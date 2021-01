Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Tentokrát je na řadě 5. ledna, kdy Kladno zaznamenalo i jednu senzační výhru nad nadupanou Slavií.

Martin Procházka | Foto: Bohumil Kučera

Narozeniny:

- Milan Skrbek – 67 let. Rodák z Jablonce nad Nisou začínal v kladenské PZtce v dorostu. Do áčka se probojoval v sezoně 1973/74. Vydržel v něm celkem osm sezon, z toho vytěžil pět ligových titulů. Podílel se i na kladenské výhře v Poháru mistrů evropských zemí. Na kladenské střídačce působil také jako asistent trenéra, působil také v Ústí.

- Roman Smejkal – 56 let. Pouze malou stopu naopak zanechal obránce Roman Smejkal. Rodák z Chomutova za Kladno ještě v juniorském věku odehrál sedm zápasu, ve kterých zaznamenal i jeden gól. Další příležitost v Kladně už ale nedostal.

- Radek Toth – 53 let. Měl zaplnit místo po Milanu Hniličkovi, ale odchovanci Sparty, který měl zkušenosti i z reprezentace, se to nepovedlo a dokonce zůstal za mladším kolegou Martinem Bílkem. Po jedné sezoně tak odešel do Essenu, což pro něj byla ideální volba, sešel se tam s řadou Čechů včetně kladenského Josefa Zajíce.