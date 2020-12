Narozeniny:

- Zdeněk Karpíšek – 70 let. Karpíšek se narodil v Kladně, kde i s hokejem začínal. Už v dorostu si ale musel své místo v bráně zasloužit. Postupně se přes dorostenecký B-tým probojoval až do A-týmu. S ním dokonce v sezóně 1967/68 ve finálové skupině v Litvínově vybojoval dorostenecký mistrovský titul. Mezi dospělými ale tehdy vládla spolehlivá dvojice Vojta s Termerem a později Termer s Krásou, přes které se do brány nedostal. Ve třech sezónách byl ale šestkrát dvojkou, dokonce v titulových sezónách 1974/75 a 1975/76. Jinak působil mimo jiné v TJ SONP Kladno B, které své zápasy hrálo v Lovosicích. Vydržel tam pět sezon, tedy po celou dobu existence B-týmu.

- Miroslav Kopřiva – 37 let. Také brankáře Kopřivu si v draftu 2003 vybrala Minnesota. Ještě před odchodem do zámoří stihl v Kladně dvě sezony. Do slavné NHL ale nikdy nenaskočil. Po návratu do Evropy opět zamířil do kladenského angažmá, kde zazářil a pak si vyzkoušel si dres Slavie, Chomutova či Pardubic, s Bratislavou nakoukl i do KHL. Do Kladna se ještě vrátil, ovšem příliš se mu nedařilo. Naposledy působil v polském Krakově.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1996 – Martin Ančička. Kladenský odchovanec se doma mezi seniory příliš neprosadil – za čtyři sezony odehrál pouze 40 zápasů. Poté působil s mnohem větším úspěchem v Německu, kde se přes nižší soutěže probojoval až do nejvyšší DEL a s Mannheimem oslavil mistrovský titul. Kromě toho se podíval i na mistrovství světa. To bylo už ale bylo v dresu Německa. Dnes působí jako hráčský agent.

Rekordy a zajímavost:

- 1975 – Proti Spartě se Milan Nový proti Spartě trefil při dvojnásobném oslabení! To se žádnému z kladenských hokejistů v nejvyšší soutěži nepovedlo. V nižší soutěži se to povedlo také Miloslavu Hořavovi a Janu Novotnému. Víme také, že Kladno skórovalo ve dvojnásobném oslabení proti béčku Jihlavy. Bohužel už ale nevíme, který z hráčů to byl.

- 1996 – Při remíze 5:5 s Vítkovice Kladno vstřelilo všechny své góly v přesilovce. Spolu s dalšími třemi zápasy je to rekord v nejvyšší soutěži v nejvíce využitých přesilovkách. Pouze v baráži a v první lize Kladno využilo přesilovek šest.

- 2008 – Zápasem s Třincem začala nejdelší série remíz po šedesáti minutách. Ta vydržela ještě tři další zápasy. Stejně tak čtyři zápasy za sebou s remízou uhráli Kladenští v září 2001.

Zápasy s kulatým výročím:

5. prosince 1980 Kladno nehrálo ligový zápas, ale střetlo se v duelu PMEZ (oficiálně IIHF EUROPEAN CUP 1980/1981) se slovinskou Lublaní.

Kladno tehdy bylo nasazené až do třetího kola, ale ve svém prvním zápase ve Slovinsku nevyhrálo úplně přesvědčivě - 5:2. Zato odveta hraná 4. ledna vyzněla už jasně pro Středočechy 12:2 a byl z toho postup do finálové skupiny v italské Val Gardeně. Ta se hrála až v srpnu dalšího roku a Kladno skončilo třetí za CSKA Moskva a IFK Helsinky.

5. prosince 1980 OLIMPIJA LJUBLJANA - TJ POLDI SONP KLADNO 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky Kladna: Zdeněk Müller 2, Jan Neliba, Miloslav Hořava, Petr Fiala [Milan Nový 3, Lubomír Bauer, Ladislav Vysušil]

Vyloučení Kladna: 2 Využití přesilovek Ljubljany: 0 Střely na branku Kladna: 14 (5:, 2:, 7:) Diváci: 1500

Sestava Kladna: Krása (od 30. Kolísek) - Hořava, Neliba (od 21. Kasík), Vinš, Čermák, Vejvoda, Větrovec - Vysušil (od 41. Vrňák), Nový ©, Skrbek - Reckziegel, Müller, Bauer - Vosyka, Vrňák, Fiala.

Pěkný zápas, jemuž nic nechybělo, sehráli Kladeňáci přesně před dvaceti roky s Karlovými Vary. Hlavní aktéry nejzajímavějšího a zlomového okamžiku zápasu byli dva odchovanci Poldi - mladičký Tomáš Plekanec a karlovarské barvy hájící tvrďák a reprezentant Libor Procházka.



Těsně před koncem druhé části za stavu 2:3 domácí šikula předvedl Liborovi v oslabení hokejové: "pocem - kam deš?", doslova si ho protisměrnou kličkou vychutnal a zasunul kotouč za brankáře Fraňka. Tribuny šílely nadšením a napumpované Kladno v poslední třetině obrat dokonalo. A že měl Libor Procházka bilanci -3, to fanoušky ten večer hodně těšilo. Zvlášť když kladenští obránci se ten večer překonávali: kromě Plekance skórovali totiž dvakrát Jan Kruliš, jednou Petr Kasík a vítězná branka patřila Janu Dlouhému.

5. prosince 2000 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC BECHEROVKA K. VARY 5:3 (0:2, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 23:58 Petr Kasík (Michal Havel), 25:51 Jan Kruliš (Jiří Kameš, Róbert Döme), 39:30 Tomáš Plekanec (Přemysl Sedlák) SH1, 46:37 Jan Dlouhý (Róbert Döme, Tomáš Klimt) PP1, 56:47 Jan Kruliš (Jiří Kameš, Róbert Döme) - 07:16 Róbert Tomík (Jaromír Kverka) 4/4, 18:26 David Hruška (Róbert Tomík, Libor Procházka) PP1, 32:04 David Hruška

Vyloučení: 7:8 Využití: 1:1 V oslabení: 1:0 Střely na branku: 40:42 (9:14, 14:11, 17:17) Diváci: 2431

Sestava Kladna: Pinc (od 20:00 Horčička) - Skuhrovec, Mádl ©, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Hájek, Kříž, Kasík - Svoboda, Filipi, Geffert - Döme, Havel, Klimt - Sedlák, Plekanec, Vlček - Horna, Kalla, Kameš.

V roce 2010 proti sobě na Spartě nastoupili francouzští sourozenci Treilleovi. Z výhry i dvou vstřelených branek se radoval o šest let starší sparťan Yorick, zatímco Sacha vyšel naprázdno. Sezonu však nakonec ve Spartě přece jen dohrál po trejdu za Radka Smoleňáka. Dvakrát se trefil také Petr Ton a jednou Lukáš Luňák, jenž sezonu v Kladně zahajoval a doma proti Spartě zahodil trestné střílení. Ono vůbec na obou stranách nastoupilo několik hokejistů, kteří si vyzkoušeli v kariéře oba dresy - z nejmenovaných třeba Kalla, Bělohlav, Toman, Látal, Kafka a Macholda. A také mladý Jan Piskáček, který se nakonec stal po přestupu srdcem Sparty a jejím kapitánem.

5. prosince 2010 HC SPARTA PRAHA - VAGNERPLAST KLADNO 6:3 (1:2, 1:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 07:57 Lukáš Luňák (Doug O'Brien), 33:48 Yorick Treille (Jan Hanzlík), 45:13 Petr Ton (Michal Gulaši, Michal Broš) PP2, 49:53 Michal Broš (Yorick Treille, Lukáš Luňák), 54:12 Petr Ton (Jakub Koreis, Petr Macholda), 59:38 Yorick Treille (Jiří Vykoukal, Jakub Koreis) ENG (4/6) - 07:23 Vítězslav Bílek (Libor Procházka), 10:10 Martin Látal (David Stieler, Libor Procházka) PP1, 46:51 Jaroslav Kalla (Jaroslav Mrázek)

Vyloučení: 8:7 Využití: 1:1 Oslabení: 1:0 Střely na branku: 37:29 (14:7, 10:9, 13:13) Diváci: 3642

Sestava Kladna: Falter - Kameš, Růžička, Procházka, Toman, Šmach (od 4. Piskáček), Mrázek - Bicek, Patera ©, Kuchler - Treille, Kalla, Bílek - Látal, Stieler, Bělohlav - Eberle, Knotek, Kotrla.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Zápas s Vítkovicemi hraný 5. prosince 1996 už jme zmínili v úvodu, Kladno v něm dalo všechny góly v přesilovkách a díky tomu uhrálo bod za remízu 5:5. A byl to skutečně mač, který za zmínku stojí. Na obou stranách gólmani, co došli do národního týmu i NHL (Hnilička - Prusek), na obou stranách výborní hráči. Favoritem tehdy byli hosté, s Šimíčkem, Moravcem, Peterkem či Prokopjevem jim Kladno oslabené odchodem Blue Line do Švédska nemělo konkurovat. Jenže v tomhle vyhecovaném duelu mu náramně vyšly přesilovky, které mu přitom paradoxně v téhle sezoně po zmíněném odchodu kreativního tria nevycházely. Hoši v bílém to na Pruska solili co to šlo, u branky pak doráželi jako vosy a byli úspěšní. Hostům zase dokonale vycházely protiakce, bod tehdy získali právem.

Hecnutá bitva vrcholila rvačkami: Zajíc se chytil se Šimíčkem, hlavně pěstní souboj však obstarali Libor Procházka a Tomáš Chlubna (později spoluhráči z Varů). Tady vyhrál těsně Libor, ale během rvačky se stalo něco, co nemá obdoby, na střídačce hostů přistál odpadkový koš!

I tak dostali fanoušci Kladna od hostujícího frajera Romana Šimíčka v televizním rozhovoru velkou pochvalu za to, jakou umí vytvořit na starém zimáku bezvadnou atmosféru. Sám Šimíček hrál životní sezonu a probil se i na slavné MS 1997, kde jeho vítkovický kamarád Vladimír Vůjtek zářil vedle dvojice Patera - Procházka.

5. prosince 1996 HC POLDI KLADNO - HC VÍTKOVICE 5:5 (2:1, 3:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 15:51 Jan Kruliš (Jiří Beránek, Josef Zajíc) PP2, 17:05 Petr Kasík (Petr Ton, Ladislav Svoboda) PP1, 28:52 Jiří Beránek (Tomáš Kaberle, Jan Kruliš) PP1 (4/3), 34:29 Ladislav Svoboda (Petr Ton, Libor Procházka) PP1, 35:30 Josef Zajíc (Jan Kruliš, Jiří Beránek) PP1 - 14:04 René Ševěček (Aleš Krátoška, Libor Polášek) PP1, 26:31 Alexandr Prokopjev (David Moravec, Tomáš Chlubna), 30:47 Alexandr Prokopjev (David Moravec), 31:17 Roman Ryšánek (Libor Pavliš, Daniel Kysela), 51:50 Pavel Kumstát (Jan Peterek) 4/4

Vyloučení: 8:15, navíc Libor Procházka (Kladno) a Tomáš Chlubna (Vítkovice) na 5 min. a do konce utkání Využití: 5:1 Střely na branku: 34:43 (10:14, 16:15, 8:14) Diváci: 1959

Sestava Kladna: Hnilička - Kruliš, Kasík, Procházka, Kaberle, Židlický, Dlouhý, do 40. Ančička - Beránek, Zajíc ©, Mikolášek - Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Ton, Čermák, Kuchler - Burger, Vogeltanz, Tenkrát.

Bubla - Hlinka! To byl i pro hokejové laiky v 70. letech Litvínov. Úžasná dvojice hrála naslepo i v reprezentaci, ale Jiří Bubla z ní dvakrát utekl. Nejdřív přestoupil do Sparty , a když se oba později sešli ve Vancouveru, tak se obránce a biologický otec slavného Jiřího Šlégra už domů vrátit nechtěl. Oba s Hlinkou každopádně trápili v 70. letech i Kladno, 5. prosince 1971 však ne tak ukrutně. Kladýnsko mělo výborný začátek, brzy vedlo díky Kofentovi s Nedvědem 2:0 a spělo za pohodovou výhrou 7:2. To vše před sedmi tisíci diváky, v nastupující normalizaci se lidé ke sportu často upínali.

5. prosince 1971 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 2:7 (0:2, 1:4, 1:1)

Branky a nahrávky: 26. Jiří Bubla (Ivan Hlinka), 49. Ivan Hlinka SH1 - 2. Jaroslav Kofent (Zdeněk Hrabě), 3. Zdeněk Nedvěd (Lubomír Rys), 22. Eduard Novák (Zdeněk Hrabě), 34. Zdeněk Hrabě (František Pospíšil), 36. Lubomír Rys (Zdeněk Nedvěd, Vladimír Markup), 38. Eduard Novák (František Pospíšil), 55. Jaroslav Vinš (Lubomír Bauer)

Vyloučení: 1:1 Bez využití V oslabení: 1:0 Střely na branku: 39:43 (13:13, 15:19, 11:11) Diváci: 7000

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kofent, Hrabě - Nedvěd, Rys, Markup.

Ostatní zápasy 5. prosince (od roku 1965):

5. prosince 1965 TJ SONP KLADNO - TJ TESLA PARDUBICE 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

5. prosince 1971 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 2:7 (0:2, 1:4, 1:1)

5. prosince 1972 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

5. prosince 1975 TJ SONP KLADNO - TJ SPARTA ČKD PRAHA 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

5. prosince 1977 TJ POLDI SONP KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

5. prosince 1978 TJ VÍTKOVICE - TJ POLDI SONP KLADNO 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

5. prosince 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

5. prosince 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLEZAN STS OPAVA 7:1 (1:0, 3:0, 3:1)

5. prosince 1989 TJ ZETOR BRNO - TJ POLDI KLADNO 3:3 (0:0, 2:1, 1:2)

5. prosince 1991 HC ZETOR BRNO - HC POLDI KLADNO 8:5 (1:1, 4:1, 3:3)

5. prosince 1993 HC KLADNO - HC PARDUBICE 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

5. prosince 1995 HC DUKLA JIHLAVA - HC POLDI KLADNO 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

5. prosince 1996 HC POLDI KLADNO - HC VÍTKOVICE 5:5 (2:1, 3:3, 0:1)

5. prosince 1997 HC IPB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - HC VELVANA KLADNO 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

5. prosince 1999 HC VELVANA KLADNO - HC EXCALIBUR ZNOJEMŠTÍ ORLI 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

5. prosince 2003 HC OCELÁŘI TŘINEC - HC RABAT KLADNO 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

5. prosince 2004 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC RABAT KLADNO 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

5. prosince 2006 HC SPARTA PRAHA - HC RABAT KLADNO 3:4 SN (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)

5. prosince 2008 HC GEUS OKNA KLADNO - HC OCELÁŘI TŘINEC 5:4 SN (2:4, 1:0, 1:0 - 0:0)

5. prosince 2015 HC MOST - RYTÍŘI KLADNO 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

5. prosince 2016 HC DUKLA JIHLAVA - RYTÍŘI KLADNO 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK