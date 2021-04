/FOTOGALERIE/ Pokračujeme v mapování zajímavostí, které se v historii kladenského hokeje udály v ten který den jednotlivých let. Zápasů už ubývá, 6. dubna se v historii hrály jen dva, oba v posledních letech a oba barážové. Kladno je sice vyhrálo, ale ani v jedné z baráží nakonec neuspělo.

Rytíři Kladno - HC Olomouc, baráž ELH 2013-14, 6.4.14 | Foto: Josef Procházka

Narozeniny:

Josef Klíma – 95 let. Kladenský rodák začínal s hokejem od dorostu. Své místo v týmu našel v obraně. Za dospělé ale toho tolik neodehrál. Do soutěžních zápasů naskočil jen ve dvou sezonách a na kontě má 7 zápasů. Další tři sezony ale zaznamenal také v přátelských zápasech, kterých se tehdy hrálo více. S hokejem skončil v roce 1950.

Jiří Moser – 93 let. Útočník Moser v Kladně působil ve 40. letech minulého století. Zahrál si mimo jiné i za kladenskou Spartu, do SONP přešel až v rámci sloučení Sparty a Letné právě do SONP. Když se přidal ještě Sokol (bývalý SK Kladno), pod hlavičkou Kladna působily hned dva týmy. Moser působil v tom druhém. Tehdy to bylo označení jen formální – oba kladenské týmy totiž působily ve třetí nejvyšší soutěži. A druhý tým dokázal také postoupit do vyšší soutěže. Poté už Moser, kterému se se přezdívalo Siki, v Kladně skončil.