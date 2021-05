Poslední ligový start za Kladno:

- 1975 – Miroslav Biskup a Zdeněk Hrabě.

Litoměřický rodák Biskup prošel mládeží PZ Kladno. První starty si připsal ještě před vojnou. Po návratu se ale neprosazoval tolik, kolik by si představoval. V obranných řadách Kladna přeci jen byla tou dobou velká konkurence. V sezoně 1974/75 sice s Kladnem oslavil titul, na kontě měl ale jen 9 startů. Po sezoně odešel do Slavie Praha.

Útočník Hrabě vstoupil do nejvyšší soutěže v sezoně 1961/62 v Litoměřicích, kde vojákoval. O sezonu později už byla ale zpět doma v Kladně. Za dlouhých 13 sezon odehrál v kladenském dresu 434 soutěžních zápasů a je autorem 136 branek. Po konci v Kladně si kariéru protáhl ještě v nižší soutěži v Sokolově a Berouně. Krátce se na střídačku postavil jako trenér, dlouhé roky byl ředitelem kladenského zimního stadionu. Je členem Síně slávy kladenského hokeje.

Zápasy 6. května (od roku 1966)

6. května 1973 TJ SONP KLADNO - TJ SLOVAN CHZJD BRATISLAVA 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

6. května 1975 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Co je třeba zajímavého v seznamu zápasů?



Po výhře 7:2 hokejisté Kladna druhý domácí duel o třetí místo se Slovanem Bratislava v roce 1973 pokazili a prohráli 1:4. Slovenský tým tak vyrovnal sérii na 1:1 a dostal se do výhody, kterou později využil. Zápas rozhodl dvěma góly za stavu 1:1 Marián Šťastný. Nejstarší ze slavné trojice bratrů Šťastných si za Kladno zahrál v roce 1978 při zájezdu do Ameriky. Později emigroval, ale až po svých mladších bratrech Peterovi a Antonovi. Ti utekli v roce 1980 a komunistický režim poté v podstatě vyštval i Mariána. Všichni pak zářili za Quebec Nordiques, dělali i přes sto bodů za sezonu.



Druhým hrdinou zápasu byl brankář Vlado Dzurilla. Také on si později zahrál za Kladno při zájezdu do zámoří v roce 1977 a byl v týmu oblíbenější než Šťastný. Ve zmíněném roce 1973 podal v Kladně skvělý výkon a chytil 35 střel. Doplňme, že zatímco předešlý duel se hrál za hrozném ledě, 6. května bylo vše už v pořádku.



Branky a nahrávky: 16. Jan Novotný (Lubomír Bauer) - 3. Vladimír Dučaj, 22. Marián Šťastný PP1, 31. Marián Šťastný, 55. Miroslav Miklošovič [Roman Cisár, Václav Nedomanský, Miroslav Miklošovič, Jozef Bukovinský]. Vyloučení: 3:5, navíc Lubomír Bauer (Kladno) a František Hejčík (Bratislava) na 5 min. Využití: 0:1 Střely na branku: 36:22 (13:7, 5:6, 18:9) Diváci: 531.

Sestava Kladna: Termer - Čermák, Pospíšil ©, Vinš, Neliba - Nedvěd, Rys, Hrabě - Novák, Sýkora, Kofent - Vimmer, Novotný, Bauer.

Ve 41. kole dohrávané sezony 1974/75 už korunovaný mistr Kladno hostil doma naopak poslední Gottwaldov. Po vysoké prohře v Bratislavě se Kladeňáci chtěli rehabilitovat, ale zápas se jim moc nepovedl. Lepší byli, ale výborného gólmana Králíka definitivně pokořili až dvěma trefami v závěru. Mistr už prostě rozhodnutou sezonu pouze dohrával.

6. května 1975 TJ SONP KLADNO - TJ GOTTWALDOV 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Otakar Vejvoda (Milan Skrbek), 26. Milan Nový (František Kaberle), 53. Václav Sýkora (Jaroslav Vinš), 54. Zdeněk Nedvěd (František Pospíšil) - 20. Jan Balun (Stanislav Přikryl). Vyloučení: 2:5 Bez využití Střely na branku: 35:19 (15:4, 10:8, 10:7) Diváci: 1800.

Sestava Kladna: Krása - Kaberle, Pospíšil ©, Vinš, Čermák, Vejvoda, Biskup - Novák, Nový, Bauer - Hrabě, Sýkora, Skrbek - Nedvěd, Müller, Vysušil.

Statistika: Jan ŠEJHL, Petr HUBÁČEK