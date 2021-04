Narozeniny:

- Miroslav Dvořák – 46 let. Syn stejnojmenné českobudějovické legendy se v české nejvyšší soutěži příliš neprosadil. Kromě působení v nižších soutěžích si zahrál také mnohem více v zahraničí. Když se světoběžník Dvořák vrátil do Čech na sezonu 2011/12, využilo Kladno jeho služby ve dvou zápasech. Do statistik se tehdy zapsal jen trestnými minutami a -4 ve statistice plus minus.

- Tomáš Šmerha – 23 let. Mladý talent hokejově vyrostl v pražské Slavii. Zkušenosti sbíral také v druhé lize v Jindřichově Hradci či Kobře Praha. Postupně se vypracoval až v lídra slávistického útoku. V sezoně 2019/20, která byla pro Šmerhu průlomová, si ho pak Rytíři půjčili na jeden zápas v Mladé Boleslavi. Po sezoně po něm sáhla Sparta, ale v rámci střídavých startů se vrátil zpět do mateřské Slavie. Ve čtvrtfinále proti Rytířům rozhodně patřil k tomu nejlepšímu v kádru Pražanů.

Rekordy a zajímavost:

- 1984 – Hattrick Zdeňka Müllera při výhře 9:2 na Slavii.

Semifinále PMEZ 1975/76 se hrálo až na jaře 1977 a Kladno ve dvou duelech změřilo síly s německým Düsseldorfem. I bez reprezentantů Kaberleho st., Nového, Nováka a Pospíšila (připravovali se na MS ve Vídni) vyhrálo oba duely. První jasně 8:5, odvetu už jen těsně 4:3. Za Němce, jimž se povedlo v prvním utkání jen třetí třetiny, dal hned několik gólů Vladimír Vacátko, což byl sice vynikající německý reprezentant, ale původem Čech z Liberce. Třikrát vyzrál na brankáře Termera také téměř jmenovec kladenského obránce Walter Köberle. Kladno bylo v tomto roce rovnou zařazeno až do semifinále soutěže.

5. dubna 1977 DÜSSELDORFER EG - TJ POLDI SONP KLADNO 5:8 (0:2, 2:5, 3:1)

Branky a nahrávky: 39:13 Vladimír Vacátko (Horst-Peter Kretschmer ⇆ Karl-Heinz Egger), 39:33 Vladimír Vacátko (Georg Kink ⇆ Walter Köberle), 49:11 Walter Köberle (Karl-Heinz Egger ⇆ Vladimír Vacátko), 59:26 Walter Köberle, 59:51 Walter Köberle (Georg Kink) - 01:13 Václav Sýkora (Miroslav Křiváček), 08:25 Zdeněk Müller (Zdeněk Nedvěd), 28:10 Zdeněk Nedvěd (Miroslav Křiváček), 28:32 Lubomír Bauer (Antonín Melč), 32:25 Lubomír Bauer, 36:24 Miroslav Křiváček (Zdeněk Nedvěd), 38:16 Václav Sýkora (Milan Skrbek), 49:24 Miroslav Křiváček. Vyloučení: 3:4, navíc Ladislav Vysušil (Kladno) na 10 min. Diváci: 2800.

Sestava Kladna: Termer – Vinš, Čermák, Vejvoda, Neliba, Melč, Větrovec – Křiváček, Müller, Nedvěd © - Vysušil, Sýkora, Skrbek – Filip, Novotný, Bauer – Kopecký.

V roce 1984 to vypadalo, že Kladno po sestupu ani nepostoupí do kvalifikace a tím pádem se nepopere o návrat do nejvyšší soutěže. V čele tabulky byla dlouho Olomouc, ale tři kola před konce ji Kladno porazilo doma 5:0, bodově ji vyrovnalo a zbývalo uspět v posledních dvou zápasech. První se hrál na Slavii a tým trenéra Bohumila Proška ho v pohodě zvládl 9:2. Zajímavé je, že Slavii tehdy porazil ještě 9:1, ale také s ní prohrál 3:8 a 1:3. V Edenu se zápas povedl zejména Zdeňku Müllerovi, který zaznamenal hattrick.



5. dubna 1984 TJ SLAVIA PRAHA IPS - TJ POLDI SONP KLADNO 2:9 (1:3, 0:2, 1:4)



Branky a nahrávky: 2. Jiří Pačes (1:1), 43. Petr Hendrych - 00:19 Václav Sýkora, 2. Petr Kasík, 13. Jiří Kopecký, 26. Zdeněk Müller, 34. Petr Kasík, 45. Zdeněk Müller, 50. Zdeněk Müller, 53. Adolf Beznoska, 59. Zdeněk Vojta. Vyloučení: 6:5 Využití: 0:2 V oslabení: 1:0 Diváci: 1500.

V roce 2019 se Kladno po úvodních dvou porážkách v baráži střetlo dvakrát s Českými Budějovicemi a ty dvakrát porazilo. Výhra 4:3 ze čtvrtého kola soutěže byla hodně cenná. Rytíři vedli v půlce zápasu už 4:0, ale domácí nastartovala křivda, když při čtvrté brance Jágr zranil neúmyslně Žigu Pavlina. Pak už byli lepší, nicméně na 3:4 snížili až deset vteřin před koncem. „Měli jsme sice výborný start, ale od stavu 4:0 jsme hráli katastrofálně. Až na oslabení, kde jsme hráli výborně v čele s Plekym, ten je na naší ligu neskutečnej. A pochopitelně Ciki, ten chytal skvěle," pochválil Jaromír Jágr brankáře Cikánka.



5. dubna 2019 ČEZ MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE - RYTÍŘI KLADNO 3:4 (0:2, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 32:07 Jakub Doktor (Pavel Pýcha), 40:35 Lukáš Endál (David Gilbert, Martin Jandus) PP1, 59:50 Zdeněk Doležal (Karel Plášil) EAG - 03:24 Tomáš Redlich (Jakub Strnad, Jiří Říha), 07:44 Jaromír Jágr (Tomáš Plekanec), 25:18 Tomáš Redlich (Jakub Strnad), 27:08 André Lakos (Ladislav Zikmund, Tomáš Plekanec). Vyloučení: 3:7, navíc Tomáš Kaut, Tomáš Redlich (oba Kladno) a Jiří Šimánek (Č. Budějovice) na 10 min. Využití: 1:0 Střely na branku: 36:31 (11:4, 10:17, 15:10) Diváci: 6421 (vyprodáno).

Sestava Kladna: Cikánek - Říha, Kehar, Nash, Zajíc, Lakos, Hořava - Jágr (ve 14.-18. Jelínek), Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, Strnad © - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, Kaut, Š. Bláha.

Ostatní zápasy 5. dubna (od roku 1966):



