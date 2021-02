Narozeniny:

- Jan Hrdina – 45 let. Původem královéhradecký Hrdina začínal s hokejem ve svém rodném městě. Po jediné sezoně mezi dospělými se vydal na zkušenou do zámoří. Hned ve své první sezoně v americké juniorce nasbíral 100 bodů v 69 zápasech. Po sezoně si ho v draftu vybral Pittsburgh, kde se potkal s Jaromírem Jágrem. V roce 2002 se podíval i na olympijské hry do Salt Lake City. Jeho spojení s Kladnem je ovšem spojeno až s výlukovou sezonou 2004/05. V play off byl nejproduktivnějším hráčem týmu, když v 7 zápasech zapsal 6 bodů. Právě tam se nejvíc ukázala jeho kvalita, navíc zapadl i do party. V další sezoně se vrátil do NHL. Působil také ve Švédsku a Finsku, bohužel vinou zdravotních problém musel ukončit kariéru už v 32 letech.

Ligový debut za Kladno:

- 1999 – Petr Kounovský. Nedlouho po svých dvacetinách zaznamenal někdejší kapitán kladenské juniorky svoji premiéru útočník Petr Kounovský. Mezi dospělými ale v Kladně odehrál během dvou sezon pouze 9 zápasů. Většinu své kariéry strávil až ve třetí nejvyšší soutěži – hlavně v Benátkách nad Jizerou. Zkusil si ale také hokej ve Slovinsku, v posledních letech pak hraje za rodný Rakovník.

- 2003 – Martin Čech, Vítězslav Jankových, Mojmír Musil. Před koncem základní části 2002/03 Kladenští zbrojili s ohledem na nadcházející play off a hlavně baráž s jasným cílem postupu do extraligy.

* Jednou z nejvýraznějších posil byl obránce Martin Čech. Rodák z Havlíčkova Brodu přišel z finské nejvyšší soutěže, tehdy Kladnu pomohl agent Robert Spálenka. Už v play off byl nejproduktivnějším obráncem Kladna. V posledním finálovém zápasu s Jihlavou si připsal vítězný gól, stejně si počínal i v posledním šestém utkání baráže proti Havířovu. Po sezoně se vrátil do Finska, působil také v Rusku. 6. září 2007 bohužel skvělý kluk zahynul při tragické autonehodě.

* Duo útočníků Jankových a Musil dorazilo z Liberce. Právě v jeho dresu slavili postup o rok dříve na úkor Kladna a byli tehdy nejlepšími hráči Severočechů (s Krstevem a Rozsívalem). Původem uherskohradišťský Jankových nejen že byl u postupu, ale v Kladně zůstal i pro následující sezonu. V té si připsal 51 startů a 15 body přispěl k setrvání v Kladna v extralize. Kromě této sezony se však v nejvyšší soutěži nikdy pevně neusadil. Kromě českých nižších soutěží působil také dlouho v Německu.

* I třetí posila se vyvedla. Musil opanoval post nejproduktivnějšího hráče Kladna v play off. Mimo jiné si připsal gól, který znamenal postup do finále, s Jihlavou také proměnil v dlouhatánské sérii veledůležitou penaltu. Po sezoně se vrátil do Liberce. Oproti Vítězslavu Jankových se prosadil v extralize ještě méně. Je zajímavostí, že oba útočníci se potkali ještě v německé nižší soutěži v Niesky.

- 2006 – Marek Trončinský, Richard Diviš. Rodák z Ústí nad Labem Trončinský přestoupil do Kladna v juniorském věku. Postupně se začal prosazovat i mezi dospělé. Za pět sezon nakonec nastoupil do 154 zápasů. Po sezoně 2009/10 mu hodil laso Liberec. Z něj se dostal do národního týmu, ale také do KHL. V posledních letech ale spíše paběrkuje. Po loňské zkušenosti s anglickým hokejem letos válčí v rumunském Gyergyói v maďarsko-rumunské lize.

o Původem trutnovský Diviš dorazil do Kladna ještě dříve. Diviš v kladenském dresu nastoupil k alespoň jednomu zápasu do šesti sezon. Mimo mateřský tým působil převážně v nižších soutěžích. Své Kladno ale opakovaně potrápil. Ať už v baráži 2014, kdy s Olomoucí postoupil právě přes Středočechy či v dresu Jihlavy, která opakovaně Kladno vyřadila v play off první ligy. Mimo jiné právě v sedmém zápase semifinále 2017 zaznamenal jedinou branku utkání. Poslední roky působí v bavorském Regensburgu.

Poslední ligový start za Kladno:

- 1987 – Alexander Vrňák. Jen dva dny před 29. narozeninami si odbyl derniéru v kladenském dresu Alexander Vrňák. V rozběhlém play off naskočil bojovník ještě do prvních dvou čtvrtfinálových zápasů, na úspěchu v dalších bojích play off a ani v následné kvalifikaci, která znamenala postup do nejvyšší soutěže, se už ale nepodílel.

Rekordy a zajímavost:

- Hattricky:

* 1974 – Zdeněk Müller při výhře 10:4 nad Košicemi.

* 1984 – Zdeněk Vojta při výhře 9:3 nad Hradcem Králové.

Zápasy s kulatým výročím:

5. února 1971 se hrál velmi důležitý zápas v Plzni, kde domácí bojovali o záchranu a Kladno o postup do čtyřčlenného play off. Hostům vyšel zápas před narvanou halou (10600 diváků) mnohem lépe. Na Kaberleho první trefu ještě domácí odpověděli, nicméně v polovině zápasu v době plzeňského náporu vypíchl puk zkušený Vimmer a zavěsil. Následně proměnil přesilovku Pospíšil a jindy správná hořkost plzeňské dvanáctky byla rázem pro domácí nesnesitelnou. Dokonce tak moc, že tým z desetičlenné ligy skutečně sestoupil. To Kladno si zahrálo v Československu velkou novinku: play off proti Brnu. A padlo až v sedmém utkání.



Dodejme, že autor jedné z kladenských branek František Pospíšil byl v té době téměř na vrcholu. V základní části udělal jako obránce ve 36 zápasech 42 bodů a jako pátý muž produktivity celé ligy za sebou nechal borce jako Hlinka, Martinec nebo Jiřík, jenž se vrátil z NHL. A to ještě v té době druhé asistence v tuzemsku moc nefungovaly…



5. února 1971 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ SONP KLADNO 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Petr Opačitý (Václav Ruprecht, Bohuslav Ebermann) - 3. František Kaberle, 30. Josef Vimmer (Milan Nový), 32. František Pospíšil (Milan Nový) PP1, 58. Milan Nový (František Pospíšil, Lubomír Bauer) . Vyloučení: 5:2 Využití: 0:1 Střely na branku: 38:25 (13:6, 14:12, 11:7) Diváci: 10600 (vyprodáno)

Sestava Kladna: Termer - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Kaberle - Vimmer, Nový, Bauer - Novák, Kopřiva, Hrabě - Kofent, Rys, Markup - Nedvěd.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V sezoně 73/74 už si trenéři Volf a Slánský ladili mistrovskou dynastii, té ale ještě něco k dokonalosti scházelo. Hlavně návrat Nového a Kaberleho z vojny. V únorovém duelu s tabulkovým sousedem z Košic však Kladno ukázalo obrovskou sílu. Ono také mělo Východňárům co vracet, předtím jim doma podlehlo 0:3. Byl to zápas Zdeňků, vždyť trojka Müller, Hrabě a Nedvěd obstarala celkem šest branek z deseti, dokonce pět úvodních. Nejvíc vidět byl Müller, technický borec tehdy zaznamenal hattrick.

5. února 1974 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 10:4 (3:2, 5:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 7. Zdeněk Müller (František Pospíšil), 11. Zdeněk Nedvěd, 13. Zdeněk Müller (Miroslav Křiváček), 21. Zdeněk Hrabě (Václav Sýkora), 22. Zdeněk Müller (Milan Skrbek), 25. Eduard Novák (Václav Sýkora), 29. Václav Sýkora (František Pospíšil, Eduard Novák), 36. Zdeněk Hrabě (Eduard Novák), 46. Miroslav Křiváček (Milan Skrbek), 50. Otakar Vejvoda (František Pospíšil) PP1 - 12. Anton Lach (Vincent Lukáč), 16. František Smerčiak (Bedřich Brunclík ⇆ Karel Čapek), 26. Vincent Lukáč, 55. Peter Brtáň (Bedřich Brunclík ⇆ Karel Čapek) . Vyloučení: 4:2 Využití: 1:0 Střely na branku: 31:32 (13:10, 11:13, 7:9) Diváci: 4000

Sestava Kladna: Krása - Vejvoda, Pospíšil ©, Vinš, Čermák - Novák, Sýkora, Hrabě - Křiváček, Müller, Skrbek - Nedvěd, Rys, Vysušil.

Velmi důležitou výhru nad rozjetým druhým Zlínem uhrálo zachraňující se Kladno 5. února 2010. Kladenští tehdy čekali už pět kol na výhru za tři body a v kabině nebyla pohoda. Už to, že jasná jednička v bráně Kopřiva nebyla ani na střídačce, hovořilo za vše. Asistent Kasík řekl, že kvůli nemoci, ale sám hráč to vyvrátil. Buď jak buď, nasazení mladého Lukáše Cikánka vyšlo. A trenér Ota Vejvoda měl šťastnou ruku také s nasazením juniora Antonína Melky. Den předtím viděl, jak nasázel v extralize juniorů hattrick a hodinu před utkáním se Zlínem mu sdělil, že jde do základu. Tonda dal za stavu 1:1 svůj asi nejhezčí extraligový gól, když objel beka i branku a u tyčky přetlačil beton brankáře Sedláčka. Kladno pak uklidnila nádherná souhra Kally s Paterou do prázdné a tři body byly doma.

Tým kouče Vejvody tehdy sice už v základní části ztrátu nedohonil, ale v baráži za sebou nechal Vary i Mladou Boleslav a zachránil se.

5. února 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - PSG ZLÍN 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 01:47 Jaroslav Kalla (Vítězslav Bílek), 22:11 Antonín Melka (Ondřej Šmach), 29:59 Pavel Patera (Jaroslav Kalla) PP1, 45:38 Jakub Valský (Jaroslav Kalla, Vítězslav Bílek), 54:02 David Stieler (Jiří Kuchler, Radek Bělohlav) - 14:29 Jaroslav Balaštík, 52:48 Jaroslav Kristek (Michal Důras)

Vyloučení: 5:7 Využití: 1:0 Střely na branku: 38:27 (8:8, 18:7, 12:12) Diváci: 2034

Sestava Kladna: Cikánek - Kameš, Kaberle, Trončinský, Dlouhý, J. Mrázek, Šmach, Mudroch - Eberle, Patera ©, Mikulík - Valský, Kalla, Bílek - Bělohlav, Stieler, Kuchler - Horna, Melka, Frolík.

Ostatní zápasy 5. února (od roku 1966):

5. února 1969 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

5. února 1974 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 10:4 (3:2, 5:1, 2:1)

5. února 1982 TJ ŠKODA PLZEŇ - TJ POLDI SONP KLADNO 5:4 PP (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0)

5. února 1984 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ STADION HRADEC KRÁLOVÉ 9:3 (3:0, 2:1, 4:2)

5. února 1987 TJ SLEZAN STS OPAVA - TJ POLDI SONP KLADNO 3:9 (1:4, 0:2, 2:3)

5. února 1993 HC CHEMOPETROL LITVÍNOV - HC POLDI KLADNO 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

5. února 1999 HC VÍTKOVICE - HC VELVANA KLADNO 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

5. února 2002 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC KERAMIKA PLZEŇ 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

5. února 2003 HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI - HC VAGNERPLAST KLADNO 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

5. února 2006 HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 6:1 (4:1, 1:0, 1:0)

5. února 2010 HC GEUS OKNA KLADNO - PSG ZLÍN 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

5. února 2012 HC SLAVIA PRAHA - RYTÍŘI KLADNO 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK