s kulatým výročím:

Kdo přišel 5. listopadu 2000 později na zápas s favorizovaným Zlínem, zalitoval. Pavel Geffert otevřel skóre bombou z křídla už ve 25. vteřině a Vlček brzy zvýšil. Jenže hosté měli sestavu napěchovanou moravskými hvězdami Čajánkem, Leškou, Balaštíkem, Hamrlíkem a pokaždé vyrovnali. Svůj první gól za Kladno vstřelila tehdejší posila Milan Filipi. V pádu doklepával ránu Radima Skuhrovce a o konstrukci branky se zranil. Místo něj naskočila další úplně čerstvá posila - útočník Róbert Döme, o něm píšeme výš. Nakonec rozhodl Tomáš Klimt, rychlonohý forvard, který po chybě hostů ujel v prodloužení.

5. listopadu 2000 HC VAGNERPL. KLADNO - HC CONTINENTAL ZLÍN 6:5 PP (3:1, 0:2, 2:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 00:25 Pavel Geffert (Ladislav Svoboda, Milan Filipi), 03:29 Ladislav Vlček (Tomáš Plekanec), 16:37 Michal Mádl (Radek Gardoň), 42:32 Milan Filipi (Radim Skuhrovec, Jan Boháček), 52:21 Ladislav Vlček (Tomáš Plekanec), 60:59 Tomáš Klimt 4/4 - 06:40 Martin Jenáček (Tomáš Žižka), 29:14 Miroslav Okál (Petr Čajánek, Martin Hamrlík), 30:01 Martin Hamrlík (Petr Čajánek, Jaroslav Balaštík) PP1, 46:50 Petr Leška (Martin Hamrlík, Petr Čajánek) PP2, 55:04 Petr Čajánek (Martin Hamrlík, Jaroslav Balaštík)

Vyloučení: 8:6 Využití: 0:2 Střely na branku: 39:55 (10:19, 12:15, 14:21, 3:0) Diváci: 2487

Sestava Kladna: Pinc - Mádl ©, Kasík, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Skuhrovec - Svoboda, Filipi (od 45. Döme), Geffert - Horna, Gardoň, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček.

Na podzim roku 2010 se Kladnu vůbec nedařilo a zachránila ho jen aféra s odpočtem bodů, o níž jsme už psali. Ale trenér Otakar Vejvoda st. už nevěděl, jak mužstvo zvednout a rezignoval. Na lavičku nastoupil další bývalý obránce Petr Tatíček, který měl právě ve Varech premiéru. Pomáhal mu také tehdejší výkonný šéf klubu Milan Volf a po reprezentační pauze ještě Jiří Kopecký. Tým zvedli a zachránili. Zápas ve Varech ale ještě nevyšel, ani neměl dobrou úroveň.

5. listopadu 2010 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 21:05 David Hruška (Lukáš Pech), 41:25 Lukáš Pech (David Hruška) - 52:05 Jaroslav Kalla PP2

Vyloučení: 4:7 Využití: 0:1 Střely na branku: 34:27 (12:10, 16:7, 6:10) Diváci: 3465

Sestava Kladna: Cikánek - Kameš, Drtina, Mrázek, Toman, Procházka, Zeman, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kotrla - Valský, Kalla, Bělohlav - Látal, Knotek, Kuchler - Hovorka, Stieler, Eberle.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Zdroj: archivMusíme vybrat zápas Kladna s Libercem, který se hrál přesně před šestnácti roky a všichni už tušili, že to bude derniéra Jaromíra Jágra před odchodem do Omsku. Derniéra to byla doslova nezapomenutelná, skutečně jeden z nejlepších hokejových zážitků kladenských dějin. Bílí tygři hráli výborně a nad sestavou s Jágrem a Kaberlem vedli už 4:2.



Ale čtyřbodový Jágr nechtěl mít plačtivou rozlučku a před natřískaným zimákem spustili s dvojicí Patera - Procházka a hlavně Tomášem Kaberlem cestu za dokonalým matem soupeři. Kaberle nejprve vyrovnal a v úplném záběru mrkl za vlastní brankou na časomíru a zkusil ještě vystřelit přes celé kluziště. Kamaráda Milana Hniličku v bráně dokonale nachytal a rozhodčí nakonec branku uznali.

