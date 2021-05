Narozeniny:

Ondřej Mikliš – 25 let. Původem šumperský obránce Mikliš už v mládí přestoupil do Sparty. Přestup mezi dospělé měl ale jen pozvolný. Víc hrál v nižší soutěži – mimo jiné třeba za Prostějov. Ve Znojmě si ale vyzkoušel mezinárodní EBEL. Do Kladna přišel před právě skončenou sezonou původně na zkoušku. O místo v sestavě si ale jasně řekl. V obraně utvořil pevnou dvojici s Američanem Fryem, se kterým si opravdu sedli. Zatímco Zachary Frye byl produktivní, Mikliš byl nesmlouvavým psem obranářem. Ve statistice plus minus pak byl s +14 nejlepším hráčem celého play off. Hned po konci sezony ale po Miklišovi sáhla Sparta, za kterou si v uplynulé sezoně zahrál formou střídavých startů.

Co je zajímavého v seznamu historických zápasů?

V roce 1973 začalo Kladno sérii o třetí místo se Slovanem Bratislava vítězně. Doma vyhrálo po celkem jasném průběhu 7:2, když zápas vzalo vážněji než protivník. Záporem byla jen nízká návštěva necelých šesti stovek nejvěrnějších diváků, to by v boji o bronz dnes bylo asi nemyslitelné. Na druhou stranu byla sobota a teplo, lidé prostě vyrazili mimo Kladno na chaty. Také byl hodně měkký led, lépe se s tím srovnali domácí.

5. května 1973 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Jan Novotný (Lubomír Bauer), 8. Václav Sýkora (Eduard Novák), 28. František Pospíšil, 35. František Pospíšil (Václav Sýkora), 40. Jaroslav Kofent, 43. Jaroslav Kofent (František Pospíšil), 55. Eduard Novák - 18. Vladimír Dučaj, 37. Milan Mrukvia [Jozef Bukovinský]. Vyloučení: 3:5 Využití: 1:0 Střely na branku: 41:27 (13:8, 17:13, 11:6) Diváci: 563.

Sestava Kladna: Termer - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Neliba - Nedvěd, Rys, Hrabě - Novák, Sýkora, Kofent - Vimmer, Novotný, Bauer.

Zápasy 4. května (od roku 1966)

