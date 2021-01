Narozeniny:

- Tomáš Gron – 40 let. Bratislavský rodák dorazil do Kladna v sezoně 2002/03 s cílem pomoci zpět mezi elitu. Vydržel ale jen 16 zápasů a sezonu dohrál v Berouně. Nebýt koronavirových omezení, hrál by stále Gron za béčko pražské Kobry.

- Jan Rudovský – 34 let. Velký bojovník Rudovský je rodilým Kladeňákem. Byl u posledních dorosteneckých i juniorských titulů Kladna, cestu do A-týmu si ale hledal složitěji. Výrazněji se do něj prosadil až v sestupové sezoně 2013/14. Kladnu zůstal věrný i po sestupu. Z osobních úspěchů jmenujme třeba 8 vítězných gólů v sezoně 2015/16, s čímž byl spolu s Vítězslavem Bílkem nejlepší v celé lize. Letos měl pomoci do první ligy Znojmu. To vinou aktuální situace nevyjde, a tak ho Orli poslali do Havířova.

Ligový debut za Kladno:

- 2013 – Zdeněk Kubica a Jiří Veber. Jen dva zápasy v Kladně vypomáhal Zdeněk Kubica. Bod si nepřipsal, zaznamenal ale -3 ve statistice plus minus. Stejnojmenný syn slavnějšího otce Jiří Veber odehrál za áčko pouze jediný zápas. Starty sbíral hlavně v krajské lize. Prosadil se také v univerzitní lize v dresu Engineers Prague.

Poslední ligový start za Kladno:



- 2013 – Jiří Veber



- 2016 – Martin Čurda. Kladenský odchovanec prošel mládeží PZ i HC. Než ale oblékl dres kladenského áčka, prošel si, stejně jako Rudovský, jinými kluby. V Kladně si připsal jedenáct startů, v nichž zaznamenal jedinou přihrávku. Z týmových úspěchů se může chlubit například postupem do první ligy, který oslavil se Sokolovem. A protože v letošní sezoně působil v pražské Kobře, i na něj dopadla opatření, tedy hlavně zastavení druhé ligy.

Rekordy a zajímavost:

- Kladno od roku 1951 hrálo 6. ledna čtyřikrát na hřištích soupeřů. Nikdy nedokázalo vyhrát. Nejlepším výsledkem byla remíza ve Vítkovicích. Dovedou Rytíři tuto bilanci dnes večer v Kolíně, ve kterém nikdy soutěžní zápas nehráli, zlomit?

Zápasy s kulatým výročím:



Nehrály se žádné.

Co je zajímavého v seznamu ostatních zápasů?

5. ledna 1968 se prvním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) stal Alexander Dubček. Odstartovaly tak masivní politické změny v tehdejším Československu, to ale asi o den později hokejisté Kladna a Košic netušili. Kladno zápas ovládalo a nebýt Holečka, z něhož měli podle dobového tisku někteří domácí borci zbytečný respekt, vyhrálo by větším rozdílem. Výborně zachytal Miroslav Termer. Měl sice méně práce, ale o to jasně šance musel likvidovat. Skvěle hrál i Pospíšil a vůbec mu nevadilo, že předtím delší dobu scházel kvůli zranění. Za hosty nastoupil kladenský Čužák Rys, který v Košicích roky hrál.

Zajímavé je, že tento zápas byl vybrán antidopingovými komisaři, což v té době nebylo zdaleka obvyklé. Vylosovaní borci, kteří se museli zkoušku absolvovat, dopadli negativně - u domácích to byli Hrabě, Stach a Vimmer.

6. ledna 1968 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 4. Eduard Novák (Zdeněk Hrabě) PP1, 32. Zdeněk Hrabě PP1, 33. Jindřich Karas (Josef Vimmer), 39. Josef Vimmer (Jindřich Lidický), 51. František Pospíšil PP1 - 9. Bedřich Brunclík (Irenej Pažitný), 55. František Smerčiak, 59. Milan Zupka [Ján Faith]

Vyloučení: 2:4 Využití: 3:0 Střely na branku: 38:24 (9:8, 16:7, 13:9) Diváci: 3000

Sestava Kladna: Termer - Vinš, Pospíšil, S. Bauer, L. Bauer - Vimmer, Karas ©, Lidický - Novák, Markup, Hrabě - Nedvěd, Stach, Štrojza.

V roce 1991 hostilo Kladno 6. ledna Nitru, s níž hrálo o záchranu do posledního kola. O to byly vzájemné souboje důležitější. Hrálo se po měsíční přestávce, přesto dorazilo do ochozů zimáku jen 1570 diváků. Ti dvě třetiny nevěřícně koukali, co se děje, Kladno totiž prohrávalo 0:3! To už zavánělo obrovským průšvihem, který ale bílomodrá parta ve třetím dějství odvrátila. Pomohla blesková branka Petra Slabého, vyrovnání pak zařídili pozdější dlouholetí tahouni Kladna - Pepa Zajíc a Radek Gardoň. Definitivně zlomil duel na kladenskou stranu Jiří Dudáček. Tehdy devětadvacetiletý útočník hrál svou poslední sezonu v Kladně.

6. ledna 1991 TJ POLDI KLADNO - TJ AC NITRA 5:3 (0:2, 0:1, 5:0)

Branky a nahrávky: 41:03 Petr Slabý (Josef Zajíc) PP1, 45:52 Josef Zajíc (Milan Eberle, Petr Kasík) PP1, 51:42 Radek Gardoň (Zdeněk Eichenmann), 54:41 Jiří Dudáček (Radek Gardoň), 58:43 Petr Fiala (Josef Vrkota) - 03:19 Karol Kolečáni (Peter Vasilko), 19:17 Miroslav Kukla, 35:28 Peter Vasilko (Miroslav Kukla)

Vyloučení: 3:6 Využití: 2:0 Střely na branku: 34:22 (13:8, 11:9, 10:5) Diváci: 1570

Sestava Kladna: Kameš - Mádl, Kasík, Novák, Lhotský, Kruliš, Aschenbrenner - Eberle ©, Zajíc, Slabý - Dudáček, Gardoň, Eichenmann - Matula, Vrkota, Fiala - od 46. Placatka, Vejvoda, Vojta.

Ostatní zápasy 6. ledna (od roku 1951):



6. ledna 1963 TJ SONP KLADNO - CHZ ČSSP LITVÍNOV 3:5 (1:2,2:2,0:1)



6. ledna 1968 TJ SONP KLADNO - TJ VSŽ KOŠICE 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)



6. ledna 1985 TJ POLDI SONP KLADNO - TJ LOKOMOTIVA MEO. PŘEROV 9:2 (2:1, 4:0, 3:1)



6. ledna 2002 HC VÍTKOVICE - HC VAGNERPLAST KLADNO 2:2 PP (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0)



6. ledna 2004 HC RABAT KLADNO - HC VÍTKOVICE 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



6. ledna 2012 HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE - RYTÍŘI KLADNO 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)



6. ledna 2013 HC ŠKODA PLZEŇ - RYTÍŘI KLADNO 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)



6. ledna 2016 RYTÍŘI KLADNO - HC BENÁTKY NAD JIZEROU 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



6. ledna 2018 AZ RESIDOMO HAVÍŘOV - RYTÍŘI KLADNO 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Text: Rudolf MUZIKA, statistika: Jan ŠEJHL a Petr HUBÁČEK