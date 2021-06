Narozeniny

- Antonín Bechyně – 96 let. Útočník Antonín Bechyně pochází z Lán, kde s hokejem také začínal jako dorostenec. Ještě před vojnou se objevil v kladenské sestavě. Tehdy ale jen hostoval během přátelských zápasů. Do soutěžních zápasů tak zasáhl až v sezoně 1951/52, kdy Kladno první rokem válčilo v nejvyšší soutěži. Po jediné sezoně se Bechyně vrátil do Lán. Tam se stal opravdovou legendou, když za lánské mužstvo nastupoval až do svých 44 let. Uplatnil se také jako trenér mládeže a funkcionář.

- Petr Ulrych – 34 let. Obránce Ulrych byl spojen hlavně s rodným Libercem, ale také s partnerským klubem z Benátek na Jizerou. Zahrál si také za nedaleký Jablonec. Kladno ale bylo pro urostlého obránce prvním opravdovým angažmá mimo svou domovinu. Během základní části se mu u Rytířů dařilo – byl nejlepším kladenským obráncem ve statistice plus minus. V play off se ale proti Jihlavě nevyvaroval hloupých faulů, které Kladno stálo důležité zápasy a závěr sezony tak sledoval pouze z tribuny. Odešel do Jihlavy, se kterou si zahrál i extraligu, poslední roky pak působí na Slovensku.

Jan ŠEJHL