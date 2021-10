Narozeniny

- Jan Kregl – 35 let. S hokejem začínal po boku pozdějších hvězd, jako jsou Michael Frolík či Radek Smoleňák. Takových úspěchů jako hráč však Kregl nedosáhl. Nanejvýš si zahrál v druhé lize či Evropské univerzitní lize. Velká pracovitost a dobré myšlení mu ale pomohlo ve studiu na Fakultě tělesné výchovy, kde se věnoval lednímu hokeji. Poté se stal uznávaným trenérem mládeže, přes léto ale pomáhal v tréninku také svým kamarádům, kteří se na vrcholové úrovni prosadili. Z toho všeho může těžit dodnes, kdy je asistentem na lavičce kladenského áčka. Stále je ale také generálním manažerem a šéftrenérem kladenské mládeže.

Výročí úmrtí

- 2019 – Samvel Mnacjan. Urostlého obránce vyhlédl ještě jako mladíka v Omsku Jaromír Jágr. Mnacjan odehrál v Kladně jediný rok, povětšinou ještě za juniorku. Za první tým stihl jen desítku startů. Odešel do Kazachstánu. V Astaně se prosadil i do KHL. V Kontinentální lize odehrál 183 zápasů. Nejvíc z toho bylo ve Vladivostoku. O kariéru a nakonec i o život ho v pouhých 29 letech připravila záludná rakovina.

Ligový debut za Kladno

- 1973 – Ladislav Vysušil. Odchovanec PZtky přišel do áčka ve správný čas. Kladno totiž tehdy rozjíždělo titulovou mašinu. Útočník Vysušil byl u tří ligových titulů, než musel narukovat na vojnu do Jihlavy. Po návratu stihl rodák z Buštěhradu ještě poslední kladenský titul. Pak se ale postupně vytrácel ze sestavy, až se v sezoně 1980/81 s Kladnem nadobro rozloučil. Později se objevil také v pražské Slavii.

- 2007 – Jan Tomajko. V Janu Tomajkovi Kladno získalo dvojnásobného mistra světa a čtyřnásobného mistra ligy. Na ligové tituly dosáhl se Vsetínem a Spartou. Do Kladna přicházel po třech letech u Bílých Tygrů Liberec. Pod Ještědem poslední roky jen paběrkoval a k velkému zlepšení nedošlo ani v Kladně. Ve středočeském městě vydržel přes dvě sezony, odehrál 97 zápasů a v nich zaznamenal třináct branek. Odešel do mateřské Olomouce, kde dohrál hráčskou kariéru a začal dráhu trenérskou.

Poslední ligový start za Kladno

- 1982 – Arnošt Reckziegel. Rakovnický rodák měl trochu smůlu, že mezi muži začínal v sedmdesátých letech, kdy Kladno mělo opravdu nabitý kádr a sbíralo titul za titulem. O místo v sestavě tak byl veliký boj. Za šest ročníků odehrál bojovník Reckziegel solidních 120 ligových zápasů. Jako střelec je podepsán pod 22 brankami. Podíl měl také na posledních dvou ligových titulech Kladna.

- 2003 – Juraj Štefanka. Když Kladno v sezoně 2002/03 postoupilo opět do extraligy, vyhlédlo si jako posilu Slováka Juraje Štefanku. Ten měl pověst produktivního hráče doma na Slovensku, neztratil se ale ani v Karlových Varech či Plzni. V Kladně měl hrát dva roky. Jeho angažmá ale skončilo už po deseti zápasech s bilanci jediného gólu. Odešel do Vítkovic, kde zažil dobré roky.

Rekordy a zajímavost

- 1976 – Milan Nový režíroval výhru 4:3 nad Brnem. K hattricku přidal také asistenci.

- Hattricky

- 1986 – Ingstav Brno vyslal na kladenskou bránu jen deset střel. Méně střel vyslal v ostrém zápase pouze o pár dní Vimperk.

Zápasy s kulatým výročím

Před padesáti roky sehrálo Kladno těžký a dramatický duel na ledě Gottwaldova, dnes Zlína. Ten vedl ex-kladenský Vlastimil Sýkora a přichystal tým dobře. V čele v vynikajícím brankářem Jiřím Králíkem byli hosté po dvou třetinách blízko výhře, ale hosté se nevzdali. Trenér Prošek měnil formace, kapitána Pospíšila držel na ledě co to šlo a nakonec se to povedlo, minutu před koncem vyrovnal Nový.

5. října 1971 TJ GOTTWALDOV - TJ SONP KLADNO 5:5 (2:2, 3:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 19. Ladislav Maršík (Josef Kožela), 20. Zdeněk Kepák (Stanislav Přikryl) [2:1], 23. Václav Králík (Stanislav Přikryl), 24. Zdeněk Kepák [4:2], 26. Josef Kožela (Ladislav Maršík) - 6. Eduard Novák 4/4, 20. Zdeněk Nedvěd, 24. Eduard Novák (Zdeněk Hrabě), 41. Zdeněk Hrabě (František Pospíšil) PP1, 59. Milan Nový (Josef Vimmer). Vyloučení: 3:3 Využití: 0:1 Střely na branku: 40:45 (12:16, 16:13, 12:16) Diváci: 6000

Sestava Kladna: Termer - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Novák, Kofent, Hrabě - Vimmer, Nový, Bauer - Nedvěd, Sýkora, Rys.

Ostatní zápasy 5. října (od roku 1965)

5. října 1966 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)

5. října 1973 TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA - TJ SONP KLADNO 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

5. října 1976 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 4:3 (1:3, 0:0, 3:0)

5. října 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - ASVŠ DUKLA TRENČÍN 2:2 (1:1, 1:0, 0:1)

5. října 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 6:5 (1:0, 2:3, 3:2)

5. října 1986 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ LOKOMOTIVA INGSTAV BRNO 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

5. října 1993 HC ŠKODA PLZEŇ - HC KLADNO 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

5. října 1997 HC VELVANA KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

5. října 2002 KLH CHOMUTOV - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

5. října 2003 HC JME ZNOJEMŠTÍ ORLI - HC RABAT KLADNO 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

5. října 2004 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC RABAT KLADNO 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

5. října 2007 HC MOUNTFIELD ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC GEUS OKNA KLADNO 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

5. října 2012 PSG ZLÍN - RYTÍŘI KLADNO 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

5. října 2016 RYTÍŘI KLADNO - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

5. října 2019 RYTÍŘI KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 5:3 (1:2, 0:0, 4:1)

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

Jedním z posledních nezastřešených stadionů v československé I. lize byl litvínovský (posledním nezastřešeným byla Jihlava (25.2.1967 se hrála I. liga naposledy pod širým nebem, nepočítáme-li speciální zápasy jako bude ten letošní Kladna a Pardubic ve Špindlerově Mlýnu). Litvínovský zimák měl střechu až od roku 1965, v sezoně 66/67 se tak už hrálo pod ní. Ale tehdy 5. října bylo velké teplo a led byl doslova zalitý loužemi. Lepší to šlo v těžkých podmínkách Kladeňákům, kteří navíc ve druhé části přežili velký nápor Chezety, jak se Litvínovu přezdívalo podle Chemických závodů.

5. října 1966 TJ CHZ ČSSP LITVÍNOV - TJ SONP KLADNO 3:6 (2:2, 1:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Jaromír Hudec (Miroslav Beránek), 14. Zdeněk Zíma (Jaroslav Nedvěd), 32. Jaroslav Nedvěd - 5. František Pospíšil, 11. Jindřich Lidický (Josef Vimmer), 27. Jaroslav Kuna, 28. Vladimír Markup (Leoš Šubr), 41. Josef Vimmer (Jindřich Lidický), 43. Zdeněk Hrabě (František Pospíšil). Vyloučení: 2:3 Bez využití Střely na branku: 37:38 (12:12, 16:14, 9:12) Diváci: 6000

Sestava Kladna: Termer - Vinš, Pospíšil, S. Bauer, Stach - Vimmer, Karas ©, Lidický - Kuna, Hrabě, Bastl - Šaloun, Šubr, Markup.

Ledová sprcha polila Kladenské v roce 1976, když Brno vedlo po minutě a půl 2:0. Krásu střídal Termer, hned chytil dvě tutovky, přesto Kometa utekla na 3:0. Tohle nikdo nečekal, v té době byli Kladeňáci proslulí úvodním náporem. Novým sice snížili ale nemohli se chytit ani ve druhé třetině. Zato ve třetí zafoukal tajfun. Zejména Milan Nový byl neudržitelný, byl u všech čtyř gólů, ten posední dal necelou minutu před koncem. Ani skvělý Vlado Dzurilla mu nezabránil, přitom o dva týdny dříve nepustil Kanadě v Montrealu ani jeden gól. To Milan Nový si formu z Kanadského poháru udržel, bilance 3+1 hovoří za vše.

5. října 1976 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 4:3 (1:3, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 17. Milan Nový (Miroslav Křiváček) PP1, 48. Milan Nový (František Kaberle), 54. Eduard Novák (Milan Nový, Lubomír Bauer), 59:05 Milan Nový - 00:52 Zdeněk Mráz (Svatopluk Číhal), 01:25 Zdeněk Mráz (Ctirad Fiala) SH1, 10. Karel Nekola (Zdeněk Mráz). Vyloučení: 3:5, navíc Pavel Pazourek (Brno) na 10 min. Využití: 1:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 45:24 (13:2/8, 10:11, 22:3) Diváci: 4842

Sestava Kladna: Krása (od 01:25 Termer) - Kaberle, Pospíšil ©, Vejvoda, Neliba, Vinš, Čermák, Melč - Novák, Nový, Kopecký (od 41. Bauer) - Vysušil, Sýkora, Skrbek - do 40. Křiváček, Müller, Bauer - Nedvěd.

Rozhodčí Milan Jirka jezdíval do Kladna chvíli, bydlel na Zličíně, v roce 1982 si ale postěžoval v zápise o utkání se Slovanem Bratislava na diváky: "Ve třetí třetině skandovali po vyloučení domácího hráče: Rozhodčí je vůl!! Je třeba si uvědomit, že kladenská Poldi padala do silné křeče, po pěti zápasech ligy měla jediný bod a nutně už potřebovala výhru. Nakonec jí doslova urvala díky slepeným brankářem Petra Tatíčka a Jiřího Dudáčka ve třetí třetině.

5. října 1982 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 6:5 (1:0, 2:3, 3:2)

Branky a nahrávky: 07:00 Alexander Vrňák (Vladimír Kameš, Jan Novotný) PP1, 25:07 Vladimír Kameš (Alexander Vrňák), 34:24 Jiří Dudáček (Jan Neliba), 42:37 Jiří Kopecký (Jiří Dudáček), 52:37 Petr Tatíček, 53:06 Jiří Dudáček (Adolf Beznoska) - 20:23 Dárius Rusnák (Ján Jaško), 29:00 Ľubomír Roháčik (Ernest Hornák), 30:19 Ján Jaško (Dárius Rusnák), 42:54 Ivan Dornič (Milan Horváth), 59:19 Dárius Rusnák PP1. Vyloučení: 4:5 Využití: 1:1 Zásahy kladenských brankářů: 30 (10, 12, 8) Diváci: 3600

Sestava Kladna: Kolísek - Horský, Hořava, Neliba, Pospíšil, Tatíček - Dudáček, Sýkora (od 32. Beznoska a Skrbek), Kopecký - Reckziegel, Müller ©, Novotný - Vrňák, Kameš, Fiala.

Silný výběr Slavie přivezl v roce 1997 do Kladna trenér Richard Farda, druhdy skvělý hráč a mistr světa 1972. Pražané dobře začali, dvakrát šli do vedení, ale Kladno se nedalo a ten večer se mu na vysokého brankáře Blažka dařilo. Paradoxně proti Blažkovi stál naopak malinký Radek Tóth, jemuž duel vyšel výborně. Rozdíl mezi dneškem a rokem 1997 je markantní v zápise o utkání: Kladno si dovolilo nasadit Skrbka, Kaberleho a další mladíky Tona, Tenkráta či Burgera. Slavia zase Hejdu, Nováka či Divíška. Tohle nebyly rány vedle, z hráčů se staly hvězdy. Bohužel, už pár let nic podobného v extralize nevidíte.

Jeden z mladíků Jan Hejda se nerozpakoval a v závěru shodil rukavice proti zkušenému Josefu Zajícovi. A v perfektní bitce neprohrál.

5. října 1997 HC VELVANA KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 02:22 Jan Kruliš (Petr Tenkrát, Josef Zajíc), 13:26 Josef Zajíc, 18:14 Ladislav Svoboda (Zdeněk Eichenmann, Václav Eiselt), 28:18 Petr Ton (Jiří Holšán, Jiří Burger), 43:46 Ladislav Svoboda (Jan Hranáč, Tomáš Kaberle), 51:30 Tomáš Kaberle (Václav Eiselt, Jan Kruliš) - 01:12 Jiří Doležal (Tomáš Kucharčík, Jiří Poukar), 08:51 Martin Bakula (Jiří Hlinka, Tomáš Kupka). Vyloučení: 2:1, navíc Josef Zajíc (Kladno) na 5 min. a do konce utkání, Tomáš Kupka (Slavia) na 10 min., Jan Hejda (Slavia) na 5 min. a do konce utkání Bez využití Střely na branku: 36:32 (14:10, 9:10, 13:12) Diváci: 3907

Sestava Kladna: Tóth - Hranáč, Kaberle, Kruliš, Skrbek, Židlický, Penk - L. Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Tenkrát, Zajíc ©, Burger - Ton, Holšán, Mikolášek.

V české extralize hrál Jaromír Jágr s Kladnem v Plzni jen třikrát a pokaždé halu vyprodal. V roce 2004 byl u jediné výhry, ke které přispěl dvěma asistencemi. Šance mu pochytal skvělý Rudolf Pejchar. "Já myslel, že už ani nechytá," smál se po zápase Jágr, jehož zranil v obličeji Radek Matějovský. "Měl by raději dělat moderní pětiboj. Ale co, já už stejně modela dělat nebudu," vtipkoval tehdy Jágr.

Dodejme, že ve výluce Kladno počítalo kromě Jágra i s T. Kaberlem, Hrdinou a později i s F. Kaberlem, Plzeň zase měla M. Straku či Špačka.

5. října 2004 HC LASSELSBERGER PLZEŇ - HC RABAT KLADNO 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 59:45 Dušan Andrašovský (Jaroslav Špaček, Josef Straka) PP1 - 30:21 Tomáš Horna (Radek Gardoň), 37:53 Jan Hrdina (Jaromír Jágr, Tomáš Kaberle) PP1, 38:51 Radek Gardoň (Jaromír Jágr, Jan Hrdina) PP1. Vyloučení: 4:5 Využití: 1:2 Střely na branku: 41:38 (18:11, 5:21, 18:6) Diváci: 8500 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Kasík, P. Hořava, Špelda - Jágr, Gardoň ©, Hrdina - Kysela, Patera, Klimt - Horna, Kalla, Ma. Frolík.

Před dvěma lety Kladno uchvátilo koncovkou zápasu s Libercem. Nečekaně bylo lepší celé utkání, ale vedli Bílí tygři. Závěr však neukočírovali. Austin dvěma podobnými bombami skóre otočil, Liberec pak odvolal brankáře a Birner vyrovnal. Ani to však nebylo všechno. Austin vyslal třetí šlupku a Jágr dorazil. Byla to sladká výhry Rytířů a skvělý výkon.

5. října 2019 RYTÍŘI KLADNO - BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 5:3 (1:2, 0:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 13:11 Jaromír Jágr (David Stach), 53:06 Brady Austin (Tomáš Kaut, Ladislav Zikmund) PP1, 57:43 Brady Austin (Tomáš Kaut) EAG, 58:39 Jaromír Jágr (Brady Austin), 59:01 Jakub Valský (Ladislav Zikmund) ENG - 04:10 Oldrich Kotvan (Rostislav Marosz), 16:05 Rostislav Marosz (Tomáš Filippi, Tomáš Hanousek), 58:12 Michal Birner (Roman Graborenko) EAG. Vyloučení: 4:4 Využití: 1:1 Střely na branku: 38:20 (20:11, 9:3, 9:6) Diváci: 4416

Sestava Kladna: Godla - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka, Smetana - Jágr, Stach, Zikmund - Valský, Kaut, O'Donnell - Redlich, Machač, Strnad © - Hajný, Melka, Š. Bláha.

Jan ŠEJHL