Narozeniny:

- Samvel Mnacjan – 31. výročí narození. Ruského beka vyhlédl pro Kladno v Mnacjanově rodném Omsku sám Jaromír Jágr. V Kladně působil převážně v juniorce, na 10 zápasů se podíval i do áčka. Po sezoně odešel do Kazachstánu a postupně se propracoval i do KHL. Jeho kariéru i život zastavila zákeřná rakovina. Přestože se s ní Mnacjan pral statečně, zemřel 5. října 2019 ve věku pouhých 29 let.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1999 – Marcel Tomeček. Jen 8 zápasů za Kladno má na kontě útočník Marcel Tomeček. Odešel do Ústí nad Labem, se kterým oslavil postup do druhé nejvyšší soutěže. Tam se ale Tomeček neprosadil. Většinu kariéry tak strávil doma v druholigovém Děčíně.

- 2000 – Jiří Kročák. Kariéra Jiřího Kročáka byla svázána hlavně s pražskou Spartou. Jako kapitán ji dovedl k mistrovskému titulu v sezoně 1992/93. Do Kladna tak přišel už jako zkušený harcovník. Vydržel v něm dvě sezony. Na konec kariéry odešel do Mladé Boleslavi, které pomohl k postupu do druhé nejvyšší soutěže.

- 2006 – Matěj Kos. Přestože v mládeži patřil Kos mezi nejproduktivnější hráče týmu, mezi dospělými dostal příležitost v pouhých třech ligových zápasech. Většinu kariéry tak strávil v druhé lize v Řisutech, kde dlouho nosil i kapitánské céčko. Nyní hraje za Rakovník.

Rekordy a zajímavosti:

- 1992 – Olomoucký Jiří Dopita se trefil v poslední vteřině základní hrací doby. Brankáře Hniličku sice připravil o nulu, ale pouze korigoval výsledek na konečných 2:1 pro Kladno.



Hattricky:

1977 – Milan Nový při výhře 5:3 nad Pardubicemi.



2010 – Jaroslav Kalla při vysoké výhře 7:1 nad Litvínovem.

Zápasy s kulatým výročím:

pro Kladno bolavá prohra v jara 1991, kdy potřebovalo každý bod pro boj o záchranu. V Plzni prohrávali svěřenci Václava Sýkora už o dvě branky, ale pak Petr Slabý proměnil trestné střílení a před koncem druhé části dorostenec Martin Procházka vyrovnal. Branář Hnilička držel naději na bodový zisk do 56. minuty, kdy ho překonal Václav Baďouček. Dnes trénuje Vrchlabí, dalšího kladenského soka.

5. března 1991 SK ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI KLADNO 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 18:09 Martin Živný (Jiří Jonák), 21:22 Josef Řezníček (Radek Kampf) PP1, 55:24 Václav Baďouček (Karel Šmíd, Milan Volák) - 24:13 Petr Slabý TS, 38:16 Martin Procházka (Josef Zajíc, Milan Eberle). Vyloučení: 4:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 41:35 (16:13, 15:13, 10:9) Diváci: 5050.

Sestava Kladna: Hnilička - Pospíšil, Kasík, Kruliš, Mádl, Novák, Veber - Eberle ©, Zajíc, Procházka - Dudáček, Gardoň, Mikolášek - Slabý, Eichenmann, Fiala - Vejvoda, Vrkota, Vojta - Placatka.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1972 se tři kola před koncem hodně zašmodrchal boj o titul. Favorité ten večer neměli na růžích ustláno, ale zatímco Kladno poslední Gottwaldov nakonec po bitvě přehrálo 3:2, první Jihlava padla v Košicích. SONP se tak na Duklu bodově dotáhly a boj byl zase otevřený. Proti gottwaldovskému brankáři Jiřímu Králíkovi se tehdy prosadili jen obránci Kaberle (s nechtěnou tečí hostů), Vinš a v přesilovce pět na tři Pospíšil.



5. března 1972 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. František Kaberle (Lubomír Bauer), 12. Jaroslav Vinš (Lubomír Bauer), 38. František Pospíšil (Eduard Novák) PP2 - 34. Jiří Vodák PP1, 49. Jiří Vodák. Vyloučení: 4:4 Využití: 1:1 Střely na branku: 45:21 (18:5, 13:7, 14:9) Diváci: 2600.

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Kohout - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Sýkora, Hrabě - Nedvěd, Rys, Kofent.

V roce 1977 sahalo Kladno po dalším titulu, ale nesmělo zaváhat s Pardubicemi, které s reprezentanty Martincem, Novákem, či brankářem Crhou chtěly překvapit. Kladno ale mělo ten rok obrovitou hvězdu v Milanu Novém. Poprvé v kariéře útočil na padesátigólovou hranici a dočkal se už v 9. minutě. "Eda mi to dal do prázdné," chvíli spolubojovníka Nováka po utkání borec, který rovnou přidal další dva zásahy nejdřív prudkou střelou a pak únikem po křídle. Nakonec stihl v sezoně 59 branek a 93 bodů, to jsou asi nepřekonatelné rekordy. "Pardubice nehrají už o titul, ale pořád jsou velkým mužstvem. Nicméně kdyby nechytal Crha, vyhráli jsme větším rozdílem," vyprávěl po utkání spokojený trenér Kladna Jaroslav Volf.

5. března 1977 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 5:3 (2:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 9. Milan Nový (Eduard Novák, František Pospíšil), 20. František Pospíšil (Eduard Novák) PP1, 28. Eduard Novák (Milan Nový, Lubomír Bauer) PP1, 33. Milan Nový (František Kaberle) 4/4, 53. Milan Nový (František Pospíšil) 4/4 - 10. Vladimír Martinec, 26. Jiří Novák, 43. Pavel Beránek PP1. Vyloučení: 6:8 Využití: 2:1 Střely na branku: 33:26 (12:8, 12:8, 9:10) Diváci: 3100.

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák, Melč - Novák, Nový, Bauer - Vysušil, Sýkora, Skrbek - Novotný, Müller, Nedvěd.

V roce 1992 byla série předkola play off Kladno - Olomouc hodně zajímavá, už jsme se v minulém díle vzpomínek věnovali prvnímu zápasu. Ten Kladno těsně vyhrálo díky hattricku Pavla Patery a zvládlo také odvetu. Ta byla hraná velmi nečistě, spíš se to mastilo než se hrálo. Hosté pykali: Bouřlivák Jaroslav Nedvěd dostal 2+2, Paška za vysokou hokejku dokonce pět minut. David Čermák kvůli tomu nedohrál kvůli slabému otřesu mozku. Kladno od poloviny mače stupňovalo obrátky a dvakrát překonalo vytáhlého brankáře Blažka. Nejdřív obránce Kuda a pak dokonce v oslabení kapitán Eichenmann, který později za Olomouc hrál. Jeho branka byla nakonec vítězná, protože se prosadila i hlavní hvězda Hanáků Jiří Dopita. Nicméně Hniličkovi ukradl čistém konto až vteřinu před koncem, na obrat už to nebylo.



5. března 1992 HC POLDI KLADNO - HC DOPRAVNÍ STAVBY OLOMOUC 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 29:40 Petr Kuda (Tomáš Mikolášek, Jiří Veber) PP1 (4/3), 38:15 Zdeněk Eichenmann (Radek Gardoň) SH1 - 59:59 Jiří Dopita (Michal Slavík). Vyloučení: 10:10, navíc Jiří Paška (Olomouc) na 5 min. Využití: 1:0 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 31:34 (10:12, 15:13, 6:9) Diváci: 1913.

Sestava Kladna: Hnilička - Novák, Kaberle, Kuda, Veber, Černý, Mádl - Mach, Eichenmann ©, Vojta - Čermák (od 35. Placatka), Gardoň, Vrkota - Mikolášek, Patera, Fiala - Vejvoda.

V roce 2010 se Kladnu moc hodilo nečekaně vysoké vítězství 7:1 nad Litvínovem, který ještě hrál o lepší nasazení pro předkolo, zatímco domácí měli v hlavách jediné: záchranu. Litvínov porazili díky skvělému Jaroslavu Kallovi, který nasázel do sítě brankáře Fraňka hattrick. Tehdy zhubl deset kilo a bylo to znát. "Pan Volf mi napsal nějaký jídelníček a hodně jsme trénovali," poděkoval tehdejšímu manažerovi a dnes už zase primátorovi Kladna Milanu Volfovi šťastný střelec. Zápas byl sváteční pro Radka Bělohlava, byl jeho devítistý v kariéře.

5. března 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - HC BENZINA LITVÍNOV 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 10:22 Jaroslav Kalla (Jakub Valský, Libor Procházka), 14:33 Richard Diviš (Pavel Patera, František Kaberle), 29:58 Pavel Patera (Tomáš Horna, Jan Dlouhý), 33:38 Jakub Valský (Jaroslav Kalla, Vítězslav Bílek), 43:40 Jaroslav Kalla (Richard Diviš, Jan Eberle), 51:29 Jaroslav Kalla (Vítězslav Bílek) SH1, 58:03 Martin Frolík (David Stieler) - 29:19 Viktor Hübl (Karel Pilař) PP1. Vyloučení: 5:5 Využití: 0:1 V oslabení:1:0 Střely na branku: 48:39 (15:13, 18:11, 15:15) Diváci: 2071.

Sestava Kladna: Cikánek - Kameš, Kaberle, Toman, J. Mrázek, Trončinský, Šmach, L. Procházka, Dlouhý - Eberle, Patera ©, Diviš - Valský, Kalla, Bílek - Bělohlav, Stieler, Kuchler - Horna, Gengel, Frolík.

A ještě krátké zastavení u nečekaně hladkého vítězství v play off roku 2019 v Přerově. Zatímco v kladenských duelech Přerov hodně kousal, doma mu Kladeňáci nedali šanci, a to nenastoupil Jaromír Jágr. Rozhodl rychlý nástup do druhé části a slepené branky Vampoly a Říhy, pro něhož to byla už druhá branka v utkání, které bylo jeho nejlepší v tom roce. Hostům nevadilo ani neproměněné trestné střílení Antonína Melky, góly dávali jak brankáři Neužilovi, tak jeho náhradníkovi Šurému.



5. března 2019 HC ZUBR PŘEROV - RYTÍŘI KLADNO 2:8 (0:1, 1:4, 1:3)

Branky a nahrávky: 33:06 Jakub Navrátil (Robert Černý, Roman Pšurný) PP1, 42:14 Tomáš Doležal (Radomír Pala, Jakub Navrátil) PP1 - 15:21 Jiří Říha (Antonín Melka, Tomáš Plekanec) PP1 (4/3), 22:21 Petr Vampola (Ladislav Zikmund, Jakub Strnad), 22:40 Jiří Říha (Ladislav Zikmund, Patrik Machač), 31:25 Patrik Machač (Petr Vampola, Tomáš Plekanec) PP1, 39:46 Adam Kubík (Tomáš Plekanec), 52:18 Šimon Jelínek (Brendon Nash, Tomáš Plekanec) PP1, 55:52 Tomáš Redlich (Petr Vampola, Jakub Strnad), 59:15 Ladislav Zikmund (Adam Kubík). Vyloučení: 8:10, navíc Martin Novotný na 10 min. a do konce utkání, Tomáš Sýkora (oba Přerov) na 10 min. Trestná střílení: 32:35 Antonín Melka (Kladno) neproměnil Využití: 2:3 Střely na branku: 33:42 (6:12, 13:21, 14:9) Diváci: 3000 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Cikánek - Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, Svedlund - Kubík, Plekanec, Melka - Strnad ©, Vampola, Redlich - Jelínek, Machač, Zikmund - Hajný, Kaut, Kružík.

Ostatní zápasy 5. března (od roku 1966):

5. března 1976 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ SONP KLADNO 2:2 (0:0, 1:0, 1:2) // hráno na Štvanici

5. března 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 5:3 (1:0, 1:0, 3:3)

5. března 1998 HC VELVANA KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

5. března 1999 HC VELVANA KLADNO - HC ŽELEZÁRNY TŘINEC 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

5. března 2000 HC VELVANA KLADNO - HC SPARTA PRAHA 3:3 (1:2, 0:0, 2:1)

5. března 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC CHEMOPETROL LITVÍNOV 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

5. března 2006 HC HAMÉ ZLÍN - HC RABAT KLADNO 9:0 (1:0, 6:0, 2:0)

5. března 2008 HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE - HC GEUS OKNA KLADNO 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

5. března 2013 HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - RYTÍŘI KLADNO 3:2 SN (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)

5. března 2016 HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM - RYTÍŘI KLADNO 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK