Narozeniny:

- Tomáš Placatka – 49 let. Útočník Placatka si připsal první starty za áčko ještě jako junior v sezoně 1990/91. Když ani ve své třetí sezoně mezi muži nebyl pevnou součástí týmu, odešel do pražské Slavie, se kterou dokázal postoupit mezi tuzemskou elitu. Poté se do Kladna ještě vrátil, ale střídavě hrál i za Beroun. Pak odešel do Dánska, kde se hokejově opravdu usadil. Vynikal v mnoha sportech, skvěle umí tenis. Dokonce založil turnaj hráčů Placka Cup. V hokeji ho brzdilo bruslení, po ledě spíš běhal, i když hodně rychle.

Ligový debut za Kladno:

- 1988 – Miroslav Mach. Nedlouho před koncem sezony 1987/88 dostal svou šanci Miroslav Mach. Ve svém debutu naskočil do hry až od druhé třetiny, hned ve 23. minutě (s největší pravděpodobností při prvním střídání) zaznamenal hned branku. Kladno ale ani tak na Jihlavu nestačilo. Mach ale hezky otevřel svou kariéru mezi dospělými, která jen v Kladně znamenala 208 zápasů a 75 branek. Měl slavné roky, jen měl a mohl vydržet na výsluní déle.

Poslední ligový start za Kladno:

- 2001 – Michal Mádl a Róbert Döme. Odchovanec PZtky Mádl si první starty za dospělé připsal ještě jako junior. Stabilní místo v áčku si ale vydobyl až později. Kladno několikrát opustil, ale vždy opakovaně se také vracel. Při posledním angažmá to dotáhl dokonce na kapitána. Mimo Kladno si zahrál také v Dánsku, Japonsku, či Koreji. Poslední roky strávil v Řisutech, kde tým pomáhal i koučovat.

Slovák Döme měl za sebou zkušenosti i z NHL z Pittsburghu, kde si zahrál vedle slavného Jágra. Před sezonou 2000/01 ho ulovil Třinec, ale i přes smlouvu na několik sezon vydržel Döme u Ocelářů jen 5 zápasů. Poté se domluvil s Kladnem. Za Středočechy odehrál zbytek sezony - 29 zápasů, ale i tak patřil do pětice nejproduktivnějších Kladeňáků. V následující sezoně už se ale zase snažil probojovat do NHL. V současné době trénuje bratislavský Slovan.

- 2008 – Michal Kazatel. Majitel světového bronzu s reprezentační osmnáctkou byl produktivní v dorostu i v juniorce. Přechod mezi dospělé ale obrovskému talentu nevyšel. Za 47 zápasů ve třech sezonách zaznamenal jen 2 góly (a ani jednu asistenci). Z Kladna tak odešel pouze do nižších soutěží, kde si zahrál za Písek, Benátky nad Jizerou či Nymburk, kde s hokejem skončil těsně před 23. narozeninami.

- 2018 – Anton Kurjanov. Rus s bohatými zkušenostmi z ruské nejvyšší soutěže, respektive z KHL je i mistrem světa. Do Kladna dorazil začátkem prosince 2017, z Omsku se znal s koučem Pavlem Paterou. Vedl si dobře – za 18 zápasů zaznamenal 17 kanadských bodů. Poté ale přišly vážné rodinné problémy, kvůli kterým Kladno opustil během rozehraného play off.

- 2020 – André Lakos, Brendon Nash, Brady Austin, Petr Vampola, Marek Hovorka, Tomáš Kaut, Jakub Strnad, David Stach, Brendan O’Donnell a Ladislav Zikmund



* Přesně před rokem se odehrál rozhodující zápas v Litvínově, který Kladno nezvládlo. Poté se s Kladnem rozloučila velká část kádru.

* Lakos, vysoký Rakušan s dlouholetými zkušenostmi z reprezentačního týmu, ale třeba také z AHL dorazil do Kladna v průběhu sezony 2018/19. Patřil tak do party, která postup do extraligy vybojovala. S extraligou se chvíli sžíval, nakonec i přes několik chyb nezklamal.

* To Kanaďan Nash měl s Kladnem ještě zkušenosti ze sezony 2015/16. Tehdy stanovil (dnes už překonaný) rekord v počtu kanadských bodů obránce. Sen v podobě postupu ale nevyšel a Nash odešel do rakouského Grazu. Do Kladna se vrátil po dvou sezonách a postup napodruhé už vyšel. Přes pomalé bruslení se neztratil se ani v extralize, měl totiž herní přehled. Po konci v Kladně je bez angažmá.

* Druhým Kanaďanem v sestavě byl Brady Austin. Při příchodu sám o sobě mluvil jako o defenzivním bourači. V Kladně byl ale neskutečně produktivní, překonal dokonce rekord v počtu branek obránce v extralize (18), který do té doby držel Martin Ševc tehdy hrající také v dresu Kladna. Nebylo divu, že si Austina všimli i v KHL, kam po sezoně do Nižného Novgorodu odešel.

* Žďárský rodák Vampola vstoupil do velkého hokeje ve Vsetíně. Právě odtud přišel do Kladna na baráž 2003 a pomohl týmu do extraligy, byť většinou marodil. Než přidal další zápasy za Středočechy, uběhlo více než 14 let. A návrat to byl stylový – i napodruhé Kladnu pomohl do extraligy a vepsal se do srdcí nemála kladenských fanoušků. Po postupu odešel do prvoligové Slavie, ze které se vrátil, aby Kladno ještě zachránil v nejvyšší soutěži. To už ale nevyšlo.

* Slovenského legionáře Hovorku Kladno objevilo v prvoligovém Ústí. U Rytířů se mu dařilo natolik, že to dotáhl do slovenského reprezentačního výběru, se kterým získal i překvapivé stříbro na mistrovství světa 2012. Při výlukové sezoně ale nebyl spokojen se svým vytížením a vynutil si odchod do pražské Sparty. Když se v loňské sezoně do Kladna vrátil, musel si to tak žehlit i u fanoušků, kteří to tehdy těžko nesli. Po návratu se mu příliš nedařilo. Odešel do polského Jastrzebie, kde je nejproduktivnějším hráčem celé soutěže.

* Bratr slavnějšího Martina Kauta Tomáš do Kladna přicházel z Pardubic, kde byl pracantem pro čtvrtou lajnu. Podobou úlohu měl i v Kladně. Zejména ve spolupráci s Hajným a Bláhou ale byli čtvrtým útokem, který uměl soupeře zlobit. Zdálo se, že by mohl Kaut v Kladně vydržet i po sestupu. Nakonec ale zamířil do Prostějova, kde hned dostal kapitánské céčko.

* Velký bojovník a skvělý bruslař s parádní fyzičkou Strnad patřil neodmyslitelně ke Kladnu dlouhé roky. Od sezony 2017/18 byl dokonce kapitánem týmu. V extraligové sezoně ale přišla nepříjemná zranění. Jako správný kapitán i přesto zůstával v sestavě. Na výkonu se to ale trochu podepsalo, což mu někteří fanoušci vyčítali. Po sestupu odešel za extraligovou výzvou do Mladé Boleslavi.

* Vnuk univerzála Adolfa Stacha David si udělal dobré jméno v sezoně 2015/16, kdy jen v základní části první ligy nasbíral 91 bodů. To ho vystřelilo k angažmá v extraligové Plzni. Po postupu Kladna měl být tahounem být tahounem Rytířů. Přestože v loňské sezoně nasbíral 24 kanadských bodů, výkonnostně se spíše hledal. Odešel opět do Plzně, která ho ale na závěr letošní sezony odeslala do Vítkovic. I tam strádá.

* Třetím Kanaďanem v kladenských službách v loňské sezoně byl Brendan O’Donnell. Od borce, kterého si v draftu vybrala Tampa Bay, si Rytíři slibovali dobrou střelbu. To potvrdil jen částečně. Byl sice čtvrtým nejlepším střelcem týmu, ale nastřílel jen 14 branek. Odešel do bratislavského Slovanu.

* Původem sokolovský Zikmund přišel do Kladna jako téměř neznámý hráč. V Kladně začínal pouze ve čtvrté lajně, ale za 4 sezony se propracoval až do útoku k Jágrovi s Vampolou. Hráč, který je nepříjemný v předbrankovém prostoru, pak získal smlouvu v pražské Spartě, kde se ale pere s velkou konkurencí.

Zápasy s kulatým výročím:

V posledním zápase sezony 2000/01 o nic nešlo, přesto Kladno překvapilo fanoušky jasnou výhrou nad favoritem 6:2. Skvěle se s týmem loučil Slovák Róbert Döme, který dal gól a připojil tři asistence, dva góly vstřelil tehdy výtečný obránce Jan Kruliš. Kladno tehdy naposledy v kariéře trénovala dvojice Eduard Novák - Petr Fiala, další smlouvu přes záchranu nedostali a tým v nové sezoně sestoupil. Zatímco Novák už nikdy profíky na starosti nedostal, ale s úspěchem vedl třetiligové Řisuty (i s Michalem Mádlem, jenž v tomhle zápase také hrál za Kladno naposledy), Petr Fiala zamířil na Moravu a s Olomoucí později Kladno vyšoupl z extraligy.



6. března 2001 HC ČESKÉ BUDĚJOVICE - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:6 (0:2, 0:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 40:14 Filip Turek (Jiří Novotný), 56:21 Jan Řehoř (Jiří Novotný) - 03:48 Jan Kruliš (Róbert Döme, Michal Havel), 05:56 Róbert Döme (Jan Dlouhý, Tomáš Klimt), 26:24 Pavel Geffert (Ladislav Svoboda), 51:12 Radim Skuhrovec (Ladislav Svoboda, Róbert Döme), 53:55 Jiří Kameš (Radim Skuhrovec, Ladislav Svoboda), 57:02 Jan Kruliš (Michal Havel, Róbert Döme). Vyloučení: 1:3 Bez využití Střely na branku: 43:33 (15:10, 16:10, 12:13) Diváci: 2527.

Sestava Kladna: Horčička - Skuhrovec, Kasík, Kruliš, Dlouhý, Boháček, Mádl © - Svoboda, Kameš, Geffert - Havel, Döme, Klimt - Sedlák, Plekanec, Horna.

V play out roku 2011 hrálo Kladno dobře a jasně mířilo k záchraně, byť se zdála na začátku sezony nemyslitelná. Pomohl ale odpočty bodů hlavně Mladé Boleslavi, která se už nezmátořila. I díky jasné výhře Kladna nad oslabenou Spartou, jíž chyběl i Petr Ton a další borci. Trenér Hořava tak dal šanci třeba pozdějšímu střelci Kladna Davidu Tůmovi. Hosté však neměli nárok, Lukáš Cikánek vychytal první čisté konto v sezoně a zářil i Jaroslav Kalla (2+2).

6. března 2011 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC SPARTA PRAHA 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 12:32 Jaroslav Kalla (Vítězslav Bílek), 26:07 Jiří Bicek (Jaroslav Kalla), 44:46 Marek Hovorka (Radek Bělohlav), 53:50 Jaroslav Kalla (Jiří Kuchler, Jaroslav Nedvěd) PP1, 56:08 Jiří Bicek (Jaroslav Kalla, Pavel Patera) PP1. Vyloučení: 4:4 Využití: 2:0 Střely na branku: 35:26 (12:12, 10:9, 13:5) Diváci: 1929.

Sestava Kladna: Cikánek - Nedvěd, Růžička, Kameš, Mrázek, Procházka, Piskáček - Bicek, Patera ©, Kuchler - Valský, Kalla, Bílek - Smoleňák, Stieler, Eberle - Hovorka, Hašek, Bělohlav.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

V roce 1973 si Kladno výhrou proti Plzni definitivně zajistilo postup do nejlepší čtyřky, která si podruhé v historii československé ligy zahrál play off. Nabitý zimák sledoval skvělý dramatický zápas s šancemi na obou stranách. Termer chytil nájezd hostujícího Klapáče, dědy sjezdařky Ledecké, pak ze stejné akci uspěl domácí Václav Sýkora. Ale druhý Sýkora - Marek, brzy vyrovnal. Syn slavného kladenského trenéra prvních mistrů Vlastimila hrál v kariéře v Plzni a pak ji nejvíc i trénoval. Ale zpět k zápasu, kde Kladnu vrátil vedení Pospíšil, ale definitivně ho zlomil až parádním zásahem Josef Vimmer. Byl to jeho teprve druhý gól v sezoně, kdy se s ligou loučil, ale v důležitou chvíli. Vimmer pak ještě dvakrát skóroval v play off.



6. března 1973 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 9. Václav Sýkora (Jaroslav Vinš), 38. František Pospíšil PP1, 52. Josef Vimmer (František Pospíšil), 58. Eduard Novák (Václav Sýkora) - 10. Marek Sýkora SH1. Vyloučení: 2:5 Využití: 1:0 V oslabení: 0:1 Střely na branku: 43:28 (13:7, 12:8, 18:13) Diváci: 6900.

Sestava Kladna: Termer - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Neliba - Novák, Sýkora, Bauer - Nedvěd, Rys, Hrabě - Vimmer, Novotný, Kofent.

V prvním čtvrtfinále play off 1995 hostilo Kladno Slavii a bylo favoritem, ale ne úplně jasným. Mělo sice Blue Line, ale po předešlé sezoně o pár hráčů přišel (Kameš, Zajíc, Gardoň) a zraněný byl Ota Vejvoda. Pražané spoléhali hlavně na reprezentanty Vladimíra Růžičku a Tomáše Jelínka, supertalentovaný byl dorostenec Jaroslav Bednář, hrál už i Milan Antoš. V dramatické bitvě dlouho góly nepadaly, ale ve třetí třetině se s nimi za stavu 1:1 roztrhl pytel. Rozparádil se Miroslav Mach, který zaskakoval místo Vejvody v Blue Line a po čase zase objevil svůj střelecký um. Dal na 2:1 a hlavně, hned po Slížkově vyrovnání vstřelil třetí branku. Rozhodovaly přesilovky. Slávistickou proměnil Růžička na 3:3, ale Patera bleskově kontroval a už v pěti dal na 5:3 Procházka. Ani potom ještě nebyl konec, protože hosty vrátil do hry Eiselt, jenže pak se sklonili na buly osmnáctiletý Patrik Eliáš a bard Vladimír Růžička. Eliáš si drze zahrál buly přes kníratého kapitána Slavie a po třech kličkách dokonale vymíchal brankáře Altrichtera. To už Pražany definitivně zlomilo, Kladno se v sérii ujalo vedení.



6. března 1995 HC POLDI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 7:4 (1:0, 0:1, 6:3)

Branky a nahrávky: 12:03 Martin Procházka (František Kaberle), 43:29 Miroslav Mach (František Kaberle, Martin Procházka) PP1, 47:53 Miroslav Mach (Jan Kruliš, Martin Procházka), 51:14 Pavel Patera (Jan Kruliš, František Kaberle) PP1, 54:52 Martin Procházka (Pavel Patera, Petr Kuda), 56:08 Patrik Eliáš, 59:37 Jan Kruliš (Miloš Kajer) - 36:20 Vladimír Růžička (Radomír Brázda, Ladislav Svoboda) PP1, 47:00 Ladislav Slížek (Jiří Hlinka), 49:06 Vladimír Růžička (Jiří Heš) PP1, 55:28 Václav Eiselt (Milan Antoš, Anatolij Najda). Vyloučení: 6:6, navíc František Kaberle (Kladno) na 10 min. Využití: 2:2 Střely na branku: 42:35 (16:12, 10:11, 16:12) Diváci: 5042.

Sestava Kladna: Chlad - Kruliš, F. Kaberle, L. Procházka, Štěpánek, Kuda, Židlický - Mach, Patera ©, M. Procházka - Ton, Bláha, Čermák - Placatka (od 41. Ruchař), Eliáš, Kajer.

První finále play off I. ligy v roce 2003 přivedlo na kladenský stadion jihlavskou Duklu. Favoritem byli domácí, ale hosté předvedli výborný hokej. Přesto domácí vršili náskok až na 3:0 a zdálo se, že míří za prvním bodem. Jenže Jihlava snížila a stejný borec Zdráhal v čase 58:13 zadělal na drama. Hosté sahali po vyrovnání, ale litvínovské duo drželo - Orct chytil všechny šance a Kysela gólem do prázdné definitivně rozhodl. Kladenští však poznali, že legrace to nebude a druhý se to mělo potvrdit.



6. března 2003 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 05:29 Tomáš Horna (Vítězslav Bílek, Josef Zajíc) PP1, 18:32 Vítězslav Jankových (Jaroslav Špelda), 27:04 Jan Kruliš (Radek Gardoň, Vítězslav Jankových), 59:42 Robert Kysela (Petr Kasík) ENG - 36:38 Pavel Zdráhal (Petr Kaňkovský, Vladimír Říha) PP1, 58:13 Pavel Zdráhal (Karel Šefčík, Marian Morava).

Vyloučení: 4:3, navíc Pavel Mojžíš (Kladno) na 10 min. Využití: 1:1 Střely na branku: 46:36 (15:8, 15:15, 16:13) Diváci: 4574.

Sestava Kladna: Orct - Kruliš, Špelda, Čech, Kasík, Mojžíš, Skuhrovec, Chatrnúch, Zeman - Jankových, Gardoň, Musil - Kysela, Pazourek, Fink - Havel, Kalla, Klimt - Bílek, Zajíc ©, Horna.

V baráži čtyř týmů v roce 2009 Kladno obstálo docela v pohodě. Už před jejím startem mělo náskok na Mladou Boleslav a ten si dokázalo ve vzájemných zápasech držet a zvyšovat. Tehdy nebyly odskočené ani zbylé týmy Budějovic a Znojma, všichni museli hrát na krev. Duel s Boleslaví byl hodně vyšponovaný, na ledě to vřelo a rozhodly přesilovky. Kladno využilo tři, hosté jednu - většinou šlo o pět na tři. Vzteklý Pavel Patera chytil i desítku za kritiku rozhodčího Hribika. Hosty poslal do vedení Sýkora, ale na přelomu druhé a třetí třetiny Kladno zápas zvrátilo na svou stranu. Vyrovnal Horna a pak se dvakrát prosadil z přesilovek Martin Procházka po pasech Patery. Jeho druhá trefa byla nakonec vítězná, vše jistil do prázdné brány David Hájek. Kladno mělo v tu chvíli náskok na tým Jaromíra Šindela už 12 bodů, a i když chybělo ještě sedm kol, nikdo nepochyboval o jeho záchraně.

6. března 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 38:33 Tomáš Horna (Pavel Patera, Tomáš Nádašdi) PP2, 40:18 Martin Procházka (Radek Bělohlav, Pavel Patera) PP1, 49:50 Martin Procházka PP1, 59:56 David Hájek ENG - 22:47 Tomáš Sýkora (Richard Bauer), 42:07 Jan Benda (Aleš Padělek) PP2.

Vyloučení: 6:11, navíc Pavel Patera (Kladno) a Lukáš Zíb (Mladá Boleslav) na 10 min. Využití: 3:1 Střely na branku: 39:32 (8:9, 17:9, 14:14) Diváci: 2275.

Sestava Kladna: Kopřiva - Nádašdi, Hájek, Šmach, Trončinský, Pavlas, Hořava - Bělohlav, Patera ©, Procházka - Čurilla, Mrázek, Kuchler - Horna, Kalla, Frolík - Valský, Stieler, Eberle.

Naopak přesně před rokem Kladno svou bitvu o záchranu nezvládlo. V Litvínově muselo vyhrát, ale domácí byli lepší. Díky Kanaďanům Austinovi a

O´Donnelovi se sice Rytíři dvakrát dotáhli, ale v obraně vršili chyby a hlavně dostali branku 4 vteřiny před koncem poslední třetiny. V ní už na odpor sílu nenašli.



Video ze zápasu je ZDE:

Zdroj: Youtube

14:52 Michal Moravčík (Tomáš Pospíšil, Patrick Kudla) 4/4, 25:51 Viktor Hübl (Tomáš Pospíšil), 39:56 Viktor Hübl (Tomáš Pospíšil, Michal Moravčík) PP1, 45:40 Tomáš Pospíšil (František Lukeš), 53:00 Tomáš Pospíšil (František Gerhát, Viktor Hübl) PP1, 54:37 František Lukeš (Viktor Hübl) - 19:59 Brady Austin (David Stach), 30:02 Brendan O'Donnell (Brady Austin, Petr Vampola) PP1. Vyloučení: 4:5 Využití: 2:1 Střely na branku: 35:24 (7:9, 14:4, 14:11) Diváci: 6011 (vyprodáno).Brízgala - Nash, Austin, Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka - Jágr, Machač, Zikmund - Melka, Vampola, Strnad © - Hajný, Kaut, O'Donnell - Hovorka (do 34.), Stach, Š. Bláha (do 34.).

Ostatní zápasy 6. března (od roku 1966):

6. března 1968 TJ SONP KLADNO - TJ ZKL BRNO 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

6. března 1973 TJ SONP KLADNO - TJ ŠKODA PLZEŇ 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

6. března 1979 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ ZETOR BRNO 3:2 (0:1, 0:1, 3:0)

6. března 1988 TJ POLDI SONP KLADNO - ASD DUKLA JIHLAVA 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

6. března 1990 TJ SPARTA ČKD PRAHA - TJ POLDI KLADNO 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) // hráno v Edenu

6. března 1995 HC POLDI KLADNO - HC SLAVIA PRAHA 7:4 (1:0, 0:1, 6:3)

6. března 2003 HC VAGNERPLAST KLADNO - HC DUKLA JIHLAVA 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

6. března 2005 HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

6. března 2008 HC MOUNTFIELD Č. BUDĚJOVICE - HC GEUS OKNA KLADNO 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

6. března 2009 HC GEUS OKNA KLADNO - BK MLADÁ BOLESLAV 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

6. března 2018 RYTÍŘI KLADNO - LHK JESTŘÁBI PROSTĚJOV 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

6. března 2019 HC ZUBR PŘEROV - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

6. března 2020 HC VERVA LITVÍNOV - RYTÍŘI KLADNO 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK