Narozeniny

Jan Neliba – 68 let. Skvělý obránce patří mezi odchovance kladenské PZtky. V seniorském týmu začínal jako devatenáctiletý. Po průlomové sezoně ale musel narukovat na vojnu. Tu odsloužil v jihlavské Dukle. Vzpomínat na to může v dobrém, jelikož Jihlava tehdy oslavila ligový titul. Se svým Kladnem pak přidal do sbírky další čtyři ligová zlata. Za Kladno nastupoval až do sezony 1983/84. Poté se vydal do finské nejvyšší soutěže, kde oblékal dres Lukko Rauma. Do Kladna se ještě vrátil pro sezonu 1986/87. Po čtyřech titulech svému mateřskému týmu pomohl i k návratu do nejvyšší soutěže. Potom se vrátil znovu do Finska, kde svou kariéru dohrál. Když pověsil brusle na hřebík, dal se na dráhu trenérskou. Dařilo se mu doma v Kladně a potom mimo jiné ve Vsetíně. S Valachy dosáhl na trojici ligových titulů. Na nejvyšší příčku dosáhl i s bratislavským Slovanem. Dodnes trénuje děti v Kladně.

Jan Pospíšil – 40 let. Do Kladna dorazil z pražské Hvězdy. V Kladně se mladý brankář dostával do hry jen výjimečně. To platilo v extralize i během prvoligové sezony 2002/03. Celkově si tak za čtyři ročníky připsal 17 startů. Pevnou pozici v bráně neměl ani v nižších soutěžích v Berouně, Slaném či v Prostějově. Více prostoru dostal až v Klatovech, německém Lipsku a také v Řisutech v sezoně 2009/10. Dlouho také chytal v krajské lize za Rakovník.

Ligové zápasy 5. září (od roku 1965)

5. září 1997 HC BOHEMEX TRADE OPAVA - HC VELVANA KLADNO 3:6 (1:1, 1:3, 1:2)

Přátelské zápasy 5. září

5. září 2003 HC ENERGIE KARLOVY VARY - HC RABAT KLADNO 3:5 (1:1,1:4,1:0) prodloužení 1:0

Co je třeba zajímavého v seznamu ostatních zápasů:

Jediný ligový zápas (už 2. kolo) hráli Kladeňáci v roce 1997 v daleké Opavě, kde tehdy podnikatel Masný zkoušel stavět silný tým. Moc se mu to nevedlo, a ani tehdy spíše průměrný (hlavně příliš mladý) celek Kladna neměl problémy ve Slezsku vyhrát.

Branky a nahrávky: 10:31 Tomáš Kramný (Zdeněk Pavelek), 24:20 Zbyněk Mařák (Michal Piskoř, Pavel Mareček) PP1, 57:24 Zbyněk Mařák (Michal Piskoř) - 06:54 Josef Zajíc (Jan Kruliš, Tomáš Kaberle) PP1, 27:18 Petr Ton (Jiří Burger, Tomáš Mikolášek), 29:45 Jiří Beránek (Josef Zajíc, Jiří Holšán), 30:01 Ladislav Svoboda (Václav Eiselt, Marek Židlický), 56:59 Ladislav Svoboda (Marek Židlický), 59:41 Petr Ton (Jan Hranáč, Josef Zajíc) ENG (4/6). Vyloučení: 6:8, navíc Jan Kruliš a Jan Penk (oba Kladno) na 10 min. Využití: 1:1 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 31:41 (11:13, 9:12, 11:16) Diváci: 4034

Sestava Kladna: Toth - Kruliš, Skrbek, Hranáč, Kaberle, Židlický, Penk - Beránek, Zajíc ©, Holšán - L. Svoboda, Eichenmann, Eiselt - Ton, Burger, Mikolášek - Tenkrát, Vogeltanz, Ruchař.

Jan ŠEJHL