Možná i chybně, protože Milan Hnilička tvrdil, že gól podle libereckých stopek padl po čase. Jenže žádný důkaz se nenašel, technické vymoženosti jako dnes nebyly a celé Kladno slavilo. Kaberle dostal satisfakci za týden starou vzpomínku, kdy dal Třinci jasnou branku, ale rozhodčí ji jako jediní tři muži na stadionu neviděli a neuznali.

Vzpomínku na zápas Kladno - Liberec si prohlédněte:

Zdroj: Youtube

5. listopadu 2004 HC RABAT KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 5:4 (2:2, 0:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 04:16 Martin Procházka (Jaromír Jágr), 08:40 Jaromír Jágr (Pavel Patera) PP1, 47:26 Jaromír Jágr (Pavel Patera), 52:07 Tomáš Kaberle (Jaromír Jágr, Pavel Patera), 59:59 Tomáš Kaberle - 07:00 Radim Vrbata SH1, 16:41 Leoš Čermák (Valdemar Jiruš), 33:04 Ľubomír Vaic (Jan Holub) SH1, 42:37 Leoš Čermák (Stanislav Procházka)

Vyloučení: 6:8 Využití: 1:0 V oslabení: 0:2 Střely na branku: 50:33 (20:13, 15:13, 15:7) Diváci: 7214

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Čech, Jelínek, Zeman, Špelda - Jágr, Patera, Procházka - M. Hořava, Hrdina, Klimt - Kysela, Zajíc ©, Horna - Bílek, Kalla, Ma. Frolík.

Jako vzpomínku vybíráme ještě jeden starší duel, v němž Kladno přehrálo také 5. listopadu 1971 Litvínov 6:3 a opět do toho rázně promluvilo jméno Kaberle, jenže šlo o Tomášova tátu Františka, jehož tehdy ještě někteří redaktoři komolili a psali Kabrle. Dlouho to bylo vyrovnané, hlavně díky legendárnímu útočníkovi hostů Ivanu Hlinkovi. Skóroval právě i zmíněný Kaberle senior, ale chemici ještě vyrovnali na 3:3. Rozhodující trefa tak patřila Lubomíru Bauerovi, tehdy reprezentačnímu křídlu první kladenské trojky. Gól se pak povedlo dát i mladíčkovi Václavu Sýkorovi, jemuž bylo čerstvě 19 let. Dobový tisk podotýká, že se hrál skvělý hokej a Kladno se udrželo v čele ligové tabulky.

5. listopadu 1971 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 8. Zdeněk Hrabě (Vladimír Markup), 9. Milan Nový (František Pospíšil), 34. František Kaberle (František Pospíšil) PP1, 37. Lubomír Bauer (Josef Vimmer), 44. Václav Sýkora (Zdeněk Nedvěd), 59. Zdeněk Nedvěd (Lubomír Rys) - 11. Ivan Hlinka (Karel Ruml), 11. Karel Marx (Oldřich Obrtlík), 36. Josef Ulrych (Ivan Hlinka)

Vyloučení: 1:2 Využití: 1:0 Střely na branku: 35:21 (14:10, 13:4, 8:7). Diváci: 6000.

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Markup, Hrabě - Nedvěd, Sýkora, Rys.

Ostatní zápasy 5. listopadu (od roku 1965) :

5. listopadu 1966 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 2:2 (0:0, 2:0, 0:2)

5. listopadu 1968 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 1:4 (0:1, 1:3, 0:0)

5. listopadu 1971 TJ SONP KLADNO - TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)

5. listopadu 1973 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 5:3 (3:1, 1:0, 1:2)

5. listopadu 1974 TJ SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

5. listopadu 1982 TJ VSŽ KOŠICE - TJ POLDI SONP KLADNO 6:3 (1:0, 1:0, 4:3)

5. listopadu 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

5. listopadu 1989 TJ POLDI KLADNO - TJ ZETOR BRNO 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

5. listopadu 1999 HC BARUM CONTINENTAL ZLÍN - HC VELVANA KLADNO 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

5. listopadu 2004 HC RABAT KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 5:4 (2:2, 0:1, 3:1)

5. listopadu 2014 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

5. listopadu 2016 SK TRHAČI KADAŇ - RYTÍŘI KLADNO 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

5. listopadu 2017 AZ RESIDOMO HAVÍŘOV - RYTÍŘI KLADNO 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK